Instagram ha activado en España y en el resto de Europa un nuevo paquete de protecciones de contenido para cuentas de adolescentes, basado en el conocido sistema cinematográfico PG-13. El objetivo es que los menores vean en la plataforma únicamente publicaciones similares a las que encontrarían en una película recomendada para su edad, con filtros más estrictos y un mayor margen de actuación para las familias.

Estas medidas llegan en un contexto en el que la seguridad digital de los jóvenes está en el punto de mira de gobiernos, reguladores y padres. Mientras en España se debate limitar o incluso prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, Meta intenta blindar la experiencia de los usuarios de entre 14 y 18 años en Instagram con nuevas capas de control y un modo adicional llamado “Contenido limitado”.

Qué es la nueva clasificación PG-13 en Instagram para adolescentes

La compañía ha decidido alinear la experiencia de los adolescentes con un estándar fácilmente reconocible: el de las películas recomendadas para mayores de 13 años. Este marco, inspirado en el sistema PG-13, no se traduce en una etiqueta visible en cada publicación, pero sí sirve como referencia interna para determinar qué contenido es adecuado para menores de edad.

Inicialmente, esta clasificación se probó en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Australia, y ahora se extiende a España y al resto de Europa. En nuestro país, la edad mínima legal para abrir una cuenta en redes sociales es de 14 años, y estas protecciones se aplican de forma general a todos los adolescentes hasta los 18 años.

Instagram ha revisado sus directrices internas comparándolas con las clasificaciones de cine para mayores de 13 años, y ha adaptado ese criterio al entorno propio de una red social. Esto afecta tanto a sus políticas de moderación como a los sistemas de inteligencia artificial que deciden qué ve cada usuario en el feed, en las recomendaciones, en Reels o en la pestaña Explorar.

Según Meta, millones de piezas de contenido han sido evaluadas por familias y expertos para comprobar si encajaban o no en esta clasificación PG-13 aplicada a las llamadas cuentas de adolescentes, la experiencia específica que la empresa lanzó en 2024 para usuarios menores de edad.

Qué contenido se filtra ahora por defecto en las cuentas de adolescentes

Antes de esta actualización, Instagram ya ocultaba o dejaba de recomendar a menores contenido sexualmente sugerente, imágenes muy explícitas o publicaciones relacionadas con productos prohibidos por ley, como la venta de tabaco o de alcohol. Con el salto al estándar PG-13, los filtros se vuelven todavía más estrictos.

A partir de ahora, las cuentas de adolescentes verán bloqueado u oculto un abanico más amplio de publicaciones, incluyendo lenguaje soez, acrobacias peligrosas que puedan incentivar conductas de riesgo y contenidos que puedan fomentar comportamientos potencialmente dañinos, como referencias a determinadas drogas, por ejemplo la marihuana.

También se refuerza el control de las cuentas a las que pueden acceder los menores: si Instagram detecta que un perfil comparte de forma reiterada material no apto para adolescentes o que su nombre o biografía sugieren que no es apropiado para esa franja de edad, los jóvenes no podrán seguirlo. Y si ya lo seguían, dejarán de ver su contenido, no podrán interactuar ni enviar mensajes directos, ni verán sus comentarios en publicaciones de otros.

El filtro se aplica tanto al contenido que los adolescentes buscan de forma activa como a aquello que aparece en forma de recomendaciones orgánicas. Términos relacionados con alcohol, violencia gráfica o “gore” seguirán bloqueados incluso si se escriben con faltas de ortografía, y si alguien envía por mensaje un enlace que incumple las directrices de edad, el menor no podrá abrirlo.

Meta asegura además que ha ajustado las respuestas de su inteligencia artificial para evitar que la IA genere o sugiera información que estaría fuera de lugar en una película recomendada para mayores de 13 años, de modo que la interacción con estos sistemas también se somete al estándar PG-13.

Cuentas de adolescentes: una experiencia de Instagram más controlada

Las nuevas protecciones se integran dentro de las llamadas cuentas de adolescentes, un rediseño de la experiencia para menores que agrupa varias herramientas de seguridad que ya existían y añade otras nuevas. Estas cuentas se activan de forma automática cuando la plataforma detecta que el usuario es menor de edad.

Entre las medidas básicas, las cuentas de adolescentes son privadas por defecto: los desconocidos no pueden enviar mensajes directos, ni etiquetar, ni mencionar libremente al menor. Se intenta así limitar el contacto no deseado y reducir la exposición a situaciones de acoso o presión social procedente de personas que no forman parte del entorno cercano.

En paralelo, la experiencia de contenido es más restrictiva que la de los adultos, con filtros específicos para autolesiones, suicidio, trastornos alimentarios y otros temas especialmente delicados. El nuevo sistema PG-13 se suma a este marco previo para acotar aún más qué tipo de publicaciones pueden aparecer en el feed, en Stories o en Reels.

Estas cuentas incorporan además herramientas pensadas para gestionar el tiempo de uso. Entre ellas, un “modo sueño” que silencia las notificaciones durante la noche, habitualmente entre las 22.00 y las 7.00 horas, y recordatorios cuando el adolescente lleva conectada una hora seguida, invitándole a revisar cuánto tiempo está pasando en la aplicación.

