La reciente decisión del Indecopi de sancionar a Saga Falabella por vender un iPhone 14 Pro Max como si fuera totalmente nuevo, cuando en realidad había sido intervenido y repotenciado, vuelve a poner el foco en las obligaciones de las grandes cadenas a la hora de informar a los consumidores. El caso, tramitado en la región de Junín, detalla cómo un teléfono con fallos fue sometido a cambios de piezas clave sin que el cliente lo supiera.

Este expediente administrativo ha derivado en una multa de 3,78 UIT (unos S/ 20.223) y en la orden de devolver los S/ 6.599 que el usuario pagó por el dispositivo. Más allá de las cifras, la resolución subraya una idea central: cuando un producto tecnológico deja de ser el mismo que se ofreció originalmente, el vendedor no puede seguir presentándolo como nuevo sin informar de forma clara y previa al comprador.

Un iPhone 14 vendido como nuevo tras una reparación profunda

De acuerdo con la documentación del procedimiento, el consumidor adquirió un iPhone 14 Pro Max de 256 GB en Saga Falabella en abril de 2023. Poco después detectó problemas en el puerto de carga, que le impedían utilizar el terminal con normalidad y lo llevaron a tramitar la garantía a través del servicio técnico que le indicó la propia tienda.

El equipo fue remitido a reparación y, según la resolución, durante esa intervención se realizaron cambios mucho más amplios de lo esperado: no solo se atendió la falla del puerto de carga, sino que también se sustituyeron el sistema trasero del dispositivo, la batería y la cámara TrueDepth, todos ellos componentes esenciales para el funcionamiento y el valor del teléfono.

El gran problema para el usuario es que estos reemplazos no quedaron debidamente reflejados en la ficha de reparación ni fueron explicados con claridad por el proveedor al devolverle el terminal. En la práctica, el móvil había dejado de ser el producto original que salió de fábrica, pero el cliente siguió creyendo que estaba ante el mismo iPhone nuevo por el que había pagado.

Tiempo después, el afectado accedió a un informe de seguimiento facilitado por Apple, donde pudo comprobar la relación de piezas sustituidas y la magnitud de la intervención técnica. Fue entonces cuando concluyó que su iPhone se había convertido en un equipo repotenciado o reacondicionado, pese a haber sido vendido como nuevo.

Repotenciado sin informar: vulneración del deber de idoneidad

El Indecopi analizó los hechos a la luz del Código de Protección y Defensa del Consumidor, especialmente sus artículos 18 y 19, que recogen el llamado deber de idoneidad. Este principio exige que el bien entregado corresponda a lo que se ofreció y a lo que el consumidor puede esperar razonablemente según la publicidad, las características anunciadas y el precio pagado.

Para la Comisión, los cambios realizados alteraron de manera sustancial la condición original del iPhone. Al haberse reemplazado partes esenciales, el móvil ya no podía considerarse un producto estrictamente nuevo, sino un equipo repotenciado cuyo historial de reparación debía ser puesto en conocimiento del comprador.

Al no comunicar estos cambios ni justificar técnicamente la necesidad de sustituir tantas piezas, la empresa quebró la confianza del usuario y afectó la idoneidad del bien. El consumidor dejó de recibir exactamente aquello por lo que había pagado: un dispositivo íntegro, sin historial de reparaciones internas más allá de las propias verificaciones de fábrica.

El órgano resolutivo fue claro al señalar que, en estas circunstancias, no basta con alegar que la reparación se hizo bajo garantía. Incluso cuando la intervención está cubierta por el fabricante, el consumidor conserva el derecho a decidir si acepta o no que su equipo sea sometido a cambios estructurales que puedan influir en su valor, su durabilidad o su posible reventa futura.

La defensa de Saga Falabella y el rol del servicio técnico

Durante el procedimiento, Binna Corp fue identificado como el proveedor que efectuó la reparación señalada por la cadena. Saga Falabella sostuvo que su papel se limitaba a la comercialización del iPhone y que la reparación fue llevada a cabo por dicho proveedor autorizado por Apple.

En sus descargos, la compañía afirmó que nunca se prometió al cliente una explicación pormenorizada de las reparaciones que se efectuarían en caso de presentar un defecto. Además, argumentó que el trámite se realizó conforme a los protocolos habituales del fabricante para atender fallas de fábrica en dispositivos nuevos.

