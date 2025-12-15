iOS 26.2 mejora la app Casa con una forma más fácil de añadir accesorios

iOS 26.2 llega como una actualización menor en apariencia, pero con mejoras significativas especialmente útiles para quienes utilizan la app Casa para gestionar dispositivos inteligentes del hogar. Apple ha introducido en esta versión una novedad que simplifica de forma notable el proceso de configuración de accesorios, un paso que hasta ahora podía resultar tedioso cuando se trataba de varios dispositivos al mismo tiempo.
La mejora más destacada de iOS 26.2 en la app Casa es la capacidad de configurar múltiples accesorios a la vez cuando estos se venden juntos como un paquete o multipack. Antes, al añadir varios dispositivos del mismo tipo, era necesario escanear varios códigos o repetir el proceso individualmente para cada uno. Con la nueva función, basta con usar un único código de configuración para que todos los elementos incluidos en un paquete se registren automáticamente. Esto acelera considerablemente la puesta en marcha de varios dispositivos en un solo paso y reduce la fricción que muchos usuarios experimentaban al montar su sistema de casa inteligente.
Esta mejora en la experiencia de configuración responde a una tendencia clara de dispositivos domóticos modernos: la proliferación de packs de accesorios listos para usar. Hoy en día es común comprar un conjunto de enchufes inteligentes, sensores o luces en paquete para toda una habitación o estancia de la casa. Al facilitar este proceso, Apple elimina pasos repetitivos que hasta ahora hacían perder tiempo, especialmente a quienes quieren instalar varios dispositivos similares de forma rápida y sin complicaciones.
Además de esta novedad en la app Casa, iOS 26.2 sigue consolidando un enfoque de refinamiento general en funciones relacionadas con el hogar conectado y otros aspectos del sistema. Aunque esta versión no transforma de manera radical la interfaz de la app Casa, sí hace más intuitiva y eficiente una de sus funciones más importantes: la integración de accesorios. Esto encaja dentro de una estrategia más amplia de Apple por hacer que el iPhone sea el centro de control real de todo lo que hay en el hogar, desde luces hasta sensores y otros dispositivos inteligentes.
Para muchas personas que ya han adoptado accesorios compatibles con HomeKit, esta actualización será un alivio, porque simplifica pasos y reduce la frustración de tener que repetir procesos varias veces. Y para quienes están pensando en empezar a domotizar su hogar, esta mejora hará que el primer acercamiento sea más accesible y menos técnico. La app Casa se beneficia de pequeños ajustes como este, que no siempre captan los titulares, pero que se notan en el uso cotidiano y hacen que el iPhone conserve su valor como herramienta de control central.