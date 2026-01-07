La cámara del iPhone se ha convertido en una herramienta potentísima tanto para usuarios que solo quieren buenos recuerdos como para creadores que buscan un resultado casi profesional. Su evolución de la cámara del iPhone lo demuestra.

A lo largo de esta guía vas a descubrir cómo configurar a fondo la cámara de tu iPhone (incluidos modelos como iPhone 14 Pro, 16 y 17, y su configuración del iPhone 17 Pro) para mejorar la calidad de foto y vídeo, ganar control creativo y evitar los típicos fallos que arruinan una toma. Verás paso a paso qué tocar en Ajustes, cuándo usar formatos como ProRAW o ProRes y qué trucos marcan de verdad la diferencia en el día a día. Vamos allá con una guía avanzada de la cámara del iPhone: ajustes que marcan la diferencia.

Ajustes clave de resolución y formatos en la cámara del iPhone

Uno de los cambios más importantes en los últimos años es que ahora puedes elegir cuántos megapíxeles usas en cada disparo y qué tipo de compresión aplica el sistema, lo que afecta directamente a la calidad de la imagen y al espacio que ocupan las fotos, y a cómo puedes cambiar ajustes avanzados de la cámara para adaptarlo a tu flujo de trabajo.

En los modelos compatibles, es posible cambiar la resolución por defecto de la cámara principal (y de la cámara Fusion en algunos iPhone recientes) entre 12 Mpx y 24 Mpx. Para hacerlo, entra en Ajustes > Cámara > Formatos > “Modo Foto” y selecciona la resolución que prefieras. A 12 Mpx ahorrarás bastante almacenamiento, mientras que a 24 Mpx obtendrás más detalle sin llegar a los archivos gigantes de 48 Mpx.

Si quieres llegar al máximo nivel de detalle que ofrecen sensores como el de 48 Mpx del iPhone 14 Pro o superiores, puedes activar el “Control de la resolución” (o “Control de la resolución y ProRAW”, según el modelo) en Ajustes > Cámara > Formatos. A partir de ahí, en la propia app Cámara aparecerá un control en la parte superior para alternar entre las distintas resoluciones y formatos profesionales en tiempo real.

Cuando activas el “Control de la resolución y ProRAW”, tienes la opción de definir un formato profesional por omisión. Desde ese menú puedes escoger, por ejemplo, HEIF máximo 48 megapíxeles o ProRAW 48 MP, según si priorizas tamaño de archivo o margen de edición. Después, dentro de la app Cámara, solo tendrás que tocar el botón correspondiente (RAW, HEIF Max, etc.) para usar o desactivar ese modo en cada foto.

Esta combinación de controles hace que sea más fácil reservar las resoluciones altas para momentos especiales (paisajes, arquitectura, producto…) y mantener un ajuste más ligero para el día a día, evitando llenar el almacenamiento en dos tardes de fotos.

Diferencias entre iPhone estándar y modelos Pro en fotografía

La línea entre un iPhone “normal” y un modelo Pro ya no es solo estética: a nivel de cámara, los modelos avanzados ofrecen mejor hardware, más lentes y modos exclusivos pensados para quien quiere un plus de calidad y control.

Mientras que un iPhone estándar suele montar un sistema de cámara dual, los Pro actuales apuestan por un módulo de triple cámara y, en muchos casos, sensor LiDAR. Esto se traduce en teleobjetivos con mayor alcance, ultra gran angular con modo macro mejorado y mejor rendimiento en situaciones de poca luz.

En el caso del iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, el salto viene de un sensor principal de 48 megapíxeles con tecnología Quad Pixel. El móvil combina cuatro píxeles en uno para capturar más luz cuando disparas a 12 Mpx o 24 Mpx, pero también permite sacar fotos de 48 Mpx cuando buscas el máximo detalle, sobre todo si usas el formato Apple ProRAW.

Gracias a este sensor, puedes recortar una foto sin perder tanta calidad, mejorar el rendimiento en escenas nocturnas y usar un “zoom 2x” basado en recorte del propio sensor que mantiene muy buena nitidez, especialmente en el iPhone 14 Pro y posteriores.

