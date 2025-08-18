El filtro de llamadas de iOS 26 no es perfecto, pero no quiero el de Google

El problema de las llamadas importantes que parecen spam
El sistema funciona muy bien frente al spam, pero tiene un inconveniente: no todo el mundo sabe o quiere responder a un robot. Esto lo sufren sobre todo quienes esperan una llamada de un repartidor o mensajero. Cuando no consiguen entregar un paquete, suelen llamar desde números desconocidos y, al enfrentarse con el filtro, en muchos casos simplemente cuelgan. El resultado es que la llamada acaba silenciada, y el paquete sigue su ruta como si nunca hubiera intentado ser entregado. Es un fallo lógico en este tipo de tecnologías, porque no dependen solo del software, sino también del comportamiento humano. El problema que te puede generar en este caso puede no ser demasiado importante, pero ¿y si la llamada que te filtra es la de una cita médica?
Diferencias con el sistema de Google
Google ya tenía un sistema parecido en sus smartphones, pero la gran diferencia está en la privacidad. En los Pixel, cuando activas el filtro automático, las llamadas pasan por los servidores de Google para identificar si están en su base de datos de spam. En cambio, el sistema de iOS 26 hace el procesamiento de forma local en el propio iPhone, sin enviar datos de ningún tipo a la nube. Eso supone que Apple no sabe quién te llama y quién no, reduciendo el riesgo de exposición de datos y aportando una tranquilidad extra al usuario. Este enfoque encaja con la filosofía de Apple de tratar la privacidad como un derecho básico y no como un extra. ¿Cómo tratará Google todos esos datos recogidos sobre tus llamadas?
Un equilibrio entre comodidad y seguridad
El filtro de llamadas de iOS 26 demuestra que es posible ofrecer un servicio muy útil sin sacrificar privacidad, algo que muchos valoran frente al enfoque de Google. Sin embargo, el reto está en aquellos escenarios donde las llamadas sí son importantes, como transportistas, médicos o servicios urgentes. Apple probablemente tenga que seguir ajustando el sistema para que la comodidad de filtrar el spam no termine convirtiéndose en una barrera para llamadas necesarias. Por ahora, la recomendación es simple: si dependes de repartos o citas clave, quizá sea buena idea desactivar el filtro de forma temporal.
Consejos prácticos para aprovechar el filtro sin perder llamadas importantes
Hay varias formas de minimizar el riesgo de perder llamadas útiles sin renunciar a la protección frente al spam:
- Añadir a la agenda los números de empresas de mensajería que sueles usar, o mejor aún de los repartidores que suelen ir a tu zona. Con algunas compañías esto es posible, con otras es una tarea complicada.
- Activar notificaciones de las apps oficiales de reparto, que suelen dar más información que una simple llamada perdida. Aplicaciones como Parcel te ofrecen información de seguimiento casi en tiempo real y es tremendamente útil para saber cuándo vas a tener una entrega.
- Revisar la lista de llamadas filtradas de vez en cuando, ya que a veces encontrarás ahí intentos legítimos de contacto.