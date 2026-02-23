Google ha confirmado un cambio de calado en su servicio de correo: a lo largo de 2026 irá desactivando Gmailify y el acceso a cuentas externas mediante POP dentro de Gmail. Se trata de dos funciones veteranas que durante años han permitido concentrar mensajes de otros proveedores directamente en la bandeja de entrada de Google.

La decisión impactará principalmente en quienes usaban Gmail como panel de control para varias direcciones de correo (Outlook, Yahoo, iCloud u otros servicios), algo relativamente habitual entre usuarios avanzados, autónomos y pequeñas empresas en España y el resto de Europa. Para la mayoría, el efecto será moderado, pero quienes dependían de estas herramientas tendrán que revisar cómo organizan su correo electrónico.

Qué funciones desaparecen: adiós a Gmailify y al acceso POP

Según ha detallado la compañía, la retirada de estas funciones será gradual durante todo 2026. En una primera fase, los nuevos usuarios dejarán de ver la opción de activar Gmailify o de configurar cuentas externas mediante POP desde la interfaz de Gmail. Los usuarios que ya las tengan configuradas podrán seguir utilizándolas durante un tiempo limitado, con un horizonte que se sitúa hacia finales de 2026 para el apagado definitivo.

Gmailify se lanzó en su día como una forma de aplicar las herramientas inteligentes de Gmail a cuentas de otros proveedores. Permitía, por ejemplo, que correos de Outlook o Yahoo se beneficiasen del filtrado avanzado de spam de Google, de la clasificación automática en pestañas (Principal, Social, Promociones) y de otras funciones de organización sin necesidad de cambiar de dirección de correo electrónico.

Con el fin de Gmailify, las cuentas externas dejan de contar con ese “extra” de funciones en la versión web de Gmail. Google seguirá permitiendo conectar cuentas no Gmail mediante IMAP en sus aplicaciones móviles, pero ya no habrá esa integración tan profunda ni el mismo nivel de tratamiento inteligente de los mensajes de terceros dentro de la interfaz web.

La otra gran afectada es la opción de acceder a cuentas externas mediante el protocolo POP (Post Office Protocol) desde Gmail. POP es un estándar clásico que permite descargar los correos desde un servidor remoto a un buzón local. A diferencia de IMAP, que sincroniza bandejas y estados de lectura entre dispositivos manteniendo los mensajes en el servidor, POP se ha utilizado tradicionalmente para bajar los correos y, en muchos casos, eliminarlos del origen.

En Gmail, el acceso POP a cuentas externas ofrecía una ventaja clave para algunos usuarios: traer a la cuenta de Google todos los mensajes de otras direcciones y conservarlos allí como archivo centralizado. Con la retirada de esta función, ya no se podrán crear nuevas configuraciones que “absorban” el correo de otros servicios mediante POP dentro de Gmail.

A quién afectará más este cambio en España y Europa

Google deja entrever que el alcance global no será masivo: Gmailify estaba oficialmente pensado sobre todo para cuentas de Outlook y Yahoo, por lo que su uso quedaba restringido a un grupo específico de usuarios. Además, el protocolo POP lleva años cediendo terreno frente a IMAP, más flexible y adaptado al uso actual del correo desde varios dispositivos.

Aun así, en el contexto español y europeo hay perfiles a los que el cambio les puede trastocar la rutina. Hablamos de personas que centralizaban sus correos personales y profesionales en la web de Gmail, leyendo y respondiendo desde distintas direcciones sin abandonar la pestaña del navegador. También se daba con frecuencia en pequeñas empresas, autónomos o despachos que utilizaban Gmail como centro de operaciones sin desplegar soluciones corporativas más complejas.

Un punto importante que Google ha querido despejar es el miedo a perder el histórico: todos los mensajes ya importados mediante Gmailify o POP seguirán guardados en la cuenta de Gmail. Es decir, lo que se desactiva es la capacidad de seguir incorporando nuevos correos por estas vías, pero el archivo existente no se borra ni se ve afectado.

Conviene matizar además que Gmail seguirá siendo accesible desde aplicaciones de terceros mediante POP o IMAP. Lo que desaparece es la posibilidad de usar Gmail como “cliente” para acceder vía POP a cuentas externas, no el derecho a que tu propia cuenta de Gmail se conecte a otros programas o apps que utilicen estos protocolos.