Meta también distingue entre dos tramos de edad dentro de las cuentas de adolescentes: los menores de 14 a 16 años no pueden modificar los parámetros de seguridad configurados por defecto sin el visto bueno de sus padres o tutores, mientras que los jóvenes de 16 a 18 años sí pueden ajustar algunos límites relacionados con el contenido o el tiempo de uso, salvo en cuestiones consideradas especialmente sensibles.

Modo “Contenido limitado”: la opción más estricta para las familias

Además de la configuración estándar PG-13 que se aplica por defecto, Instagram ha puesto a disposición de padres y tutores un ajuste adicional llamado “Contenido limitado”. Este modo está pensado para quienes consideran que, incluso con el filtro predeterminado, la experiencia sigue siendo demasiado abierta para sus hijos.

Con “Contenido limitado”, los adultos pueden endurecer aún más los filtros: se bloquean términos de búsqueda adicionales, se oculta más contenido potencialmente sensible y se restringen funciones clave de interacción. Entre otras cosas, los adolescentes pueden perder la posibilidad de ver, dejar o recibir comentarios en las publicaciones.

La intención es reducir la exposición a conversaciones tóxicas, mensajes de odio o dinámicas de acoso que con frecuencia se dan en los apartados de comentarios, incluso cuando el contenido principal de una publicación cumple con las normas. Meta recalca que muchas de las situaciones más dañinas para la salud mental de los jóvenes se generan precisamente en esos espacios.

Esta capa extra de protección se suma a las herramientas de supervisión parental que la plataforma ya ofrecía, y que permiten, por ejemplo, recibir avisos si el adolescente busca de forma reiterada términos vinculados con autolesiones o suicidio. En estos casos, además de la alerta a la familia, Instagram muestra recursos y orientación elaborados junto a organizaciones especializadas.

Un movimiento en línea con la presión regulatoria en España y Europa

La llegada de estas protecciones de contenido a España se produce en plena presión política y social sobre las redes sociales por su impacto en menores. El Gobierno español ha planteado limitar el acceso de los menores de 16 años a estas plataformas, mientras que en otros países se debaten sistemas más estrictos de verificación de edad y estándares legales claros para la industria.

En Europa, el marco regulatorio, con normas como la Ley de Servicios Digitales (DSA), empuja a las grandes tecnológicas a adoptar medidas más contundentes para reducir riesgos, especialmente en lo que respecta a la salud mental, la exposición a contenido dañino y los diseños considerados adictivos.

Meta llega a este punto tras años de críticas y filtraciones internas que señalaban el impacto negativo de Instagram en adolescentes, sobre todo en la autoestima y la imagen corporal de las chicas jóvenes. Informes y casos judiciales en otros países han cuestionado si las plataformas están diseñadas pensando en el bienestar de los menores o en maximizar el tiempo de uso.

En este contexto, el despliegue de la clasificación PG-13 y del modo “Contenido limitado” en España y el resto de la Unión Europea se interpreta como un intento de reforzar la protección y ganar credibilidad frente a reguladores, familias y opinión pública, al tiempo que se intenta mantener la plataforma atractiva para los propios adolescentes.

El papel de las familias y de los profesionales en el acompañamiento digital

Más allá de los cambios técnicos, Meta insiste en que sus herramientas no sustituyen al acompañamiento familiar. Para apoyar a padres y madres, la compañía ha colaborado con profesionales como la psicóloga María Gómez, especializada en acompañamiento digital, que propone pautas para abordar el uso de redes en casa.

Entre sus recomendaciones principales se encuentra facilitar el diálogo sin juicios ni alarmismo, poner a los adolescentes en el centro de la conversación, acercarse desde la curiosidad y lo positivo, y fomentar charlas significativas sobre lo que hacen y sienten en internet. La idea es que los jóvenes no perciban las redes solo como un tema prohibido o conflictivo.

Meta también ha impulsado materiales divulgativos, como cómics y guías, para que las familias tengan recursos prácticos a la hora de abrir conversaciones cotidianas sobre redes sociales. Según Gómez, muchos padres no saben por dónde empezar, y contar con herramientas concretas facilita que el diálogo surja de forma más natural y constante.

En paralelo, organizaciones y expertos en bienestar digital insisten en que el enfoque no puede limitarse a “quitar o poner” redes, sino que pasa por combinar límites claros, supervisión razonable y escucha activa. El objetivo es que los adolescentes aprendan a moverse en estos entornos con criterio propio y sepan pedir ayuda si se encuentran con situaciones incómodas o dañinas.

Al final, las nuevas protecciones de contenido para adolescentes en Instagram en España suponen un paso relevante en la construcción de un entorno más seguro, con filtros tipo PG-13, límites por defecto y un modo Contenido limitado para quien quiera ir más allá, pero la eficacia real de estas medidas dependerá tanto de cómo se apliquen desde la plataforma como de la implicación de familias, escuelas y los propios jóvenes a la hora de usar las redes de forma más consciente y saludable.