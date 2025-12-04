La próxima gran actualización del sistema del iPhone ya está casi lista. Con iOS 26.2, Apple prepara un cierre de año bastante movido, con una buena tanda de funciones nuevas y ajustes pensados para pulir la experiencia diaria sin cambiarlo todo de arriba abajo.

Esta versión llega después de varias betas y apunta a convertirse en la última gran actualización del año antes de que la compañía se centre en las mejoras que veremos a principios del próximo, incluida la esperada evolución de Siri. Mientras tanto, iOS 26.2 funciona como un adelanto muy completo de lo que Apple quiere hacer con su ecosistema en los próximos meses.

Cuándo llegará iOS 26.2 al iPhone

Apple suele ser bastante previsible con las versiones x.2 de iOS, y ese patrón es el que está permitiendo anticipar con bastante precisión la ventana de lanzamiento de iOS 26.2. Aunque todavía está en fase beta avanzada, los plazos de años anteriores encajan casi al milímetro.

En ciclos previos, como los de iOS 18.2 e iOS 17.2, la compañía lanzó la versión Release Candidate (RC) el 5 de diciembre y publicó la actualización para todo el mundo unos días después, el 11 de diciembre, tras un total de cuatro betas públicas. Algo muy parecido sucedió con iOS 16.2, cuya RC vio la luz el 7 de diciembre y la versión final llegó el día 13, de nuevo después de cuatro versiones de prueba.

Si nos atenemos a esa hoja de ruta, lo más razonable es que iOS 26.2 llegue entre la segunda y la tercera semana de diciembre. La RC debería aparecer muy a principios de mes y, como mucho, el lanzamiento general se movería a mediados, alrededor del 15 o 16, en función de si Apple estire un poco más la fase de pruebas.

En los últimos compases del desarrollo, la compañía ha distribuido ya tres betas, como pasó con iOS 18.6 y se espera una cuarta o una RC directamente en los próximos días. Tras esa versión candidata, lo habitual es que el despliegue para todos los usuarios se produzca en cuestión de una semana, como máximo diez días.

Una vez que iOS 26.2 esté disponible para el público, lo previsible es que Apple libere la primera beta de iOS 26.3 casi de inmediato. Esa siguiente versión será, en principio, una actualización más modesta, centrada en ajustes internos, corrección de errores y preparación de las grandes novedades que llegarán a partir de enero con el nuevo impulso de Siri y de las funciones basadas en inteligencia artificial.

Principales cambios visuales y en la pantalla de bloqueo

Uno de los frentes donde más se nota iOS 26.2 es en la personalización de la pantalla de bloqueo. Apple retoca el efecto Liquid Glass y añade opciones que permiten adaptarlo mejor a gustos y necesidades de lectura de cada usuario.

La novedad más clara es el nuevo regulador de intensidad para Liquid Glass en el reloj de la pantalla de bloqueo. Hasta ahora, el efecto dejaba el texto con una transparencia fija; con iOS 26.2 se podrá ajustar ese nivel para hacer el reloj más opaco o más translúcido, de forma que se lea mejor sobre fondos con colores intensos o imágenes recargadas.

Este control se aplica cuando el estilo del reloj está configurado en modo “Glass” y actúa de manera independiente de la tipografía elegida. Llevado al extremo, el ajuste puede dejar la hora casi completamente transparente o, al contrario, destacar mucho más que antes sobre el fondo, algo útil si se quiere priorizar la legibilidad.

Además, iOS 26.2 profundiza en la integración del nuevo lenguaje visual del sistema. El efecto Liquid Glass llega también al nivel de la app Medidas, que pasa a mostrar una burbuja rediseñada con aspecto más coherente con el resto de la interfaz. El resultado recuerda más a los niveles físicos tradicionales y facilita ver de un vistazo si la superficie está recta.

Para quienes sienten que tanto cristal translúcido termina cansando la vista, Apple mantiene la opción de accesibilidad para reducir la transparencia. Activando esta función desde Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño del texto > “Reducir transparencia”, se atenúa el efecto translúcido en zonas como el Dock y el Centro de control, lo que hace que iconos y textos resalten mejor sobre el fondo sin renunciar del todo al nuevo diseño.

Notificaciones, accesibilidad y nuevas alarmas

Más allá de la estética, iOS 26.2 introduce cambios pensados para hacer las alertas más visibles y difíciles de ignorar, algo que muchos usuarios pedían desde hace tiempo en el iPhone.