En Europa, donde es habitual combinar varias cuentas de trabajo y personales, muchos usuarios ya han dado el salto a IMAP y a aplicaciones móviles o clientes de escritorio. Para ellos el impacto será menor. El grupo que más puede notar el cambio es el que mantenía todo su flujo exclusivamente en la versión web de Gmail con POP y Gmailify como pilares.

Por qué Google toma esta decisión ahora

Google no ha publicado una explicación extremadamente detallada, pero todo apunta a una mezcla de simplificación técnica y alineación con los usos actuales del correo. Mantener integraciones avanzadas con distintos proveedores desde la web de Gmail implica un esfuerzo de desarrollo y soporte que, según parece, ya no se justifica por el nivel de uso real de estas funciones.

Desde hace años, el mercado se ha movido claramente hacia IMAP y hacia el acceso al correo desde varios dispositivos a la vez. POP ha quedado como una herramienta residual o para casos muy concretos, sobre todo allí donde interesa mantener copias locales completas. En este contexto, seguir ofreciendo POP para importar cuentas externas en Gmail supone mantener viva una funcionalidad que encaja cada vez menos con la forma en que la mayoría consulta el correo.

En cuanto a Gmailify, el nicho de usuarios al que iba dirigido parece haberse reducido de manera notable. Muchos que en su momento usaban Outlook o Yahoo como cuenta principal han terminado migrando directamente a Gmail o gestionan todas sus direcciones desde aplicaciones que integran IMAP con normalidad. Mantener una capa específica de “Gmail mejorado” para proveedores concretos complica el producto sin aportar un retorno claro.

También hay una cuestión de estrategia de producto: Google suele concentrar recursos en un conjunto limitado de funciones clave y retirar aquellas que considera secundarias o con poco uso. El fin de Gmailify y del acceso POP a cuentas externas encaja con esa filosofía de ir depurando el servicio, dejarlo más homogéneo y enfocarlo en los escenarios que más peso tienen hoy en día, especialmente el uso desde móviles.

Todo ello se suma a la tendencia general de la compañía a favorecer configuraciones basadas en IMAP, reenvío automático y apps móviles frente a modelos antiguos de descarga local o integraciones muy específicas en la web. Para quienes siguen dependiendo de esos modelos, el mensaje implícito es claro: toca adaptarse a un esquema más moderno de gestión del correo.

Junto al anuncio, Google ha querido dejar sobre la mesa varias vías para que los usuarios sigan gestionando varias cuentas sin depender de Gmailify ni del POP interno de Gmail. En esencia, la compañía plantea tres enfoques principales para organizar el correo a partir de ahora.

La primera opción pasa por configurar el reenvío automático de mensajes desde las cuentas externas hacia Gmail. De este modo, todo lo que llegue a tu dirección de Outlook, iCloud, Yahoo u otro servicio se redirige directamente a tu bandeja de entrada de Gmail. Para muchos usuarios, es la forma más parecida a lo que ofrecía POP en cuanto a recibir todo en un mismo sitio.

Este sistema, sin embargo, tiene algunos matices. El más evidente es que no todos los proveedores ofrecen el reenvío gratuito; en algunos casos se trata de una función incluida solo en planes de pago, como ocurre con determinados niveles de Yahoo Mail. Además, aunque los correos lleguen a Gmail, conviene configurar bien los alias de envío si se quiere responder mostrando la dirección original y no la de Gmail.

La segunda gran alternativa está muy orientada al uso desde el móvil: añadir directamente las otras cuentas en la aplicación de Gmail para Android o iPhone usando IMAP. Aquí no se importan los mensajes a la cuenta de Gmail, sino que se consultan varios buzones dentro de la misma app, cada uno con su bandeja y su configuración. Para más detalles sobre cómo configurar cuentas de correo en el teléfono, los usuarios pueden consultar guías específicas.

Esta fórmula tiene ventajas importantes: IMAP es compatible con la mayoría de proveedores y la configuración suele ser guiada, de manera que el usuario simplemente introduce su correo y contraseña y el resto se completa de forma automática. El punto menos favorable es que esa integración profunda que ofrecía Gmailify en la web (pestañas inteligentes, mismo nivel de filtrado, etc.) no se replica igual para todas las cuentas externas.

La tercera vía recomendada por Google es recurrir a clientes de correo tradicionales de escritorio, como Outlook, Apple Mail o Thunderbird. Estos programas permiten combinar varias cuentas mediante IMAP (o POP, si el proveedor lo mantiene) y ofrecen una experiencia unificada de correo desde el ordenador, independiente de las decisiones que tome Google sobre la interfaz web de Gmail.

