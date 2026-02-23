Si eres de los que se enganchan a los juegos grandes de Apple Arcade en iPhone o iPad, seguro que más de una vez te has topado con el temido aviso de “espacio casi lleno”. Entre partidas, actualizaciones y apps que se van acumulando, el almacenamiento vuela. Y claro, no mola nada tener que borrar cosas sin saber bien qué haces, con el miedo de cargarte partidas guardadas o datos importantes.

En esta guía vamos a ver, paso a paso, cómo gestionar el espacio de tu iPhone o iPad cuando tienes juegos pesados de Apple Arcade, aprovechando todas las opciones que ofrece iOS y iPadOS: desde ordenar y revisar tu biblioteca de juegos, hasta activar el borrado automático de apps sin usar, limpiar archivos y controlar las descargas de vídeo. Todo explicado en un tono cercano, con truquillos y sin dejarte atrás ninguna de las funciones clave que ya trae tu dispositivo. Vamos con una guía para gestionar el espacio en iPhone/iPad con juegos Apple Arcade grandes

Cómo explorar y ordenar tus juegos de Apple Arcade en iPhone

Lo primero para gestionar el espacio es tener claro qué estás usando y qué no. En el iPhone puedes organizar fácilmente todos tus juegos de Apple Arcade desde la propia app Apple Games (la antigua app de “Juegos” integrada en el sistema).

Si tienes una suscripción activa a Apple Arcade o a Apple One, no hace falta ir buscando juego por juego en la App Store. Puedes verlos todos desde la biblioteca de Apple Games, lo que te permite revisar qué tienes instalado, qué ocupa más y qué podría ser buena idea eliminar o reinstalar más adelante.

Para acceder a la sección específica de Apple Arcade en tu iPhone, el proceso es muy sencillo y te permitirá ver todos tus títulos de forma ordenada:

Abre la app Apple Games en tu iPhone. Es la aplicación donde se centralizan tus juegos y progresos. Toca en la pestaña “Biblioteca”, y dentro de ella selecciona la opción “Apple Arcade” para filtrar solo los juegos del servicio. Dentro de Apple Arcade, toca el botón de opciones (el icono de ajustes o filtros) y podrás ordenar los juegos por diferentes criterios: Fecha de lanzamiento : ideal si quieres ver qué títulos nuevos han ido llegando al servicio.

: ideal si quieres ver qué títulos nuevos han ido llegando al servicio. Última actualización : muy útil para localizar juegos que se actualizan con frecuencia y pueden estar descargando más datos.

: muy útil para localizar juegos que se actualizan con frecuencia y pueden estar descargando más datos. Nombre : para tener la biblioteca ordenada alfabéticamente y localizarlo todo más rápido.

: para tener la biblioteca ordenada alfabéticamente y localizarlo todo más rápido. Categoría: si te interesa ver, por ejemplo, solo juegos de aventuras, puzles, acción, etc., y revisar por géneros qué podrías desinstalar.

Esta forma de ordenación te ayuda a detectar más rápido qué juegos ya no tocas, cuáles bajaste por probar y se quedaron olvidados, o cuáles se han actualizado hace poco y quizás están ocupando más espacio de lo que imaginas.

Gestionar la biblioteca de Apple Arcade en iPad

En iPad el planteamiento es prácticamente el mismo, pero la pantalla grande hace todavía más cómodo revisar tu biblioteca de Apple Arcade para ir decidiendo qué se queda instalado y qué no. Si necesitas más ayuda para mantener el almacenamiento ordenado en la tableta, consulta cómo gestionar el espacio de almacenamiento en tu iPad.

Al igual que en el iPhone, si te has suscrito a Apple Arcade o al paquete Apple One, todos los juegos del servicio se integran directamente en la biblioteca de la app Apple Games del iPad. No necesitas ir rastreando el historial de compras ni nada por el estilo.

Para ver y ordenar tus juegos de Apple Arcade en el iPad, estos son los pasos que te conviene seguir para tenerlo todo bajo control y mantener a raya el almacenamiento:

En tu iPad, abre la app Apple Games. Es el mismo icono que ves en el iPhone, pero adaptado a la interfaz de iPadOS. Toca en la sección “Biblioteca” y después entra en la categoría “Apple Arcade” para centrarte solo en los juegos del servicio de suscripción. Pulsa en el botón de más opciones y podrás aplicar los mismos filtros de ordenación que en iPhone: por Fecha de lanzamiento, Última actualización, Nombre o Categoría.

Gracias a estos filtros puedes visualizar claramente qué juegos tienes instalados, cuáles llevan tiempo sin tocarse y qué tipo de títulos llenan más tu dispositivo. Es la base para luego tomar decisiones: desinstalar, reinstalar, o dejar que el sistema lo haga por ti automáticamente.

Además, tener la biblioteca bien ordenada en el iPad es muy práctico si compartes el dispositivo con otros miembros de la familia y queréis saber qué juegos de Apple Arcade hay disponibles para todos y cuáles se podrían quitar sin dramas.

