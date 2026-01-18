Gmail está estrenando una de las funciones más solicitadas por sus usuarios: la posibilidad de cambiar la dirección de correo sin tener que crear una cuenta nueva. A partir de ahora, quienes tengan una dirección que termine en @gmail.com podrán sustituirla por otra, manteniendo intacto todo lo asociado a su cuenta de Google.

Este cambio afecta a algo mucho más importante que un simple alias: la dirección principal con la que se inicia sesión en servicios como YouTube, Google Drive, Fotos, Calendar o Android. Hasta ahora, si alguien quería modificar el nombre que aparece antes de la arroba, la única salida era abrir una cuenta nueva, migrar datos a mano y resignarse a un proceso largo y bastante incómodo.

Una novedad largamente esperada en Gmail

Durante años, Google fue muy clara: si tu correo terminaba en @gmail.com, no se podía cambiar. La única excepción eran las cuentas creadas con direcciones de terceros (Outlook, Yahoo, dominios corporativos, etc.), que sí permitían modificar el email principal asociado a la cuenta de Google.

El primer indicio de que algo estaba cambiando apareció en diciembre, cuando una página de soporte de Google India comenzó a mostrar instrucciones para cambiar direcciones @gmail.com. En aquel momento se interpretó como una prueba limitada o incluso un posible error, pero el texto fue apareciendo después en más idiomas, incluido el inglés y el español, confirmando que se trataba de una función real en fase de despliegue.

Google ha actualizado ya su documentación oficial para explicar que, si el correo de la cuenta termina en gmail.com, es posible cambiarlo por otra dirección que también use ese mismo dominio, siempre que el nuevo nombre esté libre. Es un giro de 180 grados respecto a la política anterior, que afirmaba de manera tajante que “normalmente no se puede cambiar” la dirección de Gmail.

La compañía insiste en que se trata de un lanzamiento progresivo a nivel global. Eso significa que algunos usuarios ya ven la opción activa en sus cuentas, mientras que otros todavía tendrán que esperar unos días o semanas para que aparezca, algo que también está ocurriendo en Europa y España.

Cómo funciona el cambio de dirección de Gmail

La clave de la nueva función está en que no se crea una cuenta nueva, sino que se renombra la dirección principal. La cuenta de Google sigue siendo la misma: mismo perfil, mismos datos y mismos servicios vinculados.

Cuando el usuario cambia su dirección @gmail.com, la dirección antigua pasa automáticamente a ser una dirección alternativa o alias. Esto implica que cualquier correo que llegue a la dirección vieja seguirá entrando en la misma bandeja de entrada, y que será posible iniciar sesión tanto con el correo nuevo como con el anterior.

En la práctica, se termina teniendo dos direcciones de correo plenamente funcionales apuntando a una sola cuenta. El almacenamiento de Google Drive, las fotos en Google Fotos, los correos guardados y el historial de actividad se mantienen exactamente igual, sin dividirse en varias cuentas independientes.

Además, Google explica que se puede usar cualquiera de las dos direcciones para iniciar sesión, con la misma contraseña y el mismo sistema de verificación en dos pasos que estuviera configurado. Para el usuario, el cambio se nota básicamente en el nombre de la dirección, no en el funcionamiento general de la cuenta.

Paso a paso: dónde encontrar la nueva opción

El proceso para cambiar la dirección de Gmail se realiza desde la página de gestión de la cuenta de Google, no desde la interfaz del correo como tal. Es un ajuste de identidad de la cuenta, no solo de la bandeja de entrada.

Los pasos que describe Google en su soporte son sencillos y se pueden hacer tanto desde ordenador como desde el móvil:

Acceder a la gestión de la cuenta de Google, por ejemplo desde myaccount.google.com o el enlace directo a google-account-email .

o el enlace directo a . Entrar en la sección “Información personal” dentro del menú de la cuenta.

dentro del menú de la cuenta. Pulsar en el apartado “Correo electrónico” , donde se muestran las direcciones asociadas.

, donde se muestran las direcciones asociadas. Dentro de “Correo electrónico de tu cuenta de Google”, buscar el enlace “Cambiar el correo de la cuenta de Google” o “Cambiar la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Google”.

o “Cambiar la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Google”. Introducir la nueva dirección deseada, siempre que termine en @gmail.com y esté disponible.

y esté disponible. Confirmar el cambio siguiendo los pasos de verificación que pueda solicitar Google (por ejemplo, un código enviado al correo o al móvil).

Si el despliegue ya ha llegado a la cuenta, el sistema actualizará el nombre de usuario casi al momento. Si la opción no aparece, no hay manera de forzarla: simplemente significa que todavía no se ha activado para esa cuenta o región.

Qué ocurre con tus datos, servicios y la dirección antigua

Una de las preocupaciones habituales en este tipo de cambios es si se perderán correos, fotos o archivos. Google ha sido claro en su documentación: el cambio de dirección no afecta al contenido de la cuenta. Todo lo que ya estuviera guardado se mantiene.

Esto incluye mensajes antiguos de Gmail, archivos en Google Drive, fotos en Google Fotos, historiales de copias de seguridad y demás información asociada al perfil. La única modificación es el nombre de la dirección principal con la que se accede, pero la cuenta subyacente es exactamente la misma.