Además, modelos como el iPhone 17 Pro y Pro Max van un paso más allá al ofrecer un sistema de tres cámaras de 48 Mpx que, según Apple, equivale en versatilidad a varias lentes profesionales. Aunque algunos modelos han sufrido cambios en funciones como los retratos nocturnos (iPhone 17 Pro sin retratos nocturnos), con un zoom óptico de largo alcance (hasta x8 en el 17 Pro) y la ayuda del potente chip A19 Pro, estos dispositivos son auténticas máquinas de fotografía móvil avanzada.

Teleobjetivo, ultra gran angular, LiDAR y modo macro: cuándo usar cada uno

Comprender para qué sirve cada lente es imprescindible para conseguir fotos coherentes y con la estética que buscas. No es lo mismo usar el ultra gran angular que el teleobjetivo, y mucho menos de noche.

El teleobjetivo (3x, 5x, 8x según modelo) está pensado para retratos más naturales, detalles lejanos y situaciones en las que no puedes acercarte físicamente. Ofrece un desenfoque de fondo muy agradable y una compresión de perspectiva que favorece mucho a las personas. Eso sí, casi siempre es una lente algo más “oscura”, de modo que, si hay poca luz, el iPhone puede decidir cambiar a la cámara principal y aplicar un zoom digital sin avisar.

Cuando esto ocurre, verás que la imagen se vuelve más blanda y con menos nitidez. Un truco sencillo es mover la rueda de zoom y fijarte si notas un “salto” al pasar de 1x a 2x/3x/5x/8x. Si no hay salto, es que sigues en la cámara principal con recorte digital y te interesa buscar más luz o acercarte físicamente para evitar una foto demasiado pixelada.

La cámara ultra gran angular (0,5x) es ideal para arquitectura, interiores y paisajes amplios, pero también es la que se utiliza para el modo macro en muchos modelos. Desde el iPhone 13 Pro y, más tarde, en la gama iPhone 16 incluso sin necesidad de modelo Pro, puedes acercarte a unos dos centímetros del motivo y capturar texturas y detalles diminutos con gran precisión. Para controlar cuándo se activa ese modo macro, entra en Ajustes > Cámara > Control de macro y, si quieres, combina esa función con herramientas de inteligencia visual en el control de la cámara para un comportamiento más predecible.

Por su parte, el escáner LiDAR de los modelos Pro lanza haces de luz infrarroja para medir la profundidad de la escena. Esto se traduce en un enfoque automático mucho más rápido y preciso en condiciones de poca luz, y también en un modo retrato en foto y vídeo más estable, con detección de bordes más fina y mejor separación entre sujeto y fondo.

Apple ProRAW: cuándo disparar en RAW y cómo configurarlo bien

El formato Apple ProRAW es uno de los grandes aliados de quien quiere editar sus fotos con la máxima flexibilidad. Combina la información de un archivo RAW tradicional con el procesamiento inteligente del iPhone (HDR, reducción de ruido, etc.), pero conservando un margen enorme para ajustar exposición, balance de blancos y color sin destrozar la imagen.

Para activarlo, entra en Ajustes > Cámara > Formatos y activa la opción Apple ProRAW (o “Apple ProRAW y control de la resolución” en modelos como el iPhone 17 Pro). A partir de ese momento, verás el botón RAW en la parte superior de la app Cámara: podrás tocarlo para activar o desactivar el disparo en ProRAW según la situación.

Si tu iPhone lo permite, también podrás escoger la resolución ProRAW. En el mismo menú de Formatos selecciona 12 MP o 48 MP. A 48 megapíxeles obtendrás un nivel de detalle brutal, ideal para paisajes, fotografía de producto o arquitectura, pero tendrás que asumir que cada archivo puede ocupar entre 70 y 100 MB.

Por eso, conviene usar ProRAW solo cuando tengas pensado editar la foto en profundidad (en apps como Lightroom, Photoshop o incluso en la propia app Fotos de Apple). Para fotos rápidas destinadas a WhatsApp, Stories o recuerdos que no vas a retocar apenas, el JPEG/HEIF estándar en 12 o 24 Mpx te dará un resultado excelente y ahorrará mucho espacio.

