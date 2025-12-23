Safari se ha ganado a pulso la fama de ser el navegador perfecto para el iPhone: rápido, ligero, muy seguro y con una interfaz limpia que no estorba mientras navegas. Pero detrás de ese aspecto sencillo hay un buen puñado de funciones ocultas, gestos y ajustes que, si los dominas, pueden cambiar por completo tu experiencia en la web.

Conocer estos trucos marca la diferencia entre usar Safari «a medias» o exprimirlo como un auténtico pro. Desde atajos para gestionar pestañas a herramientas de privacidad avanzadas, pasando por IA y lectura sin distracciones, vamos a repasar todo lo que deberías saber para sacarle todo el jugo a Safari en tu iPhone (y, de paso, en iPad y Mac). Vamos a contarte todas las funciones ocultas de Safari en iPhone: trucos y ajustes que debes conocer.

Qué es Safari y por qué merece la pena usarlo en iPhone

Safari es el navegador creado por Apple y viene preinstalado en todos sus dispositivos, desde el iPhone y el iPad hasta los Mac. Esto significa que no tienes que descargar nada para empezar a usarlo, y que está optimizado al milímetro para el hardware y el sistema operativo de la marca.

Uno de sus grandes puntos fuertes es que está pensado para ser rápido y eficiente: consume menos batería y recursos que otros navegadores en dispositivos Apple, algo que se nota sobre todo en portátiles y en iPhone algo veteranos. Además, la interfaz está muy cuidada para que el contenido sea el protagonista.

A nivel de seguridad y privacidad, Safari es bastante más serio de lo que parece. Incluye navegación privada, gestión segura de contraseñas, bloqueo de ventanas emergentes y detección de webs fraudulentas, entre muchas otras protecciones, sin tener que instalar nada extra.

Otro motivo por el que compensa usarlo es su integración con el ecosistema Apple. Safari se lleva de maravilla con iCloud, Siri y Apple Pay, de forma que puedes recuperar pestañas de otros dispositivos, pagar en webs con un toque o rellenar contraseñas y datos personales de manera segura.

Safari en iPhone vs Safari en Mac: mismo motor, distinta experiencia

Aunque Safari sea el mismo navegador en todo el ecosistema Apple, la experiencia en iPhone y en Mac cambia bastante por el tamaño de pantalla y la forma de usarlo. En el iPhone todo está mucho más condensado y adaptado al uso táctil.

En el móvil, Safari muestra una interfaz compacta: la barra de dirección está abajo, los botones se agrupan y muchas opciones se esconden tras menús o gestos para no saturar el espacio. En Mac, en cambio, tienes una barra de herramientas completa, fácil de personalizar y con iconos siempre a la vista.

También hay diferencias en cómo se gestionan las pestañas. En iPhone las verás como una especie de tarjetas que se desplazan fácilmente con el dedo, mientras que en Mac las pestañas se ordenan en una fila horizontal en la parte superior de la ventana, para tenerlo todo localizado de un vistazo.

A pesar de estas diferencias visuales, por dentro comparten corazón: el motor de navegación es el mismo y las funciones clave están disponibles en ambos. Así que, uses el dispositivo que uses, puedes esperar el mismo rendimiento y casi las mismas capacidades.

Safari frente a Chrome: privacidad e integración contra extensiones

Si dudas entre usar Chrome o Safari en tu iPhone, la respuesta depende mucho de lo que priorices. Safari está totalmente integrado en iOS y en el resto del ecosistema Apple, mientras que Chrome brilla más por su variedad de extensiones y su simbiosis con servicios de Google.

Por el lado de Apple, Safari tiene ventaja en eficiencia: suele gastar menos batería y menos memoria RAM que Chrome en dispositivos de la marca. Además, puedes aprovechar funciones como iCloud Private Relay (el “VPN” de Apple) para mejorar tu privacidad al navegar.