La antigua dirección pasa a funcionar como alias, de forma que los correos enviados tanto al correo nuevo como al viejo llegarán a la misma bandeja. Tampoco se pierde la posibilidad de iniciar sesión con la dirección antigua: sigue siendo válida y queda vinculada a la misma cuenta.

Aun así, Google recomienda hacer una copia de seguridad previa por pura precaución, utilizando las herramientas habituales para exportar datos (como Google Takeout). No es un requisito obligatorio, pero se presenta como una buena práctica antes de cualquier cambio estructural de este tipo.

También se advierte de que, tras modificar la dirección, algunas preferencias o ajustes visuales pueden resetearse en determinados servicios. Por ejemplo, es posible que algún fondo personalizado, configuración de chat o detalle estético vuelva a sus valores por defecto, aunque en general son aspectos fáciles de restaurar.

Límites y letra pequeña: no se puede cambiar cada dos por tres

Para evitar abusos y mantener la estabilidad del sistema, Google ha fijado restricciones claras sobre la frecuencia y el número de cambios permitidos en una misma cuenta.

En primer lugar, una vez que se ha cambiado la dirección de Gmail, no se puede volver a modificar la dirección principal durante un periodo de 12 meses. Es decir, hay que pensárselo bien antes de pulsar el botón, porque no se trata de una opción para ir probando nombres cada semana.

Además, distintas informaciones procedentes de la documentación y de medios especializados apuntan a que existiría un límite total de cambios a lo largo de la vida de la cuenta, que se situaría en torno a tres modificaciones. Sumando la dirección original y esos posibles cambios, un usuario podría llegar a tener hasta cuatro direcciones distintas asociadas históricamente a la misma cuenta de Google.

Otro aspecto importante es que, una vez creada la nueva dirección, esta no se puede eliminar ni se puede aprovechar inmediatamente la anterior para abrir una cuenta aparte e independiente. La dirección vieja queda ligada como alias y la nueva se convierte en el identificador principal de la cuenta.

En cuanto a la disponibilidad de nombres, se aplican las reglas habituales: no es posible escoger una dirección que ya esté en uso por otra persona. No obstante, con la política de eliminación de cuentas inactivas que Google comenzó a aplicar a partir de 2024 (cuentas sin uso durante al menos dos años), es posible que algunos nombres que antes estaban ocupados se hayan liberado, lo que abre la puerta a recuperar la dirección que siempre se quiso tener.

Posibles problemas con apps, dispositivos y compatibilidades

Google también avisa de que, aunque el sistema está pensado para que el usuario apenas note cambios, pueden darse pequeños incidentes con algunos dispositivos y aplicaciones, especialmente en los primeros días tras la modificación.

Entre los casos que se mencionan están los Chromebooks y las apps de terceros que utilizan el inicio de sesión con cuenta de Google. Si una aplicación guarda de forma explícita la dirección antigua para autenticar al usuario, puede ser necesario volver a iniciar sesión o actualizar los datos en la configuración.

La compañía indica que, en general, los problemas suelen resolverse volviendo a iniciar sesión o revisando los permisos de la cuenta. En su página de ayuda se detallan algunos pasos recomendados para quienes encuentren errores puntuales tras el cambio, como revisar qué aplicaciones tienen acceso, actualizar credenciales o confirmar que el nuevo correo aparece correctamente como principal.

En cualquier caso, no se trata de fallos estructurales ni de pérdidas de acceso irreversibles, sino de ajustes puntuales derivados de que muchas aplicaciones guardan todavía el correo antiguo como referencia principal.

Despliegue gradual en España y resto de Europa

En Europa, y particularmente en España, la función se está activando por fases. Algunos usuarios ya pueden ver la opción de cambiar su dirección @gmail.com en la sección de Información personal, mientras que otros aún no tienen acceso, pese a tener la cuenta actualizada y al día.

Medios especializados han señalado que el despliegue ha comenzado antes en ciertos países europeos y que España se encuentra dentro de ese lanzamiento escalonado. Google, por su parte, ha confirmado en sus páginas de soporte en español que la función está en marcha, pero insiste en que “puede que aún no esté disponible” para todo el mundo.

La recomendación, si todavía no aparece la opción, es revisarla de vez en cuando desde la gestión de la cuenta de Google, sin necesidad de instalar nada adicional. El cambio llega desde los servidores de Google, de manera que no depende de tener una versión concreta de Android, iOS o de la app de Gmail.

Esta medida supone un paso relevante en la forma en que la compañía gestiona la identidad digital de sus usuarios en uno de los servicios de correo más utilizados en España y en Europa. Para muchas personas que arrastraban direcciones poco profesionales o simplemente desfasadas, se abre por fin una vía oficial para actualizar su correo sin renunciar a todo el historial asociado.

Con esta nueva posibilidad de renombrar la dirección de Gmail manteniendo intacta la cuenta, Google introduce un cambio profundo en una de sus normas más rígidas hasta la fecha: ahora es posible corregir aquel nombre de usuario que ya no encaja, conservar todos los datos y servicios vinculados y, a la vez, seguir utilizando la dirección antigua como alias, todo ello con ciertas limitaciones de frecuencia y con un despliegue paulatino que irá llegando a más usuarios en España y el resto de Europa en las próximas semanas.