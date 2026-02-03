La noticia de que Apple y Google se han aliado para llevar Gemini AI al ecosistema de Apple ha levantado un buen revuelo: dudas sobre si Siri pasará a depender de Google, miedo por la privacidad y mucha curiosidad por saber qué cambios reales notaremos en el iPhone, el iPad o el Mac. No es un simple ajuste técnico, sino un giro estratégico que puede redefinir cómo usamos el asistente de Apple en el día a día.

Detrás de este movimiento hay un objetivo muy claro: convertir a Siri en un asistente verdaderamente inteligente, capaz de entender mejor lo que decimos, mantener conversaciones más naturales y ayudarnos en tareas complejas, apoyándose en modelos avanzados como Gemini sin tirar por la borda las promesas de privacidad de Apple. Todo ello llega tras años de críticas a Siri por haberse quedado atrás frente a alternativas como Google Assistant o ChatGPT.

Por qué Apple recurre a Gemini AI para potenciar Siri

Apple lleva tiempo a contrarreloj para ponerse al día en inteligencia artificial generativa. Mientras competidores como Google, OpenAI o incluso Meta han lanzado modelos y productos a gran velocidad, la compañía de Cupertino ha ido dando pasos más lentos, con promesas de Apple Intelligence que se han ido retrasando y salidas de talento clave en sus equipos de IA.

El objetivo principal de Apple ahora mismo es reforzar sus tecnologías de IA, sobre todo en todo lo que rodea a Siri y a Apple Intelligence. El contexto no es fácil: la empresa ha perdido especialistas importantes en modelos de lenguaje, ha retrasado funciones anunciadas y se ha encontrado con un problema mayúsculo al intentar encajar el viejo código de Siri con los modernos modelos de lenguaje generativos.

Ante ese escenario, Apple ha explorado varias vías para acelerar su hoja de ruta. Una pasa por el desarrollo interno de modelos propios, algo que requiere tiempo, muchas pruebas y una inversión continua. Otra, bastante habitual en Apple, consiste en comprar compañías especializadas en IA que ya tengan tecnología lista o casi lista para integrarse en sus productos.

La tercera vía, la más rápida, es licenciar soluciones de terceros que ya están operativas en el mercado. En esa casilla entra Gemini AI de Google: un modelo de lenguaje multimodal potente, capaz de generar y procesar texto, imágenes y mucho más. Licenciarlo permite a Apple ganar músculo en IA sin tener que esperar a que todo su desarrollo interno esté maduro.

Según las informaciones filtradas, dentro de Apple hay incluso un debate interno sobre hasta qué punto apoyarse en un socio externo como Google o seguir empujando sobre todo los modelos propios. Por eso, se habrían creado dos versiones distintas del nuevo Siri: una basada en tecnologías internas y otra apoyada en modelos de terceros como Gemini, para compararlas directamente y decidir cuál ofrece mejores resultados.

Cómo se integrará Gemini AI en Siri y Apple Intelligence

La integración de Gemini no significa que todo Siri pase a ser “Google por dentro”, sino que determinados tipos de consultas y tareas se apoyarán en estos modelos, sobre todo cuando haga falta un razonamiento complejo o respuestas generativas ricas en contexto. El resto del funcionamiento seguirá asentado sobre la infraestructura de Apple Intelligence y los modelos de la propia Apple.

Bloomberg detalla que el modelo personalizado de Google podría entrenarse para correr en servidores de Apple. En concreto, se habla de sus centros de datos con computación en la nube privada que utilizan chips Mac para el procesamiento remoto de IA. Es decir, cuando Siri necesite tirar de estos modelos avanzados, la carga se moverá a servidores controlados por Apple, no al dispositivo del usuario ni directamente a la infraestructura de Google.

Este enfoque tiene varias implicaciones importantes en privacidad y control de datos. Al ejecutarse los modelos de terceros en la nube privada de Apple, la empresa mantiene el mando sobre cómo se procesan las peticiones y qué información se comparte. El mensaje oficial es claro: el uso de Gemini no supone que los datos personales empiecen a circular libremente por los servidores de Google.

A nivel de experiencia de usuario, el nuevo Siri será una mezcla de modelos: funciones locales que se ejecutan directamente en el dispositivo, capacidades de Apple Intelligence en la nube de Apple y, en segundo plano, modelos externos como Gemini que entrarán en juego cuando sean necesarios para ofrecer respuestas más avanzadas.