En entornos profesionales europeos, el uso de este tipo de clientes está muy extendido, especialmente allí donde se trabaja con dominios propios, cuentas corporativas o necesidades avanzadas de archivo y copia de seguridad. Para usuarios acostumbrados a hacerlo todo desde el navegador, supone un cambio de hábitos, pero puede ser una solución más robusta a medio plazo.

Cómo añadir otra cuenta de correo en la app de Gmail

Uno de los consejos prácticos derivados de esta decisión es que quienes dependían de Gmailify o POP desde el ordenador empiecen a familiarizarse con la gestión de cuentas externas desde el móvil. El proceso para sumar una dirección que no sea de Gmail en la app es relativamente sencillo y no requiere conocimientos técnicos profundos.

El primer paso es abrir la aplicación de Gmail en tu teléfono o tablet. En la parte superior derecha de la pantalla verás el icono de tu foto de perfil o tu inicial; al pulsar ahí se despliega un menú con las cuentas que ya tienes configuradas en la app.

Dentro de ese menú, tienes que tocar la opción «Añadir otra cuenta». A continuación, la aplicación mostrará una lista de proveedores frecuentes (como Outlook, Yahoo, iCloud, Exchange) y también una opción genérica para otros servicios de correo que utilicen IMAP o POP.

Después de elegir el proveedor adecuado, basta con seguir las indicaciones que aparecen en pantalla: escribir la dirección de correo, introducir la contraseña y aceptar los permisos necesarios. En la mayoría de casos, la app detecta automáticamente los parámetros de servidor, puerto y seguridad, de manera que el usuario no tiene que preocuparse por esos detalles.

Para quienes tengan más experiencia técnica, existe la posibilidad de configurar la cuenta de forma manual. Esta opción permite personalizar valores como el servidor de entrada y salida, los puertos o el tipo de cifrado, pero también aumenta la probabilidad de errores si no se tienen claros los datos. Por eso, para la mayoría de usuarios en España y Europa lo más recomendable es optar por la configuración guiada que ofrece la propia app.

Dudas habituales sobre el fin de Gmailify y del acceso POP

Entre las preguntas que más se repiten está qué sucede con los mensajes antiguos. En este punto, la postura de Google es clara: los correos que ya se hayan importado a Gmail mediante Gmailify o POP no se eliminarán. Seguirán disponibles en la cuenta como hasta ahora, con sus etiquetas, búsquedas y archivo, de modo que no es necesario realizar una exportación de emergencia por miedo a perderlos. Si te preocupa el espacio, herramientas para liberar espacio en Gmail pueden ayudar a gestionar el almacenamiento.

También es frecuente que los usuarios se planteen si, una vez desaparezca Gmailify, podrán seguir consultando otras direcciones de correo desde la app de Gmail. La respuesta es afirmativa, pero con matices: esa gestión se hará a través de IMAP en las aplicaciones móviles y no a través de la integración especial que ofrecía Gmailify en la web.

Otra inquietud tiene que ver con el acceso desde programas de terceros. En este ámbito, no habrá cambios significativos: seguirá siendo posible conectar la cuenta de Gmail a clientes como Outlook, Apple Mail o Thunderbird, tanto mediante IMAP como usando POP si se desea mantener copias locales completas.

En organizaciones o perfiles que utilizaban POP como herramienta principal para mantener un archivo local exhaustivo de todo el correo, la transición pasa por combinar IMAP con soluciones específicas de copia de seguridad o archivado. Esto puede hacerse tanto con herramientas propias de los proveedores de correo como con software especializado en backup de mensajes.

Este movimiento de Google supone un giro más hacia un modelo en el que Gmail se centra en su propia cuenta y en el uso de IMAP como estándar, especialmente desde dispositivos móviles, dejando atrás funciones que en su momento permitieron concentrar el correo de terceros directamente en la web. Para quienes ya gestionan sus cuentas con aplicaciones móviles o clientes de escritorio, el impacto será limitado; para quienes todavía se apoyaban en Gmailify y en el acceso POP como piezas clave de su día a día, la prioridad ahora es anticiparse, revisar las configuraciones actuales y elegir la combinación de reenvío, IMAP y aplicaciones externas que mejor encaje con su forma de trabajar.