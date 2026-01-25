Los usuarios de Mac que siguen trabajando con macOS 12 Monterey se enfrentan a un cambio importante en su navegador principal si utilizan Google Chrome. La compañía ha confirmado que en los próximos meses dejará de ofrecer nuevas versiones compatibles con este sistema, lo que afectará directamente a la seguridad y a la llegada de nuevas funciones.

En términos prácticos, esto significa que Chrome se quedará congelado en una versión concreta para los equipos que continúen en macOS 12. A partir de ahí, el navegador seguirá abriéndose con normalidad, pero ya no recibirá mejoras, correcciones de errores ni parches de seguridad, una situación delicada si el ordenador se usa para tareas sensibles como banca online, trabajo remoto o gestión de datos personales.

Chrome 150 será la última versión compatible con macOS 12 Monterey

Según la información publicada en la documentación oficial de Chrome Platform Status y en los comunicados de soporte de Google, Chrome 150 está señalado como la última versión del navegador que funcionará de forma oficial en macOS 12 Monterey. Después de esa edición, todas las compilaciones estables posteriores exigirán un sistema operativo más reciente.

A partir del salto a Chrome 151, el requisito mínimo pasará a ser macOS 13 Ventura o una versión superior de macOS. Es decir, cualquier Mac que permanezca en Monterey o en una versión anterior ya no podrá actualizar Chrome más allá de la numeración 150. El programa no dejará de ejecutarse de golpe, pero quedará anclado en ese punto sin posibilidad de avanzar.

Google enmarca esta decisión en una política habitual de la industria: alinear el ciclo de soporte de las aplicaciones con el del propio sistema operativo. Apple dejó de proporcionar parches de seguridad y nuevas funciones para macOS 12 en 2024, de modo que mantener un navegador de uso masivo sobre una base sin mantenimiento complica garantizar un nivel adecuado de protección frente a vulnerabilidades recientes.

Quienes sigan usando Chrome en un Mac con Monterey verán, llegado el momento, un aviso en la parte superior de la ventana indicando que esa instalación ya no se actualizará. Podrán continuar navegando, pero sin acceso a las novedades que Google vaya añadiendo ni a las correcciones que se publiquen ante fallos de seguridad descubiertos en el futuro.

Esto implica que las instalaciones de Chrome 150 sobre macOS 12 irán quedándose poco a poco obsoletas. A medida que avance el tiempo, se acumularán vulnerabilidades conocidas que sí estarán resueltas en las versiones más modernas del navegador y del sistema operativo, pero no en esa combinación antigua, lo que puede convertirla en un objetivo atractivo para atacantes.

Cuándo dejará de recibir actualizaciones Chrome en Monterey

Google no ha fijado todavía una fecha absolutamente cerrada para el fin del soporte, pero sí ha proporcionado suficientes pistas como para trazar un horizonte temporal. El navegador se actualiza de forma estable aproximadamente cada cuatro semanas, y hoy la rama estable se encuentra varias versiones por debajo del punto de corte definido.

Tomando como referencia ese ritmo de lanzamiento, se estima que Chrome 150 llegue a los usuarios a lo largo de 2026, convirtiéndose entonces en la última versión disponible para macOS 12 Monterey. A partir de ese momento, los Mac con este sistema operativo ya no podrán pasar a compilaciones posteriores.

Los documentos de ayuda de Google y distintos calendarios internos consultados por varios medios especializados sitúan la llegada de Chrome 151 alrededor de finales de julio de 2026, con una fecha provisional marcada en el 28 de julio. La propia compañía advierte de que este día puede desplazarse por motivos técnicos, pero sirve como referencia para entender el margen con el que cuentan los usuarios.

Otros cálculos basados en el conteo de versiones y el intervalo fijo de unas cuatro semanas por actualización apuntan a que el despliegue completo de Chrome 151 podría extenderse hasta mediados o finales de agosto de 2026. En cualquier caso, todos los escenarios coinciden en un punto: el cambio se producirá en torno al verano de 2026 y, desde entonces, Monterey quedará fuera del plan de soporte de Chrome.

Mientras tanto, Chrome 150 se mantendrá como la última versión instalable y soportada en macOS 12. Una vez que Chrome 151 pase al canal estable, los equipos con Monterey continuarán ejecutando el navegador, pero ya no podrán recibir esas versiones nuevas ni las sucesivas, quedando a un lado del camino en cuanto a desarrollo y seguridad.

Motivos del fin de soporte y consecuencias para la seguridad

La decisión de Google no es un movimiento aislado, sino parte de una tendencia generalizada en el sector tecnológico, marcada por problemas de software. Los grandes desarrolladores suelen ajustar sus propias ventanas de soporte a las de los fabricantes del sistema operativo, tanto por razones técnicas como de seguridad y de optimización de recursos.

