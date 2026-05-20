Fortnite vuelve a estar disponible para iPhone y iPad a través de la App Store en casi todo el planeta, poniendo fin a un largo periodo de ausencia que comenzó en 2020. Tras años de demandas, recursos y tiras y aflojas, el battle royale de Epic Games reaparece en la tienda de Apple sin necesidad de recurrir a trucos, servicios en la nube o tiendas alternativas, algo que afecta directamente a los jugadores de España y del resto de Europa.

Este retorno no significa que Apple y Epic hayan hecho las paces ni mucho menos. Más bien al contrario: la vuelta de Fortnite se presenta como un nuevo capítulo en la batalla por las comisiones y el control del ecosistema iOS, que ahora se libra tanto en los tribunales de Estados Unidos como bajo la lupa de los reguladores en la Unión Europea, Reino Unido, Japón y otros mercados clave.

Fortnite ya se puede descargar de nuevo en la App Store

Epic Games ha confirmado que Fortnite vuelve oficialmente a la App Store para iOS e iPadOS en prácticamente todos los países, con una única gran excepción: Australia. Esto implica que los usuarios de España, el resto de Europa y la mayoría de mercados internacionales ya pueden localizar el juego en la tienda de Apple, descargarlo y actualizarlo como cualquier otra app, sin pasos intermedios.

Hasta ahora, el regreso había sido parcial y bastante más enrevesado. En 2024, el título volvió de forma limitada en la Unión Europea gracias a las nuevas normas digitales comunitarias, que permitieron a Epic lanzar tiendas alternativas como Epic Games Store o AltStore PAL en iPhone y iPad. Eso sí, el juego no figuraba dentro de la App Store global, lo que ponía una barrera importante para muchos usuarios menos avanzados.

Con el cambio actual, Fortnite pasa a estar de nuevo integrado en la tienda oficial de Apple, lo que simplifica enormemente el acceso. Se acabó tener que instalar plataformas de terceros, recurrir a servicios en la nube o buscar atajos para seguir jugando en iOS: basta con entrar en la App Store, buscar el juego y pulsar en descargar, como ocurría antes del conflicto.

En el caso de España, las principales dudas de los jugadores eran muy directas: ¿está disponible en la App Store española?, ¿se puede jugar online y con otras plataformas? La respuesta de Epic es clara: sí, en la App Store desde España el juego está de vuelta, mantiene los modos multijugador habituales y conserva el juego cruzado con otras plataformas, por lo que se puede seguir compartiendo partidas con usuarios de consola o PC.

Un conflicto que estalló en 2020 y cambió la relación con Apple

Para entender por qué este regreso es tan relevante, hay que remontarse a agosto de 2020. Ese mes, Epic decidió integrar en Fortnite un sistema de pago propio dentro de la app, que permitía comprar paVos y otros contenidos evitando la comisión habitual de la App Store, situada entre el 15 % y el 30 % según el caso. Era un desafío frontal a las reglas de Apple, que exigen el uso de su sistema de pagos para la mayoría de compras digitales.

La reacción de Apple fue inmediata: retiró Fortnite de la App Store y canceló la cuenta de desarrollador de Epic. Google tomó un camino similar en Google Play. Esta maniobra no pilló por sorpresa a Epic, que llevaba tiempo preparando una campaña mediática y legal (conocida internamente como Project Liberty) para cuestionar el modelo de comisiones y el control de las grandes tiendas de aplicaciones.

Desde entonces, las dos compañías han librado una guerra legal de largo recorrido, con episodios clave en tribunales de Estados Unidos y un seguimiento muy de cerca desde Europa y otros territorios. En un primer momento, la jueza Yvonne González Rogers concluyó que Apple no operaba como un monopolio clásico, pero sí le obligó a permitir que las apps incluyeran enlaces a sistemas de pago externos, aunque con condiciones.

Apple respondió habilitando enlaces a webs externas, pero manteniendo una comisión del 27 % sobre las compras realizadas en los siete días posteriores a pulsar el enlace, acompañada de pantallas de aviso que, según Epic, están diseñadas para disuadir a los usuarios. Esa interpretación de la sentencia originó nuevos roces, hasta desembocar en una decisión judicial que forzó el regreso de Fortnite a la App Store estadounidense y abrió la puerta al despliegue actual.

