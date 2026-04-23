Apple se enfrenta en India a un procedimiento antimonopolio que podría acabar en una sanción histórica de hasta 38.000 millones de dólares vinculada a las reglas de su App Store. La cifra, todavía teórica, nace de una normativa que permite castigar a la empresa en función de su facturación mundial, pese a que el conflicto se circunscribe al mercado indio.

El caso está en el radar de reguladores y desarrolladores de todo el mundo porque reabre el debate sobre hasta dónde pueden llegar los gobiernos para limitar el poder de las grandes plataformas digitales. Lo que decida la Competition Commission of India (CCI) puede terminar influyendo en cómo se regula la App Store en Europa y, por extensión, en España.

Cómo empezó el pulso entre India y Apple por la App Store

La investigación contra Apple en India arrancó en 2021 a raíz de una queja presentada por el colectivo «Together We Fight Society» y respaldada por empresas como Match Group (dueña de Tinder) y varias startups locales. Todas señalaban el mismo problema: las condiciones que la compañía impone en la App Store a quienes quieren distribuir sus apps en iPhone.

En el centro del conflicto está la obligación de usar el sistema propio de compras integradas de Apple para pagos dentro de las aplicaciones, con comisiones que pueden alcanzar el 30% y fuertes restricciones a métodos de pago alternativos. Para los denunciantes, esto limita la competencia y encarece el acceso a servicios digitales para usuarios y empresas.

Apple, por su parte, sostiene que no ostenta una posición dominante en el mercado de smartphones indio, donde Android sigue controlando la inmensa mayoría de los dispositivos, y que la cuota del iPhone es relativamente reducida. Según datos citados por varios medios, cuando se inició el caso en 2021 rondaba el 4% y en 2025 se habría elevado aproximadamente al 9%.

Pese a este argumento, los investigadores de la CCI concluyeron en julio de 2024 que Apple ejerce una influencia significativa sobre los servicios digitales gracias a su control sobre el ecosistema iOS y la App Store. Esa conclusión abrió la puerta a una sanción de gran calado y a posibles obligaciones para remodelar el modelo de negocio de la tienda.

La clave: una ley que permite multar sobre los ingresos globales

Lo que convierte este caso en algo especialmente delicado para Apple no es solo la acusación de abuso de posición de dominio, sino un cambio legal aprobado en India en 2023. Esa reforma de la normativa de competencia permite a la CCI calcular las sanciones en base a los ingresos mundiales de la compañía, y no únicamente sobre lo que factura en el país.

La ley autoriza imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocio global de los últimos tres ejercicios. Si se aplica esta fórmula a una empresa del tamaño de Apple, el techo teórico se dispara hasta esos famosos 38.000 millones de dólares que han acaparado titulares, una cantidad nunca vista en la industria tecnológica.

Apple ha reaccionado con una ofensiva jurídica de gran calado. La empresa ha presentado un amplio recurso ante el Tribunal Superior de Delhi en el que califica la norma de inconstitucional, desproporcionada e injusta. Su tesis es que no tiene sentido penalizar la facturación mundial de la compañía por una conducta presuntamente restrictiva limitada a un servicio concreto en un mercado específico.

Aunque la compañía intenta frenar la aplicación de la ley, los tribunales no han detenido el procedimiento de la CCI. Eso permite al regulador seguir adelante con el expediente al mismo tiempo que se discute en paralelo la validez de la base jurídica que sustenta la posible sanción.

En la práctica, esta combinación deja a Apple en una posición incómoda: mientras pelea en los juzgados por derribar la norma, el regulador avanza hacia una decisión final que podría tener consecuencias tanto económicas como estructurales para la forma en que opera la App Store en India.

La batalla por los datos financieros y la amenaza de sanción récord

Uno de los puntos más tensos del proceso es la negativa de Apple a entregar la información financiera que la CCI reclama para poder calcular el importe de la sanción. Desde octubre de 2024, el regulador viene solicitando detalles sobre ingresos y volumen de negocio relacionados con la actividad de la compañía, sin obtener respuesta satisfactoria.

En una orden fechada el 8 de abril, la autoridad de competencia india dejó por escrito su malestar, señalando que Apple no ha aportado los datos financieros ni sus observaciones completas sobre la investigación. Aun así, le concedió una prórroga adicional de dos semanas, pero marcando ya un límite claro a la paciencia del organismo.

Según ha trascendido en medios como Reuters, Apple teme que facilitar dichos datos sirva para legitimar un sistema sancionador basado en su facturación global y abra la puerta a que la CCI use directamente ese volumen de negocio para fijar la multa. De ahí su resistencia a cooperar, pese a que buena parte de su facturación mundial es conocida por sus resultados públicos.

Desde el lado del regulador, el mensaje es el contrario: la CCI ha indicado que quiere acelerar la imposición de sanciones y que el margen de la empresa para cumplir con las obligaciones de información se está agotando. Al mismo tiempo, ha puesto fecha a la audiencia final del caso, programada para el 21 de mayo de 2026.

Expertos en competencia citados por la prensa advierten de que esta estrategia puede salirle cara a Apple. Si la compañía mantiene su negativa a presentar los datos que se le piden, podría perder capacidad para rebatir el cálculo del importe final de la multa. Es decir, el intento de bloquear el acceso a la información podría dejarle con menos argumentos a la hora de negociar una cifra más baja.

