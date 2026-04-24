Instagram ha dado un paso más en su estrategia de diversificar su ecosistema con el lanzamiento en pruebas de Instants, una nueva aplicación centrada en compartir fotos y vídeos efímeros sin filtros ni ediciones. La herramienta ya se puede usar en España, donde Meta está tanteando si realmente hay interés por una forma de comunicación más espontánea y menos pulida entre amigos.

Este nuevo servicio aterriza tanto como app independiente en iOS y Android como en forma de función integrada dentro de los mensajes directos de Instagram, al menos para una parte de los usuarios. El despliegue se limita por ahora a España e Italia y se presenta como un experimento: la compañía admite que está probando varias versiones de Instants y que irá ajustando el producto en función de la respuesta de la comunidad.

Qué es Instants y por qué Instagram la lanza ahora

Instants es, en esencia, una apuesta por volver a una dinámica de uso más parecida a las primeras etapas de Instagram, cuando se compartían momentos cotidianos entre amigos, pero adaptada al auge del contenido efímero. La premisa es sencilla: capturas una foto o un vídeo corto con la cámara de la aplicación, lo envías a tus contactos y ese contenido solo se puede ver una vez y desaparece a las 24 horas.

La propia Meta define Instants como una herramienta para compartir fotos y vídeos informales “en el momento”, sin la presión de tener que cuidar tanto la estética o acumular una gran cantidad de “me gusta”. Un portavoz de la compañía, en declaraciones recogidas por medios como TechCrunch y otros portales tecnológicos, explica que se busca ofrecer formas más relajadas de conectar con amigos y que escucharán el feedback de los usuarios antes de tomar decisiones definitivas.

Este movimiento se enmarca en una estrategia que Meta lleva años aplicando: identificar formatos que funcionan en otras redes, adaptarlos a su entorno y apoyarlos en su enorme base de usuarios. Ya lo hizo con las Stories frente a Snapchat, con Reels frente a TikTok y ahora con Instants, que recuerda inevitablemente a BeReal, Snapchat o Locket en su enfoque de inmediatez y naturalidad.

En la tienda de aplicaciones, la app se presenta con eslóganes que remiten a la vida real, rápida y sin adornos. El mensaje es claro: menos postureo, menos edición y más momentos del día a día compartidos de forma privada y con caducidad.

Cómo funciona Instants: captura directa y sin posibilidad de edición

El funcionamiento de Instants está pensado para ser lo más directo posible. Al abrir la app, lo primero que aparece es la cámara, sin menús complejos ni herramientas extra. Desde ahí, el usuario solo tiene que pulsar un botón para hacer una foto o grabar un vídeo corto y enviarlo de inmediato.

Uno de los rasgos clave es que no se puede subir contenido desde la galería del teléfono. La aplicación bloquea por completo el acceso al carrete, de modo que todo lo que se comparte tiene que estar ocurriendo en ese preciso instante. Esto evita reciclar imágenes antiguas o muy trabajadas y empuja a una dinámica más auténtica, en la que el contenido se genera sobre la marcha.

Las opciones de personalización son mínimas: no hay filtros, no hay herramientas de retoque avanzado ni stickers sofisticados. En algunos casos, sí es posible añadir texto o cambiar entre la cámara frontal y trasera, pero nada más. La idea es que el usuario dispare y envíe, sin perder tiempo en ajustar detalles estéticos.

El comportamiento de las imágenes y vídeos también se aleja del feed habitual de Instagram. Según explica la compañía, los “instants” solo se pueden ver una vez por los destinatarios y, en cualquier caso, expiran automáticamente a las 24 horas. Si la otra persona no llega a abrir el contenido en ese plazo, desaparece igualmente.

Algunos desarrollos en prueba incluyen, además, un archivo privado donde el usuario puede consultar sus propios Instants anteriores, aunque ya no estén disponibles para los demás. Desde ahí se puede ver cuándo se enviaron, a quién y qué interacciones generaron, si bien la aplicación está eliminando métricas públicas para mantener esa sensación de entorno de baja presión.

Integración con Instagram: app independiente y función dentro de los mensajes

Uno de los aspectos más llamativos del experimento es que Instants no se limita a ser una aplicación separada. Instagram lleva meses probando también la función dentro de la propia app principal, concretamente en la sección de mensajes directos, como una evolución de opciones que ya habían aparecido en forma de Instantáneas o “Shots”.

En cuentas donde la integración está activa, Instants se encuentra dentro de los chats privados, mediante un icono específico en la parte inferior (por ejemplo, un recuadro o un acceso directo a la cámara). Al tocarlo, se abre la misma experiencia de captura al momento: cámara en primer plano, un solo botón para disparar y envío directo al contacto o grupo con el que se está chateando.

La ventaja para Meta es que no obliga al usuario a reconstruir su red social desde cero. Instants aprovecha las listas de seguidores mutuos y, especialmente, la de Mejores Amigos (Close Friends) que la persona ya tenga configurada en Instagram. De esta manera, se pueden enviar Instants a quienes ya forman parte de ese círculo de confianza, tanto desde la app independiente como desde la integración en la bandeja de entrada.

Cuando alguien recibe un Instant, este aparece en la parte derecha de la bandeja de entrada o destacado sobre el chat, listo para abrirse. Tras visualizarlo, desaparece para ese usuario y, si se deja sin abrir, se borra al cumplirse las 24 horas desde el envío. En algunos diseños en pruebas, el receptor puede reaccionar con un like, un emoji o responder por mensaje directo, sin que haya notificaciones especialmente invasivas.

