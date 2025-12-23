Apple está utilizando iOS 26.3 como banco de pruebas para uno de los cambios más relevantes en la historia reciente del iPhone: la posibilidad de llevarse buena parte de la información del dispositivo a un móvil Android con una herramienta propia del sistema, sin recurrir a aplicaciones de terceros ni a cables.

La compañía mantiene el foco en la estabilidad y en los ajustes internos, pero esta función de migración marca un giro claro en la forma de entender su ecosistema. Por primera vez, el propio iPhone facilita de manera directa el salto a la plataforma de Google, algo que encaja con las nuevas exigencias regulatorias europeas y con una realidad en la que muchos usuarios cambian de sistema operativo con relativa frecuencia.

La nueva herramienta para pasar datos del iPhone a Android

La gran novedad de iOS 26.3 es una opción específica en los ajustes que permite transferir datos desde un iPhone a un terminal Android sin descargar nada extra. El asistente está integrado en el propio sistema, de forma similar a lo que Apple ya ofrecía para traer información desde un móvil Android al configurar un iPhone nuevo, pero ahora actuando en sentido inverso.

El proceso se inicia desde el iPhone, accediendo a la ruta Ajustes > General > Transferir a Android. Una vez ahí, el sistema guía al usuario paso a paso para emparejar ambos dispositivos. La idea es que cualquier persona, incluso sin demasiada experiencia tecnológica, pueda completar la migración sin complicarse la vida.

Uno de los puntos llamativos es que el sistema está pensado para funcionar de forma totalmente inalámbrica. Basta con colocar el iPhone junto al móvil Android, asegurarse de que ambos tienen conexión WiFi y Bluetooth activados, y seguir las instrucciones en pantalla. Dependiendo del fabricante del móvil Android, se mostrará un código QR o un código de emparejamiento que se utiliza para establecer el enlace seguro entre los dos equipos.

Durante el asistente, el usuario puede elegir qué categorías de contenido quiere mover. iOS 26.3 presenta un listado de elementos seleccionables y, en función del tiempo disponible o del espacio en el teléfono de destino, es posible filtrar lo que realmente interesa migrar, sin necesidad de hacer un “todo o nada”. Esta flexibilidad a la hora de elegir datos reduce errores y evita duplicados innecesarios.

Qué se puede migrar y qué se queda en el iPhone

La herramienta de iOS 26.3 está diseñada para que el cambio de ecosistema resulte lo menos traumático posible, permitiendo llevarse la información más utilizada en el día a día. Entre los datos que se pueden transferir están las fotos y vídeos almacenados en el carrete, los mensajes SMS y iMessage, notas, una selección de aplicaciones que cuenten con versión en Android, contraseñas y el número de teléfono asociado a la línea.

En el caso de las apps, el sistema no copia literalmente el software de iOS, pero sí identifica aquellas que cuentan con equivalente o versión compatible en Android y propone su instalación en el terminal de destino. De este modo, el usuario llega al nuevo móvil con parte de su entorno habitual ya configurado, sin tener que buscar manualmente cada aplicación en la tienda de Google.

La transferencia de contraseñas también juega un papel relevante. iOS 26.3 puede mover credenciales guardadas en el llavero de iCloud hacia soluciones compatibles en Android, facilitando que el usuario recupere accesos a servicios como correo, redes sociales o plataformas de streaming sin tener que restablecer claves. Este punto, aunque menos vistoso, reduce bastante la fricción en el cambio de plataforma.

Hay, sin embargo, un bloque claro de datos que no sale del iPhone. Por motivos de seguridad y privacidad, quedan fuera del proceso la información sanitaria registrada en la app Salud, las notas bloqueadas con contraseña o Face ID, las llaves digitales (por ejemplo, de casa u oficina) y los dispositivos vinculados por Bluetooth. Estos elementos permanecen dentro del ecosistema de Apple y el usuario tendrá que gestionarlos manualmente si quiere replicar parte de esa funcionalidad en Android.

En la práctica, esto significa que el nuevo sistema no pretende crear una copia perfecta del iPhone en un móvil Android, sino ofrecer una transición razonablemente completa y segura para el uso diario, manteniendo ciertas fronteras cuando se trata de datos altamente sensibles o ligados de forma muy estrecha a los servicios de Apple.

Cómo funciona el asistente de transferencia paso a paso

Aunque cada fabricante de móviles Android puede adaptar ligeramente la experiencia, el esquema general del asistente que propone iOS 26.3 es bastante homogéneo. Una vez activada la opción de Transferir a Android en el iPhone, el sistema solicita acercar ambos teléfonos y, en muchos casos, se muestra un código QR en la pantalla del Android que debe leerse con la cámara del iPhone para establecer la comunicación inicial.

Tras ese emparejamiento, se configura un canal cifrado entre los dos dispositivos por el que viajarán los datos seleccionados. El usuario ve una lista de categorías —como fotos, mensajes, contactos, notas o apps— con la posibilidad de activarlas o desactivarlas según sus preferencias. Este enfoque evita duplicar contenido prescindible y, a la vez, permite priorizar lo que más se necesita en el nuevo terminal.

