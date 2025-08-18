El filtro de llamadas de iOS 26 no es perfecto, pero no quiero el de Google

Apple estrenó con iOS 26 un sistema de filtro de llamadas que ha sorprendido por su eficacia. En la práctica, cuando entra una llamada de un número desconocido, el iPhone no te la muestra directamente, sino que la pasa por un asistente automático. Este asistente pide al interlocutor que explique el motivo de su llamada y, solo entonces, decide si merece interrumpirte o si debe quedarse en segundo plano. Para muchos usuarios, esto ha supuesto el fin de las molestas llamadas comerciales que tantas veces nos interrumpían en el peor momento.

El problema de las llamadas importantes que parecen spam El sistema funciona muy bien frente al spam, pero tiene un inconveniente: no todo el mundo sabe o quiere responder a un robot. Esto lo sufren sobre todo quienes esperan una llamada de un repartidor o mensajero. Cuando no consiguen entregar un paquete, suelen llamar desde números desconocidos y, al enfrentarse con el filtro, en muchos casos simplemente cuelgan. El resultado es que la llamada acaba silenciada, y el paquete sigue su ruta como si nunca hubiera intentado ser entregado. Es un fallo lógico en este tipo de tecnologías, porque no dependen solo del software, sino también del comportamiento humano. El problema que te puede generar en este caso puede no ser demasiado importante, pero ¿y si la llamada que te filtra es la de una cita médica?

Diferencias con el sistema de Google Google ya tenía un sistema parecido en sus smartphones, pero la gran diferencia está en la privacidad. En los Pixel, cuando activas el filtro automático, las llamadas pasan por los servidores de Google para identificar si están en su base de datos de spam. En cambio, el sistema de iOS 26 hace el procesamiento de forma local en el propio iPhone, sin enviar datos de ningún tipo a la nube. Eso supone que Apple no sabe quién te llama y quién no, reduciendo el riesgo de exposición de datos y aportando una tranquilidad extra al usuario. Este enfoque encaja con la filosofía de Apple de tratar la privacidad como un derecho básico y no como un extra. ¿Cómo tratará Google todos esos datos recogidos sobre tus llamadas?

Un equilibrio entre comodidad y seguridad El filtro de llamadas de iOS 26 demuestra que es posible ofrecer un servicio muy útil sin sacrificar privacidad, algo que muchos valoran frente al enfoque de Google. Sin embargo, el reto está en aquellos escenarios donde las llamadas sí son importantes, como transportistas, médicos o servicios urgentes. Apple probablemente tenga que seguir ajustando el sistema para que la comodidad de filtrar el spam no termine convirtiéndose en una barrera para llamadas necesarias. Por ahora, la recomendación es simple: si dependes de repartos o citas clave, quizá sea buena idea desactivar el filtro de forma temporal.