Instagram también experimenta con opciones como compartir un resumen de los Instants recientes en las Stories, de forma que el contenido efímero y privado pueda, si el usuario lo desea, tener algo más de visibilidad dentro del ecosistema habitual de la red social.

Privacidad, límites y a quién se pueden enviar los Instants

Instants está orientada a interacciones en grupos pequeños, por lo que no funciona como un espacio de difusión masiva. La aplicación pone el foco en contactos cercanos y restringe el envío de contenido a seguidores con los que exista una relación recíproca o que formen parte de la lista de Mejores Amigos.

La compañía ha señalado que las listas de Mejores Amigos y seguidores mutuos son las mismas en la app principal y en Instants, tanto si se usa la integración como si se accede desde la aplicación independiente. Esto reduce la fricción y evita tener que gestionar varias capas de configuración distintas para un mismo grupo de personas.

Otro elemento clave es que, de momento, no se muestran contadores de reproducciones ni información detallada sobre quién ha visto cada foto, al menos de forma pública. La intención es rebajar la importancia de las métricas visibles que suelen generar presión en otras partes de la plataforma, como los likes en el feed o las visualizaciones en Reels.

Aun así, la compañía recuerda que las normas comunitarias de Instagram siguen aplicándose. Cualquier usuario puede denunciar un Instant si considera que vulnera estas reglas, y el contenido está sujeto a los mismos mecanismos de revisión que el resto de formatos de la red social. La presencia de un botón de reporte desde el propio contenido facilita actuar ante posibles abusos.

En cuanto a seguridad, Instagram insiste en que las imágenes no se pueden descargar ni reenviar desde la propia app. Sin embargo, como suele suceder con este tipo de servicios efímeros, siempre existe el riesgo de que alguien haga una captura de pantalla con otro dispositivo u otros métodos externos, por lo que se recomienda compartir solo con personas de confianza.

Dónde está disponible Instants y en qué fase se encuentra

El lanzamiento de Instants se ha hecho de forma limitada a España e Italia, y por ahora se plantea como una fase de pruebas sin calendario público para una posible expansión a otros países. Meta quiere observar cómo encaja esta propuesta en dos mercados europeos con una fuerte presencia de usuarios de Instagram y patrones de uso intensivo del móvil.

La aplicación se puede encontrar en la Play Store de Google y en la App Store de Apple bajo nombres como “Instants from Instagram” o simplemente “Instants”, dependiendo de la versión que se haya publicado. En algunos casos, la descripción pone el foco en la rapidez de uso y en la idea de compartir “momentos reales con tus personas favoritas”.

Además de la app externa, Instagram mantiene pruebas híbridas donde Instants convive como función interna dentro de la propia interfaz de mensajes. Es decir, no todos los usuarios pueden tener la misma experiencia: algunos verán el icono y las opciones dentro de Instagram, otros solo encontrarán la app independiente y otros, directamente, todavía no tendrán acceso.

Meta no detalla cuántas personas forman parte de esta primera tanda ni qué criterios se siguen para activar la función, más allá de la limitación geográfica. Sí ha dejado claro, en cambio, que podría modificar o incluso retirar la aplicación si no alcanza los objetivos esperados, como ya ocurrió en el pasado con otros productos experimentales.

Instants frente a Stories, Snapchat y BeReal: ¿tiene hueco otra app efímera?

El principal reto de Instants es diferenciarse lo suficiente de funciones que ya existen dentro del propio Instagram. Las Stories, lanzadas en 2016 para competir con Snapchat, llevan años ocupando el rol de contenido temporal: se eliminan a las 24 horas, permiten compartir momentos del día a día y ofrecen múltiples opciones de edición.

La diferencia es que las historias permiten subir contenido desde la galería, aplicar filtros, stickers y toda una batería de herramientas creativas. Instants, en cambio, se posiciona como el extremo opuesto: captura obligatoriamente en directo, no admite retoques avanzados y reduce al mínimo los adornos. Es una apuesta por lo crudo y espontáneo, más cercana a la filosofía original de BeReal.

El contexto, sin embargo, es distinto al de hace unos años. El pico de popularidad de BeReal ya se ha enfriado y Snapchat mantiene su base de usuarios, pero lejos del impacto que tuvo en sus primeros tiempos. En este escenario, Instagram intenta ocupar ese hueco de interacción rápida entre amigos sin necesidad de abandonar su ecosistema ni instalarse en otra red social.

Al mismo tiempo, la compañía reconoce que Instagram se ha transformado con el tiempo en un entorno mucho más comercial y profesionalizado: abundan los anuncios, los creadores de contenido y el vídeo corto optimizado para el algoritmo. Instants sería una forma de recuperar, al menos en parte, aquel uso más cercano y cotidiano que muchos usuarios echan de menos.

Queda por ver si la audiencia percibe Instants como algo realmente diferente de las Stories o de los mensajes directos con fotos temporales, o si la sensación es la de otro experimento que se suma a una lista cada vez más larga de funciones, algunas de las cuales acaban desapareciendo sin hacer mucho ruido.

Por ahora, el experimento deja claro que Meta sigue apostando por trocear la experiencia social en capas específicas: un Instagram público y muy visible, un entorno más íntimo de amigos cercanos y, ahora, una capa todavía más efímera en la que la imagen apenas dura unos segundos en pantalla. En función de cómo responda el público en España e Italia, Instants podrá consolidarse como una pieza más del ecosistema o quedarse en una prueba más de ese laboratorio constante en que se ha convertido la compañía.