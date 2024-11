Fundas y protector de Nomad para el nuevo iPhone 16

Con los nuevos iPhone Nomad ha renovados sus fundas para adaptarse a las nuevas medidas y al nuevo botón de cámara. Analizamos los modelos que más nos gustan para que tu nuevo iPhone esté protegido con la mayor calidad y protección para que estés bien tranquilo.

Nomad lleva mucho tiempo siendo una de nuestras marcas favoritas cuando hablamos de fundas y correas para iPhone, y lo es por méritos propios. Piel de la mejor calidad, diseños elegantes y deportivos, excelente agarre, botones de aluminio anodizado y alta protección para cuidar de tu iPhone como se merece. Cuentas con diferentes materiales y diseños, y aquí hemos seleccionado los que más nos gustan para que puedas elegir, desde los modelos más deportivos a los más elegantes, incluso algún modelo tan minimalista que te va a sorprender. Además probamos por primera vez el protector de pantalla de Nomad, y te mostramos lo fácil que se coloca y el excelente resultado que consigues.

Rugged Case

La funda de Nomad que mayor protección te ofrece con un diseño muy deportivo pero sin estridencias, perfecta para llevarla todos los días. Fabricada con una combinación de TPU y policarbonato para el marco, y PET (poliéster) para la parte trasera, el resultado es una funda con muy buen tacto al llevarla a la mano que te ofrece una protección muy elevada (hasta 4,5 metros de altura) que se consigue también gracias a las esquinas reforzadas. La combinación de colores (negro para el marco y color para la parte trasera) tiene un resultado fantástico sea cual sea el color que hayas elegido (azul, negro, verde y desierto, que es la que veis en las imágenes). Por supuesto es una funda compatible con el sistema MagSafe.

El interior de microfibra y los botones de aluminio anodizado completan este deportivo y bonito diseño. Los botones merecen un poco de atención, porque su tacto y pulsación son excelentes. El hecho de que el botón de encendido y de acción tengan la superficie rayada para diferenciarlos es práctico a la vez que le da un toque especial, y el hecho de que sean negros hace que no destaquen del marco, lo cual me parece que queda francamente bien. Por último tenemos que destacar cómo Apple ha dejado al descubierto el botón de cámara, porque es de las marcas que mejor ha conseguido hacerlo. La apertura de la funda queda perfectamente centrada con el botón, y el uso del mismo no se ve mermado ni los más mínimo, lo cual con una funda tan robusta tiene mucho mérito. Su precio en la web de Nomad es de 55€ (impuestos ya incluidos) en este enlace.

Modern Leather Case

Cuando hablamos de elegancia y buen tacto, lo que ofrece una funda de piel no te lo puede dar ninguna otra. Y cuando hablamos de piel, la que usa Nomad en sus fundas es de primerísima calidad: Horween. La Modern Leather combina esta fantástica piel con un bumper de TPU que hace que la protección no sea tan elevada como el modelo anterior pero sigue siendo alta (2,5 metros). El resultado es una funda elegante y deportiva a la vez, con la que puedes disfrutar del tacto de la piel, de su envejecimiento que irá dándole nuevas tonalidades a la piel a medida que la vayas utilizando, y todo ello sin renunciar a la tranquilidad que te da una elevada protección.

La funda incluso dispone de dos enganches para ponerle una cinta para la muñeca, y por supuesto compatibilidad con MagSafe para que no renuncies a nada. En cuanto a otros detalles, comparte los mismos botones de aluminio anodizado que la Rugged Case y la microficha de su interior. El recorte para el botón de acción es igualmente preciso, y su uso es perfecto con la funda puesta. La funda está disponible en marrón y en negro, aunque han salido ahora dos ediciones limitadas, «Olden Dublin» y «Green Chrome» al mismo precio. Puedes comprarla en la web de Nomad por 70€ (enlace) en cualquier de los colores. También tienes la opción d comprarla en otro tipo de piel, no tan premium como Horween pero también de gran calidad, por 50€ (enlace).

