Apple se prepara para vivir una de las semana más cargada de novedades de los últimos años. A partir del lunes 2 de marzo, la compañía encadenará una serie de anuncios que se prolongarán durante tres días y que culminarán el miércoles 4 con una experiencia presencial para prensa en varias ciudades clave del mundo.

No habrá gran presentación en directo ni keynote al uso. En su lugar, Apple apostará por comunicados de prensa, vídeos publicados en su web y una “Apple Experience” cerrada a medios en Nueva York, Londres y Shanghái. La jugada, además, coincide de lleno con el MWC Barcelona 2026, lo que añade un componente estratégico en el calendario tecnológico mundial.

Una semana de anuncios escalonados sin keynote tradicional

Según distintas filtraciones, entre ellas las del periodista Mark Gurman, Apple repartirá los lanzamientos entre el lunes 2, el martes 3 y el miércoles 4 de marzo. Los dos primeros días se centrarían en anuncios puramente online, mientras que el tercero quedaría reservado a demostraciones presenciales y toma de contacto con los dispositivos.

La propia invitación enviada a los medios habla de una “Apple Experience” en lugar de un evento clásico, y no incluye ningún enlace para seguir una retransmisión en streaming. Todo apunta a que la compañía quiere un formato más cercano, con sesiones presenciales adaptadas a cada mercado y sin el foco de una presentación global en directo.

Tim Cook ha reforzado este mensaje en la red social X, donde ha adelantado que “hay una gran semana por delante” y que “todo empieza el lunes por la mañana”. El breve vídeo que acompaña ese mensaje muestra una superficie metálica con el logo de la manzana, una pista bastante clara de que los Mac tendrán un peso importante en esta ofensiva.

La estructura prevista recuerda a la llamada “Mac Week” de 2024, cuando se lanzaron varios ordenadores en días consecutivos, pero esta vez el alcance será mayor: al menos cinco productos nuevos entre iPhone, Mac e iPad, además de posibles actualizaciones de monitores y sobremesa.

Calendario previsto: de iPhone 17e a los nuevos MacBook

Apple no ha detallado el orden exacto de los anuncios, pero las fuentes más fiables dibujan un esquema bastante coherente. La compañía apostaría por abrir la semana con un producto de gran tirón mediático como el iPhone 17e, dejar la renovación del iPad para la jornada intermedia y concentrar los Mac en la recta final, coincidiendo con la experiencia presencial del día 4.

El reparto que más encaja con el peso de cada lanzamiento sería el siguiente: lunes 2, iPhone 17e; martes 3, nuevos iPad Air e iPad básico; miércoles 4, MacBook de bajo coste y MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max, además de otros ajustes en la gama Mac. En cualquier caso, Apple podría modular el orden en función de su estrategia de comunicación.

Esta sucesión de anuncios no se limitará al mercado estadounidense. La empresa suele sincronizar la mayoría de sus lanzamientos en Europa y España con diferencias mínimas de fechas, y los precios en euros son uno de los grandes puntos de interés de cara a la semana que viene.

En paralelo, el contexto no es casual: mientras el MWC Barcelona 2026 reúne en España a los grandes actores del sector móvil, Apple opta por su propia ruta con un calendario en paralelo y una batería de productos que busca robar atención informativa sin estar físicamente en la feria.

iPhone 17e: el nuevo iPhone “asequible” gana peso

Uno de los protagonistas claros de la semana será el iPhone 17e, heredero directo del actual modelo económico. Apple quiere dar un giro a su gama de entrada tras la fría acogida del iPhone 16e, y los cambios que se barajan son más profundos de lo habitual para un terminal de este segmento.

Las informaciones más sólidas apuntan a que el teléfono montará el nuevo chip A19, el mismo procesador que se espera para los modelos superiores. Junto a este salto de potencia, llegaría el soporte para carga MagSafe, un módem C1X de desarrollo interno para mejorar la conectividad 5G y un chip inalámbrico N1 que ofrecería compatibilidad con Wi‑Fi 7 y una gestión mejorada de Bluetooth.

