Instagram Plus es el nuevo experimento de Meta para convertir parte de la experiencia en Instagram en un servicio de pago. La compañía está probando una suscripción mensual que añade funciones extra, sobre todo ligadas a las Stories, sin tocar el núcleo gratuito de la red social ni eliminar la publicidad.

Por ahora, las pruebas se limitan a algunos mercados como México, Japón y Filipinas, donde un grupo de usuarios seleccionados puede acceder a la versión de pago. Meta no ha detallado fechas ni planes concretos para Europa o España, pero el movimiento encaja en su estrategia de impulsar modelos de suscripción en paralelo a la publicidad tradicional.

Qué es exactamente Instagram Plus

La compañía define este nuevo plan como una suscripción premium con “controles avanzados” y “funciones exclusivas” dentro de Instagram. No se trata de una sustitución de otros servicios como Meta Verified, ni de la suscripción sin anuncios activa en la Unión Europea, sino de un complemento orientado a quienes usan las Stories de forma intensiva y quieren más herramientas.

A diferencia de la opción de pago sin anuncios disponible en Europa, Instagram Plus no retira la publicidad de la aplicación. En lugar de eso, desbloquea un conjunto de utilidades pensadas para mejorar el control sobre quién ve el contenido, cómo se muestra y qué datos se obtienen de las visualizaciones.

Meta ha confirmado que se trata de una prueba limitada, lo que significa que tanto las funciones como el precio podrían cambiar antes de un despliegue más amplio que, de producirse, afectaría previsiblemente también a usuarios europeos.

Funciones clave de Instagram Plus: más poder sobre las Stories

El foco principal de Instagram Plus está en las historias. La mayoría de las novedades detectadas giran en torno a cómo se muestran, quién las ve y qué datos se pueden consultar, con un claro guiño a creadores de contenido, influencers y usuarios muy activos.

Una de las funciones más llamativas es la opción de ver las Stories de forma anónima. Es decir, el autor no verá tu nombre en la lista de espectadores, algo que hasta ahora no era posible en la versión gratuita. Este punto puede resultar especialmente atractivo para quienes quieren curiosear sin dejar rastro.

La suscripción también incorpora estadísticas de revisualización. Además de saber quién ha visto una historia, los suscriptores pueden consultar cuántas veces un usuario concreto la ha reproducido, aportando un nivel de detalle que puede ayudar a medir mejor el interés real por el contenido.

Otra mejora práctica es la búsqueda manual de personas dentro del listado de visualizaciones. En lugar de desplazarse por una lista interminable de usuarios que han visto la historia, Instagram Plus permite localizar a un perfil concreto escribiendo su nombre, algo muy útil para cuentas con grandes audiencias.

Meta también añade la posibilidad de previsualizar la historia antes de publicarla, una opción que da un punto extra de control para revisar el resultado final, útil para fotografías en alta resolución, sin necesidad de recurrir a apps externas o a múltiples borradores dentro de Instagram.

Más control sobre la audiencia y la duración de las historias

Uno de los cambios más importantes de Instagram Plus está en la gestión de la audiencia. Frente al modelo actual, en el que solo existe la lista de “Mejores amigos”, la versión de pago permite crear múltiples listas de audiencia para segmentar mejor quién ve qué.

Con esta función, un mismo usuario puede configurar, por ejemplo, listas distintas para amigos, familia, trabajo o seguidores más fieles. Cada historia puede dirigirse a una o varias de estas audiencias, lo que facilita mantener cierta privacidad y adaptar el tono del contenido según el grupo.

Otro cambio relevante es la ampliación del tiempo de vida de las historias. Mientras que en la versión gratuita caducan a las 24 horas, Instagram Plus permite extender su duración hasta las 48 horas. Esta prórroga ofrece más margen para que los seguidores vean el contenido sin necesidad de republicarlo o convertirlo en destacado.

La suscripción también incluye la opción de “destacar” una historia una vez por semana para llevarla al frente del carrusel de Stories de los seguidores. Esta especie de prioridad en el feed puede ayudar a creadores y marcas a dar más visibilidad a anuncios, lanzamientos o mensajes concretos.

Además, los suscriptores pueden enviar “supercorazones” o Superlikes animados a las historias de otros usuarios. No es una función que cambie la experiencia de base, pero sí añade un nivel de reacción más llamativo que las respuestas estándar, pensado para incentivar la interacción.

Precio de Instagram Plus y países donde se está probando

Meta no ha publicado un listado oficial de mercados, pero las capturas compartidas por usuarios y medios especializados apuntan a que Instagram Plus se está probando en México, Japón y Filipinas. En todos los casos, el servicio se ofrece mediante un pago mensual dentro de la app.

En los precios observados hasta ahora, México figura con una cuota de 39 pesos al mes, que equivale aproximadamente a 1,9 euros al cambio actual. En Japón, la suscripción aparece por 319 yenes mensuales, unos 1,7 euros, y en Filipinas se sitúa en torno a 65 pesos filipinos, menos de un euro.

