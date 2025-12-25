Gestionar lo que pagas cada mes por apps y servicios de Apple puede ser un auténtico quebradero de cabeza si no sabes dónde mirar. Entre pruebas gratuitas, suscripciones mensuales y servicios que ya no usas, es muy fácil acabar pagando de más sin darte cuenta, tanto en iPhone como en iPad, Mac, PC o incluso Android.

La buena noticia es que Apple concentra casi todo en unos pocos menús muy claros. Si sabes exactamente dónde tocar o hacer clic, podrás ver tus suscripciones activas y caducadas, cambiar de plan, cancelar renovaciones automáticas y comprobar recibos y formas de pago sin perder demasiado tiempo. A continuación tienes una guía muy completa, paso a paso, para tenerlo todo bajo control. Vamos a enseñarte a cómo gestionar suscripciones en App Store: cómo ver, cambiar o cancelar desde iPhone, iPad y Mac,

Qué tipos de suscripciones puedes gestionar desde App Store y tu ID de Apple

Cuando hablamos de gestionar suscripciones en el ecosistema Apple no nos referimos solo a una app concreta. Todo lo que esté vinculado a tu ID de Apple y se renueve de forma periódica entra en el mismo saco: servicios propios de Apple, apps de terceros y compras dentro de las apps.

En tu historial de compras y en el apartado de suscripciones encontrarás apps de pago y gratuitas de App Store, suscripciones recurrentes, compras integradas, música, películas, series, libros, AppleCare+ y otros servicios digitales asociados a tu cuenta.

Entre los servicios de Apple que más suelen aparecer están Apple Music, Apple TV+, iCloud+, Apple News+, Apple Arcade y otros planes como MLS Season Pass o AppleCare. Junto a ellos verás también suscripciones de apps de terceros: Netflix, plataformas de fitness, apps de productividad, revistas, juegos con pase premium, etc.

La clave es que, aunque cada app tenga su modelo propio (mensual, trimestral, anual o periodos promocionales), todas se administran desde los mismos menús de tu ID de Apple o desde App Store. Ahí podrás ver cuáles siguen activas, cuáles han caducado y qué se renovará en la próxima fecha de cobro.

Cómo ver tus suscripciones en iPhone y iPad

En iPhone y iPad tienes dos caminos principales para revisar tus suscripciones: desde la app Ajustes (Configuración) o directamente desde App Store. Ambos muestran la misma información, solo cambia el punto de entrada.

Ver suscripciones desde Ajustes es la forma más directa si estás acostumbrado a gestionar tu cuenta desde ahí. En este apartado se agrupan todas las suscripciones asociadas al ID de Apple con el que has iniciado sesión en el dispositivo.

Para consultar qué suscripciones tienes desde la app Ajustes de iOS o iPadOS, sigue estos pasos generales: entra en Ajustes y toca tu nombre (tu ficha de ID de Apple) en la parte superior, donde aparece tu foto o iniciales.

Una vez dentro de tu ficha, verás diferentes apartados relacionados con la cuenta. Toca en “Suscripciones” para abrir la pantalla específica donde se muestran todas las suscripciones activas y las que ya han vencido o se han cancelado en el pasado.

En esta pantalla se separan normalmente las “Suscripciones activas” y las “Suscripciones caducadas”. Desde aquí podrás seleccionar cualquier servicio para ver sus detalles: precio, periodo de facturación, fecha de próxima renovación y opciones de cambio de plan o cancelación.

Si en lugar de Ajustes prefieres moverte siempre por App Store, también puedes llegar a lo mismo desde tu cuenta en la tienda de aplicaciones en apenas un par de toques.

Para ello, abre la app App Store en tu iPhone o iPad y toca tu avatar (tu foto de perfil) en la esquina superior derecha de la pantalla principal. Se abrirá un panel con la información de tu cuenta, compras, métodos de pago, etc.

En ese menú de cuenta, verás una opción llamada “Suscripciones” que debes pulsar. Al hacerlo, accederás al mismo listado de suscripciones activas y caducadas que se muestra desde Ajustes, con las mismas posibilidades de ver detalles, cambiar de plan o cancelar.

Cómo cancelar o modificar suscripciones desde iPhone o iPad

Una vez hayas localizado el listado de suscripciones, cancelar o ajustar un servicio es muy sencillo. El procedimiento es prácticamente idéntico tanto si entras por Ajustes como si lo haces por App Store, ya que ambos caminos te llevan a la misma pantalla.