Chrome, por su parte, ofrece muchísimas extensiones, alta compatibilidad con servicios como Gmail o Google Drive y puede venirte mejor si vives dentro del ecosistema de Google o alternas mucho entre plataformas distintas.

En privacidad hay una diferencia clave: Google vive de la publicidad y del análisis de datos, así que Chrome recopila más información de tu navegación para mejorar su negocio publicitario. Safari, en cambio, pone mucho foco en bloquear rastreadores y limitar el seguimiento entre sitios.

Abrir, actualizar y descargar Safari: lo que necesitas saber

En iPhone y iPad, abrir Safari es tan simple como localizar su icono, la clásica brújula azul y blanca que suele estar en el dock, y tocarlo. Si no lo ves en la pantalla principal, puedes buscarlo en la Biblioteca de apps o con Spotlight deslizando hacia abajo y escribiendo «Safari».

También puedes pedirle ayuda a Siri con un “Oye Siri, abre Safari” y listo. En Mac, el navegador suele estar anclado al Dock por defecto; si no, lo encontrarás en la carpeta Aplicaciones o a través de Spotlight con Comando (⌘) + barra espaciadora.

Safari no se descarga aparte en iPhone, iPad o Mac: forma parte del propio sistema operativo y no se puede eliminar. Cada vez que actualizas iOS, iPadOS o macOS, también se actualiza Safari con mejoras de rendimiento, seguridad y funciones nuevas.

Durante un tiempo existió Safari para Windows, pero Apple lo retiró hace años. Hoy la compañía se centra en ofrecer la mejor experiencia posible dentro de su propio ecosistema, por lo que no hay versión oficial actual para PC con Windows.

Atajos de teclado y formas rápidas de moverte entre pestañas

Si también utilizas Safari en el Mac, los atajos de teclado son oro puro para ir más rápido. Con unas pocas combinaciones puedes abrir, cerrar y gestionar pestañas sin levantar las manos del teclado, ideal si trabajas muchas horas frente al ordenador.

Algunos de los atajos más útiles son estos: para abrir una pestaña nueva usa Comando (⌘) + T, y para cerrarla Comando (⌘) + W. Si te has pasado cerrando, puedes recuperar la última con Shift (⇧) + Comando (⌘) + T.

Si quieres ir directo a la barra de búsqueda/dirección, usa Comando (⌘) + L y empieza a escribir. Para guardar una página en favoritos basta con Comando (⌘) + D, y si prefieres añadirla a la Lista de lectura, usa Shift (⇧) + Comando (⌘) + D.

Para moverte entre pestañas abiertas sin tocar el ratón, Control (⌃) + Tabulador te lleva a la siguiente pestaña, mientras que Shift (⇧) + Control (⌃) + Tabulador te devuelve a la anterior. Y si quieres ir a la página de inicio asignada, combina Shift (⇧) + Comando (⌘) + H.

Las descargas también tienen acceso directo: Comando (⌘) + Opción (⌥) + L abre el panel de descargas para ver lo que se ha bajado o comprobar el progreso de archivos grandes.

Gestos y trucos para cambiar de pestaña en iPhone y iPad

En la pantalla táctil, Safari tira mucho de gestos para que todo sea rápido y cómodo. En iPhone puedes cambiar de pestaña simplemente deslizando el dedo izquierda o derecha sobre la barra de direcciones, sin tener que abrir el menú de pestañas.

Otra forma es tocar el botón de pestañas (los dos cuadraditos superpuestos) en la parte inferior. Ahí verás todas las pestañas como cartas apiladas y podrás tocar la que quieras abrir o cerrar las que ya no necesites.

En iPad funciona parecido, aunque con más espacio en pantalla; aprende los gestos básicos en tu iPad. Puedes tocar las pestañas que aparecen en la parte superior o usar el icono de pestañas para verlas en vista general. Además, en iPadOS podrás tener varias ventanas de Safari y organizarlas con Stage Manager o Split View.