En cuanto al diseño, hay dos líneas de rumor: una parte de las filtraciones sostiene que el iPhone 17e mantendría el notch clásico con marcos algo más reducidos, mientras que otras fuentes hablan de un salto a la Dynamic Island en la pantalla. Lo que sí parece firme es que el dispositivo apostará por una diagonal de 6,1 pulgadas con tasa de refresco de 60 Hz, encajando en un formato conocido para la mayoría de usuarios.

La cámara trasera sería más sencilla que la de los modelos de gama alta. Todo indica que Apple optará por un único sensor de 48 megapíxeles, aprovechando mejoras internas y procesado computacional más avanzado para mantener el tipo en fotografía sin duplicar el número de lentes.

El precio se ha convertido en su gran arma. En Estados Unidos, los analistas sitúan la referencia en torno a los 599 dólares, mientras que en Europa se habla de un rango entre 600 y 700 euros. En España podría moverse alrededor de los 600-709 euros, una cifra que lo coloca en plena batalla contra propuestas como los Galaxy S26 estándar o los modelos FE de Samsung, así como frente a marcas chinas que han ido ganando terreno en la gama media.

MacBook barato con chip A18 Pro: el ordenador para entrar en el ecosistema

El otro gran foco de atención será el esperado posible MacBook barato. No se trata de un simple ajuste de precios, sino de un planteamiento distinto a lo que Apple venía ofreciendo en portátiles: un equipo pensado para estudiantes, usuarios que compran su primer ordenador de la marca y entornos donde el presupuesto es clave.

Este modelo prescindiría de los chips M habituales en la gama Mac para dar el salto a un procesador de la serie A, concretamente un A18 Pro adaptado al portátil. Es la misma familia de chips que alimenta a los iPhone de gama alta, pero ajustada a un chasis con mayor margen térmico y una gestión distinta de la batería.

El diseño partiría de la base del MacBook Air de 13 pulgadas, con chasis de aluminio, grosor contenido y un peso orientado a la movilidad. Algunas fuentes sitúan la pantalla algo por debajo de las 13 pulgadas, mientras que otras mantienen ese tamaño. En cualquier caso, se espera un panel cercano a ese formato, con resolución más que suficiente para uso diario, estudio y trabajo ligero.

En el interior, las configuraciones de entrada se moverían en torno a 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, con opciones superiores para quien necesite más espacio. La clave estará en el precio: se barajan cifras en torno a los 700-800 dólares, lo que en Europa podría traducirse en unos 750-900 euros aproximadamente, una franja inédita para un portátil nuevo de Apple y muy atractiva para el sector educativo.

El colorido también jugará su papel. Apple habría probado acabados en amarillo claro, verde, azul e incluso tonos cercanos al rosa, recuperando una paleta más vistosa que se había perdido en la gama Mac. El guiño es doble: por un lado conecta con usuarios más jóvenes, y por otro recuerda a etapas anteriores de la marca con portátiles de colores más llamativos.

MacBook Air y MacBook Pro con M5: renovación completa de la gama portátil

Más allá del modelo económico, la familia Mac también afronta una renovación importante en su parte alta. Los MacBook Air y MacBook Pro recibirán nuevos procesadores M5, con el objetivo de mejorar tanto el rendimiento bruto como la eficiencia energética.

En el caso del MacBook Air, se esperan versiones de 13 y 15 pulgadas con chip M5, manteniendo el diseño actual pero dando un salto notable en potencia. La idea es prolongar la autonomía, reducir tiempos de exportación en tareas creativas y reforzar su papel como portátil versátil para trabajo, estudios y uso personal.

Para los usuarios profesionales, el movimiento clave llegará con los MacBook Pro equipados con M5 Pro y M5 Max en los modelos de 14 y 16 pulgadas. Estos equipos irán dirigidos a perfiles que necesitan potencia sostenible para edición de vídeo, programación, modelado 3D o fotografía de alto nivel, entre otras tareas.

Los cambios en diseño serían mínimos, ya que Apple se centraría en la actualización interna. La compañía lleva varias generaciones afinando la relación entre consumo y rendimiento, y todo apunta a que el M5 seguirá esa línea, con un salto gradual pero consistente respecto a los chips M4 actuales.

