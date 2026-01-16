Instagram ha empezado a incorporar una nueva función llamada “Tu algoritmo” que da más margen a los usuarios para decidir qué tipo de vídeos se muestran en la pestaña de Reels. Hasta ahora, la selección dependía casi por completo de sistemas automáticos, pero este cambio introduce por primera vez un panel claro desde el que se pueden ajustar temas e intereses de forma directa y aprender cómo usarlas y sacarles partido.

Con esta novedad, la red social de Meta intenta responder a una demanda cada vez más frecuente: que el feed no sea una caja negra y que las personas tengan cierta capacidad de moldear las recomendaciones sin tener que “forzar” al algoritmo a base de likes o de tiempo de visualización. La personalización sigue apoyada en inteligencia artificial, pero el usuario gana herramientas explícitas para dirigirla.

Qué es “Tu algoritmo” y cómo cambia Reels

La función “Tu algoritmo” se integra directamente en la sección de Reels como un panel de control de intereses. Desde ahí, Instagram muestra una lista de temas que la IA ha deducido a partir de la actividad reciente en la app, como pueden ser deportes, música pop, cine de terror o pintura. Esa lista no es fija: cada persona la ve distinta según lo que haya ido consumiendo en la plataforma.

El usuario puede indicar qué quiere ver con más frecuencia y qué prefiere que aparezca menos, ajustando así el flujo de vídeos que llegan a su pestaña de Reels. El funcionamiento recuerda a afinar una lista de reproducción, solo que en vez de canciones se modula el tipo de contenido recomendado, con un enfoque mucho más granular que el simple “No me interesa” que existía hasta ahora.

Además de los temas sugeridos por la IA, el panel de “Tu algoritmo” permite añadir intereses específicos de forma manual. De esta manera, es posible orientar el algoritmo hacia nichos muy concretos que quizás no encajen bien en las categorías generales. Si a alguien le interesa, por ejemplo, un subgénero musical o un deporte minoritario, puede incorporarlo directamente para que Reels empiece a mostrar más vídeos relacionados.

Esta estructura de control aporta más transparencia sobre qué señales utiliza la plataforma para hacer recomendaciones. En lugar de tener que adivinar cómo “pensaba” el algoritmo, el usuario puede ver un resumen de etiquetas y editar ese mapa de intereses con unos pocos toques. La experiencia de navegación sigue siendo rápida, pero con un trasfondo más controlable.

Selección de tres intereses prioritarios para 2026

Una de las novedades más llamativas es que, por tiempo limitado al inicio del año, los usuarios pueden elegir tres intereses principales para que el algoritmo los tenga especialmente en cuenta durante todo 2026. La idea es que cada persona marque aquello que quiere priorizar a medio plazo, en lugar de depender solo de lo que haya visto en las últimas semanas.

Esta opción de fijar tres temas funciona como una especie de plan de contenidos personal dentro de Reels. Quien quiera ver más deporte, aprendizaje de idiomas o cocina vegetariana, por poner algunos ejemplos, puede decidirlo desde el panel de “Tu algoritmo” y dejar que el sistema vaya reforzando esos ejes a lo largo del año.

El responsable de Instagram, Adam Mosseri, ha explicado que esta funcionalidad se ha planteado precisamente aprovechando el cambio de año, cuando mucha gente revisa sus objetivos y hábitos. En lugar de limitarse a hacer propósitos en otras áreas, ahora es posible configurar también qué tipo de contenidos acompañarán ese periodo dentro de la aplicación.

En la práctica, esta prioridad anual no sustituye al resto de señales del algoritmo, pero sí les da más peso. El comportamiento diario —los likes, los comentarios, el tiempo que se pasa viendo un vídeo o el hecho de compartirlo— sigue influyendo, aunque con estos tres intereses marcados se pretende que el sistema no se desvíe tanto hacia rabbit holes de contenido repetitivo o poco relevante.

Dónde aparece la función y cómo se usa

El acceso a “Tu algoritmo” se realiza desde la propia pestaña de Reels. La opción se muestra en los ajustes de Reels y, en algunas interfaces, mediante un icono situado en la parte superior derecha de la pantalla. Al tocarlo, se despliega el panel que resume los intereses detectados por la IA y los campos para indicar qué temas ver más y qué ver menos.