Los fotógrafos más exigentes suelen combinar ProRAW 48 MP para trabajos cuidados con ajustes como HEIF máximo 48 MP en el día a día, que mantiene una calidad muy alta gracias al sensor grande pero con un tamaño de archivo mucho más manejable.

Apple ProRes y Apple Log: vídeo de nivel profesional en el bolsillo

En vídeo, los modelos Pro recientes incorporan el formato Apple ProRes, pensado para quienes van a editar el metraje con software profesional (Final Cut, Premiere, DaVinci, etc.). Es un códec con muy poca compresión, gran fidelidad de color y más margen para corrección de color avanzada.

Para activar ProRes, ve a Ajustes > Cámara > Formatos y activa la opción Apple ProRes. Luego abre la app Cámara, selecciona el modo Vídeo y toca el botón “ProRes” que verás en pantalla. A partir de ahí, todo lo que grabes mientras esté activo utilizará ese formato y ocupará bastante más espacio que un vídeo estándar.

Los iPhone Pro pueden grabar ProRes en 1080p a 30 fps en todos los modelos, y hasta 4K a 30 fps si el dispositivo tiene al menos 256 GB de almacenamiento interno. En las variantes de 128 GB, el 4K ProRes está limitado precisamente por el tamaño gigantesco de los archivos.

Para que te hagas una idea, un minuto de vídeo en ProRes 4K puede llegar a ocupar entre 6 y 7 GB, mientras que en 1080p ProRes rondará los 2 GB por minuto. Es un formato pensado para piezas importantes (campañas, cortos, entrevistas, contenido de alto nivel) más que para historias rápidas en redes sociales. Si trabajas en vídeo profesional, también hay opciones de integración con soluciones externas y flujos de trabajo pro, como la conversión del iPhone en cámara dual inalámbrica para vídeo pro.

Los modelos más recientes, como los iPhone 17 Pro, también permiten grabar en Apple Log, un perfil de color plano que captura un rango dinámico muy amplio. El etalonaje posterior es mucho más flexible, pero el material sale muy “lavado” de fábrica y hay que tratarlo. Una estrategia muy interesante es usar la app gratuita Blackmagic Camera, que permite grabar en Apple Log pero usando códec H.265, mucho más eficiente que ProRes, consiguiendo así archivos más ligeros sin sacrificar rango dinámico.

Modo Acción, estabilización y vídeo cinematográfico en vertical

Para quienes graban en movimiento, el modo Acción es una función casi mágica. Está disponible desde el iPhone 14 y también en modelos posteriores como la serie iPhone 17, y sirve para conseguir vídeos extremadamente estables sin necesidad de gimbal.

Para usarlo, abre la app Cámara, desliza hasta modo Vídeo y toca el icono del corredor que aparece en la parte superior para activar el Modo Acción. El sistema recorta ligeramente la imagen y aplica una estabilización muy agresiva, similar a la de una cámara deportiva, ideal para deportes, vlogs caminando, rutas de montaña o cualquier situación con mucho movimiento.

En modelos con Botón de Acción configurable (como los iPhone 17 Pro), puedes asignarlo para que abra directamente la cámara en Modo Acción, ganando velocidad y evitando tener que rebuscar entre menús cuando quieres capturar algo rápido; aquí tienes guías sobre cómo usar el control de la cámara para abrir apps y optimizar ese flujo.

La grabación en cámara lenta con seguimiento de objeto es otra opción muy interesante para vídeos de acción. Permite mantener enfocado un sujeto en movimiento mientras todo se reproduce a baja velocidad, consiguiendo un efecto espectacular para deportes, mascotas o niños jugando.

Además, Apple ha potenciado la cinematografía vertical, optimizada para redes sociales. Puedes grabar directamente en formato vertical con estabilización avanzada, lo que facilita muchísimo la producción de Reels, TikToks o Shorts de aspecto profesional sin necesidad de editar demasiado.

Composición avanzada: cuadrícula, nivel y estilos fotográficos

Más allá del sensor y los megapíxeles, la diferencia entre una foto normal y una foto potente está en gran medida en la composición y el tratamiento del color. Aquí el iPhone ofrece varias ayudas muy infravaloradas.

