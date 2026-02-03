Si algo caracteriza a Apple es su capacidad para generar expectación año tras año. Aunque todavía queda mucho por ver oficialmente, las filtraciones y rumores y las predicciones bien fundamentadas dibujan una hoja de ruta para 2026 tan cargada de novedades que resulta difícil recordarlas todas de memoria.

Según múltiples fuentes, 2026 será un año en el que Apple reforzará su ecosistema completo: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, dispositivos para el hogar, wearables e incluso nuevas categorías como las gafas inteligentes y un posible timbre con Face ID. Todo ello, además, con una apuesta cada vez más clara por Apple Intelligence, nuevas generaciones de chips y una integración de hardware, software y servicios que hace cada vez más complicado escapar del ecosistema de la marca. Vamos a dejarte una guía de todos los productos Apple previstos para 2026

Calendario general de lanzamientos Apple para 2026

Lo que se conoce hasta ahora apunta a que Apple seguirá una estructura de lanzamientos muy reconocible: productos de hardware en primavera, WWDC en junio centrada en software, el gran evento del iPhone en septiembre y posibles anuncios adicionales en el tramo final del año.

Entre los meses de febrero y junio se esperan renovaciones importantes de iPad, Mac, accesorios como AirTag y AirPods, y dispositivos de hogar inteligente. Mientras tanto, la segunda mitad del año concentrará los focos en la nueva familia iPhone 18, el iPhone plegable, los nuevos Apple Watch y algún Mac de gama alta con novedades clave como pantalla OLED o chips M6.

En paralelo, Apple utilizará la WWDC para presentar las nuevas versiones de sus sistemas operativos: iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27, con la posibilidad de que tvOS dé paso a un nuevo homeOS enfocado al hogar conectado.

Conviene tener claro que toda esta hoja de ruta está basada en información no oficial: filtraciones, informes de analistas y código interno que se ha ido descubriendo. Es bastante fiable, pero siempre puede haber retrasos, cambios de estrategia o incluso cancelaciones de última hora.

iPhone 17e, iPhone 18 y el salto al iPhone plegable

El iPhone sigue siendo la auténtica joya de la corona en la cuenta de resultados de Apple, superando año tras año casi la mitad de los beneficios de la compañía. Para 2026 se espera una combinación de modelos continuistas y apuestas rompedoras, con un calendario muy marcado.

Por un lado, en la primera mitad del año debería llegar el iPhone 17e, heredero espiritual de los iPhone SE y de la serie «e» reciente. Este modelo apostará por ofrecer un iPhone más asequible sin renunciar a funciones modernas como la Isla Dinámica, compatibilidad MagSafe y un chip A19, lo que garantizaría soporte para Apple Intelligence. Se habla de una pantalla OLED de 6,1 pulgadas con 60 Hz, cámara trasera de 48 megapíxeles, Face ID y un diseño actualizado respecto a generaciones económicas previas.

En septiembre de 2026 llegaría la familia iPhone 18, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Todo apunta a una generación más conservadora en diseño: tamaños y líneas muy similares a los iPhone 17, pero con mejoras importantes a nivel interno. En los modelos Pro y Pro Max se rumorea la adopción de chips A20 Pro con proceso de 2 nanómetros, un salto en eficiencia y rendimiento, y tecnologías como WL-MCM para integrar mejor la memoria RAM, reduciendo la latencia y aumentando el ancho de banda.

También se espera un Face ID oculto bajo la pantalla en los iPhone 18 más avanzados, reduciendo o casi eliminando la Isla Dinámica, así como un nuevo módem C2 compatible con mmWave 5G y un chip N1 para habilitar Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. En fotografía, los Pro mantendrán la triple cámara, pero la lente principal de gran angular adoptaría una apertura variable para controlar mejor la entrada de luz, acompañada de un botón de control de cámara más refinado.

El iPhone 18 «básico» podría recibir mejoras más discretas centradas en colores, cámara y eficiencia, siguiendo la pauta habitual de Apple cuando una generación anterior ha supuesto un gran rediseño.