En paralelo, la disputa se trasladó también al terreno regulatorio. Epic acusó repetidamente a Apple de prácticas anticompetitivas y de ejercer un control excesivo sobre iOS, mientras Apple defendía que sus normas son necesarias para garantizar seguridad, privacidad y una experiencia homogénea. El caso se ha convertido en uno de los símbolos del debate global sobre el poder de las grandes plataformas tecnológicas.

La clave del regreso: la presión del Tribunal Supremo de EE. UU. y los reguladores

El movimiento que ha permitido el retorno mundial de Fortnite no parte de un acuerdo amistoso, sino de la evolución del caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ante esta instancia, la propia Apple ha tenido que reconocer que los reguladores de todo el mundo están siguiendo de cerca el litigio para determinar qué nivel de comisión puede considerar legítimo fuera del mercado estadounidense.

Epic interpreta ese reconocimiento como una señal de que los tribunales federales van a obligar a Apple a ser mucho más transparente en relación con los costes reales de mantenimiento de la App Store y la justificación de sus tarifas. La desarrolladora confía en que, una vez que se conozcan con detalle esos números, los gobiernos e instituciones internacionales no avalarán lo que califican como comisiones abusivas o “junk fees”.

Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic, ha resumido esta lectura con una frase que se ha repetido en todos los comunicados: considera que este regreso supone “el principio del fin del impuesto de Apple en todo el mundo”. El mensaje es claro: Fortnite vuelve, pero la batalla contra el modelo de cobros de la App Store continúa e incluso entra en una fase decisiva.

En sus declaraciones públicas, Sweeney habla de entrar en la “batalla final” contra Apple en los tribunales. Acusa a la compañía de Cupertino de fragmentar tarifas y funciones de iOS según el territorio, adoptar posiciones regulatorias en privado y retrasar deliberadamente la aplicación de las resoluciones judiciales, lo que a juicio de Epic complica la labor de jueces y reguladores.

Para Epic, lo que está en juego trasciende el caso de un único juego. Su objetivo declarado es conseguir un ecosistema móvil más abierto y justo, en el que los desarrolladores puedan elegir sistemas de pago y tiendas alternativas sin miedo a represalias, y donde las grandes plataformas no concentren todo el poder sobre la distribución de aplicaciones y servicios.

Pagos externos, tiendas alternativas y el papel de Europa

El regreso de Fortnite coincide con una oleada de cambios normativos a nivel internacional que afectan directamente a Apple y, por extensión, a los jugadores europeos. La Unión Europea ha aprobado la Ley de Mercados Digitales (DMA), que obliga a los grandes “guardianes de acceso” a permitir tiendas de aplicaciones de terceros y a abrir la puerta a pasarelas de pago alternativas en sus plataformas.

Japón y Reino Unido avanzan en direcciones similares, con regulaciones diseñadas para limitar el control de las grandes tecnológicas sobre los sistemas de distribución y cobro. Epic sostiene que Apple ha tratado de adaptarse a estas normas minimizando los cambios reales, mediante nuevas comisiones, requisitos adicionales y pantallas de advertencia que, según la compañía de videojuegos, buscan mantener la ventaja competitiva de la App Store.

En Europa, este contexto explica por qué Fortnite pudo regresar parcialmente antes del despliegue global actual, utilizando tiendas alternativas como la Epic Games Store en iOS. Sin embargo, ese modelo obligaba a los usuarios a instalar plataformas adicionales, asumir más pasos de configuración y, en la práctica, resultaba menos cómodo que la instalación directa desde la App Store oficial.

La situación actual cambia de forma notable para los usuarios europeos: el título vuelve a convivir dentro de la App Store con el resto de aplicaciones, sin renunciar por ello a la presión de Epic para impulsar una mayor competencia en pagos y distribución. La empresa insiste en que la vuelta de Fortnite no implica que haya renunciado a su propia tienda ni a seguir cuestionando las restricciones de Apple.

Epic reclama ahora a los reguladores que apliquen con más contundencia las leyes ya aprobadas. Considera que no basta con redactar nuevas normas si luego se permiten interpretaciones que, en la práctica, mantengan las mismas barreras de entrada. Para desarrolladores europeos, el desenlace de este pulso puede definir cuánto margen real tendrán para escapar del modelo de comisiones y control de las grandes tiendas.

Australia, la gran excepción en el despliegue mundial

A pesar de que Epic habla de un regreso global, hay un país que se queda fuera de este movimiento: Australia. Curiosamente, se trata de una región en la que la desarrolladora logró una victoria importante en los tribunales, donde se declararon ilegales varias de las condiciones que Apple impone a los desarrolladores de apps.