Desde Ajustes, después de ir a tu nombre y entrar en “Suscripciones”, verás la lista con todos los servicios asociados a tu cuenta. Para dejar de pagar por algo que ya no usas, solo tienes que tocar sobre la suscripción concreta que te interese revisar.

Al pulsar sobre una suscripción, se abre la ficha con la información completa: plan actual, periodicidad de pago, posibles opciones alternativas (por ejemplo, cambio de mensual a anual) y la fecha de renovación. En la parte inferior de esa pantalla aparece la opción “Cancelar suscripción”.

Para darla de baja, toca “Cancelar suscripción” y confirma la acción cuando el sistema te lo pida. En ocasiones tendrás que desplazarte hacia abajo para ver el botón, ya que puede quedar oculto si hay mucha información en pantalla.

Si al entrar en una suscripción no aparece ningún botón de “Cancelar” o ves un mensaje en rojo de vencimiento, significa que ya no se renovará y la baja está hecha. En ese caso, la suscripción ya está cancelada aunque todavía puedas usarla hasta el final del periodo que pagaste.

También puedes seguir un proceso casi idéntico desde la app App Store en tu dispositivo iOS o iPadOS. Abres App Store, tocas tu foto arriba a la derecha, entras en “Suscripciones” y, desde ahí, eliges la suscripción a cancelar.

En la pantalla de detalles de esa suscripción, verás igualmente las distintas opciones de plan y, al final de todo, la opción “Cancelar suscripción” que deberás pulsar. Vuelve a tener presente que quizás tengas que hacer scroll para ver ese botón si no aparece a primera vista.

Algo que mucha gente desconoce es que eliminar una app del iPhone o iPad no anula la suscripción asociada. Aunque borres el icono de la app de la pantalla de inicio, si no cancelas la suscripción manualmente desde este menú, el cobro seguirá haciéndose con normalidad hasta que la desactives.

Cómo ver y gestionar suscripciones desde un Mac

Si sueles usar tu Mac para instalar apps o consumir servicios, también puedes revisar y cancelar suscripciones directamente desde la app App Store en macOS. El funcionamiento es similar al de iPhone y iPad, pero adaptado al escritorio.

Lo primero es abrir la app App Store en tu Mac y asegurarte de que has iniciado sesión con la misma Cuenta de Apple que utilizas en el resto de dispositivos. Si no ves tu nombre en la parte inferior de la barra lateral o en la zona de cuenta, haz clic en “Iniciar sesión”.

Una vez conectado, haz clic en tu nombre o en la foto de tu perfil para entrar en el área de cuenta. Dentro de este panel encontrarás diferentes opciones como compras, métodos de pago y ajustes específicos de tu Apple ID.

Para ir al panel de suscripciones, haz clic en “Ajustes de la cuenta”. Al abrirlo, desplázate hacia abajo hasta localizar el apartado “Suscripciones”. A la derecha verás un botón llamado “Gestionar” que debes pulsar.

Se mostrará entonces una lista con todas las suscripciones asociadas a tu ID de Apple, tanto las activas como las que ya han vencido. Haz clic en la suscripción que quieras controlar para abrir sus detalles: plan elegido, precio, periodo y fecha de renovación.

Desde esa ficha tendrás la opción de cambiar el tipo de plan (si el servicio lo permite) o hacer clic en “Cancelar suscripción” si lo que quieres es que deje de renovarse automáticamente. Al igual que en iOS, puede que el botón de cancelación esté algo más abajo y tengas que desplazarte un poco.

Cuando canceles una suscripción desde el Mac, el efecto es el mismo en todos tus dispositivos, porque la baja se aplica a la Cuenta de Apple, no a un aparato concreto. Podrás seguir usando el servicio hasta que termine el periodo ya pagado y, después, dejará de renovarse.

Gestionar suscripciones en Windows: Apple Music, Apple TV y iTunes

Muchas personas usan servicios de Apple desde un PC con Windows, sobre todo Apple Music, Apple TV y antiguos contenidos de iTunes. En estos casos, también puedes ver y cancelar tus suscripciones desde el propio ordenador, sin necesidad de tocar el iPhone o el Mac.