La gran estrella del año, sin embargo, sería el esperado iPhone plegable, a menudo denominado iPhone Fold. Apple habría optado por un formato tipo libro similar a los Galaxy Z Fold, con una pantalla interior de alrededor de 7,6 a 7,8 pulgadas y una exterior de 5,3 a 5,4 pulgadas, ambas OLED. Uno de los objetivos clave sería ofrecer una experiencia sin arrugas visibles en la zona de plegado, con una bisagra muy trabajada para evitar el hundimiento central típico de muchos plegables actuales.

Este iPhone plegable diferiría del resto de la gama al prescindir de Face ID e Isla Dinámica, apostando en su lugar por un botón con Touch ID integrado, como en algunos iPad recientes. En su interior se espera un chip de la familia A20, cámaras traseras dobles y una fuerte optimización de iOS para aprovechar el formato plegable con modos de multitarea y pantalla partida específicos. Se trataría de un dispositivo tan fino que rondaría los 4,5 mm abierto y unos 9-9,5 mm cerrado, con un precio claramente por encima del iPhone 18 Pro Max.

La familia iPad en 2026: iPad, iPad Air e iPad mini

Aunque el iPad no es el producto más rentable de la compañía, su catálogo es muy amplio y Apple lo mima con actualizaciones periódicas en casi todas las gamas. Para 2026 se esperan movimientos en el iPad «básico», el iPad Air y el iPad mini, mientras que el iPad Pro podría dejar su gran renovación para años posteriores en algunas hojas de ruta, y para otros rumores llegaría a finales de 2026 con nuevo chip M6.

En primer lugar, el iPad de entrada alcanzaría su 12.ª generación con un lanzamiento en primavera. El diseño se mantendría prácticamente calcado al actual: pantalla de 11 pulgadas, Touch ID en el lateral, puerto USB‑C y formato todo pantalla. La clave estaría en su interior: un chip A19 (o A19 Pro, según la fuente) que lo haría compatible con Apple Intelligence y con la nueva Siri. Es probable que la memoria RAM suba a 8 GB para acompañar estas funciones de IA y garantizar una buena vida útil.

El iPad Air de nueva generación, también previsto para el primer semestre, mantendría sus versiones de 11 y 13 pulgadas y un diseño prácticamente idéntico. La gran novedad sería el salto del chip M3 al chip M4, con mejoras de rendimiento en CPU y GPU de doble dígito. Algunos filtradores mencionan, además, la posible inclusión de un módem C1X y el chip N1 de Apple para redes, lo que le permitiría situarse más cerca del iPad Pro en conectividad, sobre todo en variantes con celular.

Respecto al iPad mini, la actualización es una de las más jugosas. Se habla de una nueva generación con pantalla OLED, mejor resistencia al agua y un sistema de altavoces basado en vibraciones que permitiría eliminar los orificios tradicionales de salida de audio. A nivel de rendimiento, la filtración de código interno de Apple apunta a un chip A20 Pro, el mismo que llevarían los iPhone 18 Pro, lo que situaría al mini en la parte alta del catálogo en potencia bruta.

Por encima, algunas fuentes señalan la llegada de un próximo iPad Pro con chip M6 en la segunda mitad de 2026, con modelos de 11 y 13 pulgadas y posible tecnología miniLED o paneles aún más avanzados. Otros informes, sin embargo, retrasan estas novedades de Pro a 2027, por lo que su aparición en 2026 no está tan asegurada como la de los modelos más económicos y de gama media.

MacBook, iMac, Mac Studio y el nuevo MacBook barato

En el terreno Mac, 2026 será un año clave de transición hacia los chips M5 y M6, además de la aparición de un portátil con chip A claramente orientado al segmento de entrada. La idea es cubrir desde el usuario que solo necesita algo sencillo para navegar y ofimática, hasta el profesional que exprime un Mac Studio o un iMac Pro con configuraciones extremas.

Tras la presentación del chip M5 a finales de 2025, Apple pretende llevarlo al resto de la gama durante 2026. Se esperan nuevos MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con M5, sin apenas cambios de diseño pero con mejoras de eficiencia, autonomía y un SSD más veloz. Serán, en la práctica, actualizaciones internas pensadas para mantener la gama al día sin alterar demasiado el factor forma.

