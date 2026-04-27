Empezando a dominar macOS: el Dock

Este es el primer tutorial de una serie que tenemos preparada para aquellos que empiezan en macOS, o que a lo mejor ya llevan tiempo pero sienten que no sacan todo el provecho que deberían de él. Y empezamos, como no puede ser de otra manera, con el elemento que más usamos de nuestro Mac: el Dock.Para quienes aterrizan por primera vez en el ecosistema de Apple, el Dock puede parecer una simple barra de accesos directos. Sin embargo, en macOS, este elemento es un gestor dinámico de estados y un centro de control de aplicaciones. Configurarlo correctamente no es una cuestión estética, sino una decisión estratégica para maximizar tu productividad.

1. Anatomía y la Línea Divisoria El Dock tiene una jerarquía lógica dividida por una línea vertical casi invisible. A la izquierda, residen tus aplicaciones ancladas y las que están en ejecución. A la derecha, se ubican las carpetas (Stacks), las ventanas minimizadas y la papelera. Comprender esta división es el primer paso para mantener el orden.

2. Gestión de Aplicaciones y Archivos Añadir: Arrastra cualquier icono desde la carpeta Aplicaciones del Finder hacia el lado izquierdo.

Arrastra cualquier icono desde la carpeta Aplicaciones del Finder hacia el lado izquierdo. Eliminar: Arrastra el icono fuera del Dock hacia el escritorio hasta que aparezca la etiqueta «Eliminar».

3. Ajuste Dinámico de Tamaño No necesitas navegar por los menús para cambiar su tamaño. Coloca el cursor exactamente sobre la línea divisoria; cuando el puntero se transforme en una flecha doble, haz clic y arrastra hacia arriba o abajo. Tip Pro: Mantén pulsada la tecla Option (⌥) para un escalado más preciso.

4. Posición y Efectos Visuales Desde Ajustes del Sistema > Escritorio y Dock, puedes reubicar la barra. En monitores ultra-panorámicos, situar el Dock a la izquierda o derecha libera un espacio vertical valioso para navegación web y edición de documentos.

5. El Efecto de Ampliación (Magnification) Si manejas muchas aplicaciones, activa la Ampliación. Esto permite que los iconos crezcan al pasar el cursor sobre ellos, facilitando la selección sin necesidad de tener un Dock gigante que sature la pantalla.

6. Puntos Indicadores de Estado En macOS, cerrar una ventana no siempre implica cerrar la aplicación. Un punto negro bajo el icono indica que la app sigue activa consumiendo memoria RAM. Para cerrarla por completo, haz clic secundario y selecciona «Salir».

7. Potencia tus Carpetas (Stacks) Arrastra carpetas frecuentes (como Descargas o Documentos) al lado derecho. Haz clic derecho sobre ellas y selecciona visualización en «Reticícula». Esto te permite acceder a archivos recientes sin abrir una sola ventana del Finder.

8. Sección de Aplicaciones Recientes macOS puede mostrar de forma inteligente las últimas aplicaciones utilizadas que no tienes ancladas. Es ideal para flujos de trabajo temporales, aunque muchos usuarios avanzados prefieren desactivarlo para mantener un minimalismo absoluto.