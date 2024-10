He devuelto mi iPhone 16 Pro Max comprado el día de lanzamiento. El 3 de Octubre expiraba el plazo de dos semanas que tenía para devolver el terminal y he decidido hacerlo antes de tiempo, pero todo tiene un motivo y una razón y es lo que os quiero contar en este post. Por qué devuelvo el iPhone 16 Pro Max. Las razones son las siguientes.

El iPhone 16 Pro Max es un grandioso teléfono. Un telefonazo. Es espectacular. Como Apple dice, es el iPhone más potente que han lanzado hasta la fecha. Y no les falta razón. Tiene la mejor batería en un iPhone (hablamos de la mejor autonomía), la mejor cámara (y aunque hay mucho debate debido a que hay que hacer ciertos ajustes para sacar todo su potencial, los 48Mpx etc, no entro en ello); tiene la mejor pantalla (ahora más grande y con menos marcos) y tiene los mejores colores y materiales (aquí muchos discreparéis porque os guste un color más que otro, pero os cuento mi punto de vista).

Sin embargo y pese a todo ello, el efecto WOW y el sentir que he renovado mi dispositivo no me ha durado más de 3 horas, lo que he tardado aproximadamente en que se descargue lo mínimo para poder utilizarlo como iPhone principal pasando los datos de mi antiguo (pero actual) iPhone 15 Pro Max. Y es que si, quizá ese ha sido el problema, venir de un iPhone 15 Pro Max.

Cuando instalé lo típico para poder salir de casa: WhatsApp, ajustes y poco más, empecé a utilizar el iPhone 16 Pro Max como mi nuevo y flamante dispositivo principal. Una auténtica maravilla. Me encanta. La pantalla es ligeramente más grande (y se nota), los marcos son más estrechos, el Desert Titanium marcaba un cambio vs el Titanio Natural del 15 Pro Max y las capacidades de la cámara junto a la batería eran un salto vs el anterior. Sin embargo, desde ese momento, sentí que tenía el mismo iPhone que el año pasado. Lo cogía y sentía que no había cambiado. La ilusión de renovar el iPhone me había durado apenas unas horas (después de comprado, todo el proceso de reserva, ir a comprarlo etc. lo excluyo de aquí, porque al final todos sabemos que es más emocionante el proceso de espera de algo que el hecho de vivirlo o tenerlo). No obstante, le he dado una oportunidad durante estas dos semanas para poder ver si ese sentimiento era algo con fundamento o un simple impulso emocional. Y ha sido más bien lo primero. Voy con ello y por partes donde hay novedades vs los 15 Pro Max sin meterme en temas técnicos.

Diseño

Digamos que el diseño es lo principal que te hace sentir que cambias de dispositivo. Aquí incluyo los colores, materiales y la propia pantalla.

En este caso y como he comentado antes, la pantalla de 6,9» de este año se nota y sientes que el teléfono es más grande y que la pantalla es más amplia. Me gusta, me gusta mucho esto. Tengo facilidad en manejar dispositivos grandes por lo que el Pro Max es mi tamaño ideal. Los marcos son notablemente más estrechos y esto se agradece también a la hora de mirar el iPhone y tener una sensación de que la pantalla «vuela» delante de ti.

Por otro lado, el Desert Titanium es el color de este año, cosa que siempre me gusta probar (después de un 14 Pro Max Morado y un 15 Pro Max Titanio Natural, quería volver al dorado que no tenía desde el 6s o el XS que he tenido como secundario un tiempo). La parte trasera es tirando a blanquecina y los laterales no son muy chillones gracias al Titanio mate, no como en el XS donde el acero lo hacía más brillante y «llamativo». Además, el tener Titanio Nivel 5 en los laterales de forma pulida y mate es algo que prefiero vs los laterales brillantes de los Pro desde el 14 hacia atrás.

Sin embargo, tengo el 15 Pro Max en Titanio Natural. La diferencia de tener uno en la mano y otro no es muy notoria más allá de las primeras en el que ya te acostumbras al nuevo tamaño. Por otro lado, el Titanio Natural creo que es el color más bonito que han lanzado nunca, por lo que hacer el upgrade al 16 por este aspecto, no me acababa compensando. Sentía que tenía lo mismo en un color un poco diferente (mirando de frente ni eso y si eres de los que utiliza funda, sería incluso menor el cambio).

Cámara y Botón de Captura

Si ya tenías la cámara de un 15 Pro Max, seguramente entenderás esta experiencia.

¿Hay cambios? Si, claro que los hay. La cámara del iPhone 16 Pro Max es (demasiado) buena y más si hablamos de usuarios no-medios. ¿Qué quiero decir? que las fotos a 48Mpx del gran angular, grabar en 4K a 120fps o el mejorado objetivo principal (con configuración) no las utiliza todo el mundo durante todo el rato. Abrir la cámara y disparar. El 90% de tus fotos probablemente sean así (y en gran parte me incluyo).

Con esto y utilizando la cámara, el cambio no es increíble en el 90% de mis fotos porque, pese a que me guste hacer fotos o grabar vídeo, ni me dedico a publicarlas en otro lado que no sea la típica red social (y ya sabemos como funciona la compresión de estas…) o de hacer algún vídeo de vez en cuando para el canal y que veáis algunos de vosotros. Pero no, no soy MKDBH y la calidad de lo que hago no es tan brutal como para necesitar grabar en 4K a 120fps el 99% de mi tiempo.