Por un lado, la actualización suma un nuevo destello de pantalla para las notificaciones. Hasta ahora se podía usar el flash trasero como indicador visual al recibir avisos; con esta versión, la propia pantalla puede iluminarse brevemente con un destello blanco cuando el iPhone está boca arriba. Esta función se configura desde el apartado de accesibilidad de audio y visual, dentro de “Flash para alertas”, donde aparece la opción de usar la pantalla, sola o combinada con el LED de la cámara.

Esta solución resulta especialmente útil para personas con dificultades auditivas o para quienes prefieren alertas discretas en entornos silenciosos. El sistema lanza un parpadeo corto, mantiene el brillo original tras la animación y no modifica el comportamiento de bloqueo del dispositivo.

La otra gran mejora en avisos llega a la app Recordatorios. Con iOS 26.2, las tareas dejan de ser simples notificaciones que se pueden perder entre otras muchas y pasan a tener alarmas sonoras de verdad. Es decir, un recordatorio con hora concreta puede configurarse para que, al llegar el momento, suene con un tono similar al del despertador y permanezca en la pantalla de bloqueo hasta que se gestione.

Dentro de esta función se introduce una categoría de tareas urgentes con alertas persistentes. Cuando el recordatorio vence, aparecen opciones como “Posponer” y “Detener”, y en Ajustes > Aplicaciones > Recordatorios el usuario puede cambiar el comportamiento del botón para que “Finalizar” marque directamente la tarea como completada, evitando que siga figurando como pendiente.

Todo este sistema es opcional: quien prefiera seguir con las notificaciones tradicionales sin alarma puede mantener el comportamiento anterior. Pero para quienes necesitan asegurar que ciertos avisos no se les pasen por alto, la combinación de destellos en pantalla y alarmas en Recordatorios supone un salto considerable respecto a versiones previas.

AirDrop, Juegos y otros cambios en apps nativas

iOS 26.2 también presta atención a las aplicaciones integradas del sistema, con mejoras que, aunque más discretas, pueden simplificar bastante tareas del día a día, sobre todo a la hora de compartir archivos o gestionar el espacio del dispositivo.

Una de las funciones más llamativas es la llegada de códigos de un solo uso en AirDrop. Esta novedad permite compartir contenido con personas que no están en la agenda sin tener que añadirlas como contacto. El sistema genera un código temporal con el que ambos dispositivos pueden verse durante un periodo de hasta 30 días, facilitando el intercambio de archivos en entornos como trabajo, universidad o eventos, sin dejar rastro permanente en la libreta de direcciones.

La nueva app Juegos de Apple, que centraliza la biblioteca de títulos instalados, recibe un modo de ordenación por tamaño de archivo. Gracias a esta vista, se pueden listar los juegos de mayor a menor peso en almacenamiento, una ayuda práctica cuando hace falta liberar espacio rápido y no se tiene claro qué juego está ocupando más memoria interna.

En el coche también hay retoques. iOS 26.2 incorpora un ajuste para ocultar los contactos anclados en la app Mensajes de CarPlay. Desde iOS 26.0 era posible fijar ciertos contactos para tenerlos siempre a mano en la pantalla del vehículo; ahora, se puede desactivar esa visualización en CarPlay sin perder el anclado en el iPhone, manteniendo la lista limpia mientras se conduce.

La actualización incluye, además, correcciones de errores y mejoras de estabilidad en distintas áreas del sistema. Entre los fallos que Apple ha resuelto se encuentran incidencias que afectaban al funcionamiento de CarPlay en algunos modelos de coche, así como un buen número de parches de seguridad que cierran vulnerabilidades detectadas durante los últimos meses.

Apple Music, Podcasts e integración con herramientas de creación

En el terreno multimedia, iOS 26.2 suma pequeñas pero interesantes mejoras en Apple Music y Apple Podcasts, pensadas tanto para usuarios habituales como para creadores de contenido que dependen de estas plataformas a diario.

En Apple Music, la actualización añade la posibilidad de compartir estados de reproducción en WhatsApp, de forma que se pueda mostrar qué se está escuchando directamente como estado en la plataforma de mensajería. También se introduce la opción de consultar letras de canciones sin conexión, siempre que las pistas estén descargadas en el dispositivo, algo útil cuando se viaja sin datos móviles o con cobertura limitada.

La app Podcasts recibe un salto mayor. Gracias a herramientas de inteligencia artificial integradas en el sistema, ahora puede generar capítulos de forma automática dentro de cada episodio, incluso cuando el creador no los ha definido manualmente. El sistema analiza el audio, detecta cambios de tema y estructura el contenido en secciones temporizadas.

