HomePass 2, imprescindible para cualquier usuario de HomeKit

Si utilizas HomeKit hay una aplicación que debes instalar sin la más mínima duda en tu iPhone, iPad o Mac: HomePass, que se acaba de actualizar a una nueva versión con nuevas funciones y total compatibilidad con Matter. Estos son los motivos por los que debes descargarla.

Rebautilizada como «HomePass for HomeKit and Matter», la nueva versión de HomePass ha costado muchos meses de trabajo para su desarrollador, Aaron Pierce, quien ha creado esta nueva versión desde cero con un diseño mucho más moderno y nuevas funciones que facilitan más aún la tarea de guardar tus códigos HomeKit. Esa es la misión de esta aplicación: almacenar todos los códigos de configuración HomeKit de tus accesorios, y ahora además los de Matter. Puede parecer algo poco importante, pero te lo dice una persona que después de años domotizando la casa con HomeKit ha acumulado ya tantos accesorios que no sabe ni cuántos tiene.

¿Para qué querría tener almacenados mis códigos HomeKit? Pues porque los vas a necesitar antes o después. Como cualquier producto tecnológico, en algún momento va a desconfigurarse, o vas a tener que resetearlo para ponerlo en otra ubicación, y entonces necesitarás ese código que venía en una tarjeta dentro de la caja y que ya no sabes dónde está. O quizás estaba en una pegatina en la parte trasera del accesorio, pero se ha borrado o caído. O puede que esté grabado en la tapadera de las pilas, pero ahora mismo está totalmente inaccesible y tienes que despegarlo de la pared, o del marco de la puerta. Si no te ha pasado ya en alguna ocasión, te va a pasar, seguro.

HomePass accede directamente a todos tus accesorios que ya tienes añadidos a la app Casa de HomeKit, recupera todos sus datos (nombre, habitación, número de serie, marca…) y te permite añadir el código de configuración manualmente o escaneándolo con la cámara de tu teléfono. Podrás además añadir notas y otros adjuntos como fotos del accesorio. de esa manera podrás recuperar en cualquier momento esa información, y utilizar el código de configuración cuando lo necesites. Toda la información se sincroniza con iCloud, así que si lo haces en tu iPhone también lo tendrás en tu iPad, Mac o Apple Watch si instalas la aplicación, que sirve para todas las plataformas de Apple. También podrás exportar toda la información, muy útil tenerlo en un PDF guardado en tus documentos personales.

Si añades accesorios la aplicación te lo incluirá en el apartado «Mantenimiento» para que sepas qué accesorios no tienes aún completados, y puedas hacerlo tranquilamente (como puedes ver yo tengo aún bastante trabajo por hacer con 40 nuevos dispositivos que no he completado aún). Si haces cambios de habitación o nombre, también te lo indicará aunque aquí sólo tendrás que confirmar el cambio, ya que la información recupera automáticamente. El diseño de la app está muy bien cuidado, todo perfectamente organizado y la verdad es que la base de datos que te crea con todos tus accesorios HomeKit es inmejorable.

Esta nueva versión incluye compatibilidad total con los códigos Matter, el nuevo estándar que cada vez se utiliza más por los fabricantes y que da compatibilidad total con HomeKit, Alexa y Google Home. También permite almacenar accesorios que se unen directamente a un puente y no tienen código, pero almacena los números de serie de los mismos que pueden ser muy útile,s por ejemplo, para los accesorios Hue a la hora de configurarlos de nuevo con su Hub. Otra nueva función es la de identificar el accesorio, para cuando no sabes exactamente cuál es (cuando tienes varias bombillas en una lámpara, por ejemplo). En el caso de las luces, la identificación hace que parpadeen varias veces, otros accesorios lo que hacen es que parpadee su LED de estado.

La aplicación es gratuita pero tiene compras integradas. El desarrollador ha tenido que optar por un nuevo modelo de suscripción para poder seguir trabajando en el desarrollo de sus apps. Pero para los que compramos la app en su momento automáticamente tendremos desbloqueadas todas las funciones de la aplicación, para siempre, lo cual es muy de agradecer. Eso sí, su desarrollador tiene planificado ir añadiendo nuevas funcionalidades, y para esas sí que tendremos que pagar la suscripción si queremos poder hacer uso de ellas. Podemos optar por un pago mensual de 1,99€, anual de 9,99€ o un único pago para siempre de 44,99€. Os aseguro que vale lo que cuesta.