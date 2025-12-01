Intel fabricará chips Apple Silicon para MacBook Air e iPad Pro

Lo que hace no tanto podía sonar a ciencia ficción empieza a perfilarse como un escenario muy real: Intel volverá a estar presente en los Mac y en los iPad, pero no como lo conocíamos hasta ahora. En lugar de vender sus propios procesadores x86 a Apple, pasaría a ocuparse de fabricar parte de los chips Apple Silicon diseñados en Cupertino.

Según diversos informes de la cadena de suministro, encabezados por el analista Ming-Chi Kuo, Apple habría dado luz verde a un plan para encargar a Intel la producción de los Apple Silicon de gama de entrada destinados a futuros MacBook Air e iPad Pro a partir de la segunda mitad de esta década. El movimiento encaja con la apuesta de Apple por diversificar proveedores y con la necesidad de Intel de relanzar su negocio de fundición avanzada.

Del matrimonio x86 al reencuentro como socio de fabricación

Durante más de una década, los Mac se apoyaron por completo en procesadores Intel basados en arquitectura x86, hasta que en 2020 Apple completó la transición a Apple Silicon con núcleos Arm de diseño propio. Aquello pareció cerrar definitivamente la etapa de Intel dentro de los ordenadores de la marca, pero las últimas filtraciones dibujan un regreso con papeles muy distintos.

La clave del cambio es que Intel no diseñará nada. Toda la arquitectura, el diseño de los SoC y la optimización para macOS y iPadOS seguirán en manos de Apple, que mantendrá su línea de Apple Silicon basada en Arm. Intel actuará exclusivamente como fundición, en un rol similar al que hoy desempeña TSMC: aportar fábricas, procesos de fabricación punteros y capacidad de producción, sin intervenir en las decisiones técnicas del chip.

Este giro implica que, en unos años, veremos de nuevo MacBook Air e iPad Pro con procesadores físicamente fabricados en plantas de Intel, pero seguirán siendo Apple Silicon en toda regla. No habrá vuelta a x86 ni al antiguo escenario de consumo elevado y temperaturas complicadas: serán diseños de Apple producidos con la litografía más avanzada de Intel.

El cambio es especialmente relevante en mercados como España y el resto de Europa, donde los MacBook Air y los iPad de gama profesional se han asentado como equipos muy populares en el ámbito doméstico, educativo y profesional. Que Apple refuerce su red de fabricación de chips puede repercutir en una mayor estabilidad de stock y menos tensiones de precios en estas regiones.

En paralelo, diversificar la fabricación entre varias fundiciones contribuye a que Apple reduzca su exposición a incidencias en un único país o planta, algo que la industria tecnológica tiene muy presente tras los problemas de suministro de semiconductores de los últimos años.

Qué chips fabricará Intel y qué papel conservará TSMC

Los informes de Ming-Chi Kuo y otras fuentes coinciden en que la alianza se centrará en las versiones de entrada de las futuras familias M6 o M7. Es decir, las variantes básicas de estos SoC, pensadas para equipos de gran volumen como MacBook Air, algunos modelos de iPad Pro e incluso ciertos iPad Air o sobremesa de gama más contenida.

En este esquema, las gamas más potentes —Pro, Max y Ultra— seguirán en manos de TSMC. La fundición taiwanesa conservará la producción de los chips más complejos y exigentes en rendimiento, como los destinados a MacBook Pro, Mac Studio, Mac Pro y, por supuesto, los SoC de la serie A para iPhone.

El plan no pasa por sustituir a TSMC, sino por repartir la carga de trabajo según tipo de chip, coste y prioridades de rendimiento. Intel asumiría los M-Series estándar, donde el equilibrio entre eficiencia, precio y capacidad productiva pesa más que rascar cada punto extra de rendimiento máximo; TSMC seguiría centrada en los diseños de gama alta.

