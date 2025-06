Instagram para iPad está MUY cerca

La semana pasada y después de muchos (pero muchos) años esperándolo, Meta lanzó de forma oficial la app de WhatsApp para iPad. Mientras muchos (y me incluyo) seguimos celebrándolo, Meta parece ya haber olvidado este hito y ahora se lanza a por la app de Instagram. Y no es otro que Gurman el que ha comentado en Bloomberg esto mismo: Meta está enfocandoselas en Instagram para iPad.

Según me han informado, empleados de Meta están probando Instagram para iPad de forma activa y su desarrollo está en curso. Yo lo esperaría para este año si todo va según lo planeado por Meta.

A pesar de la compra realizada de Instagram por Meta, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, nunca se ha expandido del modelo del iPhone que es el core para muchísimos usuarios. Los usuarios de iPad siempre han tenido que adaptarse a la versión «portada» de iPhone que no se adaptaba a la pantalla ni la exprimía al máximo. Por no decir que no exprimía nada y era bastante antinatural.

Meta ha estado realizando muchas encuestas últimamente en su propia app, preguntando si utilizas también otras plataformas como TikTok, que adelanto por la derecha a Instagram con su modelo de vídeos cortos (y ya no tanto) por lo que este movimiento puede venir reflejado por los resultados de todas estas encuestas.

También seguramente el movimiento venga motivado por el creciente numero de usuarios de iPad y el uso de este para consumir contenido. Zuck estaba perdiendo mucha audiencia aquí y no puede permitírselo.

Lo que está claro es que esto no viene por y para los usuarios. Si fuese eso ya lo habrían hecho hace tiempo (y nunca es siempre ese el objetivo). Viene motivado por temas de audiencia, números, pérdida de popularidad vs otras plataformas y, como no podría ser de otra forma, por dinero.