Apple y la Fórmula 1 han anunciado un acuerdo de cinco años por el que la plataforma Apple TV se convierte en el socio de retransmisión exclusivo en Estados Unidos. El pacto arrancará con la próxima era del campeonato, de cara a 2026, y supone que todas las citas del Mundial pasarán a verse en Apple TV en el mercado estadounidense. La alianza va más allá de la señal en directo: además de la emisión integral, habrá aperturas de contenido pensadas para captar nuevos aficionados. Apple ha confirmado que seleccionadas carreras y todas las sesiones de entrenamientos libres estarán disponibles de forma gratuita dentro de la app de Apple TV durante la temporada.

Qué incluye el acuerdo entre Fórmula 1 y Apple

Según han detallado ambas partes, la cobertura abarcará cada fin de semana al completo: entrenamientos, clasificación, carreras al sprint y Grandes Premios, todo ello en streaming para suscriptores de Apple TV en EE. UU. Diversas informaciones sitúan el valor económico del acuerdo en torno a £558 millones, si bien las compañías no han hecho público el montante oficial. Además, todas las sesiones del campeonato disponibles en directo en Apple TV junto con una selección de carreras y todos los libres gratis en la app de Apple TV. El acuerdo tiene una duración inicial de cinco temporadas con inicio en 2026.

El despliegue no se limitará a la retransmisión. Apple ha anunciado que potenciará la Fórmula 1 dentro de su ecosistema de servicios, con presencia en Apple News, Apple Maps, Apple Music y Apple Fitness+ para extender el seguimiento más allá del domingo de carrera.

Apple Sports en iPhone ofrecerá actualizaciones en vivo de cada sesión, clasificaciones en tiempo real y tablas de pilotos y constructores. Además, se reforzará y activará la compatibilidad con Live Activities para seguir la acción en la pantalla de bloqueo junto con un widget específico para la pantalla de inicio con datos del Gran Premio en curso.

Para facilitar el acceso masivo, Apple recuerda que su plataforma está presente en múltiples dispositivos y sistemas: iPhone, iPad, Apple TV, Mac, Apple Vision Pro, televisores inteligentes de las principales marcas, dispositivos de streaming como Roku y Fire TV, consolas y la web en tv.apple.com.

F1 TV Premium y cómo se accederá

El servicio propio de la competición, F1 TV Premium, continuará disponible en Estados Unidos mediante una suscripción a Apple TV. Según han indicado las compañías, quienes se suscriban tendrán acceso sin coste adicional a esta oferta premium dentro del entorno de Apple.

Para facilitar el acceso masivo, Apple recuerda que su plataforma está presente en múltiples dispositivos y sistemas: iPhone, iPad, Apple TV, Mac, Apple Vision Pro, televisores inteligentes de las principales marcas, dispositivos de streaming como Roku y Fire TV, consolas y la web en tv.apple.com.

El acuerdo se asienta sobre una relación creciente entre ambas marcas tras el éxito global de la película F1 The Movie, producida por Apple Studios. La cinta, dirigida por Joseph Kosinski y con producción de Jerry Bruckheimer, Lewis Hamilton, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Chad Oman, ha superado los 629 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en el largometraje deportivo más taquillero hasta la fecha.

La película hará su debut en streaming de forma global en Apple TV el 12 de diciembre de 2025, manteniendo el interés por el deporte entre carreras y contribuyendo a alimentar la base de seguidores de cara al salto a 2026.

Una audiencia en expansión en Estados Unidos

La Fórmula 1 continúa creciendo a ritmo notable en el mercado estadounidense. En 2024, la base de aficionados en EE. UU. alcanzó los 52 millones de personas. El último Global F1 Fan Survey apunta, además, a una entrada de seguidores más jóvenes: el 47% de quienes llevan cinco años o menos siguiendo el campeonato tienen entre 18 y 24 años, y más de la mitad son mujeres.

Desde la organización se subraya que el objetivo común es maximizar el crecimiento en EE. UU. combinando retransmisiones en directo, contenidos atractivos durante todo el año y nuevos formatos que faciliten el acceso. Por parte de Apple, la compañía destaca que 2026 abre una etapa de cambios técnicos y deportivos que se prestan a una cobertura centrada en la experiencia del aficionado.

Calendario, enfoque editorial y próximos pasos

La temporada 2026 llega con nuevas regulaciones, posibles cambios de equipos y una narrativa renovada que Apple quiere trasladar a su producción. En los próximos meses se anunciarán detalles de producción, mejoras de producto y formatos para disfrutar de la F1 a través de los distintos servicios de Apple. La comunicación del acuerdo se ha realizado coincidiendo con la semana del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, un marco idóneo para reforzar el mensaje en el mayor mercado objetivo del deporte.

Con una ventana gratuita para parte de los contenidos, integración transversal en apps nativas y el soporte de un título cinematográfico de éxito, la Fórmula 1 y Apple buscan dar un salto cualitativo en alcance y calidad de emisión. El movimiento sitúa a Apple TV como destino de referencia para los seguidores de la F1 en Estados Unidos, con cobertura total de cada fin de semana y un dispositivo editorial pensado para mantener viva la conversación durante todo el año.