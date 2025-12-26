La llegada de iOS 18.7.3 se ha convertido en una pieza clave para quienes siguen utilizando iPhone y iPad de hace unos años. No es una gran actualización con funciones nuevas ni cambios visuales, sino un parche silencioso pensado para cerrar vulnerabilidades de seguridad de alto riesgo en dispositivos que ya no pueden dar el salto a las últimas versiones de iOS.

En España y en buena parte de Europa, donde modelos como el iPhone XR, iPhone XS y el iPad de 7.ª generación continúan muy extendidos, esta actualización supone una forma práctica de alargar la vida útil de equipos veteranos sin renunciar a una protección razonable frente a ataques actuales. Eso sí, el movimiento llega acompañado de un cambio importante: los iPhone capaces de instalar iOS 26 quedan fuera de este parche y se ven empujados a pasar por iOS 26.2 si quieren seguir recibiendo correcciones de seguridad.

Qué es exactamente iOS 18.7.3 y a qué dispositivos llega

iOS 18.7.3 e iPadOS 18.7.3 son actualizaciones menores en apariencia, pero con un peso importante a nivel interno. Apple las ha publicado para dispositivos que ya no son compatibles con iOS 26, es decir, equipos que se han quedado «anclados» en iOS 18 como versión principal del sistema y que, sin estos parches, quedarían expuestos a vulnerabilidades conocidas.

El paquete se identifica con la compilación 22H217 y se lanzó el 12 de diciembre de 2025. Según la documentación técnica y los firmwares detectados en los servidores de Apple, la actualización está dirigida principalmente a:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPad de 7.ª generación (versiones Wi‑Fi y Wi‑Fi + Cellular)

En todos estos casos, el objetivo es el mismo: aplicar un conjunto de correcciones de seguridad críticas sin modificar la experiencia visual ni añadir funciones nuevas. A ojos del usuario, todo sigue igual, pero el sistema queda mejor protegido frente a exploits que, según Apple, ya se han aprovechado en ataques dirigidos en versiones anteriores.

Tipo de actualización: solo seguridad, sin novedades de funciones

Apple define iOS 18.7.3 como una actualización exclusivamente de seguridad. No introduce novedades en la interfaz, no activa nuevas opciones de cámara ni cambia menús; está diseñada para quienes necesitan mantener el dispositivo estable y seguro sin alterar su forma de uso diaria.

puntos clave de esta versión son:

Fecha de lanzamiento: 12 de diciembre de 2025.

12 de diciembre de 2025. Número de compilación: 22H217.

22H217. Tipo de actualización: parche de seguridad, sin nuevas funciones visibles.

parche de seguridad, sin nuevas funciones visibles. Usuarios objetivo: dispositivos que no pueden actualizarse a iOS 26 o usuarios que, por decisión, permanecen en iOS 18 en equipos no compatibles con versiones posteriores.

En la práctica, no verás iconos distintos ni menús rediseñados. El trabajo se realiza “bajo el capó”: se refuerza el núcleo del sistema, se corrigen errores en componentes clave y se reducen las posibilidades de que una web o una app maliciosa puedan aprovechar fallos de seguridad conocidos.

Vulnerabilidades que aborda iOS 18.7.3

Aunque Apple no ha publicado un listado exhaustivo de todas las correcciones aplicadas en iOS 18.7.3, sí ha dejado claro que se trata de vulnerabilidades de alto riesgo. Algunas de ellas permitirían la ejecución de código arbitrario en el dispositivo aprovechando contenidos maliciosos o fallos en la gestión de memoria.

Refuerzos en el kernel

El kernel, o núcleo del sistema, es una de las piezas más sensibles. En esta actualización se han corregido problemas de escalada de privilegios que, en determinadas condiciones, podrían permitir a un atacante ejecutar código con más permisos de los debidos.

Se cierran huecos que permitían elevar permisos desde procesos limitados .

. Se refuerza la protección contra accesos no autorizados a áreas internas del sistema.

Este tipo de correcciones son especialmente relevantes porque, si se combinan con otros fallos, pueden abrir la puerta a ataques completos al dispositivo, desde la instalación de software no autorizado hasta la obtención de datos personales.

Parcheo de WebKit y navegación web

Otra de las grandes protagonistas de iOS 18.7.3 es WebKit, el motor sobre el que se apoya Safari y muchas aplicaciones que muestran contenido web dentro del propio sistema. Apple confirma que se han resuelto fallos que, en versiones previas, podían permitir la ejecución de código simplemente visitando una página maliciosa.