La primera es la cuadrícula, que te permite aplicar fácilmente la regla de los tercios. Para activarla, entra en Ajustes > Cámara > Cuadrícula. Verás unas líneas tenues en el visor que te ayudarán a colocar el horizonte y a situar el sujeto principal en uno de los puntos de intersección, lo que suele resultar más agradable a la vista que dejar todo centrado.

Si te gusta la fotografía de gastronomía o los planos cenitales (desde arriba), también puedes activar la opción “Nivel” en Ajustes > Cámara > Nivel. Cuando coloques el iPhone completamente horizontal o vertical, aparecerán unas marcas que te indican si el dispositivo está recto. Es una manera muy sencilla de obtener fotos cenitales y horizontales correctamente alineadas.

Los estilos fotográficos son otra herramienta clave para dar un toque personal a tus imágenes sin recurrir a filtros. Desde la app Cámara, toca la flecha de la parte superior y luego el icono de Estilos para elegir entre varias propuestas (Cálido, Frío, Contraste alto, Tonos suaves y, en modelos más nuevos como el iPhone 16, el estilo Ámbar). No son filtros al uso, sino interpretaciones de color que se aplican en el procesado de la foto.

En Ajustes > Cámara > Estilos fotográficos puedes definir tu estilo favorito para que se aplique por defecto, algo muy útil si quieres mantener un feed de Instagram coherente (más azulado, más cálido, tonos pastel…). Además, si en algún momento no te convence el resultado, la app Fotos permite editar la imagen y eliminar el estilo, conservando tanto la versión original como la modificada.

Control del enfoque, la exposición y el modo retrato

Para sacar todo el jugo a la cámara del iPhone, es vital dejar de depender al cien por cien del automático y tomar el control del enfoque y la exposición. Por suerte, la interfaz lo hace muy sencillo.

Solo tienes que tocar sobre el punto que quieras enfocar en la pantalla. Si después mantienes el dedo unos segundos, aparecerá el aviso “BLOQUEO AE/AF”, lo que significa que tanto el enfoque como la exposición quedan fijados. A partir de ahí puedes reencuadrar la escena sin que el móvil cambie el enfoque o el brillo por su cuenta.

Una vez bloqueado, verás el icono de un pequeño sol junto al recuadro de enfoque. Si deslizas el dedo hacia arriba o hacia abajo, podrás ajustar la exposición manualmente, aclarando u oscureciendo la escena. Es un truco rápido y eficaz para evitar cielos quemados o caras muy oscuras, y marca mucha diferencia en retratos y paisajes.

En cuanto al modo retrato, la mayoría lo asocia con selfies, pero es tremendamente útil también para fotografiar objetos, mascotas o detalles de producto. Desde el iPhone 15, aunque no actives explícitamente el modo retrato, el sistema detecta cuándo una foto podría beneficiarse de ese efecto de desenfoque de fondo y la guarda internamente como retrato.

Al editar estas fotos en la app Fotos, verás la opción de convertirlas en retrato y podrás ajustar la apertura simulada para controlar cuánto se desenfoca el fondo. Cuanto menor sea el número de apertura virtual, más desenfoque tendrás, permitiéndote resaltar al sujeto con un look muy similar al de una cámara profesional.

Trucos prácticos: ráfaga, relación de aspecto, flash y limpieza de lente

Además de los grandes titulares (ProRAW, ProRes, etc.), hay una serie de pequeños ajustes y gestos que marcan una diferencia enorme en el resultado final, sobre todo cuando estás en movimiento.

El modo ráfaga es perfecto para deportes, niños o cualquier situación en la que todo se mueve. Con iOS recientes, para usarlo en la app Cámara tienes que mantener pulsado el botón de disparo y deslizarlo hacia la izquierda. El iPhone puede capturar hasta unas diez fotos por segundo y luego te permite quedarte con las mejores desde la app Fotos, sin necesidad de guardar toda la serie si no quieres.

La relación de aspecto también se puede cambiar rápidamente. Por defecto, las fotos se toman en 4:3, pero si quieres un formato 16:9 (más panorámico) o cuadrado 1:1, toca los tres puntos de la parte superior derecha en la app Cámara y, en la barra inferior, pulsa en “4:3” para elegir la opción que prefieras.