Visto desde Europa, se trata de importes relativamente bajos en comparación con otras suscripciones digitales, aunque conviene tener en cuenta que se trata de precios de prueba. Meta suele ajustar tarifas en función del país, del poder adquisitivo y de la respuesta de los usuarios durante estos pilotos.

Por ahora, la empresa no ha anunciado planes concretos para llevar Instagram Plus a España o el resto de la Unión Europea. No obstante, el éxito o fracaso en los mercados piloto será clave para decidir si se extiende el modelo y con qué condiciones, algo especialmente sensible en Europa por la regulación en materia de datos y publicidad.

Relación con Meta Verified y la suscripción sin anuncios en Europa

La aparición de Instagram Plus se suma a otras vías de pago que Meta ya ha estrenado en los últimos años. Por un lado, está Meta Verified, orientado sobre todo a creadores, figuras públicas y negocios que buscan verificación, protección frente a suplantaciones y soporte prioritario.

Por otro, en la Unión Europea la compañía ofrece una suscripción sin anuncios en Facebook e Instagram, lanzada como respuesta a las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Mercados Digitales. Esta modalidad, con un precio cercano a los 6 euros al mes en la web y más alto en iOS y Android, permite usar ambas redes sin publicidad personalizada.

Instagram Plus, según ha aclarado Meta, no sustituye ninguna de estas opciones. Es un producto distinto, centrado en funciones extra dentro de la propia app, especialmente en las Stories, y no elimina los anuncios ni modifica el modelo publicitario actual.

En la práctica, esto abre la puerta a que un mismo usuario pueda combinar varios niveles de pago: por ejemplo, una suscripción sin anuncios para cumplir con la normativa europea, Meta Verified para reforzar su perfil profesional y, si llegara a Europa, Instagram Plus para disponer de herramientas avanzadas sobre sus historias.

Por qué Meta insiste en las suscripciones

El interés de Meta por este tipo de propuestas no es casual. La compañía lleva años dependiendo casi por completo de la publicidad dirigida como principal fuente de ingresos, un modelo que se ha complicado desde la introducción de la transparencia en el seguimiento de apps de Apple (ATT) en iOS.

Esa función, que exige que las apps pidan permiso explícito al usuario para rastrearle con fines publicitarios, impactó de forma notable en las cuentas de Meta. La propia empresa llegó a valorar en unos 10.000 millones de dólares la caída de ingresos durante el primer año tras la llegada de esta medida.

En ese contexto, las suscripciones de pago ofrecen una forma de diversificar el negocio y asegurar ingresos más predecibles, aunque sea a un nivel inferior al que aporta la publicidad a gran escala. Servicios como Meta Verified, la suscripción sin anuncios en la UE o este nuevo Instagram Plus forman parte de una misma estrategia de pruebas.

Además, Meta observa de cerca lo que hacen otras plataformas. Snapchat+, X (la antigua Twitter) o YouTube Premium han demostrado que existe un público dispuesto a pagar por funciones extra, ya sea para mejorar su visibilidad, reducir la publicidad o acceder a herramientas exclusivas.

Ventajas y dudas en torno a Instagram Plus

En el plano práctico, Instagram Plus aporta varias ventajas para quienes usan la red social de forma intensiva. El mayor control sobre la audiencia de las Stories, la ampliación de su duración, la posibilidad de verlas sin dejar rastro y el acceso a métricas más detalladas pueden resultar especialmente útiles para creadores de contenido, marcas y perfiles que gestionan comunidades grandes.

Sin embargo, no todo el mundo ve clara la propuesta. Una de las críticas más repetidas es que la suscripción no ofrece beneficios “tangibles” para el usuario medio: no quita anuncios, no cambia el algoritmo del feed ni devuelve un orden cronológico estable, que son peticiones habituales entre quienes se quejan del rumbo de la app.

También pesa la llamada fatiga de suscripciones. Muchos usuarios ya pagan por servicios de vídeo, música, almacenamiento en la nube o herramientas digitales, por lo que añadir una cuota mensual más solo para conseguir mejoras relativamente puntuales puede resultar poco atractivo.

La coexistencia de varios planes de pago dentro del mismo ecosistema (Meta Verified, suscripción sin anuncios y ahora Instagram Plus) puede generar cierta confusión sobre qué servicio conviene más a cada perfil: el usuario casual, el creador profesional, la marca o el influencer que vive de su presencia en redes.

Todo esto hace que buena parte del éxito de Instagram Plus dependa de cómo Meta explique el valor real de la suscripción, qué precio fije en cada país y hasta qué punto añade nuevas funciones con el tiempo para hacerla más convincente sin vaciar de sentido la versión gratuita.

En conjunto, Instagram Plus se perfila como un paso más en la evolución de Instagram hacia un modelo donde la app seguirá siendo gratuita para la mayoría, pero con capas adicionales de pago para quienes quieran más control, datos y visibilidad. Si el experimento funciona en mercados como México, Japón y Filipinas, no sería extraño que, tarde o temprano, los usuarios de España y del resto de Europa se encuentren con este nuevo botón de “suscribirse” dentro de la red social.