En el caso de macOS 12 Monterey, Apple lanzó este sistema en 2021 y ha ido trasladando el foco a versiones posteriores como Ventura, Sonoma o Sequoia. Una vez que el sistema deja de recibir parches oficiales, sólo desde el sistema operativo pueden abordarse ciertas vulnerabilidades profundas, de modo que mantener activamente un navegador sobre esa base sin actualizar supone un riesgo cada vez mayor.

Tal y como recoge la documentación de Chrome, ejecutar el navegador sobre un sistema que ya no cuenta con mantenimiento oficial impide garantizar una protección plena frente a nuevas amenazas. Muchos fallos se corrigen mediante actualizaciones conjuntas de sistema y navegador, por lo que prolongar indefinidamente el soporte en una plataforma obsoleta forzaría a Google a renunciar a parte de las mejoras o a aceptar agujeros de seguridad no resueltos.

Desde el punto de vista de la seguridad del usuario, quedarse en Chrome 150 sobre macOS 12 supone utilizar un navegador que, con el paso de los meses, acumulará vulnerabilidades conocidas sin parche. Esto es especialmente problemático en usos profesionales, administraciones públicas, centros educativos o empresas que manejen información sensible, ya que aumenta la probabilidad de incidentes de ciberseguridad y posibles incumplimientos normativos.

Además, abandonar los sistemas más antiguos permite a Google concentrar sus recursos de ingeniería en plataformas más actuales, mejor preparadas para nuevas funciones como la integración avanzada de inteligencia artificial, mejoras de rendimiento gráfico o cambios profundos en la arquitectura interna del navegador. Muchas de estas innovaciones no se podrían implementar de forma segura o eficiente sobre equipos que arrastran varios años de hardware y software.

En Europa, incluido el mercado español, este enfoque encaja con un contexto regulatorio cada vez más exigente en materia de protección de datos y resiliencia digital. Operar con un navegador sin soporte sobre un sistema operativo igualmente desactualizado puede chocar con las recomendaciones de seguridad de muchas organizaciones y organismos reguladores, e incluso derivar en responsabilidades en caso de fuga de información.

Qué pueden hacer los usuarios de macOS 12 Monterey

Ante este escenario, quienes aún utilizan un Mac con macOS 12 tienen varias cartas sobre la mesa. La primera, y la que Google y Apple ven con mejores ojos, es actualizar el sistema operativo a macOS 13 Ventura o a una versión posterior, siempre que el modelo de ordenador sea compatible con esas ediciones más recientes.

Muchos equipos que hoy funcionan con Monterey acceptan sin problemas el salto a Ventura. La comprobación puede hacerse desde el apartado de Actualización de software en los ajustes del sistema, donde se indicará si hay una versión superior disponible y compatible. Además de alargar la vida útil del Mac, este cambio permite seguir recibiendo tanto las novedades de Chrome como los parches de seguridad del propio macOS.

Para quienes, por motivos de compatibilidad con aplicaciones antiguas, estabilidad en entornos profesionales o rendimiento en hardware más veterano, prefieren no cambiar de sistema, otra opción pasa por migrar a navegadores que todavía mantengan soporte para macOS 12. Entre ellos, la alternativa más lógica dentro del ecosistema Apple es Safari.

Safari, como navegador nativo de macOS, se integra de forma muy estrecha con el sistema y suele recibir actualizaciones mientras el sistema permanezca en la ventana de soporte de Apple. En el caso de Monterey, esa etapa ha ido llegando a su fin, pero para muchos usuarios puede seguir siendo una opción más segura que un Chrome sin mantenimiento.

También está sobre la mesa Mozilla Firefox, que conserva versiones compatibles con macOS 12 y ofrece una variante ESR (Extended Support Release), pensada para organizaciones que priorizan estabilidad y soporte prolongado. Esta edición resulta especialmente interesante en entornos educativos, administraciones y empresas que necesitan alargar un poco más la vida de sus equipos antes de acometer una renovación.

Si alguien decide, aun con todo, seguir utilizando Chrome 150 en un Mac con Monterey, conviene extremar las precauciones: limitar su uso para tareas poco críticas, evitar introducir datos bancarios o credenciales especialmente sensibles, desinstalar extensiones poco fiables y apoyarse en un segundo navegador actualizado para las gestiones más delicadas.

Impacto en España y en el resto de Europa

En el mercado europeo, y particularmente en España, los ordenadores Mac tienen una presencia destacada en estudios creativos, despachos profesionales, agencias de comunicación, centros educativos y pequeñas empresas. A ello se suma la elevada cuota de uso de Chrome respecto a otros navegadores, lo que amplifica el efecto de esta decisión.

