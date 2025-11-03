Apple lanza iOS 26.1. Estas son sus principales novedades

Con la llegada de iOS 26.1 , Apple consolida la base estable de iOS 26 y añade mejoras relevantes tanto en diseño como en rendimiento, compatibilidad de idiomas y ajustes de usabilidad. Aunque no se trata de una renovación tan profunda como la versión 26 original, esta actualización ofrece novedades interesantes que te mostramos a continuación.

Principales mejoras y novedades

Diseño y usabilidad

Una de las mejoras más visibles está en el sistema de diseño Liquid Glass, introducido en iOS 26. Ahora iOS 26.1 incorpora un nuevo ajuste para que los usuarios escojan entre dos estilos: Traslúcido y Tintado, con mayor opacidad para mejorar la legibilidad en fondos complejos. Además, se corrigen errores visuales persistentes, como los widgets con degradados erróneos en modo oscuro que mostraban líneas o artefactos. También se han cambiado algunos elementos de diseño, como en Ajustes con los iconos alineados a la izquierda o en los nombres de las carpetas.

Cambios en Alarma

Ahora para poder descartar la alarma de nuestro iPhone tendremos que hacer un gesto que requiere de mayor atención por parte nuestra, para evitar desactivarla «por accidente». En lugar de tocar un botón de la pantalla ahora tenemos que hacer el gesto de «deslizar» como responder una llamada. Si lo deseas, puedes volver al original en los ajustes de Accesibilidad.

Rendimiento, batería y estabilidad

iOS 26.1 mejora la sensación general de velocidad y fluidez: las animaciones son más suaves, los tiempos de respuesta se reducen y se presentan mejoras de autonomía en modelos recientes. También se han pulido cuelgues y ralentizaciones menores que algunos usuarios habían detectado en la versión 26.0.1, por lo que se recomienda esta actualización para quienes valoran estabilidad.

Idiomas y funciones de inteligencia

La función Apple Intelligence amplía su compatibilidad de idiomas con la adición de danés, neerlandés, noruego, portugués (Portugal), sueco, turco, chino tradicional y vietnamita. Por otro lado, la función de traducción en vivo para AirPods también recibe nuevos idiomas: japonés, coreano, italiano y chino (mandarín, simplificado y tradicional).

Aplicaciones nativas y gestos

Entre las mejoras específicas en apps encontramos un nuevo gesto en la app Apple Music: deslizar hacia los lados sobre el nombre de la canción para saltar a la anterior o siguiente en el reproductor completo o mini. La app Calendario muestra ahora eventos con un fondo de color sólido que ocupa todo el ancho de la pantalla para distinguir mejor los diferentes calendarios configurados. En la app Teléfono, el teclado numérico adopta el diseño Liquid Glass, unificando el look general del sistema.

Privacidad y accesibilidad

Se incluye también un nuevo ajuste que permite desactivar el acceso directo de la cámara desde la pantalla bloqueada, lo que incrementa la seguridad frente a personas no autorizadas que pudieran acceder al teléfono sin desbloquearlo. Este tipo de refinamientos muestran cómo Apple está atendiendo feedback de usuarios que pedían mayor control y personalización en los ajustes de sistema.