Los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas también se actualizarán con los chips M5 Pro y M5 Max en la primera mitad del año, reforzando el rendimiento gráfico y la capacidad para tareas profesionales intensivas. Además de la mejora de CPU y GPU, habrá compatibilidad con PCIe 5.0 y velocidades de SSD significativamente mayores, lo que los convertirá en máquinas especialmente atractivas para edición de vídeo, 3D o trabajo con grandes bases de datos.

En el sobremesa, el Mac mini recibirá variantes con M5 y M5 Pro, manteniendo su chasis actual, mientras que el Mac Studio se renovará con chips M5 Max y M5 Ultra. De nuevo, el foco estará en el incremento de rendimiento y en un SSD más rápido, sin grandes modificaciones externas. Para los profesionales más exigentes, la combinación de M5 Ultra y macOS 27 debería ofrecer una plataforma tremendamente potente para producción audiovisual o cargas de IA locales.

Una de las grandes sorpresas de la gama portátil será la aparición de un MacBook más barato, con chip A18 Pro en lugar de un M. Este modelo, que algunos rumores sitúan en torno a las 12-13 pulgadas y un precio entre 800 y 900 euros, estaría pensado para estudiantes, centros educativos y usuarios que necesitan un equipo ligero, con buena autonomía y rendimiento sobrado para ofimática, navegación y multimedia. Se baraja una pantalla LCD, 8 GB de RAM y plena compatibilidad con Apple Intelligence.

Mirando un poco más arriba, a finales de 2026 o comienzos de 2027, Apple podría presentar un MacBook Pro con pantalla OLED táctil y chip M6. Este modelo supondría un salto más radical: panel OLED con marcos más finos, posibles capacidades táctiles, diseño más delgado y ligero, y un módem C2 para habilitar conectividad 5G en ciertos modelos. Es una apuesta más arriesgada y, por ello, su ventana temporal es más flexible.

No hay que olvidar los iMac y el muy rumoreado iMac Pro. El iMac de 24 pulgadas recibiría por fin el chip M5, con el habitual abanico de colores y un enfoque claramente doméstico y de oficina ligera. Por otra parte, algunos informes señalan el regreso del iMac Pro con un chip M5 Ultra y prestaciones pensadas para estudios de producción audiovisual, acercándolo en filosofía a los antiguos iMac Pro basados en Intel pero con la potencia de Apple Silicon.

Completando la parte de sobremesa, se esperan nuevos Studio Display con panel miniLED, ProMotion a 120 Hz, HDR mejorado y un chip A19 o A19 Pro integrado, lo que permitiría funciones inteligentes avanzadas como procesamiento de imagen, Center Stage mejorado o incluso pequeñas tareas de Apple Intelligence sin depender tanto del Mac conectado.

Hogar inteligente: HomePod con pantalla, Apple TV y Home Hub

El hogar conectado es uno de los frentes donde Apple va más lenta que Google o Amazon, pero 2026 podría marcar un fuerte acelerón con nuevos dispositivos y una posible reestructuración del software orientado a la domótica.

Uno de los productos más sonados es el HomePod con pantalla, también descrito como un híbrido entre HomePod e iPad. Sería una especie de pantalla inteligente con altavoces integrados y una nueva interfaz basada en widgets, pensada para controlar el hogar, realizar videollamadas, gestionar contenidos multimedia y sacar todo el partido posible a HomeKit. Este dispositivo integraría Apple Intelligence, la nueva Siri y podría llegar en variantes de sobremesa y para colocar en la pared.

Junto a este HomePod con pantalla, Apple estaría trabajando en un Home Hub dedicado que actuaría como centro de control de la casa. Contaría con una pantalla de entre 6 y 7 pulgadas, un chip A18 para garantizar compatibilidad con Apple Intelligence, integración con FaceTime y soporte para montaje mural o en base. No se descarta que el concepto de Home Hub y HomePod con pantalla acaben convergiendo en un mismo producto, pero las filtraciones los han tratado como dispositivos relacionados pero distinguibles.