Muchas organizaciones han estirado la vida útil de equipos con macOS 12 Monterey porque seguían siendo suficientes para tareas de ofimática, trabajo administrativo o diseño ligero. El paso de Google obliga ahora a revisar esas políticas de actualización y de renovación de hardware, especialmente en estructuras con parques informáticos numerosos donde un cambio masivo no se puede improvisar de un día para otro.

Entre los usuarios domésticos, es probable que la barra de aviso de Chrome anunciando el fin de las actualizaciones sea el primer aviso claro de que su sistema operativo se ha quedado atrás. Para muchos, ese mensaje será el detonante para plantearse si actualizan a una versión más reciente de macOS o si dan una oportunidad a otros navegadores.

Cuando un actor del tamaño de Google cambia los requisitos de su navegador principal, suele acelerar la adopción de versiones más modernas del sistema operativo. Buena parte de los usuarios prefiere no renunciar a Chrome y, si su Mac lo permite, termina instalando Ventura o versiones posteriores para seguir en la rama más actual del navegador.

Al mismo tiempo, la jugada abre una ventana de oportunidad para navegadores como Safari y Firefox, que pueden ganar algo de terreno en equipos que no den el salto a un macOS más nuevo pero cuyos propietarios busquen seguir navegando con un mínimo de garantías. Aun así, todo apunta a que con el tiempo estas aplicaciones también irán elevando sus requisitos, dejando progresivamente fuera a las versiones más antiguas de macOS.

Dudas habituales sobre el fin del soporte de Chrome en Monterey

La retirada de soporte de Chrome en macOS 12 deja varias preguntas en el aire. A partir de los datos compartidos por Google es posible aclarar algunas de las cuestiones más repetidas entre los usuarios que dependen a diario de este navegador.

¿Qué modelos de Mac se verán afectados?

El cambio afecta a cualquier ordenador de Apple que esté ejecutando macOS 12 Monterey o una versión anterior, independientemente de si se trata de un iMac, un Mac mini, un MacBook Air o un MacBook Pro. Lo que cuenta no es el tipo de equipo, sino la edición del sistema operativo instalada.

¿Chrome dejará de abrirse en mi Mac cuando llegue Chrome 151?

No. Chrome seguirá arrancando, pero tu instalación se quedará bloqueada en la versión 150. El navegador mostrará una notificación avisando de que ya no recibirá actualizaciones. Todas las funciones actuales seguirán disponibles, pero no se incorporarán nuevas características ni se corregirán los fallos de seguridad que se descubran más adelante.

¿Cuándo se producirá exactamente el corte de soporte?

Google habla de plazos orientativos, pero sitúa el lanzamiento de Chrome 151 alrededor de finales de julio de 2026, con margen para que ese momento se desplace algunas semanas. De forma práctica, el cambio se dará durante el verano de 2026, que será cuando los Mac con Monterey dejen de poder avanzar a partir de ese número de versión.

¿Se perderán marcadores, historial o contraseñas al terminar el soporte?

El fin del soporte no implica el borrado automático de los datos de usuario. Tus marcadores, contraseñas guardadas y tu historial permanecerán en Chrome 150 mientras mantengas ese navegador instalado en el sistema. El problema no es la desaparición de la información, sino el aumento del riesgo de que el navegador se convierta en una puerta de entrada para ataques.

¿Qué ocurre si mi Mac no puede actualizarse a macOS 13 Ventura?

En ese caso, la alternativa más razonable es pasarse a un navegador que todavía mantenga soporte para Monterey, como Safari o Firefox, y reservar Chrome únicamente para situaciones muy puntuales en las que sea imprescindible. A medio y largo plazo, habrá que valorar la renovación del equipo o soluciones más avanzadas, como ejecutar versiones recientes de macOS o de otros sistemas mediante virtualización o equipos de sustitución.

¿Hay tiempo para reaccionar o hay que tomar decisiones inmediatas?

El calendario de lanzamientos de Google deja algo de margen. Aún faltan varias versiones hasta llegar al punto en el que Chrome 151 sea la rama estable y Monterey quede definitivamente fuera. Eso da a usuarios particulares, empresas y administraciones un tiempo razonable para planificar si actualizan el sistema, cambian de navegador o inician una renovación escalonada de sus equipos.

Con todo este contexto, la situación puede resumirse en que quedarse en macOS 12 Monterey utilizando Chrome será cada vez menos recomendable desde el punto de vista de la seguridad y la compatibilidad. Hay margen para organizar el cambio con calma, ya sea actualizando el sistema, probando otros navegadores o renovando el hardware, pero ignorar las advertencias y seguir utilizando un navegador sin soporte sobre un sistema desactualizado acabará siendo, tarde o temprano, un riesgo difícil de justificar.