El resultado práctico para el usuario será un Siri mucho más competente, que podrá entender el contexto de la conversación, hilar preguntas encadenadas y resolver tareas que van más allá de un simple comando de voz. Todo ello manteniendo, según Apple, los mismos estándares de privacidad que viene proclamando desde hace años. Más detalles sobre cómo Apple está afinando esto se pueden ver en cómo afina su motor de respuestas de IA para Siri.

Qué nuevas capacidades ganará Siri gracias a Gemini

Una de las grandes preguntas es qué podremos hacer con la nueva Siri que antes era prácticamente imposible. Los informes recientes empiezan a dibujar un asistente bastante más útil, con funciones que muchos usuarios llevan tiempo pidiendo y que ahora por fin empiezan a cuadrar gracias a la integración de modelos generativos como Gemini.

Respuestas directas a preguntas de conocimiento general

Hasta ahora, cuando preguntábamos a Siri por algo de cultura general —fechas históricas, datos curiosos, información básica sobre un tema— el asistente solía limitarse a mostrarnos enlaces web o a leer fragmentos de páginas. Era una experiencia poco fluida y lejos de lo que ofrecen los chatbots de última generación.

Con los modelos de Gemini en juego, Siri será capaz de responder con lenguaje natural, construyendo explicaciones claras y completas en lugar de lanzar un simple listado de enlaces. Tendremos respuestas más parecidas a una conversación real, con la información condensada y adaptada a lo que hemos preguntado.

Un detalle clave es que se mantendrá la referencia a las fuentes. Aunque Siri nos conteste con una explicación ya elaborada, seguirá indicando de dónde sale la información, algo importante tanto por transparencia como para quienes quieran ampliar detalles entrando a las webs originales.

Capacidad para inventar y narrar historias

Con la llegada de la IA generativa se ha popularizado pedirle a los modelos que inventen historias, cuentos personalizados o relatos con personajes concretos. Siri, apoyada por Gemini, se sumará a esta tendencia con bastante más soltura que en el pasado.

Podremos pedirle a Siri que cree historias con temas y protagonistas específicos, por ejemplo, un cuento en el que nuestros hijos sean los héroes, ambientado en un lugar concreto o con valores que queramos reforzar. Esta función puede ser especialmente útil en familias, momentos de ocio o incluso para actividades educativas.

La narración no se limitará a algo plano o repetitivo. Los modelos de lenguaje permiten incorporar giros, estilos distintos o adaptar la longitud del relato según lo que pidamos. Siri podría incluso recordar qué tipo de historias nos gustaron más para proponer nuevos cuentos en el futuro.

Apoyo emocional básico y conversaciones más empáticas

Otro frente en el que Apple quiere que Siri dé un salto es en el terreno del apoyo emocional. No se trata de sustituir a un profesional de la salud mental, pero sí de ofrecer una respuesta más humana cuando el usuario exprese sentimientos de soledad, frustración, tristeza o desánimo.

La nueva Siri será capaz de detectar mejor esas señales de fragilidad emocional en lo que decimos y contestar de una forma menos robótica. El asistente podrá mantener una conversación algo más cálida, reconocer nuestro estado de ánimo y ofrecer palabras de ánimo o sugerencias genéricas de autocuidado, siempre dentro de unos límites prudentes.

Estas interacciones se enmarcan dentro de la estrategia de Apple relacionada con la salud, donde ya existen numerosos servicios ligados al bienestar físico y emocional, y donde se rumorea que llegarán todavía más herramientas específicas. Mientras tanto, Siri irá dando pequeños pasos para ser un apoyo complementario cuando el usuario necesite simplemente sentirse escuchado.

Asistencia real en tareas complejas y por pasos

Uno de los cambios más esperados es que Siri pase de ejecutar órdenes simples a ayudar en tareas de varios pasos. Hasta ahora, el asistente se movía bien en cosas como poner alarmas, mandar mensajes rápidos o crear recordatorios, pero se quedaba corto cuando le pedíamos algo más elaborado.

Con la integración de Gemini, Siri podrá entender mejor nuestra intención global y descomponer la petición en subtareas. Por ejemplo, al planificar un viaje, no solo se limitará a abrir apps, sino que podrá sugerir horarios, recopilar opciones y ayudarnos a comparar alternativas según nuestras preferencias habituales.

Esta nueva “inteligencia de tareas” permitirá que Siri actúe más como un asistente personal, no solo como un intérprete de comandos. Podrá coordinar información del calendario, el correo, las notas o los recordatorios para darnos una ayuda coherente y mucho más útil en el día a día.