En versiones recientes, Apple ha separado sus apps para Windows. Si usas la app Apple Music o la app Apple TV para Windows, el punto de acceso a la gestión de suscripciones es muy parecido en ambas.

En tu PC, abre la app Apple Music o Apple TV y comprueba que estás logueado con tu Cuenta de Apple. En la parte inferior de la barra lateral verás tu nombre; haz clic sobre él y selecciona la opción “Ver mi cuenta”. Es posible que se te pida iniciar sesión de nuevo por seguridad.

En la página de cuenta que se abre, baja hasta el apartado “Ajustes” o “Configuración”. Allí encontrarás el epígrafe “Suscripciones” con un botón “Gestionar” al lado. Haz clic en “Gestionar” para ver la lista completa de suscripciones vinculadas a tu cuenta.

Selecciona la suscripción que desees modificar y pulsa en “Editar” para abrir sus opciones. En esa pantalla podrás cambiar de plan si procede o pulsar directamente en “Cancelar suscripción” para que deje de renovarse. Si no ves ningún botón de cancelación, es que ya está dada de baja.

Si sigues utilizando iTunes en tu PC con Windows, el procedimiento es ligeramente distinto, aunque el destino es el mismo panel de suscripciones de tu ID de Apple.

Abre iTunes y, en la barra de menús de la parte superior de la ventana, ve a Cuenta > Ver mi cuenta. Es probable que tengas que introducir tu contraseña para continuar. Al cargarse la página de información de la cuenta, busca el bloque “Configuración”.

Dentro de ese bloque, junto a la línea “Suscripciones”, haz clic en “Gestionar” para acceder a la lista. Igual que en el resto de plataformas, podrás seleccionar la suscripción concreta, pulsar en “Editar” y finalizarla con el botón “Cancelar suscripción” si todavía está activa.

Cancelar suscripciones de Apple desde Android

También hay usuarios que han contratado servicios como Apple Music, Apple TV o MLS Season Pass directamente desde un dispositivo Android. En función de cómo hicieras la suscripción, la gestión se hace en un lugar u otro.

Si te registraste desde Android y el cobro se hace a través de Google Play, no podrás cancelar la suscripción desde Ajustes de Apple ni desde App Store. En ese caso, tendrás que entrar en la app Google Play Store y administrar la suscripción como cualquier otra de la tienda de Google.

Abre Google Play, toca tu icono de usuario, entra en el apartado de “Pagos y suscripciones” y luego en “Suscripciones”. Ahí verás Apple Music, Apple TV o el servicio que corresponda, con la opción de cancelarlo para que deje de renovarse.

En cambio, si la suscripción se factura directamente por Apple (por ejemplo, porque iniciaste sesión con tu Cuenta de Apple dentro de la propia app), tendrás que cancelar el servicio desde la web de Apple o desde las apps de Apple disponibles en Windows o en otros dispositivos.

Una vía especialmente útil en estos casos es ir a account.apple.com desde el navegador. Inicia sesión con tu Cuenta de Apple, sigue las instrucciones en pantalla y ve al apartado de suscripciones. Desde ahí podrás ver y cancelar las que estén facturadas por Apple, aunque estés usando un dispositivo Android.

Qué hacer si no encuentras una suscripción que quieres cancelar

En ocasiones sabes que te están cobrando algo todos los meses, pero entras en el apartado de suscripciones y no aparece por ninguna parte. Esto puede deberse a varios motivos: uso de otra Cuenta de Apple, facturación externa o un plan aún no configurado.

El primer paso es revisar si estás mirando con el ID de Apple correcto. Muchas personas tienen más de una cuenta (por ejemplo, una antigua de iTunes y otra más reciente) y la suscripción puede estar asociada a la otra. Asegúrate de iniciar sesión con cada una de ellas y comprobar sus suscripciones por separado.

Si sospechas que el problema es de cuenta, una buena pista es buscar en tu correo electrónico las palabras “recibo de Apple” o “factura de Apple”. En esos correos, que Apple envía cada vez que se cobra una suscripción o compra, verás claramente qué Cuenta de Apple se ha utilizado.

Cuando localices el recibo, fíjate en la dirección de correo o ID que aparece. Inicia sesión con esa cuenta concreta en tu iPhone, iPad, Mac o en la web de Apple, y repite los pasos para ir al apartado de suscripciones. De ese modo deberías poder ver y cancelar el servicio correspondiente.