Si eres de los que acumulan pestañas como si no hubiera mañana, la vista general te salva: toca el icono de pestañas y tendrás una visión global desde la que puedes reorganizar, cerrar en bloque o pasar a grupos de pestañas.

Grupos de pestañas: organiza trabajo, ocio y proyectos

Los grupos de pestañas son una de las funciones más potentes para quienes trabajan mucho en la web. Te permiten guardar conjuntos de pestañas relacionadas (por ejemplo, trabajo, estudios, ocio) y cambiar entre ellas con un par de toques.

Para crearlos en iPhone, iPad o Mac, abre primero todas las páginas que quieras agrupar. Luego, en la barra de pestañas o desde el botón de pestañas, elige la opción de crear un nuevo grupo con «X pestañas», donde X es el número de pestañas abiertas en ese momento.

Podrás ponerle un nombre al grupo y, a partir de ahí, cada vez que vuelvas a ese grupo se restaurarán todas esas webs como las dejaste. Es perfecto para separar tu navegación de trabajo de la personal, o para proyectos concretos que requieren siempre los mismos sitios.

En el lateral (en iPhone y iPad, desde el botón de pestañas; en Mac, desde la barra lateral) tendrás todos tus grupos listados y podrás saltar entre ellos al instante.

Funciones ocultas con pulsación larga en Safari para iPhone y iPad

La pulsación larga es uno de los grandes secretos de Safari en iOS y iPadOS. Muchas funciones no aparecen como botones visibles, sino que se esconden tras mantener el dedo un segundo sobre determinados iconos, enlaces o elementos de la interfaz.

Por ejemplo, si has abierto varias pestañas interesantes y quieres guardarlas todas a la vez, mantén pulsado el icono de marcadores (el libro abierto) y elige «Añadir marcadores para X pestañas». Se creará una carpeta con todas esas webs dentro, lista para consultarla más tarde.

Si ya tienes una carpeta llena de favoritos y quieres compartir todas las URLs, deja el dedo sobre esa carpeta y usa la opción «Copiar contenido». Se copiarán todas las direcciones de las páginas guardadas y podrás pegarlas en un correo, nota o mensaje.

Cuando te desplaces por una web larga, fíjate en la barra de desplazamiento a la derecha. Si la mantienes pulsada un momento, se engrosa y puedes arrastrarla rápidamente arriba o abajo para moverte por la página a toda velocidad.

Otra joya: si mantienes pulsado el icono de pestañas (dos cuadrados) puedes cerrar todas las pestañas de golpe con la opción «Cerrar las X pestañas». En la vista de pestañas, si mantienes pulsado el botón «OK» también podrás cerrar todas de una sola vez.

Reabrir pestañas cerradas y controlar las ventanas

A todos nos pasa: cierras una pestaña sin querer y luego no recuerdas ni la URL. Safari tiene solución. Solo tienes que mantener pulsado el botón de nueva pestaña (+) y aparecerá una lista con las pestañas cerradas recientemente.

En iPhone, ese botón «+» no se ve hasta que abres la vista de pestañas, así que primero toca el icono de las dos ventanas superpuestas. Una vez dentro, mantén el dedo sobre el símbolo (+) y verás todo lo que has cerrado hace poco.

En iPad hay todavía más control. Si tienes varias ventanas de Safari abiertas, puedes fusionarlas todas en una sola ventana con una pulsación larga sobre el icono de pestañas y eligiendo «Fusionar todas las ventanas».

Además, al dejar pulsada una pestaña concreta en iPad, accedes al menú de control de pestañas, desde el que puedes copiar la URL, cerrar todas las demás pestañas o reordenarlas por título o por sitio web para poner algo de orden.

Descargas, previsualización de enlaces y apertura masiva de favoritos

Safari también ha mejorado mucho en la gestión de descargas. Si en una web ves un enlace de descarga, deja el dedo pulsado sobre él y elige «Descargar el archivo enlazado» para bajarlo directamente al gestor de descargas del navegador.