Creación de contenido en Notas y otras apps del sistema

Otra novedad que se está preparando es la capacidad de Siri para generar contenido directamente en apps como Notas, más allá de crear simples recordatorios o eventos en el calendario. Aquí la IA generativa entra en juego de lleno.

Podremos pedirle que redacte una nota con una receta, un resumen de información o un esquema organizado sobre un tema que queramos investigar. Siri se encargará de buscar los datos necesarios, estructurarlos y volcarlos ya organizados en la aplicación correspondiente, sin que tengamos que ir dando órdenes paso a paso. Esta integración con las apps nativas está ya en el radar de Apple y se espera que la nueva Siri se integre en las aplicaciones de Apple.

Este tipo de usos convierte a Siri en una herramienta productiva mucho más potente, acercándola a lo que muchos usuarios ya hacen con modelos de IA en el ordenador, pero integrado de forma nativa en iOS, iPadOS o macOS y con acceso directo a nuestros documentos, siempre bajo los criterios de privacidad de Apple.

Relación entre Siri, Gemini y ChatGPT tras la integración

La integración de Gemini no supone que Siri se olvide de ChatGPT o de otros modelos externos. Apple ya abrió la puerta hace tiempo a que el asistente pudiera apoyarse en ChatGPT si el usuario así lo configuraba en los ajustes, y esa posibilidad, en principio, se mantendrá.

Actualmente, ChatGPT interviene en las conversaciones con Siri cuando este no es capaz de resolver algo o cuando lo pedimos de forma explícita. Con la llegada de Gemini y la mejora de los modelos propios de Apple, es muy probable que Siri necesite recurrir menos a ChatGPT, porque podrá resolver de forma interna muchas más consultas. Si quieres comparar enfoques, hay análisis sobre Apple Intelligence vs Gemini vs ChatGPT.

Esto no significa que desaparezca la opción. Todo apunta a que seguiremos pudiendo invocar ChatGPT a propósito, por ejemplo diciendo que queremos que la respuesta la genere ese modelo en concreto, o activando su uso preferente en ciertos contextos si Apple mantiene y amplía esa integración.

En el pasado también se habló de posibles acuerdos con otras empresas de IA, como Anthropic (Claude) u OpenAI (ChatGPT), para licenciar sus modelos de forma más profunda. Según las filtraciones, esas negociaciones se habrían enfriado por temas económicos, con peticiones de cuotas anuales multimillonarias que Apple no estaba dispuesta a asumir.

El movimiento con Gemini parece encajar mejor en la estrategia de Apple, combinando el uso de un modelo avanzado del mercado con un fuerte control de la infraestructura y un relato claro alrededor de la privacidad. Aun así, no se puede descartar que en el futuro veamos más “modelos invitados” integrados en Apple Intelligence si encajan en la visión de la compañía.

Cambios previstos a corto plazo con iOS 26.4 y a medio plazo con iOS 27

Los informes apuntan a que muchas de estas nuevas capacidades de Siri empezarán a llegar muy pronto, con una actualización prevista para primavera que apunta a iOS 26.4 como gran vehículo de despliegue de las funciones basadas en Gemini y en Apple Intelligence.

En esa primera oleada veremos sobre todo mejoras en la forma en que Siri contesta preguntas factuales, genera texto, ayuda en tareas encadenadas y se integra con apps como Notas. Será un salto apreciable, pero no el final de la evolución del asistente.

El siguiente gran hito llegará con iOS 27, donde se espera que Siri gane profundidad en aspectos más avanzados de la interacción, como la memoria de contexto a largo plazo y funciones proactivas que vayan más allá de responder solo cuando la invocamos.

Una de las grandes mejoras en el horizonte es la capacidad de recordar conversaciones anteriores. No tanto como un simple historial de chat, sino como un sistema de memoria que le permite a Siri aprovechar lo que ya nos ha escuchado para personalizar mejor sus respuestas y ahorrarnos repetir siempre la misma información.

Por ejemplo, si cada vez que planificamos un viaje decimos que preferimos volar por la mañana y con ciertas aerolíneas, Siri podría ir aprendiendo esas preferencias y aplicarlas de forma automática en solicitudes futuras, sin tener que volver a explicar lo mismo una y otra vez.

Además, se habla de nuevas capacidades proactivas del asistente. En lugar de esperar siempre a que digamos “Oye Siri”, podríamos disponer de un espacio en el iPhone donde el asistente nos proponga sugerencias útiles según nuestro contexto: salir antes de casa para evitar atascos antes de una cita, agrupar tareas pendientes, resaltar correos importantes o sugerir acciones basadas en eventos del calendario.

