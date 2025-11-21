Apple ha comenzado a desplegar en la beta 3 de iOS 26.2 la base técnica de uno de los cambios más significativos en la historia del iPhone: la posibilidad de reemplazar Siri como asistente predeterminado mediante el botón lateral. De momento, esta funcionalidad estará limitada exclusivamente a los usuarios de Japón, en respuesta a nuevas obligaciones regulatorias aprobadas en el país.

Más avances en torno a la IA en iOS 26.2… pero sólo en Japón

En el código interno de la actualización aparecen múltiples referencias a un futuro sistema de selección del asistente predeterminado. Estos textos apuntan directamente a un comportamiento distinto del botón lateral, que ya no estaría reservado únicamente para activar Siri mediante una pulsación prolongada. También se han identificado frases que mencionan la configuración de una aplicación alternativa, mensajes de error para apps no compatibles y avisos relacionados con restricciones regionales.

Los fragmentos encontrados pertenecen a frameworks privados de Siri, lo que no deja dudas: Apple está preparando la capacidad de seleccionar asistentes como Google Gemini, Amazon Alexa u otros desarrollos de terceros para que se activen al mantener presionado el botón lateral del iPhone. La compañía ha confirmado que esta opción estará disponible solo para cuentas japonesas registradas en Japón.

La razón es directa. En agosto, el país aprobó la Mobile Software Competition Act, una ley que obliga a los fabricantes de plataformas móviles a ofrecer igualdad de acceso a funciones esenciales del sistema operativo, incluidos los asistentes de voz. El texto prohíbe que empresas como Apple prioricen su propio servicio en interacciones clave con el hardware, exactamente el tipo de exclusividad que hasta ahora tenía Siri. Las nuevas normas entran en vigor en diciembre de 2025, por lo que el calendario encaja perfectamente con la introducción de esta novedad en iOS 26.2.

Pero únicamente en Japón

Aunque inicialmente se especuló con que esta característica también llegaría a Europa, Apple ha aclarado que, por ahora, solo se habilitará en Japón. Aun así, el marco regulatorio de la Unión Europea, especialmente a través de la Ley de Mercados Digitales, podría forzar un movimiento similar en el futuro. La normativa europea exige que los llamados gatekeepers permitan a desarrolladores de terceros el acceso a las mismas capacidades de hardware y software que usa el asistente nativo, así como facilitar que los usuarios puedan cambiar las funciones predeterminadas del sistema.

Por ahora, no existe un calendario para la posible expansión de esta funcionalidad más allá del mercado japonés. iOS 26.2 únicamente permitirá elegir un asistente alternativo a Siri en dispositivos vinculados a un Apple ID japonés y ubicados físicamente en Japón, dejando el resto del mundo a la espera de que las regulaciones o Apple misma impulsen el cambio.