De acuerdo con los reportes de seguridad recientes, algunas de estas vulnerabilidades en WebKit ya habrían sido explotadas en ataques sofisticados contra objetivos concretos. Al trasladar las correcciones a iOS 18.7.3, Apple intenta que los usuarios de iPhone XS, XR y iPad 7 no queden desprotegidos frente a esos mismos vectores de ataque, pese a no poder instalar iOS 26.

Otros componentes del sistema

Aunque la información oficial es limitada, el contexto apunta a que el parche incluye también mejoras heredadas de versiones más modernas del sistema en áreas como:

Gestión de memoria y procesos en segundo plano.

Servicios de red y cifrado de conexiones.

Integración con componentes multimedia y mensajería.

Todas estas correcciones se agrupan en un paquete compacto, sin funciones extra, con la idea de reforzar la estabilidad y la seguridad en hardware que ya no está en primera línea, pero que sigue muy presente en el día a día de muchos usuarios.

iOS 18.7.3 frente a iOS 26.2: dos caminos según el iPhone que tengas

La llegada de iOS 18.7.3 no se puede entender sin mirar a iOS 26, la versión más reciente del sistema para los iPhone modernos. Apple ha cambiado su estrategia tradicional de soporte paralelo y, esta vez, ha optado por una postura mucho más clara: si tu iPhone puede instalar iOS 26, no recibirás iOS 18.7.3.

En otras palabras:

Los iPhone más antiguos (XS, XS Max, XR) pueden instalar el parche independiente iOS 18.7.3.

pueden instalar el parche independiente iOS 18.7.3. Los iPhone compatibles con iOS 26 (por ejemplo, a partir de iPhone 11, SE 3.ª gen. y posteriores) quedan bloqueados de iOS 18.7.3 y solo ven en pantalla la opción de actualizar a iOS 26.2.

Muchos usuarios que se han mantenido en iOS 18 por preferir la interfaz antigua o por temor a cambios han comprobado estos días que ya no ven iOS 18.7.3 en el apartado de Actualización de software. En su lugar, el sistema ofrece exclusivamente iOS 26.2 como ruta para obtener las últimas correcciones de seguridad.

Por qué Apple reserva iOS 18.7.3 para dispositivos sin iOS 26

Aunque Apple no ha emitido una declaración pública extensa sobre este cambio de criterio, el comportamiento del sistema y los comunicados de soporte apuntan a varias razones.

1. Nueva base de seguridad en iOS 26

Con iOS 26, Apple ha introducido cambios profundos en la arquitectura de seguridad: ajustes en WebKit, nuevas capas de sandboxing, permisos de sistema revisados y mejoras en la gestión interna de procesos. Mantener esas mismas protecciones en iOS 18 supondría duplicar esfuerzos de ingeniería y, en algunos casos, ni siquiera sería viable por las diferencias técnicas entre ambas ramas.

Por eso, desde la perspectiva de la compañía, iOS 26.2 pasa a ser la base sobre la que construir las defensas actuales en todos los modelos que todavía pueden dar el salto a esa versión.

2. Menos fragmentación, parches más rápidos

Dar soporte de seguridad a varias ramas de iOS al mismo tiempo complica las pruebas, alarga los plazos y aumenta el riesgo de que una corrección llegue tarde o incompleta. Al concentrar los esfuerzos en iOS 26.2 para los dispositivos más recientes y reservar iOS 18.7.3 para los que ya no pueden avanzar, Apple reduce la fragmentación y puede reaccionar con más rapidez ante nuevas amenazas.

3. Empujar la adopción de versiones recientes

Hay también un elemento evidente de estrategia de producto: al vincular las correcciones de seguridad más recientes únicamente a iOS 26.2 en los teléfonos compatibles, Apple crea un incentivo claro —y casi obligatorio— para que los usuarios actualicen. Seguir en iOS 18 en un iPhone moderno significa, de facto, renunciar a parches críticos.

Impacto en España y Europa: por qué importa este parche en el día a día

En mercados como el español, muchos usuarios tienden a aprovechar su iPhone durante varios años, ya sea manteniendo el mismo dispositivo o dándole una segunda vida dentro de la familia. Los modelos XR y XS son muy habituales en el mercado de segunda mano y siguen siendo perfectamente válidos para redes sociales, mensajería, streaming, banca online y tareas de trabajo ligero.

Para este perfil de usuario, contar con iOS 18.7.3 marca la diferencia entre usar un teléfono antiguo totalmente desactualizado o uno que, aunque no tenga las últimas funciones, sigue recibiendo correcciones puntuales. Lo mismo ocurre con el iPad de 7.ª generación, muy presente en centros educativos, hogares y pequeñas empresas en España y el resto de Europa.