Esa misma IA es capaz de identificar menciones a otros programas dentro de los episodios y crear enlaces temporizados tanto en el reproductor como en la transcripción. De esta forma, si en un pódcast se hace referencia a otro contenido, el usuario puede saltar directamente a ese punto sin tener que buscarlo a mano.

En el código de la actualización también aparecen referencias a Apple Creator Studio, una posible herramienta orientada a creadores que podría estar vinculada al iPad y a la producción de contenido más profesional. Aunque por ahora no se ha hecho oficial, estas menciones sugieren que Apple está preparando un entorno más completo para quienes graban, editan y publican desde sus dispositivos móviles.

Funciones específicas para la Unión Europea y otros territorios

No todas las novedades de iOS 26.2 se distribuyen por igual en todo el mundo. Algunas están ligadas a regulaciones y marcos legales de cada región, lo que hace que haya características exclusivas por territorio. En el caso de España y el resto de la Unión Europea, hay dos cambios especialmente relevantes.

El más notable es la llegada de la traducción en tiempo real con los AirPods para los usuarios de la UE. Esta función, que se había probado previamente en otros mercados, permite traducir conversaciones al vuelo usando los auriculares, tanto en diálogos cara a cara como al reproducir vídeos o audio procedente de otros altavoces que capte el micrófono del iPhone.

Esta traducción simultánea estará disponible, según lo previsto, para AirPods 4, AirPods Pro 2 y AirPods Pro 3. Se trata de una herramienta pensada para viajeros, profesionales que trabajan con equipos internacionales o cualquier persona que tenga que manejarse con distintos idiomas en el día a día dentro de Europa.

Por contra, también llega a la Unión Europea una medida menos cómoda para el usuario: el fin de la sincronización automática de redes Wi‑Fi entre el iPhone y el Apple Watch. Debido a los requisitos regulatorios del mercado europeo, los relojes dejarán de recibir de forma transparente las redes guardadas en el iPhone y será necesario conectarse manualmente a cada red la primera vez desde el propio reloj.

Fuera de Europa, iOS 26.2 incluye igualmente cambios regionales. En Estados Unidos se refuerza el sistema de alertas de emergencia y seguridad, mejorando la forma en que se notifican fenómenos como terremotos, inundaciones u otros incidentes graves que requieren avisos rápidos a la población. En Japón, el sistema se adapta a la normativa local permitiendo que los usuarios puedan sustituir Siri por otros asistentes de voz desde el botón lateral del iPhone, con referencias en el código a alternativas como Alexa o Gemini.

Rendimiento, seguridad y compatibilidad de iOS 26.2

Además de las nuevas funciones visibles, iOS 26.2 incorpora una batería de mejoras internas en rendimiento y seguridad que no se aprecian tanto a primera vista, pero que son clave para la estabilidad del sistema en el día a día.

Apple detalla en su documentación que la actualización incluye decenas de parches de vulnerabilidades detectadas en distintas capas de iOS, desde el kernel hasta componentes como WebKit o los servicios de sistema. Estas correcciones buscan reducir la superficie de ataque y cerrar fallos potencialmente explotables, algo especialmente relevante en un sistema tan extendido como el del iPhone.

En cuanto a dispositivos, iOS 26.2 se distribuye a todos los modelos compatibles con iOS 26. Eso incluye, entre otros, los iPhone XR y XS en adelante, las dos últimas generaciones de iPhone SE y las gamas más recientes de iPhone 16. La descarga puede realizarse desde Ajustes > General > Actualización de software, preferiblemente con el terminal conectado a la corriente o con al menos un 50 % de batería.

El tamaño de la descarga ronda varios cientos de megas en la mayoría de modelos, por lo que conviene realizarla bajo conexión Wi‑Fi estable. Una vez instalada, el sistema conserva los ajustes existentes, pero merece la pena revisar las nuevas secciones de notificaciones, accesibilidad y pantalla de bloqueo para aprovechar las opciones que aporta esta versión.

Con todo lo que trae bajo el brazo, iOS 26.2 se posiciona como una actualización de cierre de año bastante completa: no supone una revolución respecto a versiones anteriores, pero añade mejoras útiles en la pantalla de bloqueo, las alarmas, las notificaciones, el uso de AirPods y las apps nativas, a la vez que adapta el sistema a las exigencias regulatorias de Europa y otros mercados, reforzando la seguridad y preparando el terreno para los cambios más profundos que Apple tiene previstos para el próximo ciclo de iOS.