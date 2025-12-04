La Release Candidate de iOS 26.2 ya está en circulación y marca la recta final antes de la última gran actualización del año para el iPhone. Esta versión candidata es, salvo imprevistos de última hora, la misma que llegará a los usuarios de manera oficial en los próximos días, por lo que ya permite hacerse una idea bastante clara de cómo quedará el sistema.

Más allá de los típicos retoques internos, esta RC introduce cambios visibles en el uso diario: nuevas opciones de personalización de la pantalla de bloqueo, funciones de productividad más potentes, mejoras en apps como Música y Podcasts, ajustes en la medición del sueño y, sobre todo, la llegada de la traducción en tiempo real de los AirPods a España y el resto de la Unión Europea.

Lanzamiento de iOS 26.2: fechas previstas y contexto

Apple mantiene desde hace años un patrón bastante predecible con sus versiones x.2 de diciembre. Igual que ocurrió con iOS 18.2, iOS 17.2 o iOS 16.2, la compañía ha liberado la RC de iOS 26.2 a comienzos de mes, y todo apunta a que la actualización final llegará a todos los usuarios entre la segunda y la tercera semana de diciembre.

En ciclos anteriores, las RC se publicaron en torno al 5-7 de diciembre y la versión definitiva llegó pocos días más tarde, normalmente entre el 11 y el 13. Con iOS 26.2 la jugada parece repetirse: los medios especializados apuntan a un despliegue general a mediados de diciembre, en un intervalo que suele caer entre el lunes y el miércoles de esa semana, justo antes del parón navideño interno de la compañía.

La RC de iOS 26.2 no llega sola: forma parte del paquete de versiones candidatas que incluye también iPadOS 26.2, macOS, watchOS, tvOS y visionOS. Todas ellas están ya en manos de desarrolladores y testers públicos para pulir posibles errores críticos de última hora. Si no aparece ningún fallo grave, la versión final que se descargará desde Ajustes será, en la práctica, la misma que ya se está probando.

En España y el resto de Europa, el calendario será el mismo que en otros mercados: la actualización se liberará de forma simultánea a nivel global, con distribución progresiva a lo largo del día a través de los servidores de Apple. Quien prefiera ir sobre seguro puede esperar unos días a la versión pública, pero quien tenga prisa por probar lo nuevo puede instalar la RC desde ya.

Cómo instalar iOS 26.2 RC en el iPhone

La Release Candidate está disponible tanto para desarrolladores registrados como para usuarios del programa de betas públicas de Apple. En ambos casos, el proceso de instalación es muy similar al de cualquier actualización estable, con la diferencia de que hay que activar primero la recepción de betas.

Para probar iOS 26.2 RC desde España u otro país europeo, basta con seguir unos pasos bastante sencillos: registrarse en la web de betas de Apple y después activar la opción correspondiente en los ajustes del iPhone. A partir de ahí, la RC aparece como una actualización más en el apartado de software.

Accede a beta.apple.com desde Safari en el iPhone. Inicia sesión con tu Apple ID y apúntate al programa de betas públicas. En el iPhone, entra en Ajustes > General > Actualización de software. Toca en «Actualizaciones beta» y selecciona la opción de beta pública o de desarrollador, según tu caso. Espera a que aparezca iOS 26.2 RC, descárgala e instálala como cualquier otra actualización.

En cuanto a riesgos, esta versión candidata es, a efectos prácticos, la misma build que se liberará al público general. Solo si se detectase un error muy serio en los próximos días Apple enviaría una RC revisada o un pequeño parche posterior. En la enorme mayoría de ocasiones, la RC que se instala ahora coincide bit a bit con la versión final.

Aun así, si el iPhone es tu dispositivo principal de trabajo o estudio y no puedes permitirte ningún comportamiento extraño, lo más prudente sigue siendo esperar a la actualización oficial. Quien tenga un segundo iPhone o esté acostumbrado a convivir con pequeñas rarezas de software puede lanzarse a la RC sin demasiadas preocupaciones.

Traducción en tiempo real de AirPods: por fin disponible en España y la UE

La función que más titulares está acaparando es, sin duda, la traducción en tiempo real a través de los AirPods. Tras un retraso inicial ligado a la normativa europea sobre mercados digitales, esta característica aterriza por fin de forma oficial en España y el resto de países de la Unión Europea con iOS 26.2.

Esta traducción instantánea funciona con los AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 y los AirPods 4 con cancelación de ruido, siempre que se usen con un iPhone compatible con Apple Intelligence. La idea es convertir el iPhone y los auriculares en una especie de intérprete personal, permitiendo mantener conversaciones con personas que hablan otros idiomas con bastante fluidez.