También ganaría protagonismo un nuevo Apple TV 4K actualizado internamente con un chip A17 Pro o A18 y, según algunos rumores, con cámara integrada para FaceTime y autenticación. Este cambio haría posible integrar Apple Intelligence directamente en el televisor, usar la nueva Siri en el salón y plantear experiencias de videollamada enfocadas al entretenimiento familiar, sin necesidad de otro dispositivo Apple adicional.

La gama HomePod se completaría con un HomePod mini 2, con mejor calidad de sonido, nuevos colores (incluido un rojo que se ha mencionado en varias filtraciones), un chip S9 o superior para mejorar el rendimiento y el consumo, y el ya citado chip N1 con soporte para Wi‑Fi 7. En conjunto, todo apunta a un ecosistema de audio y hogar más rápido, más estable y más preparado para la domótica del futuro.

Otros dispositivos para casa que se esperan en algún punto de 2026 incluyen una cámara de seguridad propia de Apple, totalmente integrada con HomeKit, y un timbre con cámara y Face ID pensado para funcionar junto a una cerradura inteligente de la marca. Estos productos reforzarían la apuesta de Apple por la seguridad y la automatización del hogar, con un fuerte foco en privacidad y procesamiento local cuando sea posible.

Wearables: Apple Watch, AirPods y las futuras gafas inteligentes

El apartado de wearables seguirá siendo uno de los pilares del ecosistema, con renovaciones cíclicas del Apple Watch y los AirPods, y el salto hacia unas gafas inteligentes de nueva generación que complementen a Apple Vision Pro.

En septiembre de 2026 se presentarán previsiblemente los Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4. Sobre el Series 12 se habla de un nuevo chip S12, pequeñas mejoras en diseño, posible introducción de algún tipo de Touch ID y, sobre todo, avances en monitorización de salud. Entre las funcionalidades que llevan tiempo sonando está la medición no invasiva de glucosa en sangre, aunque este punto sigue siendo muy delicado a nivel técnico y regulatorio.

El Apple Watch Ultra 4 seguiría la misma línea de renovación moderada, con mejoras en autonomía, nuevas funciones deportivas y soporte ampliado para métricas avanzadas a través de una posible suscripción Salud+, un servicio premium que añadiría funciones ampliadas de análisis de datos y planes personalizados basados en la información recogida por iPhone, Apple Watch y otros dispositivos.

En paralelo, los AirPods Pro 3 tendrían una versión mejorada a pesar de haberse lanzado recientemente. Esta actualización estaría justificada por la integración de una cámara infrarroja y nuevos sensores pensados para audio espacial avanzado e interacción con IA. Gracias a estos componentes, el sistema podría adaptar de forma más precisa la cancelación de ruido, el ecualizador y las funciones contextuales según el entorno o la posición de la cabeza.

Más allá de auriculares y relojes, 2026 debería marcar un punto de inflexión con la llegada, al menos en forma de anuncio, de las gafas inteligentes tipo Apple Glasses. A diferencia de Apple Vision Pro, que es un casco de realidad mixta de gama muy alta, estas gafas buscarían un formato mucho más cotidiano, similar a las Ray‑Ban de Meta: montura ligera con cámaras, altavoces integrados, algunos sensores y funciones de realidad aumentada ligadas a Apple Intelligence y Siri.

La idea sería ofrecer notificaciones contextuales, asistencia visual, captura rápida de fotos y vídeo y funciones de salud o actividad ligera. No obstante, todo indica que, aunque el anuncio podría producirse a finales de 2026, la disponibilidad comercial se iría a 2027, siguiendo el patrón de lanzamiento escalonado que Apple ya aplicó con Vision Pro.

Accesorios clave: AirTag 2, AirPods y otros dispositivos

Además de los grandes productos, Apple tiene en la recámara una serie de accesorios que pueden pasar desapercibidos en un primer vistazo, pero que son básicos para cerrar el ecosistema y reforzar la experiencia de uso diaria.

