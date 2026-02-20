Google da un paso más en la integración de la inteligencia artificial en su ecosistema y prepara una nueva función con la que Gemini pasará a formar parte de Google Maps como una especie de guía local conversacional. La idea es que, en lugar de limitarse a ver un mapa y buscar manualmente sitios de interés, el usuario pueda hablar con la IA para obtener sugerencias y orientación adaptadas a la zona que está explorando.

Esta novedad permitirá que, al cargar un mapa de una ciudad o barrio concreto, Gemini se convierta en un asistente capaz de recomendar restaurantes, atracciones turísticas, cafeterías o gasolineras cercanas, además de ofrecer contexto adicional sobre el entorno. Todo ello se hará a través de un chat integrado, usando preguntas naturales como si se estuviera conversando con una persona.

Cómo se integrará Gemini dentro de Google Maps

La integración se ha descubierto gracias a un análisis del código de la aplicación realizado por el medio especializado Android Authority, que ha detectado la nueva función en la versión 17.6.58.ve.arm64 de Google Maps. No se trata todavía de una característica pública, sino de una herramienta en fase de desarrollo que Google mantiene oculta mientras termina de ajustarla.

En esta versión, la app incorpora dentro de Gemini un nuevo icono de Google Maps, identificado con el clásico símbolo de ubicación, que aparece en el menú de adjuntos junto a accesos como Drive o NoteBookLM. Al pulsar ese icono, el usuario puede cargar un mapa directamente en la interfaz conversacional de Gemini para empezar a interactuar con la zona seleccionada.

Una vez se selecciona el mapa, la pantalla pasa a mostrarse a tamaño completo y se visualiza la posición del usuario junto con el área circundante. La interfaz mantiene los elementos habituales de Maps, como los botones de búsqueda en la parte superior derecha y el botón de ubicación en la esquina inferior derecha, de manera que la experiencia resulte familiar para quien ya utiliza la app de navegación.

En la parte inferior central de la pantalla aparece una opción llamada “Explorar esta área”. Al activar este botón, el área del mapa queda asociada a Gemini, que pasa a ser capaz de responder preguntas específicas sobre lo que hay dentro de esa zona, desde sitios para comer hasta lugares que merecen una visita rápida.

Un chat para preguntar sobre la zona como a un guía local

La gran diferencia respecto al uso tradicional de Google Maps es que ya no hará falta ir abriendo fichas de negocios o usar filtros de búsqueda manuales para encontrar un sitio concreto. En su lugar, el usuario podrá plantear dudas a Gemini en lenguaje natural: por ejemplo, pedirle “un restaurante tranquilo para cenar cerca del hotel”, “una cafetería con buena conexión Wi-Fi” o “una gasolinera de camino al aeropuerto”.

Según las primeras pruebas detectadas en el código, la aplicación mostrará un chat integrado donde se podrá preguntar prácticamente cualquier cosa sobre la zona escogida. Más allá de los típicos listados de sitios, el asistente aspira a ofrecer información de contexto, como si fuera un amigo que conoce bien el barrio o un guía turístico que lleva años trabajando allí.

Entre los ejemplos que se han mencionado, Gemini podría orientar sobre si una zona es segura para caminar de noche, cómo están los precios del alquiler en un determinado barrio o qué áreas conviene evitar si se viaja con niños. Todo ello se apoyaría en datos recopilados de la web, reseñas, foros y otras fuentes públicas.

Este enfoque convierte a Maps en algo más que un simple sistema de navegación: pasa a ser una herramienta conversacional que “entiende” el mapa y la realidad local, ofreciendo respuestas que tratan de ir más allá de un listado de puntos de interés y sus valoraciones.

Funciones en desarrollo y limitaciones actuales

Pese a lo prometedor de la integración, la función sigue en una fase temprana de pruebas y no está disponible para el público general. Android Authority señala que, por ahora, la precisión de los resultados no es del todo consistente y que todavía hay problemas para trabajar con ubicaciones muy concretas, lo que limita el alcance real de las recomendaciones.

En las versiones internas analizadas, la interfaz de búsqueda y de chat todavía presenta restricciones importantes, lo que ha impedido realizar pruebas exhaustivas en escenarios reales. La herramienta funciona más como un prototipo avanzado que como una característica lista para un despliegue masivo en todos los móviles Android.

Google no ha comunicado de forma oficial fechas ni territorios para el lanzamiento de esta integración entre Gemini y Maps. Teniendo en cuenta el estado actual del desarrollo, el despliegue podría tardar aún varias semanas o incluso meses, y lo más probable es que se haga de forma gradual por regiones, como suele ocurrir con muchas de las novedades del ecosistema de la compañía.

De cara a Europa y España, es previsible que la función tenga que adaptarse también a la normativa local en materia de datos y privacidad, así como a posibles requisitos regulatorios sobre el uso de contenidos generados por IA y la presentación de información sensible, por ejemplo al hablar de seguridad de barrios o niveles de precios.

Una IA más «humana»… con dudas sobre sus fuentes

La apuesta de Google con esta integración va más allá de añadir una simple capa de IA a Maps: la compañía quiere que Gemini se perciba como un asistente mucho más humano y cercano, con el que se pueda mantener una conversación fluida mientras se pasea por una ciudad desconocida o se planifica un viaje por Europa.

La intención es que muchas personas dejen de tratar a la inteligencia artificial como un robot distante y empiecen a verla como un interlocutor capaz de comprender matices, preferencias personales y situaciones concretas. Por ejemplo, alguien que viaje a Madrid, Barcelona o Sevilla podría ir caminando por la calle y preguntarle al móvil dónde tomar algo tranquilo, qué barrio encaja más con su presupuesto o qué zonas son más animadas al anochecer.

Sin embargo, este modelo también genera inquietudes. La información que Gemini utilizará para responder se basará en gran medida en lo que la IA aprende de foros, páginas web y blogs, es decir, en contenido generado por terceros que puede estar incompleto, desactualizado o sesgado. Esto plantea interrogantes sobre hasta qué punto las recomendaciones reflejarán la realidad tal y como la viven los vecinos y los profesionales del sector turístico.

Además, en Europa el uso de datos y opiniones en línea está sometido a un marco regulatorio cada vez más estricto, por lo que Google tendrá que vigilar cómo presenta la información y qué tipo de afirmaciones hace Gemini sobre zonas concretas, especialmente cuando se trate de asuntos sensibles como la seguridad, los precios del alquiler o la popularidad real de determinados negocios.

Con todo, la integración de Gemini en Google Maps apunta a un cambio relevante en la manera de usar los mapas digitales: pasaremos de buscar manualmente a conversar con una IA que interpreta el territorio y nos guía como si fuera un experto local, aunque habrá que comprobar en la práctica hasta qué punto sus respuestas se ajustan a la realidad y al contexto de cada ciudad europea.

*Parte de la información sobre esta función procede de documentación y análisis de versiones en pruebas, revisados por editores humanos para verificar su precisión.