Algunas previsiones señalan incluso que el volumen total de chips M de gama baja podría reducirse respecto a generaciones actuales si Apple decide lanzar, a partir de 2026, un MacBook basado en un SoC derivado del iPhone. En ese contexto, dividir la producción entre TSMC e Intel permitiría a Apple jugar con distintas configuraciones sin tensionar en exceso ninguna fábrica.

Para TSMC, el impacto directo sería limitado: mantendrá el grueso de los pedidos de los chips más avanzados de Apple y seguirá siendo el socio central para la gama alta. Eso sí, la entrada de Intel introduce un factor de competencia que puede empujar a todas las fundiciones a afinar costes, plazos y ritmos de innovación.

Intel 18A y 18A-P: el nodo de 2 nm que usará Apple

Uno de los puntos que más llama la atención del acuerdo es la tecnología de fabricación elegida. Según Kuo, Intel producirá los chips de Apple con su nodo más avanzado, Intel 18A y su variante 18A-P, equivalentes a un proceso de alrededor de 2 nanómetros. Es la misma litografía que la compañía utilizará en sus próximas familias Panther Lake y futuras generaciones de procesadores Core Ultra.

Para poder diseñar sobre este nodo, Apple habría firmado ya acuerdos de confidencialidad (NDA) con Intel que le dan acceso a versiones preliminares del kit de desarrollo del proceso, el conocido Process Design Kit o PDK. En concreto, se menciona el PDK 18A-P 0.9.1GA, con el que Apple habría realizado simulaciones de rendimiento, consumo y área (PPA) que encajan con sus expectativas.

La hoja de ruta contempla que las versiones PDK 1.0 y 1.1 de 18A-P lleguen en el primer trimestre de 2026. Esas iteraciones son las que marcan normalmente el paso a diseños casi definitivos, al incluir librerías maduras, modelos eléctricos más precisos y reglas de diseño consolidadas, lo que permite a ingenieros como los de Apple cerrar los últimos detalles de sus SoC.

Las estimaciones que maneja la industria hablan de un volumen potencial de entre 15 y 20 millones de chips M al año fabricados por Intel para Apple una vez que la producción en 18A/18A-P esté en plena rampa. Esta escala sería suficiente para cubrir una parte muy significativa de la demanda de portátiles y tablets de gama media y básica.

Más allá de las cifras, que Intel se encargue de producir grandes volúmenes de chips Arm diseñados por terceros supone un giro importante para una compañía históricamente ligada a x86. Es un paso claro hacia un modelo de fundición abierta, donde su negocio ya no gira solo en torno a sus propios procesadores.

Calendario: del M3 actual a los posibles M6 y M7 hechos por Intel

Para situar los plazos, conviene mirar la cadencia de Apple Silicon. El M3 se lanzó en octubre de 2023, el M4 llegó en mayo de 2024 y todo apunta a que el M5 se presentará en torno a 2025. Si Apple mantiene este ritmo, lo lógico sería ver un M6 en 2026 y un M7 entre finales de 2027 y principios de 2028.

Es precisamente en esa ventana temporal donde encaja el papel de Intel. Ming-Chi Kuo sostiene que los primeros Apple Silicon fabricados en las plantas de Intel podrían salir de línea a partir del segundo trimestre de 2027, siempre que no haya retrasos de calado ni en el desarrollo del nodo 18A/18A-P ni en los tiempos internos de diseño de Apple.

Este calendario permitiría a la compañía de Cupertino sincronizar la llegada de los nuevos chips con sus ciclos habituales de renovación de Mac y iPad. En el mercado europeo, eso podría traducirse en que los MacBook Air y algunos iPad comercializados desde finales de 2027 incorporen procesadores M de entrada diseñados por Apple pero producidos por Intel, previsiblemente en fábricas situadas en Estados Unidos, como la Fab 52 de Arizona.

