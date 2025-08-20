Google copia a Apple y lanza una aplicación de Diario exclusiva

Parece que las musas de la inspiración han viajado del océano al otro lado del charco: Google acaba de presentar una nueva aplicación llamada “Diario”, destinada únicamente a los dispositivos Pixel. Sí, es un diario digital con estilo, exclusivo y casi con glamour (justo como la App Diario de Apple). No hace falta ser un fan de los memes para captar el mensaje: el diario privado ya no es una característica exclusiva del iPhone y ahora los usuarios de Android más privilegiados también podrán presumir de tener uno.

Diario permite guardar pensamientos, añadir fotos o lugares visitados y hasta descubrir frases para arrancarte la creatividad (en plan “inspírate a escribir y mejora tu bienestar”), aunque todo siga un formato muy, muy parecido al Diario “made in Cupertino”. Está bloqueado para los usuarios de Pixel, lo que añade ese sentido de exclusividad que Apple lleva perfeccionando durante años. Y no pienses en instalarlo en otro móvil: por ahora, no hay permiso para hacerlo desde la tienda, oficialmente al menos.

La aplicación está pensada para integrarse con el ecosistema de Google, aprovechando funciones de localización, recordatorios y sincronización con otros servicios de la compañía. De esta manera, tu “yo digital” se nutre de datos que ya estaban ahí y se organiza automáticamente, algo que suena tan útil como inquietante. Todo esto, claro, con la estética minimalista que caracteriza a las apps más recientes de Mountain View. El problema es que cuesta no ver un déjà vu: si Apple lo lanzó antes, ahora Google lo adapta con un par de retoques.

Google ha decidido que el diario íntimo, esa cosa de “mi vida y yo”, merece su propia app exclusiva. Y, sorprendentemente, no pide una suscripción: basta que tengas un Pixel en el bolsillo.

¿Una copia descarada de Apple? Quizá. Pero si algo quiere ser premium y deseable, la exclusividad no es mal camino para empezar. Después de todo, si Apple lo puede hacer, ¿por qué no Google? El verdadero truco estará en ver cuánto tarda en abrir la puerta a otros Android… y si consiguen que hasta tu diario parezca parte del ecosistema Pixel.

Mientras tanto, la moraleja es clara: Apple marca tendencia y Google responde.