iOS 26.1 Release Candidate: todas las novedades antes del lanzamiento oficial

Apple ha publicado la versión Release Candidate (RC) de iOS 26.1, una señal clara de que la actualización está lista para llegar a todos los usuarios en los próximos días. Esta versión marca el final del ciclo de pruebas y reúne las últimas correcciones, mejoras visuales y pequeños ajustes funcionales que pulen la experiencia de iOS 26 antes de su lanzamiento definitivo.

Liquid Glass y más control visual Una de las principales novedades es la posibilidad de personalizar el efecto Liquid Glass, el distintivo diseño translúcido que llegó con iOS 26. Ahora los usuarios pueden modificar su intensidad o desactivarlo por completo desde los ajustes de pantalla, algo que muchos habían pedido para mejorar la legibilidad y reducir distracciones. Apple busca así ofrecer un equilibrio entre estética moderna y comodidad visual, adaptándose mejor a los gustos de cada usuario.

Más opciones en la pantalla de bloqueo Otra de las novedades destacadas está en la pantalla de bloqueo. Con iOS 26.1 es posible desactivar el gesto de deslizar hacia la cámara, evitando aperturas accidentales cuando el iPhone está en el bolsillo o sobre una superficie. Esta opción, accesible desde los ajustes de Face ID y código, demuestra que Apple continúa afinando la experiencia diaria con cambios pequeños pero muy prácticos.

Mejoras en apps del sistema iOS 26.1 también introduce mejoras menores en aplicaciones nativas como Música, Reloj, Calendario o Fotos. En la app Reloj, por ejemplo, la alarma ahora requiere deslizar para detenerla, evitando apagados involuntarios. En Música, el MiniPlayer añade gestos más intuitivos para controlar la reproducción. Además, se han pulido transiciones visuales, iconos y animaciones en todo el sistema para una experiencia más fluida y coherente. También amplía la compatibilidad de funciones de IA con más idiomas, incluyendo la traducción en directo con AirPods y el asistente contextual de Apple.