Traditional Leather Case

Si eres de piel 100%, la Traditional Leather Case es lo que buscas. En este caso tenemos una funda completamente recubierta de piel, tanto en marco como en parte trasera. En esta funda se pueden apreciar los excelentes acabados de los productos de Nomad: cómo los botones de aluminio anodizado salen de la piel sin poder apreciar el más mínimo borde, o cómo el marco que protege el módulo de cámara queda perfectamente integrado, o cómo la parte inferior del iPhone tiene los orificios perfectamente alineados para altavoz, micrófono o puerto USB-C. El el caso del botón de cámara sí que encontramos algo diferente al resto de modelos de la marca: aquí sí que hay un recorte de la funda que te permite usar el botón de forma normal, sin el más mínimo problema. No hay otra funda que te ofrezca este tacto y esta elegancia. Y no nos olvidamos de la compatibilidad con MagSafe.

Al igual que en el modelo anterior, Nomad nos ofrece dos tipos de piel para esta funda. Si la quieres en piel Horween, el precio es de 80€ (enlace) y está disponible sólo en marrón y negro. Puedes pedirla en piel normal, que es la que puedes ver en el vídeo y fotografías, y sólo cuesta 60€ (enlace) y está disponible en negro, marrón oscuro y marrón claro «English tan».

Sport Case

Si te gusta el diseño de la Modern Leather Case pero no te gusta la piel, o simplemente buscas un producto más asequible, la Sport Case es exactamente igual pero en lugar de tener la parte trasera de piel la tiene de plástico con diferentes colores y un acabado mate que además evita francamente bien las huellas. Nomad ha hecho esta funda ahorrando dinero en materiales (plástico en lugar de piel) pero no en acabados ni en calidad general de la misma. La funda dispone del mismo agarre, nivel de protección y acabados que su equivalente de piel, con los botones de aluminio anodizado en color negro y con la microficha interior y sistema MagSafe.

Todo lo dicho con la funda Modern Leather es igualmente válido con esta funda, incluido el espacio dedicado al botón de cámara que permite utilizarlo sin la más mínima molestia. De momento está disponible en tres colores: negro, azul (el de esas fotos) y gris piedra, tres colores muy elegantes y que quedan perfectos en cualquier color de iPhone que hayas elegido. Su precio es de 45€ (enlace).

Magnetic Leather Back

En este caso estamos ante un producto muy peculiar: un protector trasero de piel que se une a nuestro iPhone mediante MagSafe. No estamos ante una funda, porque deja los laterales del iPhone completamente libres, lo cual es una merma en cuanto a protección, pero una auténtica gozada para la sensación de llevar el iPhone en nuestra mano sin ningún tipo de interferencia con su marco de titanio. Si tuviera que definir esta lámina de piel Horween, diría que es un accesorio de moda, ya que protección no aporta apenas, pero el teléfono queda realmente bonito, y además sorprende a cualquiera que lo ve.

El ajuste que ha conseguido Nomad con esta trasera de piel es sensacional, y lo más sorprendente es lo bien que se fija a nuestro iPhone simplemente con el MagSafe, aunque si quieres mayor fijación puedes utilizar los 3 elementos adhesivos (por microsucción) que tiene la funda, pero que no son imprescindibles para poder llevarla. Para los que gustan de llevar el iPhone «desnudo» no encuentro mejor accesorio que puedan utilizar. Su precio es de 45€ en piel Horween (enlace) disponible en marrón y negro.

Protector de pantalla Nomad

Es el primer protector de pantalla que pruebo de Nomad, y tengo que decir que me ha convencido por completo. Está fabricado en aluminnosilicato, un material completamente transparente y más resistente (2,5x) que los protectores convencionales de cristal templado. Es como si no llevaras nada en la pantalla de tu iPhone, a lo que ayuda también el hecho de que llega hasta casi el borde de la pantalla. La compatibilidad con cualquiera de las fundas que hemos visto es total, no debes preocuparte porque se pueda levantar el cristal al ponerlas o quitarlas.

Nomas además ha creado un sistema para colocarlo que utiliza el mismo embalaje de plástico que trae el cristal dentro de la caja, de modo que se reduce el número de elementos que incluye la caja, así que menos residuos. En el vídeo podéis ver el procedimiento para colocarlo: rápido, sencillo y con un resultado impecable. Su precio es de 30€ (enlace)