Respecto al flash, aunque el iPhone es bastante inteligente al decidir cuándo lo usa, muchas veces conviene tomar el control manual. Para hacerlo, abre la cámara, toca o desliza hacia arriba desde los modos de cámara en la parte inferior y pulsa en “Flash” para alternar entre “Activado”, “Desactivado” y “Automático”. Lo ideal es evitar el flash directo siempre que haya algo de luz ambiente aprovechable.

Un truco tan sencillo como limpiar la lente antes de disparar tiene un impacto brutal en la nitidez. Acostúmbrate a pasar un paño de microfibra suave por el módulo de cámaras, sobre todo si llevas el iPhone en el bolsillo o bolso. Muchas fotos que parecen “blandas” o con halos se deben simplemente a huellas o grasa en el cristal.

Ajustes recomendados en Cámara para mejorar resultados

Si quieres dejar tu iPhone “fino” para fotografía avanzada, hay varios ajustes que merece la pena revisar y configurar una vez en Ajustes > Cámara.

En primer lugar, es muy recomendable activar Nivel para asegurarte de que tus fotos horizontales y cenitales salen rectas. También suele ser buena idea habilitar la cuadrícula para mejorar la composición, y dejar el HDR inteligente activo salvo que busques un look muy plano o purista.

Si te gustan los selfies tal como te ves en pantalla, entra en Ajustes > Cámara y activa “Conservar efecto espejo”. De lo contrario, el iPhone volteará la imagen para mostrarte como te ve el resto de personas, algo que psicológicamente suele chocar porque no estamos acostumbrados a vernos así.

Otra opción interesante es desactivar “Ver fuera del marco”. Cuando está activa, la cámara muestra contenido adicional capturado por las otras lentes, lo que a veces genera confusión sobre qué se va a guardar realmente en la foto. Si la desactivas, verás exactamente el encuadre final y evitarás sorpresas como cabezas cortadas o personas que creían estar dentro del plano pero no lo estaban.

En los modelos con sensor de 48 MP, merece la pena entrar en “Control de la resolución y ProRAW” y establecer “HEIF máxima 48 megapíxeles” como formato profesional por defecto si quieres ese plus de detalle sin pasarte al RAW gigantesco. Así podrás activar y desactivar esa resolución desde la interfaz según lo que estés fotografiando.

Funciones inteligentes y Apple Intelligence en iPhone 17

Con la familia iPhone 17, Apple ha combinado hardware de primer nivel con la potencia del chip A19 Pro y Apple Intelligence, su conjunto de funciones avanzadas de IA, para ir más allá del simple disparo de fotos.

Estos modelos pueden grabar en 4K Dolby Vision a 120 fps sin despeinarse, gestionar sesiones largas de vídeo sin que el móvil se sobrecaliente en exceso y aplicar procesados complejos de forma casi instantánea. La gestión térmica mejorada ayuda a mantener el rendimiento estable incluso en grabaciones muy exigentes.

A nivel de sistema de cámaras, los iPhone 17 Pro y Pro Max con sus tres cámaras de 48 MP ofrecen una versatilidad enorme, con múltiples “longitudes focales virtuales” que equivalen a tener varias lentes profesionales en el bolsillo. The modelo Air, en cambio, apuesta por un diseño ultraligero con una cámara principal excelente pero menos opciones de zoom.

La integración con el ecosistema también se ha reforzado: accesorios como lentes externas anamórficas, trípodes con agarre MagSafe o docks de grabación convierten al iPhone 17 Pro Max en una cámara de producción muy seria para quienes se dedican al vídeo de forma profesional.

Si a esto le sumas opciones de compra como financiación o pago a plazos, resulta mucho más fácil acceder a esta tecnología de gama alta y convertir al iPhone en el eje de tu flujo de trabajo creativo sin necesidad de invertir en cámaras tradicionales.

Con todos estos ajustes y trucos en la mano, la cámara de tu iPhone pasa de ser un disparador automático a una herramienta creativa afinada a tu gusto: puedes decidir cuándo aprovechar los 48 megapíxeles, cuándo tirar de ProRAW o ProRes, cómo componer con cuadrícula y nivel, qué lente usar para cada escena y qué estilo de color define tus fotos, de manera que cada imagen o vídeo que captures se acerque mucho más a lo que tienes en la cabeza cuando levantas el teléfono.