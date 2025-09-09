En las últimas horas han aparecido referencias que apuntan a que las capacidades de batería de toda la familia iPhone 17 ya se conocen de antemano. Las cifras, extraídas de documentos regulatorios y listados de certificación, dibujan una gama con incrementos en casi todos los modelos y un 17 Pro Max que pasaría a ser el iPhone con mayor batería fabricado hasta la fecha.

Un detalle relevante es que, según estos papeles filtrados a través de X, habría variantes con y sin bandeja física de SIM, algo que impacta en la capacidad final de la batería. En consecuencia, las cifras varían levemente por mercado, con los modelos eSIM-only registrando más miliamperios-hora al liberar espacio interno.

Capacidades filtradas, modelo a modelo

Las cifras que más se repiten en los listados consultados quedan así para cada dispositivo, con diferencias según lleven o no bandeja SIM:

Modelo Con bandeja SIM Sin bandeja SIM iPhone 17 3.692 mAh — iPhone 17 Air 3.036 mAh 3.149 mAh iPhone 17 Pro 3.988 mAh 4.252 mAh iPhone 17 Pro Max 4.823 mAh 5.088 mAh

De confirmarse, el iPhone 17 Pro Max alcanzaría 5.088 mAh en su versión eSIM, marcando un techo inédito en la línea. El iPhone 17 Pro superaría los 4.200 mAh en su variante sin bandeja, mientras que el iPhone 17 quedaría en 3.692 mAh y el 17 Air sería el más comedido con 3.036/3.149 mAh según configuración.

¿Por qué cambian según el país?

No es un capricho: algunos mercados exigen soporte para SIM física, lo que obliga a reservar espacio para la bandeja y su mecanismo. Ese hueco condiciona el volumen disponible para la celda, de ahí que los modelos vendidos como eSIM-only (como los de EE. UU.) presenten cifras algo más altas. En países donde la SIM tradicional sigue siendo obligatoria, las capacidades listadas son ligeramente menores.

Para tomar perspectiva, la generación actual (iPhone 16) ronda los 3.561 mAh en el iPhone 16, 4.674 mAh en el 16 Plus, 3.582 mAh en el 16 Pro y 4.685 mAh en el 16 Pro Max. Las nuevas cifras para la gama 17 suponen, sobre el papel, un empujón general, especialmente en los modelos Pro y en el Pro Max.

iPhone 16: 3.561 mAh

iPhone 16 Plus: 4.674 mAh

iPhone 16 Pro: 3.582 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4.685 mAh

La lectura rápida: más capacidad no equivale siempre a más autonomía, pero suele ser una base sólida para estirar horas de uso, sobre todo si llega acompañada de mejoras de eficiencia o el uso de baterías externas y cargadores MagSafe.

Autonomía y gestión térmica: lo que se intuye

Varios indicios apuntan a que Apple está revisando el diseño interno para mejorar la disipación y estabilizar el rendimiento sostenido. Si se combina una batería más grande con un SoC más eficiente y mejor control del calor, cabe esperar sesiones más largas de cámara 4K60 o juegos intensivos con menos caídas de rendimiento y, en paralelo, mejores tiempos lejos del cargador.

Todo lo anterior procede de filtraciones y registros previos al anuncio. Un punto interesante: en la Unión Europea, Apple está obligada a publicar etiquetas energéticas, por lo que los datos oficiales de capacidad podrían aparecer en cuanto se actualicen los listados regulatorios. Hasta entonces, prudencia.

A día de hoy, la información más consistente sitúa al iPhone 17 Pro Max como el móvil de Apple con más batería, con el 17 Pro creciendo de forma tangible y el 17 y 17 Air manteniendo un perfil más moderado; las variaciones por SIM/eSIM explican las diferencias regionales y el salto respecto a la serie 16 sugiere una generación centrada en autonomía y eficiencia. Pero se revelará todo en unas horas, en el evento oficial de Apple en el que veremos los nuevos iPhone 17.