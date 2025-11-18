iOS 26.2 Beta 3 permite cambiar Siri por Gemini u otro asistente

Con la beta 3 de iOS 26.2, Apple empieza a preparar un cambio que hasta hace muy poco parecía imposible en el iPhone: permitir que el botón lateral deje de estar ligado exclusivamente a Siri. En el código de esta versión aparecen mensajes y ajustes que apuntan a la posibilidad de elegir una app distinta como asistente predeterminado al mantener pulsado el botón, algo que abre la puerta a asistentes de terceros y cuestiona uno de los elementos más cerrados del sistema de Apple.Hasta ahora, la pulsación prolongada del botón lateral siempre ha servido para invocar a Siri, sin margen para cambiar ese comportamiento. Con iOS 26.2 beta 3, Apple introduce textos internos que hablan de seleccionar otra app por defecto, impedir que se oculte o se bloquee esa aplicación y gestionar su uso desde los ajustes del sistema. Todo ello deja claro que estamos ante un paso pensado para dar más libertad de elección al usuario, aunque Apple lo está desplegando de forma muy controlada y ligada a mercados concretos.

Limitado a Japón, pero con la vista puesta en Europa La clave de este cambio está en que, según la documentación de Apple, la opción de reemplazar Siri por otro asistente en el botón lateral se limitará inicialmente a los usuarios de iPhone en Japón. Para que la función esté disponible, la cuenta de Apple debe estar configurada en ese país y el dispositivo tiene que encontrarse físicamente allí. Esto significa que, aunque el código ya esté presente en iOS 26.2, en países como España no veremos todavía ningún ajuste visible relacionado con esta novedad. El motivo no es técnico, sino regulatorio. Japón ha aprobado la Mobile Software Competition Act, una normativa que obliga a plataformas como iOS a ofrecer un acceso más justo a funciones esenciales, entre ellas los asistentes de voz y la interacción con botones físicos. Apple está utilizando iOS 26.2 para alinearse con esas exigencias, del mismo modo que en Europa ha tenido que adaptar el sistema a la Digital Markets Act. Aunque Apple ha corregido la interpretación inicial que apuntaba al despliegue directo en la Unión Europea, todo indica que este movimiento es un primer paso que podría extenderse más adelante a otros mercados.

Cómo funcionará el cambio de asistente Cuando la función esté completamente activa, los usuarios japoneses podrán elegir que la pulsación prolongada del botón lateral active, por ejemplo, un asistente de terceros en lugar de Siri. Esto será posible gracias a que las aplicaciones de conversación por voz podrán registrarse como candidatas para el botón mediante las nuevas capacidades de iOS 26.2. Apple deja claro que la app seleccionada no se podrá ocultar ni bloquear, y que siempre deberá estar lista para iniciar una sesión de audio de forma inmediata, replicando la experiencia rápida que hoy se espera de Siri al usar el botón lateral. Aun así, es importante entender que no se trata de sustituir todo el papel de Siri en el sistema. Muchas funciones profundas del iPhone, como el control de ajustes internos o ciertas integraciones con apps nativas, seguirán dependiendo de la infraestructura de Apple. Lo que sí cambia es el gesto más directo para hablar con el teléfono, que deja de ser exclusivo de Siri y se convierte en un campo de competencia, donde otros asistentes podrán ofrecer sus propias propuestas siempre que implementen las nuevas APIs y cumplan los requisitos de Apple.