El mercado ya está anticipando estos movimientos. En muchas tiendas oficiales y distribuidores autorizados se ha detectado una disponibilidad muy limitada de MacBook Air y MacBook Pro con chips anteriores, un patrón recurrente cuando una renovación de catálogo está a la vuelta de la esquina.

iPad Air con M4 y iPad básico con A18: más potencia y Apple Intelligence

El iPad tampoco se quedará al margen de esta maratón de lanzamientos. Apple prepara una renovación simultánea del iPad Air y del iPad de entrada, con especial atención al salto de procesadores para hacerlos compatibles con las últimas funciones de software.

El iPad básico daría un paso especialmente relevante al incorporar por primera vez el chip A18, lo que lo convertiría en el primer modelo de entrada preparado para Apple Intelligence. Para una tableta cuyo precio arrancaría en torno a los 379-400 euros, se trataría de un avance notable en capacidad de proceso y en acceso a herramientas de inteligencia artificial integradas en el sistema.

En paralelo, el iPad Air pasaría a montar el chip M4, consolidando su posición intermedia entre la gama estándar y los iPad Pro. No se esperan grandes cambios estéticos, pero sí una mejora sólida en rendimiento gráfico y en tareas que aprovechan mejor las capacidades del M4. Se barajan versiones de 11 y 13 pulgadas para adaptarse a distintos perfiles de uso.

Con estos movimientos, Apple intenta ordenar mejor la escalera de precios y prestaciones del iPad: un modelo de entrada más capaz y preparado para funciones inteligentes, un Air reforzado como opción versátil y los Pro reservados para quienes buscan el máximo rendimiento.

Además, esta actualización permitirá que más usuarios en Europa y España tengan acceso a las nuevas funciones de iPadOS ligadas a Apple Intelligence sin tener que dar el salto obligatorio a los modelos más caros, algo que podía frenar renovaciones en entornos domésticos y educativos.

Otros movimientos en el ecosistema: monitores, sobremesa y servicios

Junto a los grandes titulares en iPhone, Mac y iPad, la semana de lanzamientos podría dejar también ajustes en la gama de sobremesa y pantallas. Los inventarios del Studio Display actual se encuentran bajo mínimos en varios mercados, y versiones internas de macOS mencionan nuevos nombres en clave asociados a este monitor.

Todo indica que el Studio Display de nueva generación está listo para llegar al mercado, con mejoras internas y posibles cambios en panel o conectividad. No sería el anuncio más vistoso de la semana, pero sí uno importante para quienes trabajan con Mac en entornos creativos y profesionales.

También se espera movimiento en equipos como Mac Studio y otros sobremesa orientados a productividad intensiva, aunque algunos de estos lanzamientos podrían desplazarse a más adelante en el año. La estrategia de Apple suele ser agrupar las novedades más masivas en ventanas concretas y dejar anuncios menores vía nota de prensa en otros momentos.

En el terreno del software y los servicios, la compañía podría aprovechar el foco mediático para mostrar avances en Siri y en la integración de Apple Intelligence en toda su gama de productos, preparando el camino para las grandes actualizaciones de sistemas operativos que normalmente se presentan en verano.

La coincidencia temporal con el MWC Barcelona 2026 también servirá para medir hasta qué punto la apuesta de Apple compite en atención con fabricantes como Samsung, Xiaomi, Honor o Motorola, que reservarán anuncios de peso para la feria de la capital catalana.

Con todo lo que se ha ido filtrando, la primera semana de marzo se perfila como un punto de inflexión para el catálogo de Apple: un nuevo iPhone de acceso, un MacBook más barato de lo habitual, portátiles con chips M5 y un empujón generalizado a los iPad. Todo ello, distribuido en tres días sin gran keynote, con una experiencia presencial en Nueva York, Londres y Shanghái, y con Europa muy pendiente de precios y fechas de llegada. Una jugada pensada para mantener el foco informativo durante toda la semana y marcar el ritmo del arranque tecnológico de 2026 frente a un calendario cada vez más apretado.