Apple lanza la Beta 3 de iOS 26.2 con estas novedades

Apple ha lanzado hoy la tercera versión beta de iOS 26.2 (y de iPadOS 26.2 para iPad) dirigida a desarrolladores, lo que permite ya comprobar las mejoras que llegarán en la actualización de diciembre.

Qué novedades incluye esta beta Hay una nueva opción para obtener un código AirDrop que se puede compartir con alguien que no está en su lista de contactos. El código proporciona acceso a AirDrop durante un período de 30 días, con la opción de eliminar ese código en cualquier momento antes de esos 30 días si así lo deseas. Cuando generas un código, la persona con la que planeas usar AirDrop puede introducir ese código para que los dispositivos puedan comunicarse entre sí durante ese periodo de tiempo. Novedades de Betas anteriores Mejoras en la app Juegos: nueva navegación, opciones para ordenar y filtrar la biblioteca, búsqueda más rápida y mejor soporte para mandos con puntuaciones en tiempo real.

Diseño Liquid Glass en la app Medidas: el nivel adopta el nuevo estilo visual más fluido y moderno.

Ajustes en Mensajes para CarPlay: posibilidad de desactivar conversaciones fijadas para reducir distracciones.

Cambios en la puntuación de sueño: nueva escala con la categoría “Muy Alto” sustituyendo a “Excelente” y umbrales reajustados.

Mejoras en Apple Podcasts: IA para crear capítulos, añadir enlaces relacionados y agrupar referencias.

Rediseño en Apple News: accesos rápidos a secciones populares para mejorar la navegación.

Traducción en tiempo real para AirPods en la UE: llegada del soporte de Live Translation en diciembre.

Nuevo control de transparencia en Pantalla de Bloqueo: deslizador Liquid Glass más preciso para personalizar el reloj y elementos del bloqueo.

Alarmas en Recordatorios: ahora las tareas pueden generar alarmas y saltarse los modos Enfoque para avisar siempre.