Cuando haya archivos descargándose, puedes tocar el icono de la flecha hacia abajo en la barra superior para ver el progreso o abrir lo ya descargado. Desde ahí puedes compartir, mover o borrar archivos con la app Archivos.

Otro truco muy útil es la previsualización de enlaces. Si mantienes pulsado cualquier enlace en una página, se abrirá una vista previa flotante con la web de destino. Así puedes echar un vistazo sin salir de la página actual.

Debajo de esa previsualización encontrarás opciones para abrir el enlace en una pestaña nueva, añadirlo a la Lista de lectura, copiar la dirección, descargar el archivo o compartirlo con otras apps. Si alguna vez desactivaste las previsualizaciones, podrás volver a activarlas desde la misma ventana con la opción correspondiente.

Y si te gusta usar carpetas de marcadores, una pulsación larga sobre una de ellas te permite abrir todo su contenido a la vez eligiendo «Abrir en pestañas nuevas». Ideal para arrancar una sesión de trabajo con todas tus webs habituales cargadas en segundos.

Modo lector, bloqueo de ventanas emergentes y menos anuncios molestos

Leer artículos largos en el móvil puede ser un suplicio si la página está llena de banners, pop-ups y elementos que se mueven. Para eso está el modo lector. Al entrar en una noticia o post, toca el icono «AA» en la barra de direcciones y elige «Mostrar lector» si está disponible.

El modo lector limpia toda la página y se queda solo con el contenido principal: texto e imágenes relevantes. Además puedes ajustar el tamaño de la letra, el tipo de fuente y el color de fondo (claro, sepia, oscuro…) para leer más cómodo, sobre todo de noche.

Para reducir todavía más la guerra con la publicidad intrusiva, entra en Ajustes > Safari y activa la opción «Bloquear ventanas emergentes» para evitar muchos pop-ups. No los elimina todos en todas las webs, pero nota se nota bastante.

Si usas bloqueadores de contenido de terceros (descargados desde la App Store), también puedes gestionarlos en esa misma sección de ajustes. Combinando modo lector y bloqueo de ventanas emergentes tendrás una navegación mucho más limpia.

Buscar dentro de una página: encuentra justo lo que necesitas

Cuando te topas con una página llena de texto y solo necesitas localizar un término concreto, no hace falta hacer scroll eternamente. En Safari para iPhone, basta con tocar la barra de direcciones y escribir la palabra o frase que buscas.

Debajo de las sugerencias de Google o del motor de búsqueda verás un apartado de “En esta página”. Ahí aparecerán las coincidencias encontradas, y podrás saltar de una a otra con las flechas. Safari resaltará el término buscado en amarillo dentro del texto.

Esta función es ideal para buscar fechas, nombres, instrucciones específicas o fragmentos concretos dentro de artículos muy largos. Te ahorra mucho tiempo y hace que la lectura sea mucho más eficiente cuando vas a tiro hecho.

Contraseñas seguras, autocompletar e «Ocultar mi correo»

Uno de los grandes puntos fuertes de Safari es que se encarga de tus contraseñas sin que tengas que volverte loco. Cuando inicias sesión por primera vez en una web, el navegador te ofrece guardar el usuario y la clave en el llavero de iCloud.

Si aceptas, la próxima vez que visites esa web los campos se rellenarán solos gracias al autocompletado, siempre y cuando tengas activada la opción en Ajustes > Safari > Autorrelleno. Las contraseñas se guardan de forma cifrada y se sincronizan con tus otros dispositivos Apple usando el mismo Apple ID.

Si eres suscriptor de iCloud+, tienes además la función «Ocultar mi correo electrónico». Cuando una web te pida tu email, puedes generar una dirección aleatoria que reenviará los mensajes a tu verdadera cuenta, sin exponer tu dirección real.

