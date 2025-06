Así funciona el filtro de llamadas de iOS 26: Adiós al SPAM

Aunque el protagonismo de iOS 26 se lo ha llevado casi por completo su nuevo diseño, hay funciones muy interesantes en esta próxima actualización, y una de mis favoritas es, sin ninguna duda, el filtro de llamadas con el que Apple te ayudará a librarte del spam telefónico.

Es una nueva función que apple tiene un poco escondida dentro del menú de ajustes de tu iPhone. Si entras en Ajustes>Aplicaciones>Teléfono podrás acceder al menú de configuración donde encontraremos esta nueva herramienta. Bajo «Buzón de voz en vivo», encontraremos tres botones que determinarán el comportamiento de tu iPhone cuando un número desconocido, ya sea oculto o que no tienes en tu agenda, te llama. Por un lado puedes optar por enviarlos directamente al buzón de voz y que ahí dejen el mensaje que deseen, o puedes directamente pasarlos a un listado especial de llamadas perdidas de números desconocidos. Pero la funcionalidad más interesante es sin ninguna duda la opción de «Filtrar llamadas entrantes».

Si activamos esta opción, cuando un número desconocido nos llame nuestro iPhone, con la voz de Siri, le pedirá a quien nos llame que se identifique y que indique el motivo de su llamada. Mientras eso ocurre tu teléfono no sonará, sí que podrás ver una notificación en pantalla de que eso está ocurriendo. Si la persona nos da esos datos podremos visualizarlos en pantalla, y entonces nuestro teléfono sí que sonará mostrando esos mensajes para que nosotros podamos decidir si nos interesa cogerlo o no. en el caso de que lo rechacemos, irá directamente al buzón de voz donde podrá dejar un mensaje, que podremos leer en vivo y si nos interesa podremos coger la llamada en cualquier momento.

Una funcionalidad que no bloquea llamadas, pero que sí nos es útil para saber quién nos llama y cuál es su motivo. Si la persona que nos llama no se molesta en responder, no se nos molestará siquiera. Me encanta.