Además, existe un componente claro de sostenibilidad: alargar la vida útil del hardware reduce residuos electrónicos y hace que tenga más sentido seguir utilizando un terminal de 2018 o 2019 siempre que se mantenga razonablemente seguro. En este contexto, parches como iOS 18.7.3 dan aire extra a quienes prefieren no renovar cada dos o tres años.

En entornos familiares, es frecuente que los iPhone más antiguos pasen a manos de hijos o de personas mayores, que suelen ser además más vulnerables a campañas de phishing o a enlaces sospechosos. Un dispositivo con las últimas correcciones de WebKit y del kernel reduce el impacto de un posible despiste al abrir una web o instalar una app no fiable.

Cómo saber si puedes instalar iOS 18.7.3 (y cómo hacerlo)

Si tienes un iPhone XS, XS Max, XR o un iPad de 7.ª generación y quieres comprobar si iOS 18.7.3 está disponible, el proceso es el habitual. Aun así, conviene seguir un par de pasos previos para evitar sustos.

Abre la app de Configuración > General > Actualización de software. Espera a que el sistema busque nuevas versiones. Si tu dispositivo está en la lista compatible, debería aparecer iOS/iPadOS 18.7.3 (22H217) como actualización disponible. Pulsa en Descargar e instalar y sigue las instrucciones en pantalla.

En algunos casos, si el dispositivo es compatible con iOS 26, no verás 18.7.3 por ningún lado. En su lugar, la pantalla mostrará directamente iOS 26.2 como única opción. Esto confirma que tu modelo ha quedado dentro del grupo que Apple quiere migrar por completo a la nueva rama del sistema.

Consejos antes de actualizar a iOS/iPadOS 18.7.3

Aunque se trate de una actualización menor, es buena idea seguir una serie de recomendaciones básicas para evitar problemas durante el proceso.

Haz una copia de seguridad : utiliza iCloud o un ordenador para guardar tus datos antes de instalar el parche. Es raro que una actualización de este tipo falle, pero es mejor tener un respaldo.

Asegúrate de tener espacio libre suficiente : Apple recomienda disponer de al menos 2 GB de almacenamiento para que la descarga e instalación se realicen sin errores.

Conéctate a una red Wi‑Fi estable y, si es posible, mantén el dispositivo enchufado al cargador durante todo el proceso.

Una vez completada la instalación, el dispositivo se reiniciará. No notarás cambios visuales, pero podrás comprobar que todo ha ido bien volviendo a Configuración > General > Actualización de software, donde debería indicarse que el sistema está actualizado a iOS 18.7.3.

Qué ocurre si tu iPhone es compatible con iOS 26 y sigues en iOS 18

La situación es distinta para quienes tienen un iPhone más moderno, como un iPhone 11, iPhone SE de 3.ª generación o posteriores, y han decidido permanecer en iOS 18 hasta ahora. En estos modelos, Apple ha dejado de ofrecer iOS 18.7.3 como vía de protección, de modo que:

No recibirás nuevos parches de seguridad en la rama 18.x.

Las vulnerabilidades corregidas en 18.7.3 y 26.2 no se aplicarán a tu dispositivo mientras no actualices.

Seguirás pudiendo usar el móvil, pero con un riesgo mayor frente a ataques basados en la web o aplicaciones maliciosas.

El mensaje de Apple, de forma implícita, es bastante claro: las actualizaciones de seguridad para los iPhone modernos pasan por iOS 26.2. Quedarse en iOS 18 es posible, pero implica aceptar que ya no llegarán parches críticos, algo que puede ser especialmente delicado si utilizas el terminal para banca, trabajo o datos personales sensibles.

Una actualización silenciosa, pero clave para quienes alargan su iPhone

iOS 18.7.3 no trae nuevas funciones ni titulares llamativos, pero se ha convertido en una pieza importante para mantener con vida, y con un mínimo de seguridad, a dispositivos como iPhone XS, XR y el iPad de 7.ª generación, muy presentes todavía en España y en otros países europeos. Mientras los modelos más recientes quedan prácticamente obligados a dar el salto a iOS 26.2 para seguir protegidos, este parche actúa como una especie de último escudo para quienes ya no pueden avanzar de versión. Instalarlo cuanto antes es, en la práctica, la mejor forma de seguir usando estos equipos veteranos con cierta tranquilidad, al menos durante una temporada más.