Si en el recibo no se menciona Apple o no encuentras ningún mail de recibo de Apple, es posible que la suscripción la hayas contratado con otra empresa (por ejemplo, directamente con Netflix, Spotify u otra plataforma) y no a través de App Store.

En ese caso, revisa tu extracto bancario o de tu tarjeta de crédito para identificar el nombre de la compañía que te está cobrando. Para cancelar esa suscripción tendrás que entrar en la web o la app de esa empresa concreta y seguir su propio proceso de baja, ya que Apple no puede gestionarla por ti.

Otro escenario típico es con los planes de AppleCare o AppleCare+. Si estás tratando de cancelar un plan AppleCare y no lo ves en el listado, puede que todavía no lo hayas terminado de configurar o vincular a tu Cuenta de Apple.

En esos casos, suele ser necesario completar primero la configuración del plan AppleCare y asociarlo correctamente a tu ID de Apple o a tu dispositivo. Una vez esté todo enlazado, debería aparecer en el apartado de suscripciones para que puedas gestionarlo o cancelarlo si procede.

Ten en cuenta además que, si se trata de la suscripción de un miembro de “En familia”, no podrás cancelarla por él desde tu propia cuenta. La persona titular cuyo ID de Apple aparece en el recibo es la que debe hacer los pasos de cancelación en su dispositivo.

Consultar historial de compras y controlar mejor tus gastos

Además del panel de suscripciones, Apple ofrece un historial de compras muy detallado donde puedes ver todas las operaciones vinculadas a tu cuenta: apps gratuitas y de pago, suscripciones, compras dentro de aplicaciones, contenido multimedia, libros, planes AppleCare+ y más.

En iPhone puedes revisar este historial abriendo la app App Store y tocando tu foto en la esquina superior derecha. En el menú que se abre, encontrarás la opción “Historial de compras”, que te llevará a una lista ordenada por fecha.

Es posible que el sistema te pida autenticarte con Face ID, Touch ID o tu código antes de mostrarte los datos. Una vez dentro, podrás buscar por nombre, precio o ID de pedido usando el cuadro de búsqueda para localizar recibos concretos.

En la parte superior de esta sección también puedes filtrar por periodo de tiempo y tipo de compra. Por ejemplo, seleccionar “Últimos 90 días” o ver solo los elementos de pago para concentrarte en aquello que está generando gasto real.

Consultar este historial de vez en cuando te ayuda a detectar rápidamente servicios que ya no utilizas, pruebas que se te olvidó cancelar o compras que no reconoces. Es una herramienta útil para cuadrar tus cuentas y decidir qué suscripciones mantener y cuáles cortar.

Gestión de suscripciones desde enlaces y otros accesos

En algunas guías y páginas de soporte de Apple encontrarás enlaces directos que te llevan al panel de suscripciones, especialmente pensados para usuarios de ordenador. Al hacer clic en ellos, se abre automáticamente la app correspondiente.

Si estás en un Mac o PC y pulsas en un enlace oficial de gestión de suscripciones, es posible que se abra directamente iTunes o la App Store con la sección de cuenta de tu ID de Apple. Desde ahí podrás ver, renovar o cancelar tus suscripciones tal y como hemos explicado antes.

También existen accesos directos desde algunos menús de iOS, como Configuración > Tu cuenta > iTunes Store y App Store, donde puedes ver parámetros de tu Apple ID. Aunque el camino más moderno es usar directamente el apartado de “Suscripciones”, estos accesos antiguos siguen funcionando para algunos usuarios.

Sea cual sea el punto de entrada, la idea es que siempre acabes en el mismo panel centralizado de suscripciones de tu Cuenta de Apple, que es donde realmente se gestionan altas, bajas y cambios de plan.

En un ecosistema con cada vez más pagos recurrentes, tener controlado ese panel y consultarlo a menudo es fundamental para no llevarte sustos en la tarjeta y pagar solo por lo que realmente estás utilizando.

Conociendo todos estos caminos —desde Ajustes y App Store en iPhone y iPad, pasando por el Mac, el PC con Windows, la web de Apple y hasta Android cuando entra en juego Google Play— resulta mucho más sencillo tomar las riendas de tus suscripciones, localizar cargos extraños y cancelar a tiempo cualquier servicio que ya no encaje contigo.