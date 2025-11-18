iOS 26.2 Beta 3 permite cambiar Siri por Gemini u otro asistente

Limitado a Japón, pero con la vista puesta en Europa
La clave de este cambio está en que, según la documentación de Apple, la opción de reemplazar Siri por otro asistente en el botón lateral se limitará inicialmente a los usuarios de iPhone en Japón. Para que la función esté disponible, la cuenta de Apple debe estar configurada en ese país y el dispositivo tiene que encontrarse físicamente allí. Esto significa que, aunque el código ya esté presente en iOS 26.2, en países como España no veremos todavía ningún ajuste visible relacionado con esta novedad.
El motivo no es técnico, sino regulatorio. Japón ha aprobado la Mobile Software Competition Act, una normativa que obliga a plataformas como iOS a ofrecer un acceso más justo a funciones esenciales, entre ellas los asistentes de voz y la interacción con botones físicos. Apple está utilizando iOS 26.2 para alinearse con esas exigencias, del mismo modo que en Europa ha tenido que adaptar el sistema a la Digital Markets Act. Aunque Apple ha corregido la interpretación inicial que apuntaba al despliegue directo en la Unión Europea, todo indica que este movimiento es un primer paso que podría extenderse más adelante a otros mercados.
Cómo funcionará el cambio de asistente
Cuando la función esté completamente activa, los usuarios japoneses podrán elegir que la pulsación prolongada del botón lateral active, por ejemplo, un asistente de terceros en lugar de Siri. Esto será posible gracias a que las aplicaciones de conversación por voz podrán registrarse como candidatas para el botón mediante las nuevas capacidades de iOS 26.2. Apple deja claro que la app seleccionada no se podrá ocultar ni bloquear, y que siempre deberá estar lista para iniciar una sesión de audio de forma inmediata, replicando la experiencia rápida que hoy se espera de Siri al usar el botón lateral.
Aun así, es importante entender que no se trata de sustituir todo el papel de Siri en el sistema. Muchas funciones profundas del iPhone, como el control de ajustes internos o ciertas integraciones con apps nativas, seguirán dependiendo de la infraestructura de Apple. Lo que sí cambia es el gesto más directo para hablar con el teléfono, que deja de ser exclusivo de Siri y se convierte en un campo de competencia, donde otros asistentes podrán ofrecer sus propias propuestas siempre que implementen las nuevas APIs y cumplan los requisitos de Apple.
Qué implica para los usuarios de iPhone en España
Para un usuario de iPhone en España, la novedad de iOS 26.2 no tendrá efectos inmediatos, porque el cambio de asistente en el botón lateral se limitará a Japón en su lanzamiento. Sin embargo, el hecho de que Apple esté modificando el sistema operativo a este nivel es una señal bastante clara de hacia dónde se mueve la compañía cuando la regulación aprieta. Igual que ha ocurrido con las tiendas de aplicaciones alternativas o los cambios en Safari, lo lógico es pensar que esta apertura acabe extendiéndose a otros territorios si las normas europeas siguen presionando en esa dirección.
A medio plazo, esto puede traducirse en algo muy relevante: la posibilidad de elegir qué asistente quieres como acceso directo en tu iPhone, ya sea Siri u otra opción que encaje mejor con tu forma de usar el móvil. También puede servir como estímulo para que Apple acelere la mejora de Siri, especialmente en idiomas como el español, donde el usuario lleva años percibiendo que la evolución va por detrás de lo que prometen otras plataformas. De momento, eso sí, toca esperar y seguir atentos a cómo Apple adapta iOS 26.2 y futuras versiones para Europa.