Según explica Epic, Apple ha recurrido la sentencia y sigue aplicando buena parte de esas condiciones, lo que impide un retorno en los términos que la compañía considera aceptables. Desde la perspectiva de Epic, volver a la App Store australiana sin cambios supondría legitimar un sistema de pagos que califican de ilegal a la espera de una resolución definitiva.

El mensaje de la compañía en este punto es tajante: no regresará a Australia mientras no se modifiquen las condiciones de pago o se dicte una orden judicial que obligue a Apple a acatar el fallo. Mientras tanto, los usuarios de iPhone en el país seguirán sin poder descargar Fortnite desde la tienda oficial, pese a que el juego sí estará disponible en la mayoría de mercados occidentales.

Este caso ilustra hasta qué punto ganar en los tribunales no siempre se traduce en cambios inmediatos dentro de una plataforma. La ejecución práctica de las sentencias depende a menudo de nuevos recursos, supervisión y debates sobre cómo aplicar las medidas sin abrir la puerta a interpretaciones que diluyan su impacto, algo que Epic denuncia de forma reiterada.

Australia se convierte así en un ejemplo llamativo de las diferencias regionales en la batalla contra el modelo de la App Store. Mientras en Europa la regulación ha permitido el surgimiento de tiendas alternativas y el regreso parcial de Fortnite antes de este anuncio global, en otros mercados el foco sigue puesto en desbloquear condiciones que, sobre el papel, ya se han cuestionado en sede judicial.

La situación actual de Epic Games y el futuro de Fortnite

La vuelta a la App Store llega en un momento especialmente delicado para Epic Games. Tras años de inversión en batallas legales contra Apple y Google, y en el desarrollo de su propia tienda de PC para competir con Steam, la compañía ha tenido que afrontar una caída de jugadores e ingresos en Fortnite, sobre todo desde principios de 2025.

Como consecuencia, Epic anunció el despido de más de mil empleados y el cierre o reestructuración de varios modos de juego dentro del propio Fortnite. Pese a estas dificultades, el título continúa siendo uno de los grandes nombres del sector, con más de 100 millones de jugadores activos al mes, aunque lejos del impacto masivo de sus primeros años.

El regreso a la App Store abre una ventana para recuperar parte del público que jugaba en iPhone y iPad antes del bloqueo de 2020. Durante casi seis años, muchos usuarios migraron a otros juegos y experiencias interactivas, como Roblox, que ha experimentado un crecimiento espectacular y compite directamente por el tiempo y la atención de los jugadores más jóvenes.

Para Epic, volver a iOS en condiciones más normales puede ayudar a estabilizar la base de jugadores y reforzar la visibilidad del juego, pero no basta por sí solo para resolver todos los retos. La compañía también ha aplicado cambios en el precio de los paVos, la moneda virtual del juego, alegando un aumento de los costes operativos, y sigue apostando por campañas publicitarias llamativas, como el reciente vídeo que parodia el icónico anuncio del iPod con siluetas bailando.

En paralelo, Epic mantiene su colaboración con Google tras un acuerdo alcanzado en 2025, que puso fin al contencioso principal en torno a la Play Store. Eso permite a la empresa centrar buena parte de sus esfuerzos en el frente abierto con Apple y en el debate sobre el futuro de las tiendas digitales y los sistemas de pago en las plataformas móviles.

Todo este contexto convierte el regreso de Fortnite a la App Store en algo más que un simple lanzamiento. Para Apple, supone un recordatorio de que su modelo de servicios, y en particular las comisiones de la App Store, está bajo escrutinio constante, mientras que para Epic representa una oportunidad de reconectar con millones de usuarios sin renunciar a su discurso crítico sobre cómo debería funcionar el ecosistema de aplicaciones en móviles.

Con Fortnite otra vez disponible en la App Store de España, Europa y la mayoría de regiones del mundo, la batalla entre Epic y Apple se desplaza a un terreno en el que conviven el negocio cotidiano y las grandes decisiones legales y regulatorias. Lo que ocurra en los próximos meses en los tribunales de Estados Unidos y en organismos como la Comisión Europea puede definir si este regreso es solo un paréntesis o el inicio de un cambio más profundo en la forma en que se distribuyen y se monetizan las aplicaciones en iPhone y iPad.