La novedad que más me ha gustado han sido los estilos o filtros. Dan una versatilidad increíble a la cámara, a cómo te gusta hacer tus fotos con tonos más fríos, cálidos, oscuros, claros… y todo con una interfaz muy sencilla y directa viendo el resultado antes de hacer la foto. Un procesado de imagen que sin duda es algo que sí echaré de menos devolviendo el 16 Pro Max.

Además, si hablamos de otro de los cambios estrella de este año, el botón de captura, no me he acostumbrado. No le acabo de ver un fin. No mejora mi experiencia del uso de la cámara para navegar por la interfaz. Utilizar el zoom con el botón captura es casi imposible (necesitarás las dos manos en el teléfono) si quieres que te quede un vídeo estable. Solo me es (muy) útil para abrir la cámara y, en algunas ocasiones, hacer la foto. ¿Por qué en algunas ocasiones? Porque simplemente no está hecho para el modo vertical. Tengo que cambiar la forma de coger el iPhone durante unos segundos para forzarme a hacer la foto con el botón captura. Y no, no me parece ágil ni algo por lo que esté dispuesto a pasar solo por darle uso al botón.

Entiendo su objetivo y su funcionalidad. Y estoy 100% seguro que cuando Apple Intelligence esté aquí, abrir la cámara y consultar cosas que capturemos con la cámara en tiempo real será la bomba. Pero no estamos ahí… no al menos hasta bien entrado 2025. ¿Y qué pasa casi por esas fechas? que probablemente estemos cerca del iPhone 17.

Es por ello que no, no me compensa la mejora de cámara para el 90% de mi vida viniendo de un 15 Pro Max ni me cambia la vida el botón captura como para plantear un cambio solo por ello.

Batería

Aquí entramos en zona pantanosa. Cada uno hace uso del iPhone de una manera ergo la batería le durará más o menos incluso con las mismas horas de pantalla. Os hablo de mi experiencia.

La batería es una bestia. Sí. Empiezas a notarlo a partir del 2-3 día después de que se ha asentado la actualización que requería iOS 18 y de que toda tu copia de iCloud se haya descargado e instalado correctamente. Tenemos que tener en cuenta que la batería es nueva y por lo tanto va a durar más. El año pasado con el iPhone 15 Pro Max llegaba a tener dos días de autonomía en algunos casos. Un día y medio el que menos.

La batería del iPhone 16 Pro Max tiene que ser mejor, más autonomía y capacidad por el simple hecho de que, cuando llegue Apple Intelligence, tiene que mantener la autonomía que hasta ahora tenía un 15 Pro Max. Obviamente ahora a igualdad de tareas, la mejora, pero a mí no me supone nada (mejor dicho, mucho) el tener batería para un día y medio y no para uno que es para lo que me da el 15 Pro Max actualmente.

Tengo ya el hábito de cargar el iPhone por las noches y me viene mejor que a medio día o una carga rápida a cualquier otra hora… por lo que comparando la batería que me da el 16 Pro Max vs el 15 Pro Max, no me mejora mis hábitos. No me hace, ahora mismo y sin Apple Intelligence, la diferencia.

iOS 18 & Apple Intelligence

Por último, quería entrar brevemente con iOS 18 ya que Apple deja alguna función específica del último iOS para el último modelo. Este año, no hay nada destacable (si es que hay alguna) que no pueda hacer el 15 Pro Max más allá de los filtros de cámara. La «exclusividad» de los iPhone 16 es Apple Intelligence y no si lo comparas con un iPhone 15 Pro o Pro Max que también podrán ejecutarla.

Entonces, la mayor novedad de los iPhone 16 Pro Max también la podré tener (cuando llegue) en mi iPhone 15 Pro Max. Presumimos que esto será bien entrado 2025, por lo que no quedará tanto para un iPhone 17 donde, desde el principio, podamos tener una mejor batería, Apple Intelligence y probablemente novedades de cámara con AI con una mejorada cámara vs al 16 (y más vs el 15 Pro Max).

Ni iOS 18 ni Apple Intelligence, que sí cambian este año el dispositivo con las posibilidades de personalización y así sentir que es diferente junto a la integración de Apple Intelligence, serán diferenciales este año entre el 16 Pro Max y el 15 Pro Max y si lo son, será cosa de unos meses únicamente al no disponer de AI desde YA.

Conclusión

Con todas estas razones, junto sentir en la mano que el dispositivo es (casi) el mismo, he decidido devolver mi iPhone 16 Pro Max y quedarme con el iPhone 15 Pro Max. Pero OJO, quiero destacar en todo momento que esto es debido a que vengo de un 15 Pro Max y no a un modelo anterior.

Recomiendo y creo que SI merece la pena hacer upgrade a un 16 Pro Max desde un 14 Pro Max hacia atrás, donde sí vas a notar que es algo diferente. Notarás el peso, notarás los materiales, notarás los colores, notarás la batería y el calentamiento (aquí el 14 PM sufría bastante), tendrás la posibilidad de tener Apple Intelligence, tendrás USB-C y tendrás iPhone para los próximos 4 años si quieres mantenerlo sin duda alguna.

Es la primera vez que me ocurre esto con un iPhone. Y soy el primero que está deseando desde ya mismo que lancen el 17 Pro Max y estar en la cola virtual para reservar e ir a la tienda a por él para volver a sentir que cambio de dispositivo. La ilusión por un nuevo iPhone nunca va a terminar. Simplemente este año ha sido… diferente y con sensación de que merece la pena aguantar.

Mis impresiones, mi sensación… quería compartirla aún sabiendo que muchos de vosotros habéis hecho esta misma actualización y sí ha merecido la pena. Porque no todos hacemos el mismo uso del iPhone.