Durante la transferencia, la pantalla muestra el progreso y el tiempo estimado restante, algo útil si se trata de un volumen grande de fotos o vídeos. Mientras tanto, es recomendable mantener ambos móviles conectados a la corriente o con suficiente batería, ya que el proceso puede alargarse si la cantidad de datos es muy elevada.

El asistente se encarga también de gestionar posibles conflictos, por ejemplo, cuando en el teléfono Android ya existen contactos o conversaciones. En esos casos, el sistema propone fusionar, mantener copias separadas o, directamente, ignorar ciertos elementos para evitar duplicidades. El objetivo es que, al finalizar, el usuario se encuentre con un entorno coherente y utilizable desde el primer inicio de sesión.

Una vez concluido el traspaso, el iPhone informa de qué elementos han sido migrados correctamente y de cuáles no se han podido mover, bien por incompatibilidades técnicas, bien por las limitaciones de seguridad comentadas. De este modo, el usuario sabe en todo momento qué información viaja y qué se queda atrás, sin sorpresas posteriores.

Un cambio impulsado por Europa y por la competencia

Este nuevo sistema de transferencia no aparece en el vacío. Llega en un momento en el que la Unión Europea mantiene una presión notable sobre las grandes tecnológicas a través de la Ley de Mercados Digitales (DMA), que busca reducir prácticas consideradas monopolísticas y aumentar la interoperabilidad entre plataformas. Permitir que los usuarios se lleven sus datos con facilidad forma parte de ese escenario.

En los últimos años, Bruselas ha puesto el foco en diferentes ámbitos, desde las tiendas de aplicaciones hasta la mensajería o los medios de pago, reclamando una mayor apertura. La posibilidad de pasar de iOS a Android sin obstáculos técnicos relevantes encaja con esa filosofía y reduce el riesgo de que un usuario se sienta “atrapado” en un ecosistema por el simple hecho de no poder llevarse su información de un sistema a otro.

Aunque Apple no lo presenta como una concesión, la coincidencia con el calendario regulatorio europeo es evidente. De hecho, parte de las novedades recientes del iPhone —como la apertura de ciertas funciones a accesorios de terceros o ajustes en la gestión de redes y servicios— responden a esa adaptación progresiva al marco normativo de la UE, especialmente en países como España, donde el porcentaje de usuarios de iPhone y Android está muy equilibrado.

En paralelo, Google ofrece desde hace tiempo herramientas para hacer el camino contrario —de Android a iPhone—, y la alianza entre Apple y Google confirma un paso hacia un escenario de interoperabilidad más real y bidireccional. Para los usuarios europeos, acostrumbrados a convivir con ambos ecosistemas en el entorno doméstico y laboral, esta apertura supone una mejora práctica que va más allá de los titulares.

Más allá de la presión legal, también hay un componente competitivo. En un mercado maduro, en el que los principales sistemas operativos móviles ya han alcanzado un nivel alto de refinamiento, la lealtad del usuario depende cada vez más de la calidad de la experiencia global que de las dificultades para marcharse. Permitir una salida ordenada puede reforzar la imagen de marca y la confianza a medio y largo plazo.

Disponibilidad de iOS 26.3 y a quién llegará esta función

La herramienta de traspaso de datos forma parte de iOS 26.3, actualmente en fase beta. Apple ha desplegado primero una versión preliminar para desarrolladores y, posteriormente, una beta pública a la que cualquiera puede acceder registrándose en los programas de prueba de la compañía. Se espera que la versión estable llegue a todos los usuarios a finales de enero o principios de febrero, siguiendo el calendario habitual de este tipo de actualizaciones intermedias.

En cuanto a compatibilidad, la función está disponible en los mismos modelos de iPhone que ya pueden instalar iOS 26, es decir, desde generaciones como el iPhone 11 en adelante, incluyendo las gamas más recientes. No se han anunciado requisitos de hardware específicos para usar el asistente, más allá de contar con una versión de Android compatible en el dispositivo de destino.

Conviene tener en cuenta que las betas, tanto de desarrollador como públicas, están pensadas para usuarios que aceptan convivir con posibles errores y pequeños fallos de estabilidad. Aunque la nueva herramienta ya se puede probar en este contexto, muchos usuarios preferirán esperar a la actualización definitiva para evitar riesgos en sus dispositivos principales.

Una vez liberada la versión final, la asistente de configuración inicial y el menú de ajustes incorporarán la opción para facilitar el cambio. De esta forma, un usuario que decida cambiar de móvil en Europa o en cualquier otro territorio donde la función esté habilitada tendrá a mano un camino reglado para mover buena parte de sus datos sin complicaciones.

Con iOS 26.3, Apple da un paso discreto pero significativo hacia un escenario en el que cambiar de plataforma deja de ser una odisea técnica para convertirse en un trámite relativamente sencillo. No todo viaja de un sistema a otro y siguen existiendo límites claros en torno a la información más delicada, pero el hecho de que sea el propio iPhone quien abra la puerta al salto a Android supone un cambio de enfoque que, muy probablemente, marcará el tono de las próximas actualizaciones.