Todo esto apunta hacia un Siri que pasa de ser reactivo a acompañarnos de forma más constante, siempre con la promesa de que seremos nosotros quienes marquemos los límites de cuánto queremos que se anticipe y qué datos puede usar para hacerlo.

Impacto para usuarios y empresas: de asistente doméstico a herramienta de productividad

La integración de Gemini en Siri no solo cambia cómo hablamos con el móvil, también abre puertas interesantes tanto para usuarios particulares como para empresas que ya utilizan dispositivos Apple en su día a día profesional.

Por un lado, los usuarios verán un asistente más flexible y natural, al que se le podrán pedir cosas con lenguaje más coloquial, sin necesidad de frases rígidas ni comandos exactos. Siri entenderá mejor peticiones ambiguas, inflexiones y matices, gracias a la mejora en comprensión del lenguaje natural que aportan los modelos de Gemini.

Para las empresas, las posibilidades pasan por la automatización de tareas repetitivas. Un empleado podrá delegar en Siri la planificación de reuniones, la redacción de correos base, la organización de citas o la consulta rápida de datos internos, ahorrando tiempo que se puede dedicar a tareas más estratégicas o creativas.

La atención al cliente también puede beneficiarse de estas mejoras. A través de integraciones con aplicaciones y servicios corporativos, Siri podría responder preguntas frecuentes, ofrecer información sobre productos o servicios y guiar a los usuarios en procesos sencillos, reduciendo la carga de los equipos humanos.

En el ámbito de los procesos internos, un Siri vitaminado por Gemini y Apple Intelligence puede convertirse en un punto de entrada unificado a la información de la empresa: encontrar documentos, consultar políticas internas, acceder a informes o coordinar proyectos a través de comandos de voz o texto natural.

A medida que los asistentes virtuales inteligentes se vuelven más capaces, su papel en el entorno profesional deja de ser el de un simple gadget para convertirse en una pieza más de la infraestructura digital, muy ligada a la productividad y a la optimización del tiempo.

Privacidad y control de datos en la alianza Apple-Google

Una de las grandes preocupaciones alrededor de esta integración es si Apple está “regalando” nuestros datos a Google al utilizar Gemini dentro de Apple Intelligence y Siri. La compañía es muy consciente de ese miedo y ha insistido en cómo ha diseñado la arquitectura para minimizarlo.

El planteamiento pasa por ejecutar los modelos de terceros en la nube privada de Apple, con servidores propios basados en chips Mac y con los mismos estándares de seguridad y cifrado que el resto de servicios de la compañía. De este modo, los datos del usuario no viajan directamente a los sistemas de Google, sino que permanecen bajo la capa de control de Apple.

Apple mantiene su mensaje habitual: la privacidad sigue siendo una prioridad. La empresa asegura que los datos personales se usan de forma limitada y, cuando es posible, procesados en el propio dispositivo. Solo cuando la tarea requiere mucha potencia de cálculo o un modelo grande se recurre al procesamiento remoto, con técnicas de anonimización y minimización de datos.

La alianza con Google para usar Gemini se presenta más como un acuerdo técnico que como un intercambio de datos. Google aporta su tecnología de IA avanzada; Apple aporta la base instalada de dispositivos, su ecosistema y su capa de privacidad. Ambas partes salen ganando sin que el usuario tenga que renunciar, en teoría, a su control sobre la información.

En cualquier caso, será clave ver cómo Apple comunica estos detalles al usuario final, cómo se explican los ajustes de privacidad, qué opciones se ofrecen para limitar o desactivar ciertas funciones y qué transparencia real hay sobre cuándo se está utilizando un modelo propio o uno de terceros.

La sensación general es que Apple ha optado por “unirse al enemigo” —competidores directos en movilidad y servicios— para poder ofrecer un Siri a la altura del momento actual. Siempre que cumpla lo prometido en privacidad, muchos usuarios verán con buenos ojos este paso, después de años de frustración con un asistente que no terminaba de despegar.

Todo apunta a que estamos ante un cambio de etapa para Siri: de asistente limitado y a menudo torpe a pieza central de la experiencia con el iPhone y el resto de dispositivos, apoyado en Apple Intelligence, modelos propios y la potencia de Gemini cuando haga falta, en una mezcla que, bien ejecutada, puede marcar la diferencia frente a otros ecosistemas.