Para mucha gente, pagar iCloud+ es la forma más sencilla de tener una copia de seguridad de fotos, vídeos, documentos y aplicaciones en la nube. Apple solo regala 5 GB, una cantidad que se agota enseguida, así que millones de usuarios acaban contratando un plan de pago para no depender del espacio del iPhone o del iPad. La suscripción, eso sí, va bastante más allá del almacenamiento.

A lo largo de los últimos meses, Apple ha ido sumando funciones de privacidad, seguridad y personalización a iCloud+. En España y el resto de Europa, el interés se centra en saber qué se recibe a cambio, cuánto cuesta y si compensa frente a otras alternativas. Estas mejoras conviven con la subida de algunos planes de Apple One, lo que obliga a hacer números antes de decidir.

Qué incluye iCloud+ más allá del almacenamiento

El beneficio más conocido es ampliar el espacio en la nube para guardar fotos, vídeos, archivos y copias de seguridad. Los planes de iCloud+ permiten pasar de los 5 GB gratuitos a capacidades mayores, y muchos usuarios acaban necesitando 2 TB cuando acumulan años de recuerdos. El almacenamiento compartido con la familia es una de las claves.

Otra función es Ocultar mi correo electrónico, que genera direcciones aleatorias para registrarse en webs y apps sin dar la dirección real. A esto se suma iCloud Private Relay, que cifra la navegación en Safari y utiliza dos retransmisiones para que ninguna entidad vea a la vez quién eres y qué visitas. Son herramientas de privacidad pensadas para el día a día.

También existe la posibilidad de usar un dominio propio para crear direcciones personalizadas en lugar de limitarse a @icloud.com. Apple ha ampliado el límite de tres a diez direcciones por dominio, una opción útil para familias y pequeños negocios. Ese aumento facilita gestionar varias cuentas bajo una misma identidad.

La suscripción se puede compartir con hasta cinco familiares además del titular. Cada miembro mantiene sus archivos, fotos y documentos privados, aunque el espacio contratado se reparte entre todos. Es una fórmula habitual para reducir el coste mensual.

HomeKit Secure Video y las novedades de iOS 27

Para quien tiene cámaras compatibles, iCloud+ ofrece Vídeo seguro de HomeKit. Las grabaciones se guardan con cifrado de extremo a extremo y, según el plan, se pueden añadir varias cámaras sin que esos vídeos consuman el espacio contratado. La seguridad de la casa gana peso dentro de la suscripción.

Con iOS 27, esta función se refuerza: llega la compatibilidad con vídeo 4K, descripciones automáticas de lo grabado, búsqueda de clips y una selección de momentos destacados. Así es más fácil localizar cuándo ocurrió algo concreto. Las notificaciones pueden resumir si se ha visto a una persona o un animal.

Algunas funciones de Apple Intelligence en la app Casa exigen un plan de iCloud+ de 2 TB o superior, además de un HomePod, HomePod mini o Apple TV 4K como central y un dispositivo compatible. No todos los planes permiten el mismo nivel de prestaciones.

Apple también ha anunciado que ciertos planes de iCloud+ tendrán límites de uso más altos para funciones de inteligencia artificial en iOS 27. Entre las afectadas podrían estar Siri AI, herramientas de edición de Fotos e Image Playground. Los detalles concretos sobre planes y límites siguen sin estar cerrados.

Apple TV, Arcade y el uso compartido: qué cambia para el bolsillo

En más de 100 países, determinados suscriptores de iCloud+ pueden acceder a Apple TV y Apple Arcade sin coste adicional. La cobertura no alcanza a Estados Unidos, según la información publicada. Es un extra que puede inclinar la balanza si ya se usan esos servicios.

El plan se puede compartir con la familia, hasta cinco personas además del titular. Cuanta más gente participe, más baja el precio por cabeza, siempre que se llegue a un acuerdo para repartir el pago. La clave está en elegir bien con quién se comparte.

Apple One ha subido de precio en los planes Familiar y Premium, mientras que el Individual se mantiene. Las novedades de iCloud+ no han venido acompañadas de un cambio en su tarifa, pero la subida del paquete sí afecta a quien agrupa varios servicios. Conviene separar lo que cuesta iCloud+ de lo que cuesta Apple One.

Si el plan más completo se reparte entre cinco personas, el coste mensual por usuario queda muy por debajo de contratar varios servicios por separado. Incluso entre dos, la cuenta puede salir razonable si se aprovechan música, vídeo y almacenamiento. Para quien ya paga 2 TB, el cálculo suele favorecer al pack.

Cómo aligerar iCloud sin renunciar a tus datos

Muchos usuarios llegan a iCloud+ porque las fotos y los vídeos crecen sin parar. Con el tiempo, el plan de 200 GB se queda corto y el salto a 2 TB se convierte en la opción más realista. El problema no es solo el precio, sino el volumen acumulado.

Antes de subir de plan, merece la pena revisar qué ocupa más espacio. En Ajustes se puede consultar el almacenamiento usado por Fotos, copias de seguridad y aplicaciones. Ese diagnóstico ayuda a detectar los archivos que sobran.

Eliminar copias de seguridad antiguas de dispositivos que ya no se usan.

Activar la optimización de almacenamiento en Fotos para conservar la resolución completa en iCloud.

Borrar duplicados, capturas, grabaciones de pantalla, ráfagas y Live Photos innecesarias.

Limpiar adjuntos grandes del correo de iCloud y vaciar la papelera.

Revisar apps que ya no se utilizan y desactivar la copia automática de las más pesadas.

Ordenar iCloud Drive por tamaño para eliminar documentos y descargas que no hacen falta.

Estos ajustes no eliminan la necesidad de pagar si el volumen de datos es alto, pero permiten retrasar el salto al plan superior. También sirven para que el espacio contratado se dedique a lo que de verdad importa. Un poco de orden mensual evita sustos con la factura.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, iCloud+ ya no es solo un recibo para ampliar gigas. Incluye privacidad, correo con dominio propio, vídeo doméstico seguro, ventajas de entretenimiento y más margen para funciones de IA, aunque con diferencias según el plan y la región. En España y Europa, la decisión pasa por calcular cuánto almacenamiento se necesita, si se puede compartir con familiares y si Apple One compensa frente a pagar por separado. La letra pequeña, más que el eslogan, marca la diferencia.