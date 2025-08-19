iOS 18.6.2 podría llegar antes de iOS 26: lo que debes saber

La expectación por iOS 26 crece, pero al parecer Apple todavía tiene sorpresas pendientes en iOS 18. Aunque iOS 18.6.1 se lanzó recientemente y se esperaba que fuera la última actualización menor antes del gran salto, parece que podríamos ver una versión más antes de la llegada de iOS 26. Te contamos qué se ha filtrado y qué puede significar para los usuarios.

Aunque parecía claro que iOS 18.6.1 sería la última actualización de la actual versión antes del salto a iOS 26, una filtración reciente apunta a que Apple está preparando iOS 18.6.2. Este dato viene de un reconocido filtrador, que ya ha adelantado correctamente versiones anteriores de iOS y parece haber descubierto el build número 22G100 para esta posible actualización menor.

La información no es oficial y cabe la posibilidad de que, finalmente, la actualización no llegue como iOS 18.6.2, sino como una revisión adicional de iOS 18.6.1. Apple ya ha hecho algo similar en el pasado, como cuando en vez de lanzar iOS 17.5.2, optó por una revisión puntual en iOS 17.5.1. Por eso, aunque el rumor es sólido, todavía existe cierta incertidumbre sobre el nombre que acabará teniendo esta posible versión extra.

Los cambios esperados para iOS 18.6.2 no apuntan a grandes novedades ni funciones llamativas. Si llega, será sobre todo para corregir errores, mejorar la seguridad y, quizás, ajustar detalles en la función de cálculo de oxígeno en sangre que Apple acaba de reajustar en su última actualización. Así, se trataría de una actualización rápida y discreta, pero relevante para quienes valoran la estabilidad y protección del sistema. La actualización iOS 18.6.1 ya incluyó la reactivación de la función de oxígeno en sangre en modelos recientes de Apple Watch en EE.UU., delegando parte de los cálculos al iPhone. iOS 18.6.2 podría ajustar aún más este nuevo esquema técnico, garantizando que el sistema sea sólido y sin errores, antes de saltar a iOS 26.

Por ahora, todo está pendiente de confirmación oficial por parte de Apple. Lo cierto es que conviene tener el iPhone preparado para una posible actualización más, y no dar por cerrado el ciclo de iOS 18 hasta que la compañía lo confirme definitivamente. Si eres de los que valoran la seguridad y estabilidad, esta noticia es positiva: aún cabe esperar que nos llegue algún pequeño ajuste antes de iOS 26.