El AirTag 2 es uno de los más esperados, ya que su renovación se retrasó en 2025. La nueva generación promete ser hasta tres veces más precisa en la localización, con alcance mejorado y un altavoz más potente para facilitar la búsqueda de objetos. También se habla de un emparejamiento más rápido con el iPhone y mejores opciones para controlar el estado de la batería desde iOS.

En el terreno del audio, más allá de los AirPods Pro 3 mejorados, no se descartan pequeñas revisiones de otros modelos de AirPods a medio plazo, aunque los focos este año se los lleva claramente la versión premium con sensores avanzados para IA. Estos auriculares serían un pilar importante para las funciones de realidad aumentada sonora y la interacción manos libres con la nueva Siri.

Otro producto que entra en la categoría de «casi seguro» para 2026 es un nuevo Apple TV rediseñado. Además del ya comentado salto de chip y la posible cámara integrada, varias fuentes apuntan a un cambio de diseño externo más notable y a una integración más profunda con un eventual homeOS que agrupe la gestión del televisor, el HomePod con pantalla, las cámaras de seguridad y otros accesorios del hogar.

Por último, la hoja de ruta de algunos analistas incluye un timbre inteligente con Face ID y compatibilidad directa con HomeKit, pensado para trabajar junto a una cerradura de Apple. Aunque su llegada no está tan asentada como la de otros productos, encaja a la perfección con la estrategia de reforzar la seguridad doméstica bajo el paraguas del ecosistema y la privacidad de Apple.

WWDC y las grandes novedades de software: iOS 27, macOS 27 y compañía

Más allá del hardware, el otro gran momento del año para Apple será la WWDC26, que tradicionalmente se celebra en junio. En la keynote inaugural se presentarán las nuevas versiones de los sistemas operativos que darán vida a todos los dispositivos mencionados.

Si se mantiene el patrón de los últimos años, veremos iOS 27 para iPhone, iPadOS 27 para iPad, macOS 27 para Mac, watchOS 27 para Apple Watch y visionOS 27 para Apple Vision Pro. Además, hay dudas razonables sobre el futuro de tvOS, ya que algunas filtraciones apuntan a que podría renombrarse como homeOS 27, abarcando tanto Apple TV como el resto de dispositivos del hogar, incluida la pantalla inteligente tipo HomePod.

De cara a estas versiones 27 del software, Apple habría decidido centrarse más en estabilidad, corrección de errores y mejoras de rendimiento que en cambios radicales de interfaz. No significa que no haya novedades, pero sí que el objetivo principal sería pulir la experiencia y reducir los problemas que se acumulan cuando se introducen demasiadas funciones de golpe.

En paralelo, una parte muy importante del esfuerzo se destinará a mejorar Apple Intelligence y lanzar en serio la nueva Siri. La idea es acercarse a la experiencia que ofrecen asistentes basados en grandes modelos de lenguaje como ChatGPT o Gemini, pero integrados profundamente en el sistema, con más contexto personal y, en lo posible, realizando la mayor parte del procesamiento en local para preservar la privacidad.

Entre las aplicaciones afectadas por esta evolución de la IA destacan Fotos, Notas, Mail, Mensajes y la propia app Salud, que podrían recibir funciones de organización automática, resúmenes inteligentes, redacción asistida de textos y análisis más avanzado de datos personales. En el caso de Salud, se ha hablado con insistencia de una versión de pago llamada Salud+ que explotaría aún más la información recogida por el Apple Watch, el iPhone y otros accesorios.

Finalmente, Apple aprovechará la nueva generación de módems y chips de comunicaciones para ampliar las capacidades de conectividad por satélite en sus iPhone, y posiblemente en otros dispositivos. Esto podría traducirse en más funciones de emergencia, mensajería básica en situaciones sin cobertura y mejora de la seguridad en actividades al aire libre.

Con todo este panorama de lanzamientos, actualizaciones y apuestas a medio plazo, 2026 se perfila como un año en el que Apple no solo suma nuevos productos, sino que aprieta las tuercas del ecosistema para hacerlo más coherente, más inteligente y más difícil de abandonar, combinando hardware cada vez más refinado con un software más maduro y servicios que acompañan al usuario prácticamente en cada momento del día.