Activar la eliminación automática de apps que no usas en iPad

Uno de los grandes aliados para gestionar juegos pesados de Apple Arcade en iPad es la opción del sistema que permite quitar automáticamente las apps que no utilizas cuando empiezas a quedarte sin espacio. Es especialmente útil si tienes muchos títulos instalados “por si acaso”.

Esta función analiza tu uso y decide, de forma inteligente, qué aplicaciones llevan más tiempo sin abrirse. En lugar de borrarlas para siempre, las desinstala del iPad pero mantiene sus datos a salvo en iCloud Drive, de modo que más adelante puedas volver a instalarlas sin perder tu progreso (siempre que el juego sea compatible con guardado en la nube).

Para ponerla en marcha desde tu iPad y dejar que el sistema te eche una mano con la gestión de espacio, haz lo siguiente para optimizar el almacenamiento casi sin esfuerzo:

Ve a Ajustes > General > Almacenamiento del iPad. Aquí verás un resumen de cómo se reparte el espacio entre apps, fotos, sistema, etc. Busca la opción llamada “Quitar apps no usadas” o “Desinstalar apps sin usar” (el texto puede variar ligeramente según la versión de iPadOS) y toca en “Activar” para que empiece a funcionar.

A partir de ese momento, cuando el almacenamiento empiece a escasear, el iPad podrá eliminar automáticamente las apps y juegos menos utilizados, liberando espacio sin que tengas que ir uno por uno. Las apps desinstaladas se siguen mostrando con su icono, pero con un pequeño indicador de nube para que sepas que tendrás que volver a descargarlas si quieres usarlas.

Los datos que se asocian a esas apps se guardan en iCloud Drive, accesible desde la app Archivos. Eso significa que, en la mayoría de los casos, tus documentos, progresos o partidas podrán recuperarse al reinstalar. Aun así, es recomendable tener activado el guardado en la nube dentro de cada juego de Apple Arcade para minimizar riesgos.

Quitar manualmente juegos y apps para ganar espacio

Más allá de las funciones automáticas, sigue siendo muy útil eliminar juegos y apps manualmente cuando ves que el espacio se queda corto. Esto te permite decidir con más precisión qué se va y qué se queda, algo importante si tienes varios títulos grandes de Apple Arcade instalados.

La ventaja de las apps de la App Store (incluidos los juegos de Apple Arcade) es que siempre podrás volver a descargarlas más adelante. El sistema recuerda que las tenías, y no perderás el derecho a instalarlas aunque las borres del dispositivo, mientras sigas con tu suscripción activa o permanezcan en catálogo.

Para desinstalar un juego de forma manual en iPhone o iPad y así liberar unos cuantos gigas al instante, basta con seguir el método habitual que probablemente ya conoces, aunque conviene recordarlo si hace tiempo que no lo usas:

Mantén pulsado el icono del juego en la pantalla de inicio hasta que aparezca el menú contextual y luego toca en la opción de “Eliminar app” .

. Confirma que quieres borrarla para que el sistema desinstale el juego y recupere el espacio que ocupaba.

Recuerda que también puedes gestionar muchas apps desde el propio menú de Almacenamiento del iPhone o del iPad (dentro de Ajustes > General). Ahí verás un listado ordenado por espacio ocupado, perfecto para localizar qué juegos de Apple Arcade son más pesados y decidir cuáles sacrificar primero si el almacenamiento aprieta.

Si más adelante te arrepientes y quieres volver a jugar, solo tienes que descargar de nuevo el juego desde tu biblioteca en Apple Games o desde la pestaña Arcade de la App Store. En muchos casos, tu progreso estará sincronizado con iCloud Game Center o con el propio guardado en la nube de Apple Arcade.

Limpiar archivos, documentos y datos que ya no necesitas

No solo los juegos ocupan espacio; también se van acumulando documentos, descargas y datos caché que, con el tiempo, pueden comerse varios gigas. Si quieres que los juegos de Apple Arcade tengan hueco de sobra, viene muy bien hacer una limpieza de archivos de vez en cuando.

El lugar clave para esta tarea es la app Archivos, donde se concentran los documentos locales y de iCloud Drive. Desde ahí puedes localizar y borrar lo que ya no tenga sentido conservar en tu iPhone o iPad, priorizando así el espacio para tus juegos y apps esenciales.

Algunas acciones útiles para liberar espacio sin complicarte demasiado y reducir el peso de tus datos almacenados son las siguientes:

En Archivos, revisa las carpetas de iCloud Drive y “En mi iPhone/iPad” para detectar documentos antiguos, proyectos que ya no usas o PDFs gigantes que ya no necesitas.

para detectar documentos antiguos, proyectos que ya no usas o PDFs gigantes que ya no necesitas. Elimina también archivos descargados temporalmente , como ZIP, instaladores o documentos repetidos que hayan quedado olvidados.

, como ZIP, instaladores o documentos repetidos que hayan quedado olvidados. Si trabajas con muchas apps tipo ofimática, dibujo o edición de vídeo, entra en sus carpetas en Archivos y borra los proyectos que ya estén finalizados o que tengas guardados en otro sitio.