Para los usuarios europeos, esta llegada se había hecho esperar por cuestiones regulatorias, pero ahora se integra en el sistema sin necesidad de apps de terceros. La activación se realiza desde las opciones de idioma y accesibilidad del dispositivo, y la gestión de la traducción se hace directamente desde el iPhone y los propios AirPods.

En escenarios como viajes, reuniones internacionales o estudios de idiomas, esta novedad se convierte en una herramienta especialmente útil. Además, al estar ligada a Apple Intelligence, es previsible que reciba mejoras y ampliaciones de idiomas en futuras versiones del sistema.

Recordatorios con alarmas reales y mejores avisos

Otra de las grandes novedades prácticas de iOS 26.2 está en la app Recordatorios, que gana un comportamiento mucho más cercano al de un despertador. A partir de esta versión, es posible marcar tareas como urgentes para que, cuando llegue su vencimiento, el iPhone active alarmas sonoras y visuales que no se quedan en una simple notificación.

Este nuevo sistema permite que el aviso se imponga incluso a los modos de concentración, algo clave para quienes tienden a silenciar el móvil con frecuencia y luego se olvidan de revisar la lista de tareas. La idea es que aquello catalogado como realmente importante no se pierda entre notificaciones aplazadas o banners que desaparecen.

Con este enfoque, muchos usuarios podrán prescindir de apps de terceros que combinaban listas y alarmas, centralizando todo en la app nativa de Apple. Para quienes organizan su día a día en listas, supone una mejora pequeña en apariencia, pero bastante significativa en la práctica.

Además, esta lógica de avisos más insistentes se acompaña de ajustes internos en la app de Salud relacionados con el sueño, lo que hace que las recomendaciones y la organización del bienestar diario estén algo más alineadas entre sí a nivel de sistema.

Liquid Glass: más control sobre la pantalla de bloqueo

En el plano estético, iOS 26.2 refuerza la apuesta por la personalización de la pantalla de bloqueo. El sistema introduce un nuevo control deslizante para el efecto Liquid Glass del reloj, que permite ajustar con bastante precisión el grado de transparencia y el aspecto general del widget horario.

Con este deslizador se puede ajustar el grado de transparencia desde un acabado casi invisible hasta un estilo más esmerilado u opaco, adaptando la legibilidad de la hora al tipo de fondo que se use o al número de notificaciones acumuladas. Es un cambio discreto, pero hace que el conjunto se sienta más moldeable al gusto de cada persona.

El lenguaje visual de Liquid Glass también se expande a otras zonas del sistema. La herramienta de nivel de la app Medidas estrena un rediseño inspirado en estas «burbujas de vidrio», de manera que la interfaz se percibe algo más coherente entre distintas aplicaciones del ecosistema.

Para quienes se cansan de tanto efecto translúcido, las opciones de accesibilidad cobran un papel importante. Desde Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño del texto es posible activar «Reducir transparencia», lo que atenúa de forma notable el impacto visual de Liquid Glass en elementos como el Dock o el Centro de Control, haciendo que el texto y los iconos resulten más nítidos.

Nuevos códigos de AirDrop y mejoras en el día a día

Entre las funciones que pueden pasar desapercibidas pero resultan muy prácticas está la aparición de los códigos de AirDrop de un solo uso. Con iOS 26.2 es posible generar códigos temporales para compartir archivos con personas que no tenemos en la agenda, sin necesidad de añadirlas como contacto ni de mantener el permiso de recepción abierto de forma indefinida.

Estos códigos permiten que la otra persona reciba los archivos sin complicaciones y, además, caducan pasados 30 días, lo que viene muy bien en entornos de trabajo puntuales, proyectos académicos o colaboraciones en las que no tiene sentido guardar el contacto a largo plazo.

En el terreno de las comunicaciones, Apple también ajusta algunas piezas en CarPlay. La actualización permite desactivar la fijación de conversaciones en Mensajes desde la propia interfaz del coche, ayudando a reducir distracciones al volante. En algunas configuraciones, se ha observado también la posibilidad de gestionar mejor las pilas de widgets, ofreciendo más información de un vistazo sin necesidad de andar cambiando de pantalla.

Pequeños detalles como animaciones más fluidas en los menús emergentes, con un ligero efecto de rebote, terminan de pulir la sensación de respuesta del sistema. No son cambios revolucionarios, pero se notan cuando se usa el iPhone a diario, sobre todo en modelos recientes.

