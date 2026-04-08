Google ha puesto en circulación de manera bastante discreta una nueva aplicación de dictado para iPhone, llamada Google AI Edge Eloquent, que apuesta por la inteligencia artificial y por el funcionamiento sin conexión a internet. Se trata de una herramienta pensada para quienes prefieren hablar en lugar de teclear y quieren que el resultado se acerque lo máximo posible a un texto ya listo para enviar.

Esta nueva app de Google llega en un momento en el que las soluciones de voz a texto con IA están ganando terreno, con alternativas como Wispr Flow, SuperWhisper o Willow compitiendo por el mismo tipo de usuarios. La diferencia clave de Eloquent es su enfoque “offline primero”: una vez descargados los modelos adecuados, el iPhone puede encargarse del reconocimiento de voz y de la limpieza del texto sin depender de la nube.

Cómo es Google AI Edge Eloquent y qué la hace distinta

En la práctica, el funcionamiento de Google AI Edge Eloquent es sencillo: el usuario abre la aplicación, pulsa el botón de grabar y empieza a hablar mientras la pantalla va mostrando una transcripción en tiempo real. Cuando se detiene el dictado, entra en juego la capa de IA que edita lo dicho para convertirlo en un texto más legible.

Uno de los puntos más llamativos es que la app se encarga de eliminar de forma automática muletillas y vacilaciones típicas del habla, como “eh”, “mmm”, “um” o “ah”, así como correcciones hechas a mitad de frase. De este modo, el resultado no es una copia literal de todo lo que se ha pronunciado, sino una versión ordenada y más cercana a la escritura que se espera en un correo, un informe o una nota de trabajo.

Además de transcribir y limpiar el contenido, Eloquent ofrece distintas opciones para transformar el texto sin tener que copiarlo a otro editor. Bajo la transcripción aparecen botones con formatos predefinidos como “Puntos clave”, “Formal”, “Corto” o “Largo”, pensados para adaptar el dictado al contexto: desde un resumen esquemático hasta un texto más desarrollado.

La propia descripción de la app en la App Store insiste en que la herramienta busca “cerrar la brecha” entre la forma en que hablamos y cómo solemos escribir. En lugar de limitarse a pasar palabra por palabra a texto, intenta capturar la intención de lo que la persona quiere decir y entregar algo que se parezca más a un documento terminado que a un borrador lleno de tropiezos.

IA en el dispositivo y en la nube: Gemma y Gemini

El corazón técnico de Google AI Edge Eloquent está en los modelos de la casa. Para el reconocimiento local de voz utiliza Gemma, una familia de modelos abiertos de Google orientados a funcionar en dispositivos con recursos limitados, como móviles. Estos modelos se descargan la primera vez que se usa la app, de forma que, a partir de ahí, el dictado puede hacerse sin conexión.

El enfoque “offline” no es solo una cuestión de comodidad, también tiene implicaciones en privacidad, latencia y consumo de datos. Al procesar el audio directamente en el iPhone, no es necesario subir cada fragmento de voz a los servidores de la compañía, lo que reduce exposición de información sensible y elimina la dependencia de la calidad de la conexión.

La app incluye un interruptor para desactivar el procesamiento en la nube, permitiendo que todo el flujo se quede en el dispositivo. Si el usuario activa el modo en la nube, entra en escena Gemini, la familia de modelos de IA generativa de Google, que se utiliza para refinar aún más el texto ya transcrito y limpiado, por ejemplo ajustando estilo, coherencia o estructura.

Esta arquitectura híbrida —procesamiento local con apoyo opcional de la nube— refleja la estrategia de Google en este terreno: usar Gemma para que el dispositivo haga el trabajo pesado de reconocimiento automático del habla (ASR) y recurrir a Gemini cuando se busca un nivel extra de pulido o transformación. De cara al usuario, el objetivo es reducir al mínimo los pasos entre hablar y tener un texto listo para usar.

Personalización del vocabulario y uso profesional

Más allá de la limpieza del dictado, una de las funciones que puede marcar la diferencia en el día a día es la capacidad de la app para aprender el vocabulario del usuario. Google AI Edge Eloquent permite crear un diccionario personalizado con términos frecuentes: nombres propios, tecnicismos, siglas o jerga de un sector concreto.

Este diccionario puede construirse de forma manual, añadiendo palabras específicas, o de manera asistida si el usuario concede permiso para que la app acceda a ciertos datos de su cuenta de Google Workspace o Gmail. Con esa autorización, el sistema analiza correos y otros contenidos para identificar nombres y términos que conviene reconocer correctamente al dictar.