Otra zona a vigilar es la de las apps de vídeo y streaming. Por ejemplo, la app Apple TV permite descargar películas y series para verlas sin conexión, algo muy cómodo pero que puede crear un problema de almacenamiento si no se gestiona bien.

En la app Apple TV, puedes eliminar los elementos que ya has visto. De esta forma recuperas espacio sin afectar a tu suscripción ni a tu acceso al contenido; simplemente volverás a descargarlo si quieres verlo de nuevo más adelante.

Compartir Apple Arcade con la familia y gestionar el espacio en grupo

Si estás suscrito a Apple Arcade o tienes Apple Arcade incluido dentro de Apple One, tienes la opción de compartir el servicio con hasta cinco personas más mediante En familia. Esto es muy cómodo si en casa hay varios iPhone, iPad o incluso Macs donde se juegan títulos del servicio.

Cuando activas En familia, los demás miembros del grupo no tienen que hacer nada especial: Apple Arcade aparecerá automáticamente en sus dispositivos dentro de Apple Games o en la pestaña Arcade. A partir de ahí, cada uno podrá bajar y gestionar los juegos a su gusto, pero es importante comprender cómo se combinan las suscripciones.

Si te unes a un grupo familiar que ya paga por Apple Arcade o por Apple One, y tú tenías una suscripción individual, lo que ocurrirá es lo siguiente: tu suscripción dejará de renovarse en la siguiente fecha de cobro y pasarás a usar la del grupo. No pagas dos veces por lo mismo y todos se benefician del mismo plan.

En cambio, si te unes a un grupo familiar que aún no está suscrito a Apple Arcade, y tú sí, el sistema usará tu suscripción como la activa para todo el grupo. Es decir, serán los demás quienes se enganchen a tu plan, sin que tengas que hacer nada adicional.

En cuanto al almacenamiento, esto significa que puede haber varios dispositivos bajando juegos pesados del mismo servicio, por lo que conviene que cada miembro de la familia revise sus ajustes de espacio, active el borrado de apps no usadas cuando sea necesario y controle descargas locales de vídeo y archivos en sus propios equipos.

Qué pasa con tu progreso si te quedas sin espacio o hay problemas con iCloud

Una duda muy habitual entre jugadores de Apple Arcade es qué ocurre con el progreso de las partidas cuando hay problemas de espacio, avisos de iCloud lleno o incluso cambios en el método de pago. A nadie le hace gracia pensar que podría perder el avance de muchas horas de juego.

En general, los juegos de Apple Arcade suelen estar diseñados para guardar el progreso en iCloud o en Game Center, precisamente para que puedas continuar tus partidas en diferentes dispositivos sin perder nada. Sin embargo, si iCloud se queda sin espacio de almacenamiento, pueden aparecer mensajes de error indicando que no se puede guardar más información en la nube.

En situaciones así es posible que, durante un tiempo, el progreso se guarde solo de forma local en el dispositivo, o que algunas sincronizaciones no se completen correctamente. Por ejemplo, puedes seguir jugando pero ver alertas de que no hay espacio en iCloud para copias de seguridad relacionadas con el juego.

Si además tu suscripción a Apple Arcade se ve interrumpida temporalmente (por ejemplo, porque el método de pago ha caducado o no se ha renovado bien), es posible que no tengas acceso a los juegos hasta que regularices la situación. En estos casos, lo más recomendable es:

Actualizar cuanto antes el método de pago para recuperar la suscripción.

para recuperar la suscripción.

Revisar, una vez restaurado el servicio, que el progreso aparece actualizado en tus diferentes dispositivos antes de borrar nada.

Aunque en muchos casos el progreso se conserva y se respeta cuando todo vuelve a la normalidad, no hay una garantía absoluta para todos los juegos y todas las situaciones. Por eso es tan importante tener la costumbre de mantener espacio suficiente en iCloud y en el dispositivo, así como evitar estar mucho tiempo jugando con errores de sincronización activos.

En la práctica, si has estado jugando durante un periodo corto de tiempo con avisos de falta de espacio en iCloud, es bastante probable que al restaurar la suscripción y liberar algo de espacio tu progreso siga ahí o se sincronice en cuanto sea posible. Aun así, conviene no forzar demasiado la situación para no llevarte sustos innecesarios.

Al final, mantener a raya el espacio en iPhone y iPad cuando juegas a títulos grandes de Apple Arcade pasa por combinar varias estrategias: ordenar y revisar tu biblioteca desde Apple Games, aprovechar el borrado automático de apps sin usar en iPad, eliminar manualmente los juegos que hayas dejado aparcados, limpiar archivos y descargas que ya no te sirven, y vigilar de cerca el almacenamiento de iCloud para que el progreso de tus partidas esté siempre a salvo. Con un poco de orden y revisando estos puntos de vez en cuando, podrás seguir disfrutando de tus juegos favoritos sin peleas constantes con el aviso de “almacenamiento casi lleno”.