En los últimos meses, varios pueblos de España han decidido plantar cara a Google Maps. La popular aplicación de navegación, utilizada por millones de conductores, está siendo señalada por enviar a los vehículos por rutas que no son adecuadas, provocando atascos, accidentes y situaciones peligrosas. Desde Cataluña hasta Navarra, los vecinos y ayuntamientos han alzado la voz para exigir a la compañía que corrija sus indicaciones.

El caso más llamativo es el de Santa Pau, en Girona, donde han colocado un cartel que advierte: «Atención. Google Maps se equivoca. Camino exclusivo de vecinos». La medida ha tenido un gran eco en redes sociales y ha obligado a Google a modificar algunas de sus rutas, aunque no todas. Pero no es un problema aislado: en Etulain (Navarra), los camiones se quedan atrapados con frecuencia, y en otras localidades menores la situación es similar.

Un cartel que se ha hecho viral

El cartel de Santa Pau, escrito con los colores corporativos de Google para llamar la atención, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra los errores de navegación. La alcaldesa, Cris Capó, explica que han tenido que ayudar a muchos conductores que seguían las indicaciones del GPS y acababan en calles sin salida. «Los conductores se tirarían a un pozo si se lo dice Google Maps», lamenta. Añade que el problema comenzó cuando se restringió el acceso al centro histórico y la app empezó a redirigir por caminos secundarios.

El consistorio intentó contactar con Google sin éxito, pero después de que el cartel apareciera en medios, la compañía modificó una de las rutas. Eso sí, nadie les comunicó el motivo y ahora el navegador sugiere otro camino que también complica el paso. La alcaldesa reclama una comunicación más fluida con la tecnológica.

El problema de los pueblos pequeños

Santa Pau no es el único municipio afectado. En Etulain, una aldea de apenas 40 habitantes en Navarra, los camiones se quedan encallados en la vía de acceso con frecuencia. El alcalde de Anué, Miguel Ángel Larrayoz, relata que el navegador envía a los camioneros a dar la vuelta en Etulain para llegar a una gasolinera cercana. En 2022 un camión estuvo atascado 24 horas y la carretera tuvo que ser cortada. Aunque hay una señal que prohíbe el paso a camiones, no siempre se respeta.

Estos casos ponen de manifiesto una realidad: muchos pueblos pequeños no tienen los recursos técnicos para corregir las rutas de Google Maps. La única vía es el programa Maps Content Partners, que permite a entidades validadas enviar actualizaciones, pero requiere conocimientos cartográficos que la mayoría de los ayuntamientos no poseen.

Cómo se pueden corregir las rutas

El Ayuntamiento de Girona es uno de los pocos que ha logrado modificar las indicaciones de Google Maps. Su Unidad Municipal de Análisis Territorial descubrió que podían hacerse partners de la plataforma y desde entonces han corregido varias rutas problemáticas. Jordi Xirgu, jefe de la unidad, explica que hay que enviar ficheros con datos topográficos que no son complicados para un profesional, pero sí para un neófito. Tras años de intentos, consiguieron que el centro histórico de la ciudad dejara de ser utilizado por el navegador para vehículos no autorizados.

El éxito de Girona ha servido de ejemplo para otros municipios. La Generalitat también se ha unido al programa a través del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), que ahora puede corregir los «reenrutamientos» que envían coches por travesías peligrosas. Guillermo Villuendas, subdirector general de Gestión del Tráfico, explica que muchos ayuntamientos les alertan de estos problemas y ellos pueden actuar rápidamente.

La Generalitat se suma

El acuerdo entre el SCT y Google permite que las quejas de los consistorios se atiendan de forma ágil. Desde la Generalitat animan a los pueblos a denunciar estas situaciones para poder modificarlas. Sin embargo, no todos los municipios conocen esta vía. La alcaldesa de Santa Pau asegura que les gustaría que la comunicación con Google fuera más fácil y que no tuvieran que recurrir a carteles para ser escuchados.

Mientras tanto, los conductores siguen confiando en su GPS. Pero la realidad demuestra que no siempre es la mejor guía. La paciencia de los vecinos se agota y las soluciones no llegan a todos por igual. El caso de Santa Pau ha visibilizado un problema que afecta a decenas de localidades en España, donde la tecnología y la cartografía aún no se llevan del todo bien.

En definitiva, la batalla entre los pueblos y Google Maps está lejos de terminar. La colaboración entre administraciones y la compañía es la clave para evitar sustos y atascos. Mientras tanto, los carteles de aviso y las señales de tráfico seguirán siendo el último recurso para protegerse de las rutas erróneas. Y es que, como dicen en Santa Pau, a veces el navegador se equivoca, y mucho.