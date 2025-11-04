iOS 26.2 Beta 1 trae la traducción en vivo a los AirPods a España (y Europa)

Apple ha lanzado la primera Beta de iOS 26.2 y nos ha sorprendido con una novedad que nadie esperaba: la traducción en vivo de los AirPods ya está disponible en España y en cualquier país de la Unión Europea.

Apenas un día después de que Apple haya lanzado la versión pública de iOs 26.1 ya tenemos disponible la primera Beta de su próxima actualización: iOS 26.2. Esta primera versión, de momento disponible sólo para desarrolladores, habilita una función que Apple lanzó hace ya un tiempo pero que no llegó a Europa (como otras tantas): la traducción simultánea con los AirPods. Esta funcionalidad a partir de iOS 26.2 estará disponible también en Europa y por lo tanto en España, y aunque Apple la presentó en el lanzamiento de los AirPods Pro 3, también es compatible con los AirPods Pro 2 y con los AirPods 4.

Lo primero que tendremos que hacer es descargarnos los idiomas que queremos utilizar en la app Traducir de Apple, y elegir el idioma de quien habla y el de quien escucha. A partir de ese momento, con nuestros AirPods en nuestras orejas, si mantenemos pulsados los dos tallos de los AirPods comenzará la traducción en vivo que escucharás a través de los auriculares de Apple. La traducción de momento es mejorable, pero al nivel de la traducción que puedes obtener en las RayBan Meta, que tengo y he probado en muchas ocasiones. Eso sí, el retardo que hay entre lo que dice la otra persona y lo que escuchas en los auriculares es bastante menor en los AirPods que en las Meta. La voz que te habla no es una voz natural, y carece de entonación, lo cual hace un tanto «extraña» la conversación, como ocurre con las Meta, pero si la alternativa es no entender a la otra persona, esta solución es realmente una opción muy válida.

Seguiremos buscando novedades de iOS 26.2 Beta 1 y si encontramos algo interesante os lo contaremos, pero no creo que haya nada al nivel de esta traducción simultánea de los AirPods Pro.