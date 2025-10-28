iOS 26.1 Release Candidate: todas las novedades antes del lanzamiento oficial

Liquid Glass y más control visual
Una de las principales novedades es la posibilidad de personalizar el efecto Liquid Glass, el distintivo diseño translúcido que llegó con iOS 26. Ahora los usuarios pueden modificar su intensidad o desactivarlo por completo desde los ajustes de pantalla, algo que muchos habían pedido para mejorar la legibilidad y reducir distracciones. Apple busca así ofrecer un equilibrio entre estética moderna y comodidad visual, adaptándose mejor a los gustos de cada usuario.
Más opciones en la pantalla de bloqueo
Otra de las novedades destacadas está en la pantalla de bloqueo. Con iOS 26.1 es posible desactivar el gesto de deslizar hacia la cámara, evitando aperturas accidentales cuando el iPhone está en el bolsillo o sobre una superficie. Esta opción, accesible desde los ajustes de Face ID y código, demuestra que Apple continúa afinando la experiencia diaria con cambios pequeños pero muy prácticos.
Mejoras en apps del sistema
iOS 26.1 también introduce mejoras menores en aplicaciones nativas como Música, Reloj, Calendario o Fotos. En la app Reloj, por ejemplo, la alarma ahora requiere deslizar para detenerla, evitando apagados involuntarios. En Música, el MiniPlayer añade gestos más intuitivos para controlar la reproducción. Además, se han pulido transiciones visuales, iconos y animaciones en todo el sistema para una experiencia más fluida y coherente. También amplía la compatibilidad de funciones de IA con más idiomas, incluyendo la traducción en directo con AirPods y el asistente contextual de Apple.
Disponibilidad y lanzamiento oficial
El lanzamiento público de iOS 26.1 se espera para los próximos días, a inicios de noviembre, si no se detectan fallos de última hora. Los usuarios inscritos en el programa beta ya pueden descargar la versión RC desde Ajustes, mientras que el resto recibirá la actualización de forma automática en cuanto Apple la libere para todos los dispositivos compatibles.