Sin embargo, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Junín rechazó esta interpretación y remarcó que tanto el fabricante como el comercializador forman parte de la cadena de consumo. En consecuencia, responden solidariamente por la idoneidad del producto y por la información que se suministra al usuario a lo largo de todo el proceso de compra y postventa.

La resolución incide en que, aunque la reparación se ejecute por un tercero autorizado, la tienda que vendió el dispositivo no puede desentenderse del resultado final ni de cómo se informa al consumidor. Al entregar el iPhone repotenciado sin advertencias claras, la empresa terminó incumpliendo su deber de transparencia frente al comprador.

Multa económica, devolución del dinero y efectos para el sector

Tras revisar las pruebas y los argumentos de ambas partes, la ORI Junín confirmó y aplicó la sanción, cifra que al momento de la resolución equivale aproximadamente a S/ 20.223. La sanción se acompaña de una medida correctiva clara: la cadena tiene un plazo de 15 días hábiles para reembolsar al consumidor los S/ 6.599 que desembolsó por el iPhone 14 Pro Max.

En la resolución, identificada como Resolución Final n.º 575-2025, el organismo precisa que la venta del dispositivo tal y como se produjo constituyó una infracción al deber de idoneidad. La comercialización de un equipo repotenciado bajo la apariencia de producto nuevo se considera una práctica que puede inducir a error a cualquier comprador medio.

El caso se enmarca en una línea de actuación más amplia del Indecopi, que en los últimos años ha intensificado la fiscalización sobre la venta de dispositivos electrónicos, especialmente teléfonos móviles, ordenadores y otros equipos de alto valor. Buena parte de estas investigaciones se centran en la transparencia de las garantías, los cambios de componentes y la correcta información sobre el estado real de los productos.

Situaciones similares ya han salpicado a otras cadenas de retail, tanto por omitir información relevante sobre reparaciones previas como por ofrecer equipos que presentan un uso mayor al esperado para un producto anunciado como nuevo. En este contexto, la sanción a Saga Falabella funciona como un aviso al sector para extremar las precauciones en sus procedimientos internos.

Qué implica para los consumidores y paralelismos con Europa

Para los usuarios, este tipo de resoluciones refuerza la idea de que no están desprotegidos frente a prácticas poco transparentes en la venta de tecnología. Cuando un dispositivo pasa por una reparación importante, el comprador tiene derecho a saberlo y a decidir si acepta o no ese equipo, o si prefiere un reemplazo verdaderamente nuevo o la devolución del dinero.

En mercados como la Unión Europea, la normativa de consumo también obliga a que los productos reacondicionados o repotenciados se identifiquen claramente, evitando confusiones con artículos nuevos. Además, las garantías legales y comerciales imponen a fabricantes y distribuidores la responsabilidad de informar sobre defectos, intervenciones previas y estado real del bien, especialmente en el sector electrónico.

Aunque el caso de Indecopi se desarrolla en Perú, el fondo del asunto resulta muy familiar para los consumidores europeos: la frontera entre un dispositivo nuevo y uno reacondicionado debe quedar claramente delimitada, y no a criterio del vendedor. De lo contrario, el usuario no puede ejercer una elección libre y consciente.

En un contexto en el que la compra de móviles de gama alta, como el iPhone 14 Pro Max, supone un desembolso considerable para muchas familias, la exigencia de transparencia se vuelve todavía más relevante. Saber si un terminal ha sufrido cambios importantes de hardware puede influir tanto en la decisión de compra como en la confianza futura hacia una marca o una cadena de distribución.

Este expediente contra Saga Falabella deja un mensaje nítido para el sector tecnológico y para las grandes superficies: cualquier modificación relevante en un dispositivo debe comunicarse con total claridad, especialmente cuando afecta a piezas clave que pueden convertir un producto nuevo en uno repotenciado. Al mismo tiempo, refuerza entre los consumidores la conveniencia de revisar la documentación de sus reparaciones y de acudir a las autoridades cuando consideren que no se ha respetado su derecho a recibir un bien idóneo y acorde a lo prometido.