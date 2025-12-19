Instagram ha empezado a aplicar una restricción clara al uso de hashtags: a partir de ahora, las publicaciones solo podrán incluir un máximo de cinco etiquetas. Con este movimiento, la red social de Meta intenta poner orden en una práctica que se había ido de las manos y que muchos usaban casi como un truco para arañar algo más de alcance.

Este cambio, que ya se nota especialmente en la aplicación móvil de Instagram, busca que los usuarios apuesten por etiquetas más precisas y relacionadas con lo que suben, en lugar de llenar el pie de foto de hashtags genéricos. La idea es que la plataforma funcione de forma más limpia, que el sistema de búsqueda mejore y que, de paso, se vaya frenando el uso abusivo y el contenido con pinta de spam.

Un máximo de cinco hashtags: así funciona el nuevo límite

El propio Adam Mosseri, director de Instagram, ha explicado el cambio en su canal de Consejos de Instagram. Según detalla, el sistema empezará a bloquear cualquier intento de añadir un sexto hashtag en el texto de la publicación, mostrando un aviso dentro de la app. Es decir, el límite es estricto: solo cinco etiquetas por publicación.

En la versión web, por ahora, sigue siendo posible escribir más etiquetas, pero se ven frenadas por el tope de caracteres del texto. Aunque se puedan introducir, Instagram deja claro que el modelo que quiere consolidar es el de unas pocas etiquetas claras, específicas y coherentes con el contenido, y no esas listas interminables que se arrastran desde los primeros años de la plataforma.

Mosseri reconoce que puede ser tentador seguir usando decenas de hashtags, pero insiste en que “unas pocas etiquetas específicas funcionan mejor que una larga lista de genéricas”. O dicho de otra forma: la calidad pesa más que la cantidad a la hora de decidir qué mostrar y a quién.

En algunos casos, se ha indicado que el tope de cinco afecta tanto al texto de la publicación como a las etiquetas del primer comentario, precisamente para evitar el clásico “truco” de mover allí el bloque de hashtags masivo. La medida se está desplegando de forma gradual, por lo que no todos los usuarios verán el mismo comportamiento a la vez.

Por qué Instagram recorta los hashtags: adiós a algunos mitos

Durante años se ha repetido una y otra vez la idea de que para crecer en Instagram había que usar el máximo de hashtags posible, combinando etiquetas enormes, medianas y de nicho. Esa teoría dio pie a todo tipo de “recetas mágicas” y a supuestos gurús de redes sociales que prometían resultados espectaculares solo a base de añadir más y más almohadillas.

Sin embargo, Instagram lleva tiempo avisando de que esa estrategia está desfasada. Con la llegada del algoritmo en 2017, el feed dejó de ser puramente cronológico y la plataforma empezó a priorizar interacciones, relevancia y tiempo de visualización por encima del número de hashtags. Las etiquetas pasaron a ser una pieza más, útil para la búsqueda, pero lejos de ser el factor determinante.

Mosseri ha sido tajante al respecto: los hashtags pueden ayudar a que el contenido aparezca en determinadas búsquedas, pero no aumentan automáticamente el alcance. No hay un atajo basado en meter treinta etiquetas debajo de una foto. Si una publicación no interesa, por muchos hashtags que lleve, no va a funcionar mejor.

En paralelo, Instagram ha ido aplicando filtros para detectar uso masivo de etiquetas por bots y cuentas orientadas al crecimiento artificial. El nuevo límite a cinco hashtags encaja en esa línea de reducir el ruido, frenar conductas de spam y premiar algo más el contenido que realmente conecta con la audiencia.

Con esta decisión, la red social intenta también romper con esa herencia de los primeros años, cuando el feed estaba menos saturado y usar una ristra de hashtags sí ayudaba a ganar visibilidad. Ese contexto ya no existe: hoy la competencia es enorme y el algoritmo mira muchas más señales que la simple cantidad de etiquetas.

Qué cambia para creadores, marcas y comunidad en Europa

Para creadores de contenido, influencers y marcas en España y el resto de Europa, este cambio implica replantear la estrategia de visibilidad en Instagram. Muchos calendarios de contenidos y plantillas de publicaciones incluían bloques fijos de hashtags, a menudo con 20 o 30 etiquetas recicladas en cada post, algo que a partir de ahora pierde sentido.

Especialistas en marketing digital recomiendan centrarse en investigar qué etiquetas son realmente eficaces dentro de cada nicho, en lugar de copiar y pegar grandes listas. Se trata de elegir unas pocas palabras clave que describan bien el contenido, el sector o la comunidad a la que se quiere llegar, y dejar fuera términos genéricos que apenas aportan nada.

También se insiste en evitar automatismos: repetir exactamente los mismos hashtags en todas las publicaciones puede resultar contraproducente. La plataforma quiere que el uso de etiquetas sea intencional, contextual y variado, ajustado a cada foto, vídeo o carrusel, no un simple bloque estándar que se añade por costumbre.

Este nuevo escenario obliga a que el peso recaiga aún más en la calidad del contenido: creatividad, formato, claridad del mensaje, constancia y capacidad para generar conversación. Quien quiera mejorar su alcance tendrá que pulir la propuesta de valor de cada publicación y entender qué tipo de piezas funcionan mejor con su audiencia concreta.

En Europa, donde muchas empresas y profesionales dependen de Instagram como escaparate de marca, estos ajustes pueden requerir una revisión de sus guías internas, plantillas y flujos de trabajo. No es un cambio dramático a nivel técnico, pero sí un aviso claro de hacia dónde se dirige la plataforma.

Consejos de Instagram para usar mejor los hashtags

Junto al nuevo límite, la compañía ha compartido recomendaciones para un uso más inteligente de los hashtags. En sus canales oficiales, como el propio canal de Consejos de Instagram o publicaciones en Threads, la empresa anima a ser “intencional” con las etiquetas que se eligen.

El consejo básico es sencillo: usar solo hashtags que sean relevantes y estén directamente relacionados con el contenido. Nada de añadir listas interminables de términos porque estén de moda o porque alguien haya dicho que “funcionan bien”. Las etiquetas deben ayudar a que la publicación llegue a personas interesadas en ese tema concreto.

Instagram también advierte contra la tentación de spamear con demasiados hashtags irrelevantes o genéricos en el pie de foto. Además de dar mala imagen y hacer el texto difícil de leer, la propia plataforma señala que puede perjudicar el rendimiento de la publicación, en lugar de mejorarla.

Desde la compañía se presenta esta medida como un paso más en su objetivo de fomentar un compromiso más significativo entre usuarios. Menos ruido, menos trucos y más contenido pensado para la gente que realmente quiere verlo. Con pies de foto más limpios y etiquetas mejor escogidas, la experiencia de uso también debería ser algo más cómoda.

El nuevo límite de cinco hashtags confirma que Instagram prefiere un entorno donde pesan más la relevancia, la interacción y el valor del contenido que las estrategias basadas en saturar publicaciones con almohadillas. Quienes se adapten a este enfoque, afinando sus etiquetas y cuidando lo que publican, tendrán más opciones de seguir siendo visibles en una red social cada vez más competitiva.