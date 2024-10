Hohem iSteady V3, calidad precio insuperable

Probamos el nuevo iSteady V3 de Hohem, un estabilizador para tu smartphone que ofrece prestaciones muy avanzadas además de un tamaño súper compacto, todo ello por un precio muy ajustado.

A pesar de que las cámaras de los smartphones cada vez hacen una mejor estabilización de sus vídeos, y más aún cuando hablamos del iPhone, el uso de un gimbal o estabilizador de tres ejes te permite un grado de control que le da a tus grabaciones un aspecto más profesional. El modelo que hoy probamos, Hohem iSteady V3, es el último lanzado por la marca china dentro de su gama de estabilizadores más asequible, pero no te dejes engañar por su precio porque dispone de características muy interesantes que lo convierte en un modelo muy adecuado para la mayoría de usuarios.

Diseño y características

Tamaño 127×63×312 mm

Peso 420g

Batería hasta 13 horas

Ángulo de rotación -195º a 135º

Ángulo de inclinación -60º a 60º

Ángulo de panorámica -120º a 210º

Carga máxima 280g

Estamos ante uno de los gimbal más pequeños que puedes encontrar en el mercado, con un tamaño súpera compacto cuando lo tienes plegado, tanto que podrías incluso llevarlo en el bolsillo de tu pantalón. Pero no te equivoques, porque a pesar de eso es perfectamente capaz de manejar el iPhone más grande y pesado. Es además bastante ligero gracias a su fabricación en plástico. Los materiales utilizados son de calidad y los acabados francamente buenos, ni una sola pega en este aspecto.

Además de su diseño plegable hay varios elementos que saltan a la vista. El primero son las tres patas que puedes sacar de su mango para colocarlo en superficies planas y que haga de trípode. Son perfectamente estables, incluso con un smartphone tan pesado y grande como el 15 Pro Max del vídeo, aunque no trates de usarlas en superficies muy irregulares que no sean horizontales, porque el conjunto se caerá sin ninguna duda. No hay problema porque tiene una rosca estándar para poder usar un trípode convencional si así lo deseas.

Otro elemento diferencial es el mando de control integrado que puedes usar como mando de control remoto. Todos los movimientos, cambios de cámara, zoom… que puedes hacer con el gimbal en tu mano podrás hacerlo con el estabilizador en una superficie y el mando de control a distancia. Se recarga con el propio gimbal cuando está colocado, así que estará siempre listo para usarse cuando lo necesites. Todas las funciones del gimbal que puedes controlar con el mando (movimientos, cambio de modelo de estabilización, cambio de horizontal a vertical, etc) se pueden usar con cualquier smartphone y cámara, porque dependen del gimbal propiamente. Si ya entramos en el cambio de cámara (frontal o posterior) y el zoom, ya dependerá siempre de que usemos la app propia de Hohem y conectemos el smartphone por Bluetooth al gimbal.

Y llegamos al elemento estrella de este gimbal, el pequeño módulo de cámara y luz led. Lo que pudiera parecer como una pequeña luz de relleno para iluminar tu cara cuando haya poca luz, es realmente eso, con posibilidad de controlar tanto la intensidad de la luz como la tonalidad con una rueda de control que tenemos al alcance con nuestro pulgar mientras sujetamos el gimbal. Pero no es sólo eso, porque incluye una cámara que realiza todas las funciones de AI y control mediante gestos que tiene el gimbal. Esto es muy interesante no sólo porque funciona muy bien, sino porque al encargarse una pieza de hardware del propio gimbal no dependeremos de la app propia del mismo, como sí pasa en otros modelos, así que podremos usar la app de cámara que más nos guste sin perder esas funciones. Eso sí, el seguimiento que realiza este módulo sólo se puede hacer con personas.

El control por gestos te permite activar el seguimiento con el gesto del OK y pararlo con la palma de tu mano. El gesto de pulgar e indice de las dos manos extendidos te permite reajustar el encuadre, por si no quieres estar en el centro de la imagen, y el gesto de los dos pulgares hacia arriba gira la cámara de horizontal a vertical y viceversa. El seguimiento funciona francamente bien y es perfecto para cuando quieras realizar grabaciones a ti mismo y quieras poder moverte sin perder el encuadre. Los gestos también funcionan muy bien aunque hay que tener cuidado sobre todo si sueles gesticular mucho con las manos cuando hablas.

No nos podemos olvidar de otra característica especial: el palo extensible. Como si fuera un palo de selfie, este gimbal dispone de un palo extensible hasta 20 centímetros con el que puedes usarlo como si fuera un palo de selfie convencional, pero sin renunciar a todas las funciones de estabilización del gimbal. Es genial para poder realizar grabaciones propias con mayor campo de visión, o para grabaciones y fotografías en grupo.

Estabilización

Un gimbal es un estabilizador, por lo que no nos podemos olvidar de esta funcionalidad, aunque quizás es la menos diferencial porque la desarrolla igual de bien que otros modelos que he podido probar. Esto no quiero que suene como algo negativo, todo lo contrario: además de todo lo que os he dicho hasta ahora, que no es poco, este gimbal funciona como un efectivo estabilizador para tu smartphone. Dispone de cuatro modos de estabilización que podemos cambiar desde la tecla «M» del mando de control. Podemos bloquear cada uno de los tres ejes del espacio y hay otro modo en el que los bloqueamos todos, para que el smartphone quede lo más estable posible. Este último modo además de activarlo con la tecla «M» podemos hacerlo en cualquier momento con el gatillo que hay en el mango del gimbal, justo en nuestro índice.

Aplicación Hohem

La aplicación Hohem Joy está disponible tanto en iOS como en Android, y es compatible con prácticamente cualquier smartphone que se haya lanzado en los últimos años. Conectar tu iPhone al Bluetooth del gimbal te ofrece mayor control gracias a la aplicación, pudiendo usar el botón de captura para realizar fotos o iniciar y para vídeos, el control de zoom mediante el mando de control remoto, pero sobre todo te permite añadir efectos y crear movimientos muy cinematográficos para los que la app cuenta con tutoriales que te enseñan a hacerlos paso a paso. Además podrás realizar seguimiento de objetos diferentes a personas simplemente encuadrándolos en la pantalla.

Opinión del editor

Funcionando tan bien como otros buenos estabilizadores, este Hohem iSteady V3 nos ofrece además otras características como su tamaño súper compacto, patas de soporte integradas, mando de control extraíble, palo extensible y seguimiento mediante AI y control por gestos, características que va a ser difícil que encuentres en otros gimbal de su misma gama de precio. Además hay que añadir una buena calidad de construcción y una aplicación muy intuitiva y bastante útil. Pero lo mejor de todo, su precio: 149,99€ en Amazon (enlace) y si utilizas el código RUY7YYCV en el momento de la compra tendrás un 20% de descuento.

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €149 80% iSteady V3

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 90%

Durabilidad Editor: 90%

Acabados Editor: 90%

Calidad-Precio Editor: 90%

Pros Compacto, ligero

Buena calidad de construcción

Mando de control extraíble

Seguimiento por AI y control por gestos

Extensible 20cm

Autonomía 13 horas