Para usarla, cuando estés en un formulario en Safari y toques el campo de correo, verás aparecer la opción «Ocultar mi correo electrónico» sobre el teclado. Puedes aceptar la dirección sugerida o pulsar Actualizar para generar otra. Así mantienes a raya el spam y proteges mejor tu identidad.

Modo privado y control de rastreadores: refuerza tu privacidad

Si quieres que tu sesión de navegación no deje rastro en el dispositivo, el modo privado es tu aliado. En iPhone y iPad, toca el botón de pestañas, luego la opción de pestañas (como “X pestañas” o “Página principal”) y elige «Nav. privada» para cambiar a ese modo.

Mientras estás en navegación privada, Safari no guardará historial, cookies ni búsquedas locales, y verás la interfaz con un tono más oscuro. También puedes mantener pulsado el icono de Safari en la pantalla de inicio y elegir «Nueva pestaña privada» para ir directo.

En Mac, activar una ventana privada es igual de sencillo: pulsa Shift (⇧) + Comando (⌘) + N o ve al menú Archivo > Nueva ventana privada. Cada ventana privada funciona separada del resto y no comparte las cookies normales.

Más allá del modo privado, Safari incluye la llamada Prevención de Seguimiento Inteligente. Esta función utiliza aprendizaje automático para bloquear rastreadores entre sitios que intentan seguirte por la web, limitando la creación de perfiles publicitarios sobre ti.

Además, iCloud Private Relay (en regiones donde está disponible) permite que tu tráfico de Safari se envíe cifrado y pasando por varios relés, de forma que ni tu operador ni los sitios visitados puedan ver tu dirección IP real completa o crear un perfil detallado de tu actividad.

IA y Apple Intelligence: resúmenes y contenido destacado

Con las últimas versiones de macOS (como Sequoia) y las novedades de Apple Intelligence, Safari empieza a apoyarse en la inteligencia artificial para ayudarte a centrarte en lo importante dentro de cada página.

Estas funciones pueden identificar automáticamente elementos clave de una web: datos de contacto, enlaces a contenido principal, botones de reproducción o información relevante según el contexto. El sistema te resalta lo que probablemente estás buscando, reduciendo el tiempo que pasas escaneando texto irrelevante.

Aunque muchas de estas herramientas de IA funcionan de forma bastante invisible, su objetivo principal es mejorar la privacidad y la comodidad. Apple insiste en procesar la mayor parte de la información en el propio dispositivo y en bloquear rastreadores o scripts sospechosos sin intervención del usuario.

Limpiar caché, cookies e historial para un Safari más fluido

Con el tiempo, Safari va acumulando historial, datos de webs, cookies y archivos en caché. Limpiar todo eso de vez en cuando puede mejorar un poco el rendimiento y resolver problemas raros al cargar algunas páginas.

En iPhone, abre Ajustes > Safari y busca la opción para borrar historial y datos de sitios web. También puedes ir desde el propio navegador al icono de marcadores, tocar el historial y pulsar en «Borrar» para elegir el periodo de tiempo a eliminar.

Si utilizas perfiles de Safari, verás que puedes borrar solo el historial de un perfil concreto o el de todos. Esto es muy útil si separas navegación personal y del trabajo y quieres limpiar solo una de las dos sin afectar a la otra.

Ten en cuenta que, al borrar cookies y datos de sitio, tendrás que volver a iniciar sesión en muchas webs y algunas preferencias se perderán, así que hazlo cuando no te importe ese pequeño “reseteo”.

Entre todos estos ajustes, gestos y trucos, Safari deja claro que es bastante más que un simple icono azul para entrar en internet: es una herramienta muy completa para navegar rápido, con orden y con mucha más privacidad de la que parece, especialmente si aprovechas sus funciones ocultas, la integración con iCloud y las opciones de lectura y seguridad que Apple ha ido sumando en los últimos años.