Google subraya que este acceso es opcional y está sujeto al consentimiento del usuario, una cuestión sensible en Europa por el marco normativo en materia de protección de datos y privacidad. Al mismo tiempo, esta funcionalidad apunta claramente a usos profesionales: quienes trabajan con listas de clientes, documentación legal, informes médicos o contenido técnico pueden ahorrarse muchas correcciones si el modelo entiende bien su jerga habitual.

La app también incorpora un historial de sesiones que permite buscar dictados anteriores, así como un apartado con estadísticas básicas de uso: número de palabras dictadas, velocidad de dictado medida en palabras por minuto y volumen total de contenido generado. Esta información refuerza el enfoque de productividad, situando la herramienta más cerca de un asistente de escritura continuo que de una simple grabadora con transcripción.

Disponibilidad, limitaciones de idioma y situación en Europa

Por ahora, Google AI Edge Eloquent está disponible de forma gratuita en la App Store para iPhone, sin necesidad de suscripción ni límites de uso anunciados. Sin embargo, la oferta llega con dos grandes condicionantes: de momento solo funciona en inglés y su despliegue en Europa está restringido.

La propia Google indica que la disponibilidad en regiones como Reino Unido, Espacio Económico Europeo y Suiza está sujeta a requisitos de aprobación regulatoria. La compañía asegura estar trabajando para obtener las autorizaciones necesarias y poder lanzar la app en estos mercados “pronto”, aunque sin dar fechas concretas ni detallar qué organismos o normas concretas están marcando el ritmo.

Para usuarios de iPhone en España y el resto de Europa continental, esto implica que la aplicación puede no aparecer todavía en la App Store local o estar limitada en funciones. El matiz regulatorio no es menor, dado el contexto de normas europeas sobre servicios digitales, datos personales e inteligencia artificial, que obligan a las grandes tecnológicas a hilar fino con la forma en que entrenan modelos, procesan información y piden consentimientos.

En cuanto a idiomas, no hay todavía anuncio oficial sobre soporte para otras lenguas más allá del inglés; mientras tanto, funciones como traducir textos en tu iPhone siguen siendo complementos útiles. Dado el peso del español en el ecosistema de Google y el empuje de la IA multilingüe, es razonable pensar que la compañía acabará ampliando el abanico de idiomas, pero por ahora esa posibilidad no pasa de ser una expectativa basada en la trayectoria de otros productos de la marca.

Competencia en dictado por voz y planes para Android

El aterrizaje de Eloquent en iOS se produce en un mercado donde ya operan varias herramientas especializadas de dictado y transcripción. Nombres como Wispr Flow, SuperWhisper o Willow se han hecho un hueco ofreciendo servicios de voz a texto apoyados principalmente en la nube, con capas de IA generativa para resumir, traducir o reformatear contenido.

La apuesta de Google introduce un matiz relevante: una solución propia que combina IA en el dispositivo y servicios en la nube, integrada en su ecosistema de modelos Gemma y Gemini. Para algunos usuarios, el simple hecho de poder usar la app sin conexión y sin suscripción de pago puede inclinar la balanza, especialmente en contextos profesionales o de movilidad donde no siempre hay buena cobertura.

Aunque la aplicación ha debutado en iOS, la descripción oficial apunta claramente a una futura versión para Android. Google menciona una integración fluida con su propio sistema operativo, con la posibilidad de configurar Eloquent como teclado predeterminado para tener acceso al dictado inteligente en cualquier campo de texto del móvil.

También se hace referencia a un posible botón flotante, similar al que ya ofrecen otras apps de dictado en Android, que permitiría iniciar una transcripción desde cualquier pantalla sin necesidad de cambiar de aplicación. Si esta integración se materializa, Eloquent podría pasar de ser una app experimental en iOS a una función casi de sistema en muchos teléfonos Android.

En paralelo, Google continúa promoviendo los modelos Gemma como base para que desarrolladores y startups creen sus propias herramientas de dictado y asistentes de voz que funcionan 100% en local. En ese sentido, Eloquent actúa también como escaparate de lo que puede hacerse con estos modelos en un dispositivo de consumo como el iPhone, más allá de demos técnicas.

En conjunto, el lanzamiento de Google AI Edge Eloquent dibuja un movimiento estratégico claro: la compañía quiere posicionarse en la nueva generación de apps de dictado que no solo transcriben, sino que limpian, estructuran y reformatean la voz en textos utilizables desde el propio móvil, combinando funcionamiento offline, personalización y, en teoría, un mayor respeto por la privacidad. Falta por ver cómo se traducirá este planteamiento cuando la app llegue de forma plena a Europa y empiece a competir en igualdad de condiciones de idioma y disponibilidad.