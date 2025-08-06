La rivalidad tecnológica entre Google y Apple ha vuelto a acaparar titulares. En esta ocasión, es la última campaña publicitaria de Google para el nuevo Pixel 10 la que ha puesto el foco en la competencia, lanzando una clara burla al retraso de las prometidas novedades de inteligencia artificial en Siri —el asistente virtual de Apple— y sugiriendo a los usuarios impacientes que consideren cambiar de teléfono.

Este nuevo anuncio coincide con una creciente expectación por los avances en IA en los smartphones. Mientras el sector espera grandes saltos tecnológicos, Apple ha sufrido importantes retrasos en la implementación de su ambicioso proyecto Apple Intelligence y la esperada versión renovada de Siri, generando malestar entre sus clientes y hasta litigios por publicidad engañosa. Google, lejos de dejarlo pasar, ha decidido aprovechar la situación y recordarlo en tono jocoso.

Un spot mordaz que pone el dedo en la llaga

En el anuncio, de apenas 30 segundos y publicado en YouTube y X, se escucha a un narrador burlándose del clásico «próximamente» de Apple con frases como: “Si compras un nuevo teléfono por una función ‘que llegará pronto’, pero lleva un año ‘a punto de llegar’, puedes cambiar tu definición de ‘pronto’… o simplemente cambiar de teléfono”. Todo ello acompañado de imágenes del flamante Pixel 10 y la mítica canción «The Next Episode» de Dr. Dre y Snoop Dogg como banda sonora.

El objetivo del anuncio es claro: poner en evidencia la demora de Apple con las nuevas capacidades inteligentes de Siri, originalmente anunciadas en la conferencia WWDC 2024 y utilizadas como reclamo comercial en el lanzamiento del iPhone 16. No obstante, tras una serie de problemas de desarrollo y cambios en la arquitectura interna del asistente, la compañía de Cupertino ha pospuesto las funcionalidades personalizadas de Siri hasta, como mínimo, primavera de 2026.

Promesas incumplidas y clientes frustrados

La espera ha generado frustración entre los usuarios de Apple, que inicialmente recibieron su iPhone 16 con la esperanza de disfrutar pronto de una Siri mucho más inteligente gracias a Apple Intelligence. Algunos de los servicios prometidos nunca llegaron, lo que obligó a Apple incluso a retirar anuncios donde se mostraban estas funciones aún no implementadas. Esta situación ha desembocado en demandas judiciales por publicidad considerada engañosa y ha puesto el foco mediático sobre la transparencia de la marca en cuanto a sus plazos de entrega tecnológica.

Ejecutivos de Apple, como Craig Federighi, han reconocido públicamente las dificultades para adaptar una nueva arquitectura híbrida para Siri, y en recientes reuniones internas han admitido que el proyecto necesita más tiempo para ofrecer la calidad esperada. Por su parte, Tim Cook aseguró en la última conferencia de resultados que están avanzando, aunque las nuevas prestaciones llegarán más adelante de lo planeado.

Google aprovecha la coyuntura y lanza el Pixel 10

Mientras Apple lidia con retrasos, Google presenta su Pixel 10 con un fuerte enfoque en la inteligencia artificial. El nuevo teléfono, cuyo lanzamiento está previsto para el 20 de agosto, llegará al mercado con integración profunda de la tecnología Gemini AI y el potente chip Tensor G5, prometiendo mejores capacidades de procesamiento en el dispositivo, traducción en tiempo real, batería mejorada y un conjunto de cámaras renovado. La gama incluirá diferentes variantes, como el Pixel 10 Pro XL y el modelo plegable, todos ellos filtrados antes del anuncio oficial.

El anuncio de Google no solo busca resaltar sus propias ventajas tecnológicas, sino también posicionarse como alternativa inmediata para aquellos usuarios decepcionados por las demoras en Apple. Y lo hace recurriendo al humor: «Pregúntale más a tu teléfono», remata el spot, apostando por captar la atención de quienes buscan innovación ya funcional.

Impacto en el sector y la batalla por la inteligencia artificial

La campaña ha tenido amplia repercusión en redes y medios especializados. Influencers y periodistas tecnológicos han comentado el ingenio del anuncio, destacando cómo Google saca partido de la incertidumbre que se ha generado en torno a Apple Intelligence. La estrategia, que algunos ven como un «tirón de orejas» en toda regla, enfatiza la importancia de cumplir con los plazos y no generar falsas expectativas en los compradores.

La competencia se intensifica en un momento en el que la IA se ha convertido en el eje central de la experiencia de usuario en los móviles de gama alta. Google presume de un ecosistema ágil y con rápidas actualizaciones gracias al acceso a grandes volúmenes de datos, mientras que Apple prioriza la privacidad, aunque ello le suponga ir a un ritmo más pausado.

Este enfrentamiento mediático muestra no solo el pulso entre dos gigantes, sino también la creciente exigencia de los usuarios por soluciones que cumplan lo prometido y lleguen en tiempo y forma. Habrá que ver si la presión del mercado y campañas de este tipo aceleran los desarrollos pendientes, pero lo cierto es que, por ahora, Google ha conseguido que se hable —y mucho— de su Pixel 10 antes de salir al mercado.