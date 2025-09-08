¿El iPhone 17 Air tendrá un 5G más lento?

Diferencias de rendimiento entre módem C1 y Qualcomm

Ookla, la empresa detrás del popular Speedtest.net, reveló que el módem Qualcomm presente en los iPhone 16/16 Pro logra mayores velocidades máximas, en comparación con el iPhone 16e con módem C1 de Apple, especialmente en redes avanzadas como la de T-Mobile en Estados Unidos. En números, la velocidad media de descarga en T-Mobile con iPhone 16 fue de 317.64 Mbps frente a 252.80 Mbps con el iPhone 16e.

Sin embargo, el módem C1 del iPhone 16e destaca en condiciones de cobertura débil o congestión de red, donde ofrece conexiones más estables y fiables. La conclusión final es que en muchos países, la diferencia de velocidad con Qualcomm es mínima y, de hecho, en algunas zonas con señal saturada, el C1 supera a Qualcomm.

¿Por qué estas diferencias?

Esto se debe a que Qualcomm soporta la agregación de hasta cuatro portadoras, mientras que el C1 solo admite tres. La agregación de portadoras es una tecnología que mejora la velocidad de internet móvil combinando varias bandas de frecuencia en una sola conexión de datos. Cada banda, conocida como portadora, tiene un ancho de banda específico. Al unirlas, el dispositivo puede acceder a un espectro más amplio simultáneamente, aumentando significativamente la velocidad y la capacidad de la red.

Por ejemplo, si una portadora tiene un ancho de banda de 20 MHz y otra de 15 MHz, la suma de ambas da una mayor capacidad para transmitir datos que cualquiera de ellas sola. Apple C1 soporta la combinación de tres portadoras, mientras que Qualcomm puede manejar cuatro, lo que le da una ventaja en redes optimizadas para más portadoras.

Impacto práctico para usuarios del iPhone 17 Air

Para quien use el iPhone 17 Air con módem C1, esto significa una gran fiabilidad en áreas con señal débil o congestionada, con una experiencia más estable. Sin embargo, en situaciones ideales donde la red utiliza múltiples portadoras, la versión con módem Qualcomm podría ofrecer velocidades pico más altas.

En mercados como España, donde las redes 5G están en proceso de expansión se espera que el módem C1 brille proporcionando velocidades estables y un mejor rendimiento en zonas complicadas, lo que puede traducirse en menos cortes y una navegación más fluida.