Un mercado clave para Apple pese a la baja cuota de iPhone

Buena parte de la defensa de Apple pivota sobre el argumento de que en India no tiene una posición dominante en el mercado de teléfonos inteligentes en general, ya que la inmensa mayoría de los usuarios utiliza dispositivos Android. Cuando comenzó la investigación, la cuota de iPhone rondaba el 4%, y aunque ha crecido hasta cerca del 9%, sigue siendo minoritaria.

La CCI responde que el foco de análisis no debe estar en el mercado total de smartphones, sino en el ecosistema cerrado de iOS. Dentro de ese entorno, Apple controla por completo el acceso a la App Store, fija las comisiones, determina qué métodos de pago se permiten y marca las condiciones para que una app pueda llegar a los usuarios de iPhone.

Al margen de las cifras de cuota, India se ha convertido en un pilar estratégico para Apple en los últimos años. El país destaca tanto por el crecimiento de la demanda interna —con ventas de iPhone que han batido récords y una base de usuarios en rápido aumento— como por su papel como centro de fabricación y exportación de dispositivos hacia otros mercados.

Analistas del sector señalan que las exportaciones de iPhone ensamblados en India han superado los 12.000 millones de dólares en los últimos ejercicios. Este peso industrial y comercial hace que la compañía no pueda permitirse un choque frontal prolongado con un regulador que aspira a consolidarse como referente global en materia de supervisión tecnológica.

En este contexto, la amenaza de una sanción multimillonaria funciona como palanca de negociación para las autoridades indias: aun si la multa final queda muy por debajo del máximo teórico, el mensaje hacia las grandes tecnológicas es claro sobre el tipo de reglas del juego que India quiere imponer en su mercado digital.

Paralelismos con Europa y el impacto potencial para España

Lo que está ocurriendo en India no es un episodio aislado. Apple lleva años afrontando investigaciones similares en la Unión Europea y Estados Unidos relacionadas con el funcionamiento de la App Store, el sistema de pagos in-app y el nivel de control sobre los desarrolladores.

En Europa, la Comisión Europea ya ha impuesto multas relevantes a la compañía por restricciones en la distribución de aplicaciones y servicios digitales, y el nuevo marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA) la obliga a abrir más el ecosistema. Entre otras medidas, en la UE se exige permitir tiendas de apps de terceros y ofrecer opciones de pago adicionales, al menos en ciertas condiciones.

La gran diferencia con el caso indio es la escala de las posibles sanciones. En la Unión Europea, incluso las multas más elevadas —como la que se impuso a Google por Android en 2018, de 4.340 millones de euros— quedan lejos del techo de 38.000 millones de dólares que la CCI podría aplicar gracias a su nueva ley basada en ingresos globales.

Para desarrolladores y empresas tecnológicas en España y el resto de Europa, el desenlace en India ofrece pistas sobre hasta dónde pueden estar dispuestos a llegar otros reguladores a la hora de limitar la posición de las grandes plataformas. Si India acaba imponiendo condiciones más flexibles sobre pagos y distribución en iOS, es probable que la presión sobre Apple se intensifique también desde el lado europeo.

En paralelo, el caso refuerza tendencias que ya se dejan notar en el ecosistema digital europeo: mayor interés por diversificar canales de distribución (web, apps progresivas, marketplaces alternativos) y por reducir la dependencia de las reglas que marcan Apple o Google. Tanto startups como compañías consolidadas están revisando su exposición a la App Store ante un entorno normativo cada vez más exigente.

¿Es realista una multa de 38.000 millones de dólares?

La cifra de 38.000 millones de dólares, por impactante que resulte, es ante todo un máximo teórico establecido por la ley india. Ningún regulador del mundo ha llegado a aplicar nada parecido a una sanción de ese calibre a una empresa tecnológica, ni siquiera sumando varias multas en distintas jurisdicciones.

En la práctica, las autoridades de competencia suelen moverse en niveles mucho menores, calculando la sanción como una fracción del tope legal y teniendo en cuenta factores como la gravedad de la infracción, su duración, el volumen de negocio directamente afectado, la colaboración de la empresa investigada y las medidas correctoras que se adopten.

Aun así, el simple hecho de que exista la posibilidad de llegar tan alto cambia por completo la dinámica de negociación. Apple sabe que incluso una multa muy por debajo del máximo podría suponer un golpe relevante, tanto en términos económicos como reputacionales, y por eso está desplegando todos los recursos legales a su alcance para discutir la base jurídica antes de que el caso llegue a sentencia firme.

Desde la perspectiva de India, este margen de maniobra sancionador le permite proyectar una imagen de regulador firme ante las grandes multinacionales digitales. En un momento en que muchos países buscan equilibrar la atracción de inversión extranjera con la defensa de su soberanía tecnológica, la CCI utiliza este expediente para posicionarse al mismo nivel que la Unión Europea o las autoridades antimonopolio estadounidenses.

Mientras tanto, usuarios y desarrolladores —también en Europa— observan de cerca cómo avanza el caso, conscientes de que cualquier cambio estructural que se imponga en la App Store de un gran mercado tiende a generar presión para que se repliquen ajustes similares en otros territorios.

La confrontación entre Apple y el regulador indio por la posible multa multimillonaria ilustra hasta qué punto los Estados están dispuestos a tensar la cuerda para limitar el control de las grandes tecnológicas sobre los ecosistemas digitales. Lo que se decida en la audiencia fijada para mayo de 2026 puede marcar un punto de inflexión: para India, como aspirante a potencia reguladora; para Apple, cuyo modelo de negocio de la App Store está bajo fuego cruzado; y para Europa y España, donde la evolución de este caso servirá de referencia a la hora de exigir más apertura, más opciones de pago y menos comisiones en las plataformas que vertebran nuestro día a día digital.