En paralelo, algunos analistas contemplan la posibilidad de que Apple introduzca un modelo de MacBook con un chip derivado del iPhone a partir de 2026. Este movimiento restaría presión a la gama M básica, explicaría la posible contracción del volumen de pedidos de los M de entrada y refuerza la idea de utilizar a Intel para absorber parte de la demanda.

Aunque ninguna de las dos compañías ha confirmado públicamente estos planes, la alineación entre los tiempos de Intel 18A-P y la hoja de ruta de Apple Silicon encaja bastante bien con el escenario descrito por Kuo y otras voces de la cadena de suministro.

Por qué Apple quiere un segundo proveedor además de TSMC

Hasta ahora, TSMC ha sido prácticamente el único fabricante de los chips de Apple, desde las series A para iPhone hasta las series M para Mac y iPad. Esta relación tan estrecha ha dado muy buenos resultados, pero también concentra demasiada responsabilidad en un solo actor en un sector expuesto a tensiones geopolíticas y cuellos de botella.

Incorporar a Intel como fundición alternativa le permite a Apple diversificar su cadena de suministro de semiconductores sin renunciar a la experiencia y al nivel técnico de TSMC. La idea no es romper con la compañía taiwanesa, sino repartir el trabajo según el tipo de chip, la complejidad del diseño y las prioridades de cada gama de producto.

En la práctica, este enfoque mixto ayuda a reducir la dependencia de un único punto de fallo en un componente tan crítico como el procesador. En escenarios de crisis —ya sea por conflictos comerciales, desastres naturales o inestabilidad regional—, tener capacidad de fabricación en distintas geografías se convierte en una ventaja estratégica de primer nivel.

Desde el punto de vista del usuario en España o cualquier país europeo, todo esto se traduce en algo muy tangible: menos riesgo de roturas de stock y una oferta de productos más estable, especialmente en campañas de alta demanda como la «vuelta al cole», Navidad o el Black Friday, donde la disponibilidad de MacBook y iPad suele tensionarse.

Además, contar con dos socios con procesos avanzados refuerza la posición negociadora de Apple. Habrá que ver si esa presión competitiva se refleja en precios más contenidos o, al menos, en evitar subidas bruscas ligadas a la escasez de chips, como ya ha ocurrido en otros sectores.

Qué gana Intel: impulso a su negocio de fundición y cambio de rol

Para Intel, conseguir que Apple le confíe parte de la producción de sus chips M es algo más que sumar un cliente: supone un respaldo enorme a Intel Foundry Services, la división con la que aspira a competir cara a cara con TSMC y Samsung en nodos líderes.

En los últimos años, la compañía de Santa Clara ha tenido problemas para mantener el ritmo en procesos punteros, acumulando retrasos frente a sus rivales asiáticos. Lograr un acuerdo de este calibre implicaría demostrar que su nodo Intel 18A/18A-P de 2 nm está a la altura de la exigencia de un cliente tan exigente como Apple.

Hay también un componente simbólico muy potente: fabricar a gran escala chips Apple Silicon basados en Arm coloca a Intel en un terreno que hasta hace poco le era casi ajeno. Aunque el diseño no sea suyo, operar como fundición para arquitecturas distintas a x86 refuerza su estrategia de diversificación y su ambición de convertirse en un proveedor de referencia para terceros.

Si la colaboración funciona bien, es probable que otras empresas del sector empiecen a considerar más en serio a Intel para sus próximos diseños avanzados. Firmas como Nvidia, AMD u otros desarrolladores de chips personalizados —incluidos proyectos europeos— podrían ver en el acuerdo con Apple una prueba clara de la capacidad de Intel para manejar producciones complejas en nodos de vanguardia.

En términos de imagen, pasar de ser el proveedor al que Apple dejó de lado en 2020 a convertirse en uno de los pilares de la fabricación de sus futuras generaciones de procesadores supondría un giro importante en la narrativa que rodea a Intel en la industria.

