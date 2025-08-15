Apple se prepara para lanzar una nueva generación del HomePod mini este 2025, con filtraciones que revelan importantes mejoras en su procesador y conectividad. El dispositivo, conocido internamente como código B525, incorporará un chip de la serie S, posiblemente un S9 o S10, que supone un salto significativo respecto al actual chip S5 del modelo vigente. Este nuevo chip ofrecerá mayor rendimiento y mejor capacidad de procesamiento, algo que será esencial para cuando llegue la nueva Siri y las funcionalidades inteligentes del altavoz.

Además del procesador renovado, el HomePod mini 2 contará con soporte para Wi‑Fi 6E, lo que permitirá conexiones más rápidas, estables y con menor latencia. Estas mejoras lo harán más eficiente y mejor preparado para el hogar inteligente moderno. El lanzamiento se espera para finales de 2025, posiblemente en un evento junto a los nuevos iPhone 17, siguiendo el calendario habitual de Apple. Se anticipa que mantenga su tamaño compacto y precio accesible, pero con mejoras en la calidad de sonido y potencia, reforzando su posición frente a otros altavoces inteligentes del mercado.

Además, Apple tiene previsto lanzar en 2025 un HomePod con pantalla táctil, un dispositivo que combinará lo mejor del HomePod tradicional con una pantalla LCD cuadrada de aproximadamente 7 pulgadas. Este nuevo HomePod funcionará como un centro de control inteligente para el hogar, integrando widgets personalizables, control de dispositivos domóticos, visualización de cámaras de seguridad y capacidades avanzadas de Siri impulsadas por el potente chip A18 Bionic. Con una interfaz inspirada en el Apple Watch y un sistema operativo llamado homeOS, se espera que este altavoz inteligente complete el ecosistema HomeKit y Apple Intelligence, posicionándose como una pieza clave en la domótica del hogar. Su lanzamiento se anticipa para finales de 2025, trayendo a los usuarios una experiencia más visual, interactiva y centralizada para gestionar su hogar inteligente.