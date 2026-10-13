El HomePod mini 2 se ha convertido en uno de los productos más esperados del catálogo doméstico de Apple. La compañía ha anunciado una cita para el martes 13 de octubre bajo el lema «Welcome Home», una fecha que encaja con las filtraciones sobre una renovación del altavoz compacto. En España, el anuncio se seguirá a las 15:00 horas peninsulares, aunque no habrá keynote al uso ni retransmisión global.

La propuesta no llegaría sola. Apple prepara una tanda de dispositivos para el hogar conectado en la que también aparecerían un Apple TV 4K actualizado y un nuevo centro de control con pantalla. El HomePod mini 2, por tanto, formaría parte de un movimiento más amplio, pero conservaría su papel de altavoz pequeño y asequible dentro del ecosistema.

Una presentación sin keynote y con el hogar como protagonista

Según las informaciones que se han ido publicando, Apple no celebrará un evento clásico con vídeo pregrabado y puesta en escena. La idea sería publicar los productos mediante notas de prensa y demostraciones privadas para medios en Nueva York. Esa fórmula encaja con un lanzamiento menos masivo que el de los iPhone, pero igualmente relevante para la estrategia de casa inteligente.

El calendario que manejan los rumores sitúa la primera oleada de anuncios en torno al 13 de octubre. Después llegaría una segunda tanda, ya centrada en ordenadores y tabletas, según las mismas filtraciones. Para el HomePod mini 2, lo importante será comprobar si Apple mantiene el enfoque discreto de su predecesor o si introduce algún cambio que vaya más allá de lo interno.

Un diseño reconocible y cinco colores sobre la mesa

Las filtraciones coinciden en que el aspecto exterior no cambiará demasiado. El altavoz seguiría apostando por su formato compacto y esférico, sin alteraciones profundas en tamaño o dimensiones. Apple no querría romper una identidad que ya funciona y que permite colocarlo en cualquier rincón de la casa.

Donde sí habría novedades es en la paleta de acabados. Las referencias apuntan a cinco colores: blanco, negro, rosa, verde y azul. Esa variedad renovaría las opciones más llamativas de la generación anterior y daría más margen para combinar el altavoz con la decoración de cada habitación.

Más potencia interna y Siri AI como gran argumento

El modelo actual sigue utilizando el chip S5, heredado del Apple Watch Series 5, y acumula ya varios años en el mercado. Para la segunda generación se espera un salto de procesador, con el S10 del Apple Watch como principal candidato según las filtraciones. Ese cambio no sería un detalle menor: permitiría asumir tareas de inteligencia artificial sin depender tanto de la nube.

La gran baza comercial sería la compatibilidad con Siri AI. El asistente conversacional de Apple necesita potencia y funciones más avanzadas, y el HomePod mini 2 encajaría en esa hoja de ruta. Eso sí, Apple no ha confirmado qué capacidades estarán disponibles desde el primer día ni si llegarán a todos los países al mismo tiempo.

Audio, micrófonos y conectividad: mejoras aún por confirmar

Otra de las patas de la renovación apunta a la calidad de sonido. Los rumores hablan de drivers actualizados, mejor calibración y micrófonos más capaces, algo importante para un aparato que se usa tanto para música como para comandos de voz. No se espera que alcance a modelos de gama superior, pero sí que pula los puntos débiles del HomePod mini original.

En conectividad también podría haber avances, aunque las referencias concretas todavía son limitadas. Algunas informaciones mencionan mejoras en los códecs de audio y en la conexión con otros dispositivos del ecosistema. Lo prudente es tratar estos apartados como rumores hasta que Apple publique la ficha técnica oficial.

Precio y disponibilidad: lo que aún no está cerrado

Apple no ha desvelado el precio del HomePod mini 2 ni su fecha exacta de venta. El modelo actual se ha mantenido durante años con cambios de color y ajustes de precio según el país, así que la compañía tiene margen para repetir una estrategia parecida. Por ahora, cualquier cifra concreta debe tomarse como una estimación no confirmada.

Tampoco hay una lista oficial de países para el lanzamiento. Si Apple mantiene su calendario habitual, España y el resto de Europa estarían entre los primeros mercados, pero no hay una comunicación formal al respecto. La cita del 13 de octubre, a las 15:00 horas peninsulares, será el momento clave para salir de dudas.

Qué significa para España y Europa

La presentación se podrá seguir desde España en horario de tarde, y los medios especializados ya dan por hecho que el hogar conectado será el tema central. Para los usuarios europeos, la incógnita está en la disponibilidad de Siri AI y en si todas sus funciones se activarán desde el principio. Apple Intelligence ha llegado con diferencias entre regiones, así que conviene esperar a la letra pequeña.

El HomePod mini 2 también competirá en un mercado donde Amazon y Google llevan años colocando altavoces y pantallas inteligentes en los salones. La ventaja de Apple no sería el volumen, sino la integración con iPhone, Apple Watch y AirPods, un argumento fuerte para quien ya vive dentro de su ecosistema.

Un movimiento dentro de una estrategia mayor

Más allá del altavoz, Apple busca unificar el control del hogar bajo el paraguas de Apple Intelligence. El HomePod mini 2 serviría como un nodo más asequible junto a un Apple TV 4K renovado y un posible dispositivo con pantalla. Esa combinación permitiría cubrir desde el salón hasta la cocina con comandos de voz, automatizaciones y servicios multimedia.

La renovación del HomePod mini 2 llegaría después de varios años sin cambios profundos en el hardware. Las filtraciones dibujan un altavoz con el mismo diseño, nuevos colores, un procesador más potente y Siri AI como gran reclamo. Queda por ver si Apple confirma esas mejoras el 13 de octubre y si el precio, el audio y la conectividad están a la altura de lo que se espera. Hasta entonces, toca mantener la cautela y distinguir entre lo que es oficial y lo que sigue siendo rumor.