Un acuerdo con lectura política y geoestratégica

Más allá de lo técnico, el posible pacto entre Apple e Intel tiene una dimensión política clara. Estados Unidos lleva años impulsando la fabricación de semiconductores avanzados en su propio territorio, apoyando con fondos públicos nuevas fábricas e incentivos fiscales a proyectos de empresas como Intel.

Para Apple, desplazar una parte relevante de la producción de sus chips M a plantas estadounidenses le permite alinearse con la agenda de reindustrialización tecnológica de Washington. La compañía puede presentar este movimiento como un compromiso con el «Made in USA», un argumento que suma puntos ante distintas administraciones.

Este factor pesa en un contexto donde Apple está sometida a un escrutinio regulatorio y político constante. Poder alegar que una parte clave del hardware de sus productos se fabrica en suelo estadounidense le da margen adicional en debates sobre regulación, aranceles o posibles restricciones comerciales.

Mientras tanto, Europa intenta reforzar su propia industria de semiconductores a través de iniciativas como la European Chips Act. El hecho de que los procesos de 2 nm sigan concentrándose sobre todo entre Estados Unidos y Asia pone de relieve el reto que afronta la UE para atraer fábricas de nodos realmente punteros.

En este contexto, que los chips que acaben dentro de los MacBook Air o iPad Pro vendidos en España puedan salir de una planta de Intel en Arizona ilustra hasta qué punto la cadena de valor de la electrónica de consumo europea depende de decisiones industriales tomadas en otros continentes.

Impacto en usuarios de España y del resto de Europa

Desde la óptica de un usuario en España, toda esta reconfiguración puede sonar lejana, pero tiene consecuencias muy concretas en la experiencia de compra. La disponibilidad de modelos como el MacBook Air o los iPad Pro en grandes superficies, distribuidores autorizados y tiendas online está directamente ligada a que Apple tenga garantizado un flujo estable de procesadores.

Si Intel es capaz de suministrar sin sobresaltos los chips M de gama básica y media, es más probable que los lanzamientos lleguen con stock suficiente y que desaparezcan las listas de espera prolongadas en momentos clave. En universidades, empresas o administraciones públicas de toda Europa, esa estabilidad puede marcar la diferencia a la hora de planificar renovaciones de equipos.

El precio es otro aspecto a vigilar. Aún es pronto para saber si fabricar parte de los chips con Intel abaratará realmente los costes unitarios para Apple, pero disponer de dos socios con procesos avanzados debería reforzar su capacidad de negociación. El efecto final en el PVP dependerá de cómo decida Apple gestionar sus márgenes y de la situación económica general en Europa en los próximos años.

No parece realista esperar una caída drástica de precios únicamente por cambiar de fundición, aunque sí es razonable pensar que esta estrategia pueda ayudar a evitar subidas bruscas provocadas por la escasez de semiconductores, algo que ya se ha visto en otros sectores cuando la producción no ha podido seguir el ritmo de la demanda.

En cualquier caso, el uso de nodos como Intel 18A y 18A-P asegura que los usuarios europeos seguirán accediendo a dispositivos con mejoras notables en rendimiento y eficiencia energética, independientemente de que el silicio haya salido de una oblea de TSMC o de una planta de Intel, siempre que Apple mantenga su nivel habitual de exigencia.

Todo apunta a que el planeado acuerdo por el que Intel fabricará parte de los futuros chips Apple Silicon para MacBook Air e iPad Pro a partir de 2027 puede reordenar discretamente el mapa mundial de la fabricación de semiconductores: Apple ganaría margen de maniobra y seguridad en su cadena de suministro, Intel reforzaría su apuesta por la fundición de nodos líderes y TSMC conservaría su rol en la gama más avanzada, mientras que los usuarios en España y el resto de Europa notarían sobre todo una oferta de Mac y iPad más previsible, con menos sobresaltos de stock y una evolución de precios menos condicionada por las tensiones de producción.