Desde ese menú, el usuario puede añadir o eliminar temas, reforzar aquellos que le encajan mejor y silenciar los que prefiere evitar. Todo se hace en cuestión de segundos, sin necesidad de salir de la sección de vídeos cortos ni de navegar por menús complejos. El objetivo es que el ajuste del algoritmo forme parte de la experiencia cotidiana, no de una configuración escondida.

En el caso de quienes ya tienen activo el despliegue completo, el panel también ofrece la posibilidad de seleccionar los tres temas prioritarios para 2026. Esa elección se puede actualizar la lista más adelante, de forma que si cambian los intereses, basta con actualizar la lista para que el algoritmo empiece a adaptarse de nuevo a la nueva etapa.

La herramienta se apoya en un sistema de etiquetas generadas por IA que pueden ir desde categorías amplias como “creatividad” o “deporte” hasta otras más concretas. Aunque la experiencia actual se centra en Reels, la compañía ha dejado la puerta abierta a extender este tipo de controles de personalización a otras partes de la aplicación en el futuro.

Publicidad, límites del control y contexto regulatorio

Aunque “Tu algoritmo” amplía notablemente el margen de decisión del usuario, hay un aspecto que se mantiene al margen: la publicidad. Instagram ha precisado que estas opciones de personalización no sirven para reducir el número de anuncios ni para ocultar el contenido patrocinado en Reels, de modo que la experiencia seguirá incluyendo el mismo volumen de promoción comercial.

En las pruebas realizadas, cuando se intenta añadir términos directamente relacionados con anuncios, la plataforma no permite configurar esa categoría como un tema a ver menos. En cambio, sí es posible modular otros tipos de contenido, incluso algunos vinculados a la inteligencia artificial, aunque sin que ello afecte a la presencia de publicaciones generadas o impulsadas mediante estas tecnologías.

Este equilibrio entre dar más control y proteger el modelo de negocio publicitario refleja las presión creciente en las grandes redes sociales. Por un lado, hay una presión creciente —también en Europa— para ofrecer más transparencia y opciones claras de configuración del feed; por otro, las plataformas necesitan mantener la visibilidad de los anuncios para sostener su actividad y la de los creadores que dependen de ellos.

En el contexto europeo, marcado por normas como la Ley de Servicios Digitales, la introducción de un panel como “Tu algoritmo” encaja con la tendencia regulatoria que pide menos “trucos” de diseño y más herramientas comprensibles para el usuario. Aunque el despliegue inicial se centra en usuarios de habla inglesa, movimientos de este tipo suelen interpretarse como pasos previos a una adaptación más amplia a las exigencias de la Unión Europea.

Lanzamiento, disponibilidad y posible llegada a España y Europa

Instagram ha empezado a desplegar “Tu algoritmo” para usuarios de habla inglesa a nivel global. Esto incluye tanto a quienes se encuentran en países angloparlantes como a personas que usan la aplicación en inglés en otras regiones. El lanzamiento se está realizando de forma escalonada, por lo que no todos los perfiles reciben la actualización al mismo tiempo.

De momento, la función se encuentra centrada en el idioma inglés y en la sección de Reels, pero la compañía ha indicado que su intención es extenderla a más lenguas y, previsiblemente, a más mercados. Eso abre la puerta a que, en los próximos meses, usuarios de España y del resto de Europa puedan empezar a ver el nuevo panel de control en sus cuentas una vez se complete la adaptación idiomática y normativa.

El despliegue internacional suele ser progresivo en este tipo de funciones: primero se prueba en mercados grandes y en un solo idioma, después se recogen datos de uso y, si el resultado es positivo, se amplía a más territorios. En este caso, además, Meta deberá asegurarse de que la presentación de la herramienta y la gestión de los datos cumplen con las normas de protección de datos y transparencia vigentes en la Unión Europea.

Para quienes ya tengan configurada la app en inglés, es probable que el acceso a “Tu algoritmo” llegue antes que para quienes la usan exclusivamente en español. En cualquier caso, todo apunta a que la personalización manual del algoritmo de Reels será una pieza clave de la experiencia de Instagram a medio plazo, más allá del idioma o del país.

“Tu algoritmo” supone un giro hacia una relación algo más equilibrada entre el usuario y el sistema de recomendaciones de Instagram: se mantiene el peso de la inteligencia artificial y de la publicidad, pero se ofrecen nuevas palancas para que cada persona pueda ajustar qué quiere ver más y qué quiere ver menos en sus Reels, algo especialmente relevante en mercados como España y el resto de Europa, donde la conversación sobre control y transparencia digital está muy presente.