Apple Music, Podcasts y Freeform: más funciones sin depender de la red

En el ámbito multimedia, iOS 26.2 apuesta por mejorar lo que ya estaba encima de la mesa. En Apple Music, una de las mejoras destacadas es la posibilidad de ver letras de canciones sin conexión a Internet, siempre que la pista esté descargada en el dispositivo. Esto viene especialmente bien en viajes, vuelos o zonas con mala cobertura.

Además, algunos usuarios verán la opción de compartir estados o actividad musical a través de apps como WhatsApp, de manera que se puede mostrar qué se está escuchando sin salir del ecosistema de Apple. No es una función crítica, pero sí un guiño para quienes usan la música como parte de su presencia social.

La app Podcasts también recibe una ración importante de novedades. Gracias a la inteligencia artificial, ahora es capaz de generar capítulos automáticos que permiten saltar rápidamente a las secciones más relevantes de cada episodio. Junto a ello, se añaden menciones a otros pódcast visibles desde la transcripción o el reproductor, así como accesos rápidos a enlaces mencionados durante el programa.

Estas mejoras colocan a Podcasts en una posición más competitiva frente a otras plataformas, especialmente para quienes consumen contenido informativo o educativo y necesitan navegar con rapidez entre bloques temáticos. En algunos menús han aparecido también referencias a un posible Apple Creator Studio, que podría orientarse en el futuro a creadores de contenido, especialmente desde el iPad.

Por su parte, la aplicación Freeform incorpora la posibilidad de añadir tablas dentro de los lienzos, algo que facilita el trabajo colaborativo en entornos académicos y profesionales. Poder estructurar ideas en filas y columnas directamente en el tablero suma orden a proyectos que antes se apoyaban únicamente en notas sueltas y dibujos.

Salud y sueño: un Sleep Score más realista

Otro de los puntos de atención de iOS 26.2 es la revisión de la puntuación de sueño que aparece en la app Salud. Apple ha recalibrado el sistema tras detectar que las valoraciones eran demasiado optimistas: muchos usuarios recibían puntuaciones elevadas que no se correspondían con cómo se sentían realmente al despertar.

Con esta actualización, la categoría «Excelente» desaparece y el máximo pasa a ser «Muy alto», entre 96 y 100 puntos. Al mismo tiempo, se han ajustado los umbrales del resto de escalas, de manera que obtener una nota alta exige ahora patrones de descanso más consistentes y de mayor calidad.

Si al instalar iOS 26.2 RC notas que tu puntuación de sueño baja, no significa necesariamente que estés durmiendo peor, sino que el sistema aplica un baremo más exigente. La intención es que los datos se acerquen más a la percepción real del usuario y a las recomendaciones habituales de los especialistas en descanso.

Estos cambios llegan acompañados de pequeñas optimizaciones en la presentación de la información dentro de Salud y en la integración con los modos de descanso del iPhone y del Apple Watch. Sin grandes titulares, se trata de un ajuste pensado para que el seguimiento de la salud sea menos complaciente y más útil.

Otras mejoras del sistema y estabilidad de la RC

Además de las grandes funciones, iOS 26.2 RC está llena de pequeños retoques repartidos por todo el sistema. Algunas aplicaciones, como Noticias en los países donde está disponible, estrenan un diseño algo más pulido con accesos más directos a secciones populares. En CarPlay, además de la gestión de mensajes fijados, se perciben ligeras mejoras de rendimiento general.

La propia Apple reconoce que en esta fase el foco está puesto sobre todo en correcciones de errores y ajustes de estabilidad, más que en introducir novedades de última hora. Es habitual que estas RC se utilicen para cazar fallos que solo aparecen cuando el software llega a un volumen grande de testers.

En cuanto a seguridad y rendimiento, lo normal es que la versión final incluya parches adicionales y optimizaciones internas que no se detallan en las notas de cambios públicas, pero que ayudan a mejorar autonomía, fluidez y protección frente a vulnerabilidades. Actualizar, cuando la versión estable esté disponible, suele ser recomendable incluso aunque las funciones nuevas no resulten imprescindibles para todo el mundo.

Para quienes siguen de cerca el desarrollo de iOS, iOS 26.2 RC representa uno de los pasos más completos dentro del ciclo de iOS 26: no revoluciona el sistema, pero añade funciones útiles, refuerza apartados clave como la traducción de AirPods en Europa, mejora el control sobre la pantalla de bloqueo y afina tanto la productividad como el seguimiento del sueño, todo ello con la estabilidad suficiente como para que muchos se planteen instalarla antes del lanzamiento público.